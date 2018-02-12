Новости Украины и Новороссии 12 февраля 2018

Федотов рассказал, зачем нужны были минские соглашения

Альтернативы минским соглашениям по урегулированию в Донбассе нет, хотя за три прошедших с момента их подписания года выполнены они лишь частично, однако в рамках контактной группы удается решать конкретные проблемы социального характера и уже ради этого стоило их заключать, убежден глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, передает РИА Новости.



“За три прошедших года минские соглашения, к сожалению, выполнены лишь частично, причем по целому ряду пунктов они то выполняются, то не выполняются, и все возвращается на круги своя. Но альтернативы минским соглашениям нет”, — заявил Федотов в преддверии трехлетия подписания документа.

По его мнению, те инициативы, которые совсем недавно были предложены российской стороной в отношении ввода миротворцев по линии соприкосновения, могли бы стать важным фактором активизации процесса по выполнению минских соглашений.

“К сожалению, и эти российские инициативы тоже блокируются. Но то, что существует контактная группа, и то, что в рамках контактной группы удается решать конкретные проблемы социального характера, это очень большое дело. Хотя бы ради этого уже стоило заключать минские соглашения”, — уверен глава президентского СПЧ.

Сейчас в Европе ширится общественное движение, — прежде всего, женское движение — в поддержку минских соглашений, заметил он.

“Различные политические силы пытаются поставить это общественное движение под свой контроль. Но женские организации, которые в нем участвуют, насколько мне известно, успешно противостоят этим попыткам”, — добавил Федотов.

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