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Роскосмос опубликовал координаты центров принятия решений на Западе

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Использованные источники: ria.ru, tass.ru
Роскосмос опубликовал координаты центров принятия решений на Западе

В преддверии саммита Североатлантического альянса, который состоится 28–30 июня в Мадриде, Роскосмос опубликовал снимки и координаты центров принятия решений в западных странах, сделанные из космоса спутником «Ресурс-П».

«Сегодня в Мадриде открывается саммит НАТО, на котором страны Запада объявят Россию своим злейшим врагом. Пока представители 30 стран альянса, а также партнёры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, Роскосмос публикует спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых “центров принятия решений”, поддерживающих украинских националистов. Заодно даём координаты объектов. Так, на всякий случай», – отметила пресс-служба госкорпорации в Telegram и добавила: «США: 38.897542, -77.036505; 38.870960, -77.055935; Великобритания 51.503049, -0.127727; Франция 48.870433, 2.316842; Германия 52.519903, 13.368921; Бельгия 50.879986, 4.425771».

На представленных фотографиях запечатлены Белый дом и Пентагон в Вашингтоне, конгресс-центр IFEMA в Мадриде, где будет проходить саммит, Министерство обороны Великобритании, Рейхстаг и ведомство федерального канцлера в Берлине, а также Елисейские поля и Елисейский дворец в Париже.

На встрече НАТО на уровне глав государств и правительств собираются принять новую стратегическую концепцию, рассмотреть вопросы укрепления альянса и последствия глобального изменения климата для сферы безопасности. Польша добивается, чтобы участники саммита признали Россию угрозой для альянса. На мероприятии также планируется обсуждение заявок Швеции и Финляндии на вступление в блок, ранее процесс был заморожен из-за претензий Турции к руководству этих стран.

Президент РФ Владимир Путин, говоря о действиях украинских властей, заявил, что в случае пересечения «красных линий» Россия готова нанести удары по центрам принятия решений. При этом он отказался обозначить, какие именно события могут это спровоцировать, подчеркнув, что в Киеве хорошо понимают, о чём идёт речь. В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Россия неоднократно пыталась докричаться до стран – членов военного блока, предупреждая о недопустимости расширения альянса на восток, которое в Кремле воспринимают как угрозу. При этом он отметил, что коллективный Запад представляет из себя пирамиду, во главе которой стоят США, и именно там находится центр принятия решений.

По материалам Telegram, РИА Новости, ТАСС, Ленты.ру

Источник: http://stoletie.ru/lenta/roskosmos_opublikoval_koordinaty_centrov_prinatija_reshenij_na_zapade_438.htm
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 8434 6956
    Женечка час назад

      Будет эпичный фейл, если при сравнении метаданных окажется, что фото стибрили у гугля, яндекса или огрызка. Хотя нет, и у тех и других разрешение на картах вроде бы получше.

      • 24496 20442
        маринаЖенечка час назад

          ну наши игры в их игры -это наивность но почему тебя не возмущало поведение Решал из Семерки ,когда они в кризис обсуждали торс Путина и ржали ,аки б-ло..Или ты стесняешься только своих? Нет никакой мета вселенной -есть огромный блеф…

          • 8434 6956
            Женечкамарина 10 мин. назад

              Ну да, похожи на пятиклассников обсуждающих своего учителя за его спиной. Вот прикиньте, они еще фото верхом на стерхе не видели. А помните как раньше было? Сталин входит, а Рузвельт из инвалидной коляски подрывается и Черчилль, пересилил свою волю и встал.

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