Новости Украины и Новороссии 04 января 2018
- 15:29 Клим Жуков и Александр Скробач о происхождении Украины, часть 5.
- 14:30 Средневековые перемоги.
- 12:14 Помешал туман: глава МИД Германии и Климкин отменили поездку в Донбасс (ФОТО).
- 11:44 Украинцы, снимайте шаровары, мы — шумеры, — Руслана (+ВИДЕО).
- 10:37 Как и за счёт чего усилилась украинская боевая авиация в 2017 году (ФОТО).
- 03:30 «Черные списки» российских артистов превзошли сталинские репрессии, — украинский композитор.
- 02:30 Германия сомневается в пользе от поставок оружия Украине.
- Вчера 23:20 Это Украина: В Николаеве вспышка гепатита, госпитализированы более 30 человек.
- Вчера 22:53 МИД Украины рассказал, для чего будет использоваться американское оружие.
- Вчера 21:37 Украинцы высмеяли Кличко, забывшего украинский язык (ВИДЕО).
Клим Жуков и Александр Скробач о происхождении Украины, часть 5
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Предыдущие выпуски:
Часть 1: https://youtu.be/hQCBOEI7Zss
Часть 2: https://youtu.be/XwoiRZGyfgo
Часть 3: https://youtu.be/hny3XFvKLgs
Часть 4: https://youtu.be/zvYZsKwJkd0
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Средневековые перемоги
Когда Украины нет, а перемоги есть.
Особенно понравилось про польско-московскую войну, в которой победила Украина.
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Помешал туман: глава МИД Германии и Климкин отменили поездку в Донбасс (ФОТО)
Глава немецкого МИД Зигмар Габриэль и украинский министр иностранных дел Павел Климкин отменили запланированную на сегодня поездку на линию разграничения в Донбассе из-за плохой погоды.
Об этом сообщил Климкин на странице в соцсети.
«Погодные условия не позволили посетить линию разграничения, но не помешали продуктивному общению с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем», — написал он, добавив, что поездка состоится в течение месяца.
Сегодня в Донбассе с утра сильный туман, до 10:00 видимость не превышала 10 метров.
Как сообщала «Русская Весна», МИД Германии в лице Габриэля призвал ввести вооруженных миротворцев в Донбасс. По мнению Габриэля, миротворцы ООН должны быть вооружены и находиться на всей территории Донбасса.
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Украинцы, снимайте шаровары, мы — шумеры, — Руслана (+ВИДЕО)
Украинская певица Руслана, запомнившаяся победой на Евровидении в далёком 2004-м и обещанием сжечь себя на Майдане, сделала очередное нестандартное заявление.
Руслана считает, что украинцам пора «снять с себя шаровары», ведь их культура намного древнее и экзотичнее, а корни украинского народа уходят в глубокую древность.
— Как? В ещё более глубокую, чем эпоха копания Чёрного моря древними украми? — спросите вы.
— Украинцы являются потомками древних шумеров, населявших Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры, — ответит Руслана.
Во всяком случае именно такое заявление артистка сделала в интервью украинскому телеканалу.
«Наши корни говорят о древних культурах и цивилизациях. Страна, которая имела скифов, сарматов, Триполье, шумеров, и нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию», — сказала певица.
А вот «шаровары» столь любимые нынешними «патриотами», по мнению Русланы, это условное обозначение псевдонародного творчества, которое навязали украинскому обществу.
На видео с 48:00.
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Как и за счёт чего усилилась украинская боевая авиация в 2017 году (ФОТО)
Авиационная промышленность Украины вошла в пик своей формы после начала нулевых — все наличные ресурсы были брошены на проведение первого, среднего или капитального ремонта не только самолетов, но и вертолетов.
При этом основные типы самолетов и вертолетов — истребители типа Су-27, МиГ-29, самолеты ударной авиации типа Су-25, учебно-тренировочные Л-39, боевые вертолеты Ми-24 и транспортно-десантные Ми-8 — частично прошли в той или иной степени модернизацию.
Причем важным элементом стало замещение запчастей российского производства на аналогичные отечественные или западные. В итоге по сравнению, например, с 2011 г. к концу 2017 г. прирост по уровню исправности авиапарка составил более 300%!
Полное количество «поставленных на крыло» в этом году самолетов и вертолетов по разным причинам назвать невозможно. Попытается проанализировать сведения из открытых источников по отдельным предприятия авиационной отрасли.
Киевское ГП «Завод 410 ГА» продолжало «забег» по ремонту парка Ан-24/26, начатый еще в 2015 г. В этом году на предприятии был выполнен капитальный ремонт как минимум двух машин: учебного штурманского Ан-26Ш и транспортного Ан-26 («Рятунчик») из состава 15-й бригады транспортной авиации.
Ведущим предприятием по ремонту и модернизации вертолетов типа Ми-8 (которые составляют основу нашей армейской авиации) постепенно становится Государственное предприятие «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон», входящий в состав ГК «Укроборонпром».
