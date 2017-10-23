Новости Украины и Новороссии 23 октября 2017
- 10:21 Мост придется разбирать.
- 08:29 За Перуна и белую расу: почему в школах Хмельницкого запретили русский язык (ФОТО, ВИДЕО).
- 07:22 В ДНР начали делать свои антиснайперские винтовки.
- 01:30 «Михомайдан»: кто ответит «за «козла»?.
- Вчера 23:40 Украинцы еще не осознали ужаса происходящего (ВИДЕО).
- Вчера 23:10 Путинский садизм в отношении Украины.
- Вчера 21:54 Порошенко добровольно в могилу не ляжет (ВИДЕО).
- Вчера 21:15 Порошенко сделал «важное заявление».
Мост придется разбирать
Земная кора у них не той системы.
А если еще привлечь специалистов по исследованию коры головного мозга…
PS. Если что, это не фейк https://goo.gl/XByqBa, так что дна действительно там нет.
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За Перуна и белую расу: почему в школах Хмельницкого запретили русский язык (ФОТО, ВИДЕО)
Хмельницкий — город с населением около 260 тыс. человек, центр одноимённой области — стал первым местом на Украине, где запретили преподавание на русском языке в школах. И дело не в принятом Верховной радой законе, ещё не вступившем в силу. В Хмельницком есть свои специфические «борцы за Украину».
— Подтверждаю вам, что нашей позицией был отказ в общеобразовательных учебных заведениях Хмельницкого от изучения русского, — заявил 13 октября «Украинской правде» директор городского департамента образования Роман Николаев, уточнив, что это решение было принято его ведомством, а не городским советом депутатов.
Мотивировал это он тем, что такой запрет «помогает государству Украина утвердиться и избежать расшатывания, которые происходят именно благодаря русскому языку».
Николаев — персонаж достаточно необычный даже для постмайданной Украины. 23 декабря 2015 года, когда мэр Хмельницкого представил его кандидатуру на пост директора департамента, то даже ультрапатриотическое издание depo.ua отметило, что Николаев «известен ещё как лидер неоязычников Богумир». Именно под этим языческим именем Николаев до сих пор ведёт аккаунт в «Фейсбуке», уже как чиновник.
Фото © Facebook/Богумир Миколаев
— На сайте «Родового огнища славянской родной веры» (одно из крупнейших неоязыческих объединений Украины. — Прим. Лайфа), в иерархии действующих духовных лидеров родового очага СРВ Богумир Николаев указан на третьей позиции, сразу после верховного волхва и его жены, — сообщили СМИ.
Сам Николаев этого особо и не скрывал. В его аккаунте в «Фейсбуке» до сих пор доступны фотографии, где нынешний глава департамента городского образования несколько лет назад в одежде языческого жреца вдохновенно проводит обряд перед огромным идолом Перуна.
А также проводимых им ещё в феврале 2016 года — уже после назначения на пост в мэрии Хмельницкого — платные семинары по «пробуждению родового духа».
Очевидно, в какой-то момент такое совмещение деятельности вызвало вопросы, и Николаеву предложили публично отмежеваться от волхвования, что он и сделал, опубликовав 25 февраля 2016 года официальное видеообращение о выходе из «Родового огнища». Причиной для этого он назвал «отсутствие чётких проукраинских государственных позиций» у верховного волхва объединения Владимира Куровского.
Николаев пообещал в видеообращении создать новое, «патриотическое» язычество.
Если заглянуть на страницу Николаева во «ВКонтакте», которую он продолжает вести, несмотря на блокировки этой соцсети на Украине, среди его друзей увидим руководителя языческой общины «Русское православное коло» (Запорожье) Святовита Пашника.
Пашник — персонаж очень интересный. С 1990-х годов он участник националистических организаций, а с конца нулевых был тесно связан с киевской общиной «Перунова рать», руководитель которой, Ярослав Бабич, стал в 2014 году одним из создателей батальона (ныне полка) «Азов».
В 2014 году Пашник проводил обряды, на которых в форме и со знамёнами присутствовали «азовцы», собирал в Интернете деньги для батальона, а в 2015 году возглавил гражданский корпус «Азов» в Запорожье.
В январе 2009 года Пашник поддержал выход из «Родового Вогнища» запорожской общины под выразительным названием «Арийский шлях». Логично, что к нему же в итоге идейно прибился и ушедший от Куровского волхва Николаев.
Ещё один друг Николаева во «ВКонтакте» — представитель уже российского языческого объединения «Велесов круг» Иван Белецкий.
