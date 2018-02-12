Новости Украины и Новороссии 12 февраля 2018
- 09:02 Федотов рассказал, зачем нужны были минские соглашения.
- 08:37 Раненные майданом: С роднёй в Донбассе буду говорить при помощи автомата (ВИДЕО).
- 00:19 Дякуємо за Мрію.
- Вчера 20:59 Украина была обречена на распад – Корнилов на презентации книги о Донецко-Криворожской Республике.
Федотов рассказал, зачем нужны были минские соглашения
Альтернативы минским соглашениям по урегулированию в Донбассе нет, хотя за три прошедших с момента их подписания года выполнены они лишь частично, однако в рамках контактной группы удается решать конкретные проблемы социального характера и уже ради этого стоило их заключать, убежден глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, передает РИА Новости.
По его мнению, те инициативы, которые совсем недавно были предложены российской стороной в отношении ввода миротворцев по линии соприкосновения, могли бы стать важным фактором активизации процесса по выполнению минских соглашений.
Сейчас в Европе ширится общественное движение, — прежде всего, женское движение — в поддержку минских соглашений, заметил он.
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Раненные майданом: С роднёй в Донбассе буду говорить при помощи автомата (ВИДЕО)
Современное украинство — опасная болезнь, рвущая как причинно-следственные, так и семейные связи. В качестве примера предлагаем фрагмент опроса, проведенного в одном из городов Украины.
Мужчина готов «говорить с роднёй, оставшейся в Донбассе, только с помощью автомата», сам при этом говорит исключительно по-русски. Оккупированный Киевом Дзержинск называет Торецком.
«Щирый украинец» охотно подхватывает идею того, кто проводит опрос, о необходимости фильтровать население Донбасса после «освобождения территорий».
«Безусловно! Безусловно! Они должны быть жестко покараны», — с энтузиазмом соглашается обладатель шапки с трезубцем.
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Дякуємо за Мрію
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Украина была обречена на распад – Корнилов на презентации книги о Донецко-Криворожской Республике
К оглавлению | Источник: www.youtube.com