За 2017 г. его специалисты модернизировали и передали для армейской авиации, НГУ и ГСЧС 9 Ми-8 МТ. Причем в ходе капитального ремонта на вертолетах меняют детали российского производства и выполняют целый комплекс доработок с целью улучшения характеристик, доводя их до уровня современных эксплуатационных требований. Тут и установки нового метеолокатора, новой спутниковой навигационной системы и системы связи западного образца.
Кстати, именно на «Авиаконе» производится модернизация вертолетов типа Ми-24, и в 2017 г. одна машина Ми-24ПУ-1 была передана в войска.
Еще одним направлением работы является восстановление парка морской авиации — так, за 2017 г. было восстановлено и передано в 10-ю отдельную морскую авиационную бригаду ВМС Украины, которая базируется в Николаеве, сразу три вертолета Ми-14 (напомним, у нас на вооружении всего четыре машины этого типа). Также нельзя не сказать, что эти работы новые для инженеров и рабочих завода, так как до 2014 г. капитальным ремонтом машин этого типа занималось ГП «Севастопольское авиационное предприятие».
Поступление обновленных вертолетов в значительной степени усилило боевые возможности морской авиации.
Кроме текущих и капитальных ремонтов вертолетов, запорожская «Мотор-Сич» занимается и продлением ресурсов авиадвигателей собственного производства. Так, в 2017 г. запорожцы провели эти работы на 16 Ан-26 (-30), 2 Ан-24, 1 L-39 и 3 Ми-8 ВС ВСУ.
Для самолетов аналогичные работы проводит луцкий «Мотор», который в 2017 г. отремонтировал двигатели для 4 МиГ-29 и 6 Су-27. К концу года стало известно о контрактах на проведение среднего ремонта разведчика Су-24 МР и впервые за все годы независимости — транспортного самолета Ил-76 МД.
В итоге, по самым скромным оценкам, на конец 2017 г. Воздушные силы Украины располагают примерно 45 Миг-29 (включая и учебно-боевые варианты), 35 Су-27, до 25 Су-24 и Су-24 МР и около 25 штурмовиками Су-25/25УБ.
Однако основой авиации все же является не только техника, но и летно-технический состав, который может эффективно применять эту сложную технику.
И тут все понемногу выравнивается — если до аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе ввиду неритмичного снабжения авиакеросином более-менее приличный налет имело лишь ограниченное количество летчиков из состава сил немедленного или быстрого реагирования. Остальные либо вообще не летали, либо имели не более чем десять часов годового налета.
Однако уже в 2015 г. интенсивность летной работы в авиабригадах существенно возросла, и в итоге к 2016 г. средний налет украинского летчика приблизился к 50 часам (что, конечно, не соответствует европейской и российской практике, нам есть куда стремиться). Общих цифр по 2017 г. пока нет, но судя по количеству учений, в которых задействована авиация, налет должен существенно возрасти.
Сейчас даже учения уровня рота — батальон не обходятся без поддержки истребителей, штурмовиков или на крайний случай вертолетов. Этим вырабатываются и межвидовое взаимодействие, и уверенность пехоты в том, что ее надежно прикрывают с воздуха. Ведь авиация это не только огневая, но и психологическая поддержка.
Причем самый большой налет (у некоторых летчиков — более 250 часов в год) сегодня у экипажей транспортной авиации, и сегодня они выполняют различные задания в районе проведения АТО. В 2014—2015 гг., перевозя личный состав, военное имущество и вооружение, они фактически круглосуточно находились в воздухе.
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Транспортные самолеты Ан-26 и Ил-76 сегодня у нас летают на предельно малых высотах, как и самолеты боевой авиации, отрабатывают и выполняют посадки на грунтовые полосы и участки автомобильных трасс.
Подразделения боевой авиации практически не «вылазят» с полигонов, отрабатывая полеты на предельно малых высотах, уничтожение наземных целей неуправляемыми реактивными снарядами в простых и сложных видах маневра, применение авиабомб и многое другое.
Таким образом, подводя некоторый итог, можно сказать, что реформирование авиационной составляющей Вооруженных сил сегодня находится на подъеме и командование по-прежнему делает ставку на авиацию как на один из важнейших компонентов сил сдерживания.
Михаил Жирохов
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«Черные списки» российских артистов превзошли сталинские репрессии, — украинский композитор
Известный советский и украинский композитор Владимир Быстряков заявил, что украинская власть убивает культуру внесением российских артистов в «черные списки» и это превзошло «времена инквизиции и сталинских репрессий».
Об этом Быстряков заявил в интервью изданию «РИА Новости-Украина».
«Мы сами ограничили себя в контактах с российскими представителями культуры. Если раньше были какие-то международные кинофестивали, то сейчас пытаются москвичей, питерцев, представителей России не приглашать, и поэтому очень обеднела атмосфера фестивалей. Варимся в собственном соку. Плюс „черные списки“, по которым мы превзошли уже и времена инквизиции, и времена сталинских репрессий. Туда вносятся целые театры, исполнители, фильмы, книги и так далее. С какой целью это делается — я не понимаю», — сказал композитор.
