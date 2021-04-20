О снижении зависимости от доллара в нашей стране начали поговаривать уже давно, но не думайте, что разговорами дело и ограничивалось. Мы к этому тщательно готовились:

1. Создали свою национальную платёжную систему «МИР».

2. Значительно снизили долю доллара в своих золотовалютных резервах:

РБК: Золото впервые обошло доллар в резервах России. По состоянию на 30 июня 2020 года 22,9% активов ЦБ было размещено в золоте. В денежном выражении это $128,5 млрд из совокупных $561,1 млрд. В долларах США было номинировано 22,2% активов — $124,6 млрд.

3. Почти полностью избавились от долговых бумаг США:

24 февраля 2021 года —РИА Новости. По данным Минфина США, у России в настоящий момент американских гособлигаций на 6,011 миллиарда: на 1,2 миллиарда — долгосрочных, на 4,8 — краткосрочных. В декабре запас пополнился на миллиард. В 2010-2013 годах российские вложения превышали 170 миллиардов. Москва входила в число крупнейших держателей трежерис.

Теперь нам необходимо подрывать могущество доллара и переходить с другими странами на расчёты в национальных валютах. Но просто сказать, что мы откажемся от использования доллара во взаимных расчётах – легко, гораздо труднее достичь этого на практике, ведь, как мы с вами помним, доллар является основным средством расчёта в мировой торговле и для того, чтобы перейти со странами партнёрами по торговле на расчёты в национальных валютах необходимо, чтобы у этих стран был стимул. У доллара такой опорой является нефть, которая торгуется на всех мировых площадках именно за эту валюту. А что же можем мы противопоставить нефтедоллару? Прежде чем перейти к обсуждению опор, на которые может опереться наш рубль, сделаем небольшое отступление.

Американский доллар останется в обращении в России, однако необходимо снижать зависимость экономики от него, заявила в интервью «РИА Новости» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении, но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается», — цитирует спикера Совфеда агентство во вторник, 2 марта. Кроме того, Матвиенко подчеркнула, что Центробанк и правительство России все последние годы по поручению президента проводят в стране «открытую и очевидную» политику дедолларизации.

Замечу, что это осторожное заявление никак не устраивает ястребов, коими являются все авторы «Руки Кремля», нас устроит только полный отказ от доллара со странами партнёрами и снижение роли доллара до уровня валюты, которую мы будем использовать только непосредственно для торговли с США, если будет на то наше желание.

Но мы сделаем скидку на то, что Валентина Матвиенко говорит так только потому, чтобы не вызвать насмешек нашей либеральной общественности, которая молится на ВВП Америки и каждый раз поднимает на смех тех, кто смеет говорить, что мы будем противостоять США. Поэтому будем делать поменьше громких заявлений, но твёрдо проводить линию на полный отказ от доллара. «Карфаген должен быть разрушен!» И никаких компромиссов.



Для нас с вами внутри страны рубль, безусловно, является привлекательным, потому что уже давно никто и нигде не пишет цену в условных единицах (у.е.), как это было в «благословенные» 90-ые.



Так что для меня крайне дико было слышать от сестры из Киева, которую я посещал в 2012 и 2013 годах, что она называет мне цены в долларах. Например, когда речь зашла о пенсиях, я назвал размер пенсии матери, которая на тот момент составляла более 9000 рублей и спросил, какую пенсию получает отец, она мне и говорит: «Триста долларов». Я, конечно, не придал этому особого значения, подумав, что она сказала это для того, чтобы мне легче оценить стоимость, нежели пересчитывать всё из гривен в рубли, но впоследствии, рассказывая о покупке квартиры сыну, она также озвучивала цены на недвижимость в долларах и на мой недоумённый вопрос: «Почему не в гривнах?», ответила, что у них и считают, и расплачиваются за недвижимость в долларах, а гривну не считают надёжной валютой даже внутри страны.



Итак, ещё раз повторим, что рубль в России является и привлекательным, и единственным средством расчёта. А как нам достичь того, чтобы и для зарубежных стран рубль стал привлекательной валютой?



