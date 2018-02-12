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Новости Украины и Новороссии 12 февраля 2018

12:14. 12 февраля 2018 Просмотров - 744 Нет комментариев Опубликовал:

Федотов рассказал, зачем нужны были минские соглашения

Альтернативы минским соглашениям по урегулированию в Донбассе нет, хотя за три прошедших с момента их подписания года выполнены они лишь частично, однако в рамках контактной группы удается решать конкретные проблемы социального характера и уже ради этого стоило их заключать, убежден глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, передает РИА Новости.

“За три прошедших года минские соглашения, к сожалению, выполнены лишь частично, причем по целому ряду пунктов они то выполняются, то не выполняются, и все возвращается на круги своя. Но альтернативы минским соглашениям нет”, — заявил Федотов в преддверии трехлетия подписания документа.

По его мнению, те инициативы, которые совсем недавно были предложены российской стороной в отношении ввода миротворцев по линии соприкосновения, могли бы стать важным фактором активизации процесса по выполнению минских соглашений.

Сейчас в Европе ширится общественное движение, — прежде всего, женское движение — в поддержку минских соглашений, заметил он.

“Различные политические силы пытаются поставить это общественное движение под свой контроль. Но женские организации, которые в нем участвуют, насколько мне известно, успешно противостоят этим попыткам”, — добавил Федотов.

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Раненные майданом: С роднёй в Донбассе буду говорить при помощи автомата (ВИДЕО)

Раненные майданом: С роднёй в Донбассе буду говорить при помощи автомата (ВИДЕО) | Русская весна

Современное украинство — опасная болезнь, рвущая как причинно-следственные, так и семейные связи. В качестве примера предлагаем фрагмент опроса, проведенного в одном из городов Украины.

Мужчина готов «говорить с роднёй, оставшейся в Донбассе, только с помощью автомата», сам при этом говорит исключительно по-русски. Оккупированный Киевом Дзержинск называет Торецком. 

«Щирый украинец» охотно подхватывает идею того, кто проводит опрос, о необходимости фильтровать население Донбасса после «освобождения территорий».

«Безусловно! Безусловно! Они должны быть жестко покараны», — с энтузиазмом соглашается обладатель шапки с трезубцем.

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Дякуємо за Мрію

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Украина была обречена на распад – Корнилов на презентации книги о Донецко-Криворожской Республике

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