В 2016 году Белецкий был одним из вождей «русского марша» в Москве, куда собрал десятки своих единоверцев, а перед этим вёл в столице волонтёрскую деятельность для ПарНаС на выборах в Государственную думу, являясь близким сподвижником третьего номера в списке партии Вячеслава Мальцева.
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Да, Николаев питает тёплые чувства к русским — но только к нацистам из их числа.
Так, он открыто симпатизирует власовской РОА, воевавшей в годы Второй мировой на стороне гитлеровской Германии. Русским же на Украине у него, как и у «Азова», предназначена «тотальная украинизация» в самые сжатые сроки.
Владислав Мальцев, Life
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В ДНР начали делать свои антиснайперские винтовки
Военно-промышленный комплекс ДНР начал выпускать свои антиснайперские винтовки калибром 12,7 мм. Их назвали “дончанки”. Как сообщает телеграмм-канал Wargonzo, оружие уже было опробовано на передовой.
Как отмечается, изначально ствол для винтовки брали от пулемета “Утёс”, но затем в ДНР начали делать собственные стволы. Детали для оружия также изготавливают в Донбассе.
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«Михомайдан»: кто ответит «за «козла»?
Судить о том, чем закончатся протесты в правительственном квартале столицы, пока преждевременно, но можно предположить, что без серьезных последствий.
17 октября в Киеве стреляли из пушек. На Банковой объяснили, что так встречали президента Республики Мальта Мари-Луиз Колейро Преко.
Надо полагать, что эта страна является особым стратегическим партнером Украины, поскольку такой протокол встреч на высшем уровне раньше замечен не был.
Да и пушки во время салютов по особо важным праздникам размещались не в двух шагах от Мариинского дворца, а на специально отведенных площадках. Гаубичная стрельба всерьез встревожила участников заранее проанонсированной акции в правительственном квартале, организованной сторонниками бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Среди демонстрантов поползли слухи, что таким образом власть демонстрирует свои мускулы, а если что, то гаубицы могут развернуть куда потребуется.
Замечание Курта Волкера
Очередная революция готовилась заранее. Лишенный украинского гражданства Саакашвили 15 сентября организовал взятие украинской границы. Авантюра увенчалась успехом, сторонники Михаила Николозовича на руках внесли его на территорию Украины. События продолжали развиваться стремительно.
Саакашвили с группой поддержки триумфально вошел во Львов, где его ожидал мэр города Андрей Садовый. Опальный политик поселился в одной из лучших гостиниц города отеле «Леополис» и провел ряд восторженных пресс-конференций.
Официальный Киев был настроен решительно и обещал пресечь все попытки дестабилизировать ситуацию. Вектор развития дальнейших событий предсказал спецпредставитель США в Украине Курт Волкер.
На вопрос, посоветовал бы Волкер президенту Порошенко задерживать Саакашвили или нет, спецпредставитель ответил: «Сфокусироваться на вопросах верховенства права, а не политических амбициях, сфокусироваться на институциях и сфокусироваться на управлении государством, а не бизнесом».
Саакашвили отделался штрафом в одну минимальную зарплату и продолжил свою активную оппозиционную деятельность. Тогда же он и объявил дату всеукраинской акции, которая должна перерасти в новый майдан и «смести власть барыг».
Дата 17 октября была выбрана достаточно удачно, поскольку накануне, 14 октября в Украине националисты традиционно отмечают свой праздник — день создания Украинской повстанческой армии.
По замыслу политтехнологов Саакашвили, это событие должно было «разогреть» новый майдан.
Смена декораций
Но ни день УПА*, ни широко разрекламирована акция 17 октября как-то сразу не заладились. Протесты начались довольно вяло. Народ подтягивался неспешно, время от времени выкрикивая заготовленные лозунги. К обеду активисты стали расходиться.
В толпе ходили слухи, что свое отстояли проплаченные лица, с которыми организаторы из-за жадности рассчитались за несколько часов пребывания на свежем воздухе, и с чувством выполненного долга отправились тратить чаевые. Но такое впечатление было обманчивым.
После обеда протесты получили свежее дыхание. Место аморфной массы людей с самодельными транспарантами заняли крепкие парни в камуфляже и со щитами, скандируя «Авакова собаку повесить на гиляку», прорвали полицейские кордоны, перегородили улицу Грушевского и разбили на площади перед Радой палаточный городок. Акция зазвучала совершенно по-иному.
Наиболее ходовым лозунгом стала фраза, предложенная Саакашвили: «Вынеси козла».