Давайте для начала разберёмся, как валюта той или иной страны становится востребованной и привлекательной для других стран, и какое преимущество получает та страна, которая эмитирует такую валюту.

В основе свободной конвертируемости валют тех или иных стран лежит их экономика, производящая товары и услуги, соответствующие самым высоким требованиям. Котироваться на рынке будет валюта той страны, которой всегда есть что предложить своим соседям и партнерам. Допустим, продавец из Швейцарии с удовольствием берет в оплату поставленного им на рынок оригинального высококачественного сыра японскую иену, так как он понимает, что на эту валюту можно купить не менее качественные японские машины и оборудование. Источник

Чтобы валюта любой страны была привлекательна, в ней должны выпускаться товары, которые пользуются постоянным спросом во всех других государствах, причём такие товары, которые те страны не смогут купить нигде более. Тогда эта страна сможет покупать в любой другой те товары, которые ей необходимы именно за свою валюту, не бегая по соседним странам и не предлагая им свои товары, чтобы набрать у них ту валюту, за которую сможет купить то, что ей надо. Но кроме этого страна, имеющая такую валюту, может покупать в других странах товары в долг даже в случае, если в ней начинаются проблемы с бюджетом и нехваткой денег для покупки импортных товаров, что особенно ценно в периоды кризисов. Ведь эта страна может напечатать нужное количество своей валюты под свои долговые облигации, которые тоже будут цениться как надёжный инструмент для инвестирования свободных средств. Это явление давно используют в своей практике США, финансируя дефицит своего бюджета, который в 2020 году превысил $3,1 трлн, и имея отрицательное сальдо торгового баланса — $681,7 млрд, которое покрывают с помощью выпуска их правительством долговых расписок и последующей эмиссией под эти расписки долларов, не обеспеченных товарной массой, о чём я также рассказывал вам в этой статье.



Такие действия США являются злоупотреблением своим положением, но весь мир пока находится в той финансовой системе координат, в которой почти все товары покупаются и продаются за доллары и даже во взаимной торговле страны используют чаще всего доллары, и лишь иногда другие мировые резервные валюты для расчёта по торговым операциям между странами, обладающими такими валютами.



Но нас с вами не волнуют проблемы других стран, нам нужно, как я и сказал ранее, начать выпускать такой эксклюзивный товар, какого нет у других стран и предложить покупать его за рубли, чтобы рубль стал желанной валютой в любой стране мира, и чтобы граждане нашей страны имели возможность использовать свою валюту в любом уголке земного шара, а наши предприниматели могли продавать свои товары за рубли, а так же покупать в любой стране мира их товары за наши же рубли, без промежуточной операции — обмена их на доллары. Российский рубль долгие годы находится в списке не слишком востребованных валют, потому что главным нашим товаром являлись нефть и газ, которые хоть и жизненно необходимы другим странам, но в достатке могут быть поставлены и другими странами — этот товар далеко не эксклюзивен. Именно поэтому наш рубль не мог быть полноценным средством расчёта во взаимной торговле с другими государствами и нам приходилось использовать в расчётах доллар, как, впрочем, и подавляющему большинству других стран.



В чем причина такого нежелания наших партнеров использовать в расчетах национальную валюту РФ?

«С Россией не хотят торговать за рубли по нескольким причинам, — пояснил „Yтру“ вице-президент Золотого монетного дома Алексей Вязовский. — Во-первых, рубль крайне волатильная, изменчивая валюта. Достаточно вспомнить 2008 или 2014 годы, когда рубль падал к доллару и евро в два и более раза. Никаким нашим внешнеторговым партнерам не нужны подобные риски. Во-вторых, экономика России — это 1,7% общемировой. Наша доля в глобальной торговле слишком мала, чтобы наша валюта, которая еще сильно зависит от цен на нефть, представляла интерес».

Но главное в том, что купить что-либо на российскую валюту можно только в самой России, тогда как на доллар, фунт, евро, иену или швейцарский франк можно купить практически все и везде.

