Вот вам «Калибр»! Деньги уральских оборонщиков попали в «обнал»?

Государственные контракты с уральскими производителями уникального ракетного вооружения для ВКС и ВМФ под угрозой срыва: фирма из Новоуральска, работающая подрядчиком у именитых оборонных предприятий, засветилась в операциях, очень похожих на обналичку и подозревается в хищении чужого имущества. По предварительным оценкам, речь идет об ущербе на десятки миллионов рублей, но городская полиция не видит в этом состава преступлений. Подробности скандала только на «ФедералПресс».

Новоуральск, закрытый город мирных атомщиков, может стать эпицентром проверок и громких отставок в местных силовых структурах. В буквальном смысле прямо на глазах полиции исполнитель гособоронзаказа, подписавший контракты с уральскими ядерщиками и ракетчиками на 78 миллионов рублей, засветился не только в скандальном переделе имущества со своим деловым партнером, но и в выводе денег в сомнительное юрлицо, номинальные руководители которого на суде отрицают свою причастность к финансовым операциям – а это типично для «прачечной», которая занимается обналичиванием денег.

Фрагмент решения арбитражного суда. Исполнитель оборонных контрактов для уральских ракетчиков попался на «обналичке».

Маленький герой большого скандала

Речь о малоизвестной новоуральской компании «Экомаш+ Урал», взявшейся за исполнение государственного оборонного заказа по изготовлению комплектующих для Екатеринбургского НПП «Старт» им. Яскина (производитель зенитно-ракетных комплексов для войск ПВО, а также ракетного вооружения ВМФ и ВКС), Каменск-уральского УПКБ «Деталь» (радиовысотомеры для ракет), Зареченского Института реакторных материалов (производство изотопов и испытания реакторов) и еще одного не нуждающегося в представлении производителя новейших ракет семейства «Калибр».

Заподозренное в «обналичке» предприятие производило шпангоуты для ракет ЗРК С-300 и С-400.+

Получая госконтракты на механическую обработку шпангоутов для ракет, изготовление шкафов и пультов управления для ЗРК С-300 и С-400 и т.д., созданная Эдуардом Давлетовым компания «Экомаш+ Урал» (имеющая лицензию ФСБ на работу с гостайной) передавала часть заказов на субподряд расположенному в соседнем ангаре Заводу точного машиностроения «Эдан», учредителями которого, по данным СПАРК, являются тот же Давлетов (20 % уставного капитала) и его бывший партнер Андрей Шалин (80 % уставного капитала).

Все было прекрасно, пока Шалин не заподозрил своего партнера в обналичке средств, поступающих в рамках гособоронзаказа. «Мы с Эдуардом были партнерами: госконтракты оформлялись на его фирму «Экомаш+ Урал», а дальше передавались в субподряд нашему же с ним ООО «Завод точного машиностроения «Эдан». Все было хорошо до тех пор, пока он не занялся обналичкой. Речь о десятках миллионов рублей, которые он вложил в приобретение недвижимости в Болгарии», – рассказал Шалин «ФедералПресс».

Обвинения Шалина пока что не подтверждаются правоохранительными или надзорными органами: у них претензий к Давлетову не возникло. Но признаки того, что «Экомаш+ Урал» проводит сомнительные операции с деньгами, имеются, о чем прямо говорит решение арбитражного суда, речь о котором пойдет ниже.

Цех, в котором выполнялись контракты по гособоронзаказу, оказался вскрыт.

Удар исподтишка

Шалин прекратил отношения с Давлетовым, а тот отказался платить за выполненные субподряды, скопив крупный долг. Конфликт между бывшими партнерами обострился из-за общего ангара, в котором Шалин продолжил работать «на себя», и недавно сотрудники давлетовского «Экомаш+ Урал» вскрыли цех и вывезли из него производственное оборудование и другое имущество, оформленное, по словам Шалина, на Завод точного машиностроения «Эдан».

Приехав на работу в цех, расположенный в проезде Автотранспортников в Новоуральске, Андрей Шалин застал сотрудников упомянутого выше «Экомаша» с поличным: посреди бела дня рабочие выносили из ангара мебель, технику и станки. «Кто вам сказал вскрывать помещение и все выносить?» — вспылил Шалин, перегородив автомобилем въезд в ворота и начав записывать происходящее на смартфон. Рабочие при этом молча вывозили на погрузчиках деревянные паллеты и выносили в руках пустые стеллажи.

Помимо станков рабочие Экомаша зачем-то вытащили из цеха еще и кабины от грузовиков.

Осмотрев опустевший к тому времени цех, Шалин вызвал наряд городской полиции и знакомого телеоператора, проявившего, к слову, большую расторопность, чем стражи порядка. Каково же было удивление, когда в объектив телекамеры попала супруга начальника городской полиции Эльвира Симбирятина, оказавшаяся в компании мужчины, корчившего журналисту рожи из окна административного корпуса. Ее роль в этой истории пока неясна, но в свете дальнейших событий сам факт присутствия представляется совершенно неслучайным.