Так политтехнологи протеста использовали знаменитое выражение жены генерального прокурора и народного депутата Ирины Луценко, произнесенное в парламенте и касающееся одного из коллег по парламентской деятельности. Теперь это выражение стало нарицательным, а именем благородного животного ничего не стоит назвать любого, включая высших должностных лиц страны.
Три условия улицы
В парламентском зале над «козлами» и вовсе поиздевались, вывесив транспарант «Пришли козлы вас выносить». Авторы не удосужились расставить знаки препинания, отчего смысл лозунга можно трактовать, как угодно. С «козлом на устах» молодчики попытались прорвать кордоны полиции и Национальной гвардии, завязалась драка, в которой пострадало несколько митингующих и полицейских.
Прошел слух, что готовится штурм парламента. Вслед за этим в эпицентре событий появились лидеры акции во главе с Михаилом Саакашвили. Используя депутатскую неприкосновенность, группа депутатов вплотную приблизилась к оцеплению. Им удалось найти узкое место и прорвать оцепление. Тут же целый участок Грушевского был огорожен активистами со щитами, а на площадь перед Радой занесли палатки.
Здесь руководил процессом известный народный депутат Семен Семенченко, его команды исполняли люди с нарукавными нашивками батальона «Донбасс». В толпе мелькали представители и других радикальных добробатов, а также активисты «Национального корпуса». У стен Верховной Рады вмиг развернулся палаточный городок. В лагере протестующих появилась полевая кухня.
Однако к концу дня ситуация несколько успокоилась. Во всяком случае, палаточный городок лишь изредка проявляет признаки жизнедеятельности. В среду организаторы протестных акций заявили о паузе в активных действиях до четверга, когда парламент должен принять ряд документов, касающихся требований протестующих.
В среду Верховная Рада работала только до обеда, после закрытия заседания спикер Андрей Парубий отправил депутатов по комитетам. Особого настроя выполнять требования улицы в депутатской среде не наблюдается. Их всего три. Первое — отмена неприкосновенности народных депутатов. Второе — принятие нового избирательного закона (отмена мажоритарной системы и переход к открытым партийным спискам). Третье — создание антикоррупционных судов. Все они оформлены в законопроекты и депутатам достаточно за них проголосовать.
Кому это на руку?
Судить о том, чем закончатся нынешние протесты в правительственном квартале украинской столицы, пока преждевременно. Можно предположить, что без серьезных последствий. Эксперты гадают, кому эта затея была нужна, и кто будет пожинать дивиденды.
По одной из версий, акция оказалась неудачной из-за организационных просчетов. Далеко не все средства, выделенные на подготовку мероприятия, были использованы по назначению. К тому же требования команды Саакашвили оказались мало понятными народу: скажем, для большинства украинцев наличие либо отсутствие в стране Антикоррупционного суда мало что говорит.
Не удалось под протестными идеями объединить все оппозиционные существующей власти силы. Нельзя не обратить внимание на формальном участии в акции националистов из «Правого сектора»*, «Свободы» и «Национального корпуса».
Они хотя и привели активистов, но далеко не в тех масштабах, что на свой марш 14 октября. У них своя игра, и затеянная борьба за власть Саакашвили в их планы не входит. С подножки поезда Саакашвили в последний момент спрыгнула наиболее мощная партия «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко. Ну никак не представляет себя Тимошенко на подтанцовке у грузинского варяга.
Кроме того, говорят, Юлия Владимировна во всей протестной затеи усмотрела подвох. Не исключено, что идея заключалась в том, чтобы втянуть одного из наиболее рейтинговых политиков в изначально провальную акцию и окончательно скомпрометировать накануне надвигающихся президентских выборов.
Что касается Михаила Саакашвили, то для него одной революцией больше, одной меньше — какая разница?
Роман Степняк
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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.
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Украинцы еще не осознали ужаса происходящего (ВИДЕО)
Украинцы еще не до конца представляют, что означает голосование Верховной Радой за так называемую «медицинскую реформу» — отныне для населения становятся недоступными не только частные клиники, но и лечение в государственных больницах и поликлиниках.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Константин Матвиенко.
«Реформа децентрализации имела в виду, что первичная медицина финансируется за счет местных бюджетов, и у местных бюджетов на это были реальные деньги. Но вдруг у них забирают эту функцию (согласно принятой медреформе), и все централизуется на уровне Печерских холмов где эти 85 млрд грн уже по готовым расценкам будут адресно направляться к пациентам.
Так получилось, что мне пришлось для одного из своих родных воспользоваться услугами платной медицины. И я сравнил те расценки, которые есть сейчас, с теми, которые внедряет государство на будущее. По сравнению с тем, что есть сегодня, государство внедряет расценки вдвое выше.
