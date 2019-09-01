В поисках уральского диалекта
14:13. 1 сентября 2019 Просмотров - 79 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Пражанин: "Почемууу вы в Остраааве говорииите таaaк быыыстро и таaaк вульгааарно?"
Остравянин: "Времянетнах."
Чешский анекдот
Остравянин: "Времянетнах."
Чешский анекдот
В своём предыдущем посте я использовал оборот "в стиле тридцатых лет", и, как обычно бывает в таких случаях, добрые люди меня тут же поправили: "тридцатых годов", пишет bohemicus. Oдин из читателей спросил: "Это богемизм или уральский диалект?" Любопытно, что когда Иосиф Кобзон исполнял песню на стихи Вадима Шефнера "Напев тридцатых лет", его ни о чём подобном не спрашивали. Разумеется, в моём случае это был богемизм, по-чешски можно сказать только třicátých let, и никак иначе, oднако я впервые в жизни задумался, действительно ли мой русский полностью свободен от диалектизмов. Я всегда был убеждён, что говорю по-русски настолько близко к литературной норме, насколько это возможно для человека, не являющегося ни профессором филологии, ни преподавателем сценической речи, и четверть века прожившего в другой стране. Но ведь самооценки так часто бывают ошибочными. В общем, всю прошедшую неделю я провёл, выискивая уральскую специфику в собственной речи. И обнаружил кое-что занятное.
Границы Урала как культурно-географического региона отнюдь не совпадают с административными границами Уральского федерального округа. Ареалом распространения уральского диалекта считаются Свердловская и Челябинская области, Башкирия, Удмуртия и Пермский край. Эти территории в нескольких волнах заселялись колонистами из разных регионов, поэтому уральский говор невозможно отнести ни к окающим, ни к акающим диалектам. В принципе, на Урале встречается и то, и другое, однако в не столь выраженных формах, как на Волге или в Москве. Считается, что на уральский диалект большое влияние оказали тюркские языки – татарский и башкирский. Это выражaется в первую очередь в скорости речи. Если нормой для русского языка одни источники называют 80, а другие – 100 слов в минуту, то жители Урала за это же время способны произнести до 150 слов.
Это примерно соответствует нормам французского языка. Известно, что при дубляже французских фильмов на русский возникают изрядные сложности – французские слова в среднем намного короче наших. На Урале пулемётная скорость речи достигается благодаря отсутствию пауз между словами и проглатыванию гласных, особенно в первом слоге и в конце слова. Грубо говоря, пока москвич говорит хАрАшО, а волжанин хОрОшО, уралец успевает сказать "хърашо, абудет щёлучшь". Эта особенность была известна ещё Далю, написавшему: "Кто не узнает при первой речи уральского казака по резкой скороговорке его?" Она известна и в наши дни, когда человек, произносящий сегодня как сёдня, говорю как грю или ничего как ничё с большой степенью вероятности оказывается выходцем с Урала. Мне попалась одна картинка, на которой наглядно показаны как действительно существующие особенности уральского говора, так и ошибочные представления об этих особенностях:
Образ уральца на этой картинке я оставляю на совести её авторов. Возможно, он создан под влиянием образа Коляна, созданного пермским актёром Николаем Наумовым в сериале "Реальные пацаны". Персонаж Наумова разговаривает на диалекте, поэтому в Перми сериал объявили культурным достоянием края. Привет украинским блогерам, считающим меня держателем общака уральской братвы.
Само собой, тут всё очень индивидуально и зависит от множества обстоятельств, начиная уровнем образования и заканчивая желанием или нежеланием человека говорить по-русски правильно. В Екатеринбурге существуют курсы для стремящихся избавиться от уральского акцента. Говорят, искомый результат достигается месяца за три, что ли (кстати, выпускник этих курсов не стал бы завершать фразу словом "что ли"; неуместная вопросительная интонация в конце фразы, распространившаяся в последнее время по всей РФ и столь огорчающая приверженцев русских литературных норм, имеет уральское происхождение). Моя речь никогда не вызывала вопросов ни у москвичей, ни у питерцев, хотя, признаюсь, иногда мне приходится сдерживаться, чтобы не говорить с людьми быстрее, чем нужно. У меня нет проблем с произношением, я даже не чёкаю. Однако диалект – это не только особое произношение, но и особая лексика. И тут начинается самое интересное.
Гуляющие по Рунету "уральские словари" по большей части не представляют никакой ценности. За диалект в них выдаются субкультурные слэнги – молодёжный, криминальный, наркоманский и т.д. В научной среде существует семитомный (!) "Словарь русских говоров среднего Урала", но он, судя по попавшимся мне фрагментам, чуть ли не сплошь состоит из слов, которые пятьдесят или сто лет назад употребляли отдельные старики в ныне исчезнувших деревнях. В Сети, в качестве типичного примера уральского диалекта, часто приводят следующий текст. Внучка собирается в клуб, а бабушка ей говорит: "Отсряпалась у Ибрагима-то? Седне вона сыретье како, морочает весь день, а завтре ведра обещали. Ты в шабурину-то оболокайся, а то заколеешь. Опять идете всем гамазом шарамыжничать? Околоток-то напужаете! Завешай задергушки те, да шибко не боти, коды припрешьси! Исти захочишь – губница на шостке и чаю пошвыркаешь. Рукомойником не бряцай и на место иди, а завтра на пучеглазную пойдем… Санка с Ольхушкой женятся. Он вона какой баской, да справный, а она, лико чо – как есть – чилийка! Только в Пласту жить и на люди не ходить.."