Справа от мужчины Шалин разглядел супругу начальника полиции Новоуральска (на видео ее хорошо видно).

Вместо того, чтобы ответить на недоуменные вопросы Шалина, рабочие вызвали Эдуарда Давлетова, прибывшего на промбазу в сопровождении десанта из крепких парней и отряда местного ЧОП «Легион-М». Журналисту запрещали вести видеосъемку, сопровождая это нецензурной бранью и попытками вырвать из рук камеру: «Пошел ты в ***, дурачок! — кричал Давлетов, насмешливо тыча в камеру средним пальцем. — Это частная собственность, тебе тут нечего делать! Поехали к тебе домой, будем твой унитаз снимать. Садись в машину, ***, борзый ***».

Полицейские не стали долго разбираться и отказались возбуждать дело о хищении имущества.

Прибывший, наконец, наряд полиции с кинологом урезонил Давлетова, зафиксировал факт вскрытия пломбы на дверях производственного ангара, составил протокол.

Однако после всего этого полиция вынесла отказ в возбуждении уголовного дела (копия имеется в распоряжении редакции). «В ходе проверки не добыто доказательств, свидетельствующих о наличии прямого умысла на завладение чужим имуществом или самоуправства», – говорится в документе.

Осмотрев опустевший ангар, полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту хищения.

До приезда полиции Давлетов осыпал журналиста нецензурной бранью.

Эдуард Давлетов комментировать произошедшее отказался: «У меня нет желания говорить об этом шоу», – сказал он корреспонденту «ФедералПресс».

«Транзитный характер поступления денежных средств с последующим «обналичиванием»...

В конце августа 2017 года «Экомаш+ Урал» попыталось оспорить решение ИФНС по Верх-Исетскому району Екатеринбурга о доначислении предприятию НДС в сумме 1,8 млн рублей и о наложении штрафа на 360 тыс. рублей. Оспаривали зря, вышло себе дороже. В ходе процесса налоговики доказали вывод оборотных средств предприятия в сомнительную фирму с номинальным директором.

В материалах дела говорится, что в ходе камеральной налоговой проверки налоговой инспекцией установлено, что во II квартале 2016 года ООО «Экомаш+ Урал» (лицензированное, между прочим, Федеральной службой безопасности) включил в книгу покупок фиктивные счета-фактуры, выставленные ООО «ПромРесурс» за период с 04.04.2016 г. по 30.06.2016 г. на общую сумму 1 177 088,48 рублей, в том числе НДС 1 795 437,24 руб.

«Согласно протоколу допроса Норкиной Н.А., она не является учредителем и руководителем организаций, финансово-хозяйственную деятельности в отношении организаций не ведет, ООО «Экомаш+ Урал» не знает, и Олейник В.И. (от имени которого подписаны документы ООО «ПромРесурс») не знаком, документы (договоры, счета и иные документы) не составлял и не подписывал, поставкой товара и оказанием транспортных услуг не занимался и ничего не знает […]. Таким образом, перечисленные документы сформированы, оформлены самим налогоплательщиком», – говорится в тексте решения суда, но и это еще не все.

В ходе анализа выписки банка о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ПромРесурс» установлено отсутствие расходов на осуществление реальной предпринимательской деятельности (коммунальные и (или) арендные платежи, расходы на выплату заработной платы, хозяйственные расходы и др.), а также налоговым органом был установлен транзитный характер поступления и списания денежных средств с последующим «обналичиванием» при помощи банковских карт и банкоматов. Денежные средства ООО «ПромРесурс» направлялись на пополнение корпоративного счета, на выдачу наличных, а также в адрес физических лиц без НДС.

Андрей Шалин рассказал о конфликте с бывшим партнером из-за его пристрастия к обналичке и планах на переезд в Болгарию.

«Я ему еще раньше говорил: это же оборонка! Ты же нас под статью подведешь! – отметил Шалин в беседе с «ФедералПресс». – Ну и после этого, как говорится, трест наш лопнул. Он перестал мне платить за субподряды, а я подал на него иск в арбитражный суд о взыскании задолженности, после чего он вскрыл цех и вывез имущество. Для меня-то это однозначное хищение, но доказать его сейчас трудно, потому что документы фирмы у Давлетова. Я подал второй иск об их истребовании у него. Скоро начнется процесс».

На момент подготовки материала корреспонденту «ФедералПресс» стало известно, что по иску Андрея Шалина к фирме Эдуарда Давлетова о взыскании 4,6 млн рублей за исполнение одного из госконтрактов, суд постановил привлечь само оборонное предприятие в процесс третьим лицом. В случае, если на суде его представители подтвердят факт оплаты контракта в адрес «Экомаш+ Урал», дело может принять уголовный оборот, тем более, что речь идет о предприятии, лицензированном ФСБ. «ФедералПресс» будет следить за развитием событий.