По словам Быстрякова, русскоязычных украинцев «заставляли и заставляют к внутренней эмиграции».
«Продолжается атака на русскоязычную культуру, атака на исполнителей, которые работают не только в Украине, но и в России.
Я недавно общался с одной известной певицей, спросил у нее, почему тебя не видно в последнее время на эстраде? Она ответила, что всему виной — вот эта украинизация, агрессия против проявлений любых видов русской культуры», — добавил он.
Кроме того, артист уверен, что в украинской культуре есть еще одна «дурная тенденция».
«Целый ряд исполнителей делают из простого украинца — жлоба. Они выводят украинца в своих песнях — „Сирожене мороженое“, „Мама, я дура“ или что-то еще. Это нехорошая тенденция. Но, почему-то в этом видят какой-то смешной момент.
Одно дело, когда мы суржик употребляем — это действительно классно. Это и Нечуй-Левицкий, и Ставицкий — это часть народного говора. А другое дело, когда просто люди делают жлобов — это некрасиво. И потом все это спихивают на происки Московии, России. Сами же себя делают идиотами», — резюмировал он.
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Германия сомневается в пользе от поставок оружия Украине
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль усомнился в пользе от поставок летального оружия Киеву.
По его мнению, «в зоне конфликта на востоке Украины и так много оружия» и Берлин не уверен, что дополнительные поставки смогут помочь разрешить ситуацию.
Об этом министр иностранных дел Германии заявил 3 января в Киеве, во время встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным.
«Я разделяю позицию украинского правительства, но уж чего на востоке Украины много, так это оружия. Мы в Германии довольно скептически относимся к тому, что поставки оружия смогут помочь, но мы находимся очень далеко от этого конфликта, а Украина, с точки зрения вооружения, может смотреть на ситуацию иначе», — сказал глава немецкого МИД.
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Это Украина: В Николаеве вспышка гепатита, госпитализированы более 30 человек
В Николаеве за последние несколько дней зарегистрированы 37 случаев заболевания гепатитом А, в том числе и у шести детей.
По словам главного санврача области Александра Игнатенко, согласно ряду заключений, причиной заболевания стала вода из пунктов разлива. Всего было зафиксировано четыре очага заболевания.
«После дополнительного опроса больных мы остановились на том, что это вода из пунктов разлива. После нанесения очагов появления заболевания на карту мы увидели, что в основном задействованы район Сухого Фонтана, Центрального рынка, Лески и Намыв», — заявил он.
В Госпотребслужбе начали проверку семи мест, где заболевшие гепатитом жители Николаева приобретали воду, оттуда были взяты образцы жидкости.
В свою очередь, советник главы Николаевской ОГА Евгений Шевченко заявил, что вспышка гепатита является «сезонным повышением заболеваемости».
«Должен констатировать, что сейчас мы имеем сезонное повышение заболеваемости вирусным гепатитом А. Ведь в прошлые годы мы также имели сезонные вспышки заболеваемости. В 2016 году заболело 58 человек, из них дети — 35; в 2017 году заболело 43 человека, из них 12 детей», — констатировал он.
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МИД Украины рассказал, для чего будет использоваться американское оружие
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только «в случае провокаций», но не для эскалации конфликта в Донбассе.
«Речь идет об оружии оборонного характера. Это оружие может и будет использоваться в случае провокаций со стороны России и поддерживаемых ею террористов и, как вы понимаете, оно не будет использоваться в атакующих действиях, поэтому оно не может использоваться как аргумент, который будет содействовать повышению температуры конфликта», — сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в среду в Киеве.
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Украинцы высмеяли Кличко, забывшего украинский язык (ВИДЕО)
Украинцы высмеяли в Сети мэра Киева Виталия Кличко, опозорившегося во время выступления.
Выступая на Софийской площади и говоря на украинском языке, Кличко обратил внимание жителей украинской столицы на «километры гирлянд», которыми украшен Киев. При этом мэр-боксер употребил словосочетание собственного сочинения: «зіркове нібо». Оговорка Кличко вызвала смех у собравшихся на площади зрителей.
В видеоролике видно, что Кличко растерялся, услышав реакцию публики. Через несколько мгновений он услышал подсказку и поправился, сказав «небо». Однако это не сильно исправило положение, поскольку по-украински грамотно было бы сказать «зоряне небо».
В результате, один из пользователей соцсетей назвал киевского мэра «птицей говоруном», а другой комментатор — «гороховым шутом».
«Я бы уже три года назад после первого ляпа сидел дома и не позорился», — написал еще один пользователь.
В обсуждении к видео выразили мнение, что самое страшное не то, что Кличко путается в словах.
«Страшно то, что он путается в делах, и это отражается на столице», — заявил один из комментаторов.
Некоторые пользователи объяснили оговорку Кличко его не совсем трезвым состоянием.
«Чего вы смеетесь? Ну выпил человек по случаю праздника», — прокомментировал ролик Андрей Тымчук.
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