Некоторые комментаторы утверждают, что их бабушки разговаривали именно так, но это были бабушки из богом забытых деревень, мои же родились в городе, и я никогда не слышал ничего, что хоть отдалённо напоминало бы вышеприведённую речь. В уральской городской лексике есть определённое своеобразие, но я не рискнул бы назвать этот меняющийся от одного населённого пункта к другому местный колорит диалектом. В Челябинске однокомнатную квартиру называют полуторкой, и местные филологи не смогли выяснить происхождение сего термина. В Перми подосиновики считают красноголовиками, а когда хотят сказать "здóрово", говорят "муднó". В Уфе в ходу выражение "полный аптраган" в значении "трындец", это заимствование из башкирского. В Ижевске под влияниeм удмуртского сплошь и рядом используют слово "зачем" в значении "почему". По всему Уралу вместо "пойдём".можно услышать заимствованное из татарского "айда". И я однажды произнёс это слово дома, подцепив его где-то во дворе или в школе. Мне тогда было лет семь или восемь. Матушка отругала меня так, что желание употреблять данный оборот исчезло у меня раз и навсегда.
Желающие могут отыскать, приобрести и изучить семитомный уральский словарь, но я сомневаюсь, что они найдут собеседников, владеющих представленной в словаре лексикой. Например, третий том содержит слова от ОБАБНИЦА до ПЕРЕВАЛОК. Понятия не имею, что это значит.
Насколько я могу судить, наиболее авторитетным источником по уральскому диалекту остаются работы фольклориста и краеведа Ивана Яковлевича Стяжкина, прожившего на Урале всю жизнь (он родился в Уфимской губернии в 1877 и умер в Свердловской области в 1965 году). Стяжкин начал собирать уральский фольклор в конце XIX века и продолжил заниматься этим при Советах. Его записи насчитывают около 900 страниц. Главы, посвящённые религиозным песнопениям, не сохранились (по-видимому, автор уничтожил их в 30-е годы). Однако всё остальное дошло до наших дней. В Сети, в том числе в ЖЖ, часто воспроизводится сокращённый вариант составленного Стяжкиным словаря исконного уральского говора, насчитывающий около ста пятидесяти слов. Процентов восемьдесят из них я не слышал ни разу в жизни, а услышав, едва ли определил бы их значение.
Например, я не догадался бы, что стащиха – это пирушка вскладчину, а верещага – яичница. По-видимому, эти пласты лексики вышли из употребления задолго до моего рождения. Некоторые слова из списка Стяжкина я слышал, но они не ассоциируются у меня с Уралом. Зы свою жизнь я встретил двух людей, произносивших слово есть как исти, однако ни один из них не был уральцем. Слово шибко – это явный полонизм (в оригинале – szybko), a ширинка в значении платок – скорее украинизм, на Урале эти слова почти не употребляются. Bолны миграции и колонизации сменяли друг друга весь ХХ век. Уже во времена Столыпина на Уралe появились не только украинские и белорусские, но и латышские деревни. Позже потоком пошли ссыльные, раскулаченные, эвакуированные, завербованные на стройки и т.д. люди из самых разных регионов. А уральцы, в свою очередь, разъезжались по стране. Неудивительно, что от зафиксированного Стяжкиным говора не оталось почти ничего.
Урал сегодня выглядит примерно так. В подобных местах архаизмы и диалектизмы долго не живут.
Я говорю "почти", потому что у Стяжкина всё же есть полтора или два десятка слов, которые дожили до наших дней. Я слышал их в живой речи, а некоторые даже употреблял. Однако я не догадывался, что использую диалектизмы. Я полагал, что эти слова хоть и относятся к разговорной, сниженной, шуточной и т.д. лексике, но всё же являются общерусскими. Возможно, я ошибался, и так говорят только на Урале. Не исключено, что ошибся Стяжкин, отнеся к уральскому говору русские просторечия. А может быть, эти слова во времена Стяжкина действительно были диалектными, но за истекшие сто лет распространились по всей России. Вот они:
артачиться – упрямиться
заимка – изба, стоящая в лесу отдельно от селения
закорки – верхняя часть спины
лебезить – льстить
кастерить – ругать
кумекать – думать, соображать
обкарнать – плохо подстричь
пошто – зачем
пошурудить (напр. угли) – поворошить
пришпандорить – приделать, прибить
робята – ребята
рукомойник – умывальник
сбрендить – сойти с ума
стибрить, слямзить – украсть
ухайдакать – убить, сгубить, устать
финтифлюшки – завитки
хибара – небольшая избушка
Так что же представляют собой эти слова – русские просторечия или уральские диалектизмы? Употребляют ли их там, где живёте вы? И ещё: способны ли вы распознать уральский акцент и режет ли он вам слух? Чтобы вдохновить вас на написание комментариев, я подобрал полдюжины уральских песен. Уроженцы Екатеринбурга, Уфы и Челябинска исполняют хиты собственного сочинения о самых важных вещах на свете (дао, Бог, любовь, война, страх, радость, боль, тело, душа, Россия, Америка, свечи, джинсы, пропасти, лопасти и т.д. и т.п.). Урал – это примерно 10% населения РФ, но талантов там хватило бы на всю Россию:
P.S. Подумав, я решил добавить к подборке седьмую вещицу. Строго говоря, мне всегда казалось, что Курган относится скорее к Западной Сибири, нежели к Уралу, но раз уж власти включили Курганскую область в Уральский федеральный округ (да и уральский говор там иногда встречается), былo бы грешно обойти вниманием Юлию Савичеву:
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9152487.html
Недавно предоставилась возможность ознакомиться с уральским говором “вживую” – на видео. Сначала было мало что понятно. Скорость, проглатывание гласных… Так и есть. Потом слегка подстроилась, стало понятнее.