Например, при поездке в Турцию нашим гражданам необходимо менять рубли на доллары, потому что турецкие лиры нам в России не нужны – так что рубли на лиры у нас невозможно поменять в любом банке. Эта валюта неинтересна и нашим банкам. Ведь в любой другой стране мира она так же никому не нужна, потому что не пользуется спросом, как и наши рубли. Но и турецким банкам так же не слишком нужны наши рубли, поэтому и в самой Турции рубли поменять на лиры хоть и можно, но только в туристических центрах и других популярных курортах, где есть обменные пункты. Таким образом, во взаимных поездках россиян в Турцию и турок в Россию и в торговле между нашими странами, и нам и им приходится обменивать свои валюты сначала на доллары в своей стране, а потом проводить все торговые операции в долларах. Во взаимных поездках друг к другу людям приходится обменивать уже купленные в своей стране доллары на валюту той страны, куда приезжают.



А теперь повторим вопрос, который мы поставили в статье «Энергорубль против нефтедоллара фантастика или реальность»:

Есть ли у нас возможность когда-нибудь подвести под рубль такое обеспечение, чтобы наша валюта стала привлекательной для всего мира или хотя бы для довольно большого количества стран?

И ещё раз повторю ответ: Да есть.

Первой опорой рубля в будущем станут атомные электростанции, которые наша госкорпорация «Росатом» строит сейчас в очень многих странах мира, потому что их строительство, обслуживание, поставка ядерного топлива, переработка отходов, обучение персонала — это эксклюзивные «товары», которые страна-партнёр просто не сможет приобрести в другом месте за доллары. Нам достаточно захотеть, чтобы эта страна оплачивала всё это в рублях и переход на расчёт в нашей национальной валюте с этой страной будет свершившимся фактом.

Вы можете сказать, что одной опоры для торговли с подавляющим большинством стран мира будет недостаточно, ведь АЭС хоть и строятся во многих странах, но конечно же их количество недостаточно для кардинального перелома ситуации в пользу отказа от доллара.



Называю вам второй эксклюзивный товар, который в ближайшем будущем станет очень важным и ценным товаром и сможет послужить второй надёжной опорой для нашей валюты в мире. Мало кто обратил внимание на то, что произошло недавно в России.



НОВОСИБИРСК,11 фев 2020 года – РИА Новости. Российская компания OCSiAl, выделившаяся из портфельной группы компаний «Роснано», запустила в Новосибирске Graphetron 50 — крупнейшую в мире установку по синтезу графеновых нанотрубок, кардинально изменяющих характеристики различных материалов. Graphetron 50 — крупнейшая в мире установка по синтезу графеновых нанотрубок — вторая установка новосибирского производителя графеновых нанотрубок, компании OCSiAl. Производственная мощность установки составляет 50 тонн графеновых нанотрубок в год. Одностенные углеродные нанотрубки являются универсальным наномодификатором, улучшающим механические свойства, электро- и теплопроводность различных материалов. Так, добавка 0,1% одностенных углеродных нанотрубок алюминию увеличивает его прочность в два раза, добавка 0,01% к некоторым пластикам делает их электропроводящими, добавка 0,001% в бетон делает его прочнее на 50%. Пилотная промышленная установка синтеза одностенных углеродных нанотрубок Graphetron 1.0, была запущена в новосибирском Академгородке в конце 2013 года. С вводом в эксплуатацию Graphetron 50 российская компания сможет выпускать до 75 тонн нанотрубок в год с возможностью увеличения до более чем 100 тонн в год.

В 2020 году, как сообщается на сайте компании, было произведено уже 80 тонн нанотрубок.



Таким образом, всеми высмеиваемая и ругаемая госкорпорация «Роснано» оправдала возложенные на неё надежды и сумела выдать продукт, который выводит Россию в лидеры по производству этого товара равного которому по цене и выпускаемому количеству в мире пока нет!



Президент OCSiAl, Юрий Коропачинский сообщил, что OCSiAl занимает сейчас 90% мирового рынка нанотрубок.



