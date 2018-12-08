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“Форум Свободной России”

16:41. 8 декабря 2018 Просмотров - 100 Один комментарий Опубликовал:


Подброшу немного рукопожатности и неполживости.
Программа "Форума Свободной России", где лучшие умы думают о том, как привести Россию к свету демократии.
Среди приглашенных в Вилюнюс экспертов по демократии – покойный журналист Аркадий Бабченко, человек похижий на юриста Марк Фейгин, а также юристы из Лондона и Вашингтона.
За культурную программу отвечает Pussy Riot.

Уже сама программа мероприятия настолько забавна, что ее нельзя не процитировать целиком.
Список участников это самое натуральное рукопожатное комбо.

7 декабря, пятница



11 — 00 Открытие Форума

11-00 — 12-15 Дискуссионная панель: «Использование международно-правовых институтов и злоупотребление нормами международного права Кремлем в политических интересах (Интерпол, ЕСПЧ и другие)»

1) Интерпол как инструмент преследования российской властью политически неугодных; 2) ЕСПЧ, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, Совет Европы: игнорирование и злоупотребление; 3) Роль и место российской судебной системы в системе международного права.

Модератор: М. Фейгин — член Постоянного комитета ФСР, юрист (Москва)

Спикеры: Б. Эмерсон — адвокат, специалист в области международного права и судебной практики по делам о защите прав человека (Лондон), А. Гольдфарб — правозащитник (Нью-Йорк), Марина Литвиненко — Litvinenko Justice Foundation, Н. Кантович — юрист (Лондон).

12-15 — 13-30 Дискуссионная панель: «Технологии гибридной агрессии Кремля в Европе»

1) Каковы внешнеполитические цели путинского режима? 2) Террористические методы в арсенале внешней политики Кремля: от Киева до Солсбери; 3) Возможен ли аншлюс Беларуси; 4) Решится ли Путин на прямое столкновение с НАТО;5) Вмешательство Кремля в выборы в странах Европы: реальность или конспирология?

Модератор: И.Тютрин — политик, член Постоянного Комитета ФСР

Спикеры: А. Бабченко — военный журналист, публицист, Б. Райтшустер — журналист, ведущий еженедельной передачи «ПО-RUССКИ с немецким акцентом» (Германия), В. Бруверис — журналист, обозреватель издания Lietuvos Rytas (Литва), Л. Якобсон — главный редактор портала Kompromat.lv (Латвия), А. Муждабаев — заместитель главного редактора телеканала ATR (Украина).

13- 30 — 14-00 Презентация проекта «База» Форума свободной России.

14-00 — 15-00 Обед

15-00 — 16-15 Дискуссионная панель: «Текущая политическая ситуация в России: стабилизация режима или преддверие обвала?»

1) Ожидать ли «переформатирования режима сверху» в обозримом будущем? 2)Пенсионные протесты: эпизод или предвестник массовых социальных протестов? 3)Оказывают ли международные санкции на внутриполитическую ситуацию в России? 4)Дальнейшее усиление политических репрессий; 5) Региональное измерение российской политики (неожиданные результаты региональных выборов, проблемы приграничного размежевания между Чечней и Ингушетией).

Модератор: Е. Киселев — телеведущий, журналист

Спикеры: Г. Каспаров — политик, глава Совета «Фонда защиты прав человека», М. Гельман — галерист, публицист, арт-менеджер, М. Трудолюбов — обозреватель International New York Times, Ведомости, InLiberty

16-15 — 17-30 Дискуссионная панель: «Россия и Украина: сценарии будущего»

1) Перспективы российско-украинских отношений; 2) Проблема урегулирования на Донбассе; 3) Последствия Автокефалии; 4) Президентские выборы в Украине.

Модератор: А. Морозов — политолог, содиректор BNAC (Карлов университет, Прага)

Спикеры: Е. Киселев — журналист, публицист, Е. Магда — исполинтельный директор Института мировой политики (Украина), Т. Березовец — политолог, журналист (Украина), И. Пономарев — политик, член Постоянноого комитета ФСР, А. Харебин — политконсультант, медиа-эксперт (Украина)

17-30 — 19-00 Культурная программа: Поэтический вечер с Александром Дельфиновым, Динаров Расулевой, Всеволодом Емелиным и Еленой Фанайловой.

20-00 Открытие групповой выставки: Владимир Дубосарский, Сергей Елкин, Константин Еременко

Art Cafe Vilnius, Art Gallery,

Адрес: Odminiu g. 3

8 декабря, суббота



9-00 — 10-15 Дискуссионная панель: «Преследования религиозных меньшинств в России.»

