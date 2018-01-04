Новости Украины и Новороссии 04 января 2018

Авиационная промышленность Украины вошла в пик своей формы после начала нулевых — все наличные ресурсы были брошены на проведение первого, среднего или капитального ремонта не только самолетов, но и вертолетов.

При этом основные типы самолетов и вертолетов — истребители типа Су-27, МиГ-29, самолеты ударной авиации типа Су-25, учебно-тренировочные Л-39, боевые вертолеты Ми-24 и транспортно-десантные Ми-8 — частично прошли в той или иной степени модернизацию.

Причем важным элементом стало замещение запчастей российского производства на аналогичные отечественные или западные. В итоге по сравнению, например, с 2011 г. к концу 2017 г. прирост по уровню исправности авиапарка составил более 300%!

Полное количество «поставленных на крыло» в этом году самолетов и вертолетов по разным причинам назвать невозможно. Попытается проанализировать сведения из открытых источников по отдельным предприятия авиационной отрасли.

Киевское ГП «Завод 410 ГА» продолжало «забег» по ремонту парка Ан-24/26, начатый еще в 2015 г. В этом году на предприятии был выполнен капитальный ремонт как минимум двух машин: учебного штурманского Ан-26Ш и транспортного Ан-26 («Рятунчик») из состава 15-й бригады транспортной авиации.

Ведущим предприятием по ремонту и модернизации вертолетов типа Ми-8 (которые составляют основу нашей армейской авиации) постепенно становится Государственное предприятие «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон», входящий в состав ГК «Укроборонпром».

За 2017 г. его специалисты модернизировали и передали для армейской авиации, НГУ и ГСЧС 9 Ми-8 МТ. Причем в ходе капитального ремонта на вертолетах меняют детали российского производства и выполняют целый комплекс доработок с целью улучшения характеристик, доводя их до уровня современных эксплуатационных требований. Тут и установки нового метеолокатора, новой спутниковой навигационной системы и системы связи западного образца.

Кстати, именно на «Авиаконе» производится модернизация вертолетов типа Ми-24, и в 2017 г. одна машина Ми-24ПУ-1 была передана в войска.

Еще одним направлением работы является восстановление парка морской авиации — так, за 2017 г. было восстановлено и передано в 10-ю отдельную морскую авиационную бригаду ВМС Украины, которая базируется в Николаеве, сразу три вертолета Ми-14 (напомним, у нас на вооружении всего четыре машины этого типа). Также нельзя не сказать, что эти работы новые для инженеров и рабочих завода, так как до 2014 г. капитальным ремонтом машин этого типа занималось ГП «Севастопольское авиационное предприятие».

Поступление обновленных вертолетов в значительной степени усилило боевые возможности морской авиации.

Кроме текущих и капитальных ремонтов вертолетов, запорожская «Мотор-Сич» занимается и продлением ресурсов авиадвигателей собственного производства. Так, в 2017 г. запорожцы провели эти работы на 16 Ан-26 (-30), 2 Ан-24, 1 L-39 и 3 Ми-8 ВС ВСУ.

Для самолетов аналогичные работы проводит луцкий «Мотор», который в 2017 г. отремонтировал двигатели для 4 МиГ-29 и 6 Су-27. К концу года стало известно о контрактах на проведение среднего ремонта разведчика Су-24 МР и впервые за все годы независимости — транспортного самолета Ил-76 МД.

В итоге, по самым скромным оценкам, на конец 2017 г. Воздушные силы Украины располагают примерно 45 Миг-29 (включая и учебно-боевые варианты), 35 Су-27, до 25 Су-24 и Су-24 МР и около 25 штурмовиками Су-25/25УБ.

Однако основой авиации все же является не только техника, но и летно-технический состав, который может эффективно применять эту сложную технику.

И тут все понемногу выравнивается — если до аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе ввиду неритмичного снабжения авиакеросином более-менее приличный налет имело лишь ограниченное количество летчиков из состава сил немедленного или быстрого реагирования. Остальные либо вообще не летали, либо имели не более чем десять часов годового налета.

Однако уже в 2015 г. интенсивность летной работы в авиабригадах существенно возросла, и в итоге к 2016 г. средний налет украинского летчика приблизился к 50 часам (что, конечно, не соответствует европейской и российской практике, нам есть куда стремиться). Общих цифр по 2017 г. пока нет, но судя по количеству учений, в которых задействована авиация, налет должен существенно возрасти.

Сейчас даже учения уровня рота — батальон не обходятся без поддержки истребителей, штурмовиков или на крайний случай вертолетов. Этим вырабатываются и межвидовое взаимодействие, и уверенность пехоты в том, что ее надежно прикрывают с воздуха. Ведь авиация это не только огневая, но и психологическая поддержка.

Причем самый большой налет (у некоторых летчиков — более 250 часов в год) сегодня у экипажей транспортной авиации, и сегодня они выполняют различные задания в районе проведения АТО. В 2014—2015 гг., перевозя личный состав, военное имущество и вооружение, они фактически круглосуточно находились в воздухе.

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Транспортные самолеты Ан-26 и Ил-76 сегодня у нас летают на предельно малых высотах, как и самолеты боевой авиации, отрабатывают и выполняют посадки на грунтовые полосы и участки автомобильных трасс.

Подразделения боевой авиации практически не «вылазят» с полигонов, отрабатывая полеты на предельно малых высотах, уничтожение наземных целей неуправляемыми реактивными снарядами в простых и сложных видах маневра, применение авиабомб и многое другое.

Таким образом, подводя некоторый итог, можно сказать, что реформирование авиационной составляющей Вооруженных сил сегодня находится на подъеме и командование по-прежнему делает ставку на авиацию как на один из важнейших компонентов сил сдерживания.

Михаил Жирохов