Я показал вам уже два важных и очень нужных многим странам мира товара, которые станут надёжной опорой для нашего рубля в ближайшем будущем и роль нашей валюты может быть поднята не только до регионального уровня, но и до статуса одной из резервных мировых валют и использоваться в мировой торговле наравне с долларом, евро, фунтом стерлингов, швейцарским франком и японской иеной. Будет ли политическая воля и желание у нашего руководства поднимать статус рубля до резервной мировой валюты или достаточно будет довести роль рубля до статуса региональной валюты — это не вопрос возможности, а только вопрос желания наших властей, но самое главное, что мы имеем возможность выбора, ведь решение этого вопроса находится именно в наших руках, а не зависит от чьей-то прихоти. Здесь, как и в первом случае достаточно захотеть торговать графеновыми трубками на мировом рынке за рубли и вопрос будет мгновенно решён, даже без принуждения к миру тьфу ты… без насильственных действий, а только с помощью доброго слова и совсем небольшого временного дисконта при торговле в рублях.



Вы спросите меня:«А есть ли желание у нашей власти сделать это?».



О том, что Российские власти осознают проблему и неуклонно идут по пути дедолларизации, говорит тот факт, что в международной торговле между Россией и другими странами идёт постоянное наращивание операций в нашей национальной валюте и отказе от доллара. РИА Новости сообщают:

Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно. Основными проводниками расчетов в нацвалютах выступили крупнейшие российские экспортные компании. Еще в прошлом году заместитель генерального директора «Северстали» Алексей Куличенко в интервью Bloomberg рассказывал об отказе от долларового экспорта, так как половина идет в страны ЕС и теперь оплачивается в евро. Тогда же о первых успехах сообщила «АЛРОСА». В августе представители компании объявили о рублевых сделках на поставки алмазов в Китай и Индию.

Не отстают и крупнейшие поставщики энергоносителей. В марте «Газпром экспорт» отчитался о первой в истории рублевой сделке по продаже 80 миллионов кубометров газа на немецкий терминал NCG, проведенной через собственную электронную платформу.

Отметим, что доля рубля в оплате Индией российского импорта в прошлом году достигла 37 процентов, причем в четвертом квартале этот показатель взлетел до 53 процентов. Скорее всего, тут главную роль сыграл рублевый контракт на поставку противоракетных систем С-400 «Триумф», обошедшийся Дели, по оценкам, в 330 миллиардов рублей.

Наши вооружения, кстати, и являются третьим эксклюзивным товаром и третьей опорой из четырёх, благодаря которым Россия может сделать рубль очень привлекательным для зарубежных партнёров по торговле.



Ну и замечу, что американцы сами увлечённо продолжают рубить сук, на котором сидят, уверовав в своё всемогущество и вводя санкции направо и налево. После того как Трамп решил обрушить экономику Ирана и запретил всему миру покупать его нефть, под ударом оказались Китай, Индия, Южная Корея и многие другие. Это послужило отправной точкой для массового отказа от доллара, и процесс будет только усиливаться.

«Чем активнее доллар используется как оружие против отдельных стран, тем вероятнее, что эти самые страны станут искать альтернативу американской валюте. Хотя на то, чтобы свергнуть доллар с трона, потребуется время, текущая политика США ускорит его закат», — указывает The Daily Telegraph.

А четвёртым эксклюзивным товаром и четвёртой опорой, как вы, наверное, догадались, станут не нефть и газ, которых гораздо больше во многих других странах, например, в Венесуэле и Саудовской Аравии (хотя и это пойдёт в общую копилку, как дополнение), а продовольствие, где у нас есть все шансы на то, чтобы стать основным поставщиком для многих стран мира натуральной и качественной пищи без ГМО, не обработанной пестицидами, гербицидами и прочей гадостью. Вот только бы ещё с применением пальмового масла нам разобраться, ввести жёсткие ГОСТы и тогда стало бы всё отлично.

Ну а вам спасибо за внимание.