ЖУКОВ о происхождении Украины, викингах и славянах, крещении Руси и величии Золотой Орды
Долгожданная вторая часть нашего глубинного погружения в исторические анналы под руководством главного историка Всея Руси Клима Жукова. Меньше чем за 60 минут устроили просветительский ликбез от Нестора и викингов до Екатерины II и Карла Маркса. Поговорили про Крещение Руси, создание широко известных ЗАО Русь и ООО Халифат, а также не забыли про знаменитое HR агентство Чингисхана. В выпуске вы найдете ответ на вопрос почему монгольский лук – это автомат Калашникова своего времени и что чувствуешь, когда видишь перед собой 100.000 всадников Чингисхана.
И самое главное! Расставили все точки над i в вопросе происхождения русских и украинцев – 100% пруфы внутри выпуска. Наслаждайтесь!
Таймкоды:
0:00 Клим Жуков. Часть Вторая
1:12 «Лишние» дворяне и указ о вольности дворянства
5:32 Малая часть нас стала Западом, за что заплатила остальные (95%)
7:31 Наш 1917 год – часть Европы XVIII века
9:10 Ближе к Орде, Ивану Грозному и протославянам
13:42 Противников нормандской теории просим удалиться
17:45 Арабский Халифат – лучшее HR-агентство Средневековья
20:34 Путь «из варяг в греки» кто-то один должен был контролировать
24:06 Мы – симбиоз славян, скандинавов и финно-угров
27:30 Крестовые походы развалили ООО Русь – единый путь оказался не выгоден
29:55 PR-агентство Монгол-улус и конец Руси торговой
32:38 Влияние монголов на нас было невелико
35:52 Ключевое значение на нас оказал Константинополь
40:08 Херсонес – бета-версия демоверсии Византии Х века
41:36 Великие укры на полотне древнего мира
46:35 М*скаль – предатель, который не избавил от польской шляхты
52:27 Финал. Лайк! Подписка! Колокольчик!
53:26 Титры