— презентация доклада: «Преследования религиозных активистов в РФ»;

— особенности преследования отдельных религиозных групп (Свидетели Иеговы, мусульмане, протестанты, православные);

— методы противодействия преследованиям религиозных меньшинств.

Модератор: Д. Константинов — руководитель «Русского Европейского Движения», член Постоянного комитета ФСР.

Спикеры: П. Левушкан — лютеранский священник, богослов, правозащитник (Латвия), Р. Камбиев — инспектор по правам человека по Северному Кавказу, советник Муфтия Ставропольского края, Д. Саввин — писатель, публицист, историк Церкви, И. Князев — епископ-викарий в Карельской Евангелическо лютеранской церкви, Ю. Ефимов — пастор независимой общины Евангельских Христиан Баптистов.

9-00 — 10-15 Рабочая группа: «Основы правового строя свободной России»

Модератор: А. Илларионов — экономист, публицист, член Постоянного комитета ФСР

10-30 — 11-45

Гражданская самоорганизация в регионах России. Проблемы и перспективы.

Модератор: А. Янковский (Новосибирск) — руководитель независимого Дискуссионного клуба

Спикеры: Е. Чирикова, — координатор портала activatica.org, член Постоянного комитета ФСР., С. Гуляев (Санкт-Петербург) — общественный деятель, бывший депутат заксобрания Санкт-Петербурга, Анастасия Шевченко — член федерального Совета Открытой России (Ростов-на-Дону), Дмитрий Силивончик — координатор штаба Навального в Нижнем Новгороде

11-45 — 13-30 Дискуссионная панель: «Искусство и Власть: солидарность художественной среды против репрессий.»

Модератор: М. Гельман — галерист, публицист, арт-менеджер, член Постоянного комитета ФСР

Спикеры: М. Алехина — участница Pussy Riot, сооснователь организации «Зона права» ; А. Троицкий — музыкальный критик, публицист; А. Голубовский, — социолог, искусствовед, продюсер медиапроектов, эксперт по культурной политике; Е. Фанайлова — поэтесса, журналист, обозреватель Радио Свобода; В. Дубосарский — художник, сооснователь галереи «Арт — Стрелка» и фестиваля «Арт- Клязьма»; А. Чепарухин — музыкальный продюсер, издатель.

13-30 — 14-30 Обед

14-30 — 15-45 Дискуссионная панель: «Санкции: эффективность работы, промежуточные итоги, стратегия ФСР по продвижению санкционных списков.»

Модератор: А. Сидельников — лидер движения «Говорите громче!», член Постоянного комитета ФСР

Спикеры: Г. Каспаров — политик, глава Совета «Фонда защиты прав человека», М. Фейгин — юрист, политик, Марина Литвиненко — Litvinenko Justice Foundation, И. Заславский — глава исследований фонда «Свободная Россия», В. Иноземцев — экономист, публицист

15-45 — 17-00 Дискуссионная панель: «Экономическая осень путинской России»

1) Перспективы среднесрочного экономического роста (среднесрочной экономической стагнации); 2) Путинский демографический кризис; 3) Планы Кремля по «дедолларизации» российской экономики.

Модератор: Питер Залмаев — журналист, политолог

Спикеры: В. Иноземцев — экономист, публицист, А. Илларионов — экономист, публицист, член Постоянного комитета ФСР, Е. Чичваркин — предприниматель, Айварас Абромавичюс, министр экономического развития Украины в 2014-2016, общественный деятель.

17-00 — 18-00 Доклад: «Трибунал путинского режима».

И. Яковенко — журналист, публицист, И. Соколова- журналист

18-00 — 19-00 Культурная программа: Выступление М. Алехиной

21-00 Концерт Василия Шумова

https://www.forumfreerussia.org/archives/forum-vi/programma-6-foruma-svobodnoj-rossii/ – цинк (по ссылке есть и другие материалы, которые помогут тебе заработать на грин-карту).

А Павленского и Надежду Савченко не пригласили!


А ведь на форуме 2016-го года…

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: либералы, юмор
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Один комментарий»

  • 10252 8662
    Ирбис 8 декабря 2018 в 17:59 Ссылка Пометить
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    Я конечно дико извиняюсь, там случайно названия форума не перепутали? Судя по тем кто там присутствовал так это “Форум агентов мирового сионизма в России”! Так шо будут погромы или обождать? Судя по их лицам, не дай Бог конечно, если они придут к власти, события на Украине покажутся так детскими шалостями!

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