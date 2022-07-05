1. По закону строения корня – согласный-гласный-согласный слово «рус» вроде бы имеет корневой статус. Но есть масса примеров, когда сильный суффис отторгал часть корня, как в слове «улица». Вычленять корень в этом слове лиц (лицо) абсурдно. Значит были редуцированные. Какие, например? Например, х\улица – короень хул,\\хол – длинный просвет заходящего солнца или луны.

4. Почему в Слове о Полку Игореве среди шести мест, которые оповещает «див» три находятся в Таврии (Крыму)?

2. Почему Верховный Бог русов был Перун. И почему его свергли христианстивом? И свергли ли, ли повысыли статус?

Начнём с актуальных неизвестных . Если до сих пор мы что-то не понимаем, значит нам не хватает дополнительныъ фактов и аргументов. Даже если мы приведем спорные факты, развитие аргументации пойдет вперёд.



Та же проблема с «рус». Это корень или остаток корня с суффиксом? А суффикс сильный – тысячи слов с ним (пар-ус). Но если напомнить бога Солнца Хоруса в Египете, покровителя Ф\\Параонов, то слово сразу становится понятным: хорусы – дети солнца.

Но вопрос: а кто настоял, кто раскультивировал этот этноним? Ведь в момент распада гигантской Евразийской империи Паврсов (У Адельвейдера – Рама, откуда «Рамаяна») появились племена с самыми невиданными названими, вроде вятичей, кривичей, как правило, по месту или по имени главы племени (узбеки).

Ответ: каста, которая культивировала культ Солнца и нуждалась в субъектности исполнения какого-то замысла. Для этой субъектности нужен был новый народ. Точнее, народ нового типа – моно-государственный.

2. Почему верховный Бог – Перун? Потому что – ПЕР-ун: не верховный, а сначала ПЕРвый, а потом верховный. Что в мифологии подтверждается. Как видим, здесь корень уже производный от ПАРсов – отколовшихся ПЕР-сов. Конкуренция солнцепоклонников?

Заметим, что первенство имеет уровни: Пер-вый на малой территории – тоже мал в иерархии. Это значит, что возведение местного Первого в высший уровень означает его аннулирование в пользу Максимально Первого.

Первого.

3. Но зачем крещение в Корсуни?

Само название города – К\\Хорсунь (затем Херсон) говорит о том, что он был под контролем каст Парсов или Персов. Но судя по тому, что монистический приоритет Первого в лице Перуна аннулировался, то есть версия, что крестили Владимира именно Парсы, которые дали Руси сразу Максимально-Монистический уровень посвящения!



То есть Парсы переиграли персов и утвердили именно свой вариант крещения: в самом титульном месте по тем временам и по чисто солнечному обряду. Напомним, что Христианство от Христос – от Кресение – посвящение солнцем (и огнём), а крещение – кресение: ритуал погружения в смерть (вода всегда была символом смерти – море//морте) и его преодоление при помощи Солнца и приобщения к нему.

Зачем Владимиру, главе огромного по тем временам почти-государственного образования, ехать с рисками на чужую территорию? Разве купели не было поближе? Кто его принудил к крещению в Х\\Корсуни? Может быть, эта территория не была чужой?

Напомним, что крещение — это процесс вхождение в отношение иерархии. То есть креститель становится руководителем крестника. Многие это забывают. Но тогда кто же креститель Владимира? Можно точно сказать, что ими были крещеные Парсы, принявшие христианское священство.

В качестве примечания можно сказать, что место крещения, Х\\Корсунь – удивительно: выступ с храмом и купелью выходит на солнечный морской простор, невероятно торжественный. Но зачем для крестителей избыточно солнечное место?

Есть точная версия, что для вхождения в монистические, иерархическое сознание священством использовалось именно Солнце как простой, видимый, аргумент Одного начала в Мире. И соответственно древние ритулы парсов, понятные всем тогда живущим на территории Евразии.

Надо отметить, что персы, зороастрийцы проигрывали из-за избытка огня в их ритуалах. Кстати, сожжение Перуна не было варварством со стороны Владимира, – а уважением и почтением – огонь по тем представлениям уносил Перуна к Солнцу.



Тем самым сохранялась преемственность религий, что и объясняет вполне мирное прощание и скорая христианизация Руси. В конце-концов никто сегодня не может объяснить никнейм Владимира – Красное Солнышко. А Парсы могут.

Но ясно одно: в результате создания этноса и фактическое приведение его к Верховной Моновласти

говорит о том, что создатели Руси дали некий Верховный Замысел.

4. «Слово о Полку Игореве» написано через двести лет после Крещения Руси. Но сколько в произведении странностей? Первая из них – почему Див объявляет о походе шесть мест, среди которых три (!) в Таврии (в Крыму)?

велит послушать земле неведомой,

Волге,

и Поморью,

и Посулью,

и Сурожу,

и Корсуню,

и тебе, Тмутороканский идол. (перевод Дм. Лихачева)

Мы полагаем, что Дмитрий Лихачев неточно перевел смысл: нужно – неведающей (как затем переводили другие переводчики), потому что конечно же места эти были Князем Игорем ведомы.

Итак: 1. Волга 2. Поморье (Балтийское) 3. Посулье – территория вокруг города Сула (нынешняя Белоруссия) 4. Сурожь (Таврида, нынешний Судак) 5. Корсунь (Таврида, Херсонес) 6. Тьмуторакань (Керчь, Таврида).

Почему же такая концентрация мест именно в Тавриде, Тавриде, Крыму? Не потому что ли они все были культовыми постсолярными центрами? Напомним, что Керчь тоже имеет корень от солярного начала – Х\\Кер-ечь.

Почему такой акцент? Так может быть, Князь Игорь не просто по глупости шёл на половцев самоутвердиться, а вернуть путь в русскую Тавриду, который перекрыли внезапно повяившиеся в степи половцы? И именно Тавридцам он посылал весть освобождения!?

А. Магнитов



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