Это означает, что и частные клиники будут вынуждены подтягиваться под эти расценки.
Это приведет к тому, что станет недоступной как государственная медицина, так и частная. Она будет вынуждена повышать свои и без того высокие расценки.
Это только пример непрофессионализма и полной неспособности эффективной работы власти на благосостояние общества», — сказал Матвиенко.
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Путинский садизм в отношении Украины
На Валдае Путин раскрыл Украине своё истинное лицо “садиста”.
Он предсказал, что конфликт России и Украины затянется на 30 лет. То есть Путин отвёл нынешнему украинскому кошмару ещё 30 лет. Тем самым ответив на прогнозы о длительности этого конфликта в 100 лет. Нет, не 100. Это перебор. Путин “садист”, но не настолько. Всего 30. Ещё 30 лет Украина будет жить во всём том, в чем живёт сейчас. Со всеми необходимыми атрибутами, разумеется – уголовными олигархами, майданами, противостоянием народа и власти, коррупцией всех без исключения элит, депопуляцией и деградацией населения, развалом экономики, захватом ресурсов западными ТНК, нарастающими долгами, обнищанием народа и прочими сладостями евровыбора. При сохранении – и углублении – всех нынешних тенденций. Украина уже в беде и её положение всё хуже. И продлится это ещё 30 лет. Вместо ужасного конца – ужас без конца. Разве не садист?
Украинские журналисты в шоке. Обижены на Путина. Зря он, дескать, на Петлюру наехал и на запрет русского языка попенял.
Но чтобы 30 лет Россия отказывалась прийти и порядок навести… Такой подлости от Путина не ожидал никто. А ведь Путин зря не скажет, он – один из наиболее информированных людей на планете. Цифру в 30 лет не с потолка взял. 30 лет – значит 30 лет, и не месяцем меньше.
Ибо ещё 30 лет Украина жить в этом состоянии не сможет.
А Путин смеётся и говорит: “Сможете, сможете… Поднапрягитесь немного – и всё у вас получится, дорогие вы наши родственнички. Не стоит недооценивать свои силы. Надо верить в себя!”
30 лет… Да, это срок. От звонка до звонка, без права на УДО и амнистию. 30 лет усиленного режима с постоянным сокращением пайки и увеличением работы, с беспределом смотрящих и бунтами на зоне… Это действительно “Преступление и наказание”.
А что, правду говорил Августин, что наказаний без вины не бывает?
Помощь пострадавшим в войне на Донбассе. Отчеты и текущая работа в разделе Гуманитарный Центр
Благодаря публикациям Бориса Рожина, Алексея Зотьева и Голоса Севастополя, и тем неравнодушным людям, которые откликнулись нам удалось оказать частичную помощь Виктории Магер, девочке, которая попала под обстрел ВСУ и получив сильное ранение, героически спасла сестру… Помощь Виктории Магер!
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Порошенко добровольно в могилу не ляжет (ВИДЕО)
Президент Украины Петр Порошенко не пойдет на досрочные парламентские выборы, поскольку это будет равнозначно его политическому самоубийству.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.
«К Петру Алексеевичу можно относиться по-разному, но я не думаю, что он является политическим самоубийцей. Идти сегодня на выборы — это фактически похоронить рейтинг, которого и так не существует, партнера по коалиции „Народного фронта”. Не факт, что лучшие партнеры будут в другом созыве.
И похоронить частично рейтинг самого БПП, потому что если мы посмотрим на социологические исследования, которые есть сегодня, они, мягко говоря, разнятся с тем результатом, который БПП получил на прошлых выборах», — сказал политолог.
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Порошенко сделал «важное заявление»
Президент Украины Порошенко уверяет, что делает все от него зависящее, чтобы на Донбассе появились миротворцы ООН, которые могут обеспечить мир в этом регионе.
Такое заявление Порошенко сделал во время поездки в Авдеевку временно оккупированной Донецкой области 22 октября, сообщает пресс-служба главы государства.
«Я буду делать все от меня зависящее, чтобы наконец на украинскую землю пришел мир. Мир, в котором очень нуждается Украина», — пообещал президент.
Порошенко напомнил, что в 2015 году выступил с предложением миротворцев ООН на Донбассе. Он подчеркнул, что в 2017 году абсолютное большинство стран ООН Украину поддерживают.
«Я все делаю для того, чтобы миротворцы были на Донбассе. И это означает, что на Донбассе прекратят стрелять. Это значит, что мы с вами совместными усилиями принесли мир на Донбасс», — сказал глава государства.
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