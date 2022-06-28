В преддверии саммита Североатлантического альянса, который состоится 28–30 июня в Мадриде, Роскосмос опубликовал снимки и координаты центров принятия решений в западных странах, сделанные из космоса спутником «Ресурс-П».

«Сегодня в Мадриде открывается саммит НАТО, на котором страны Запада объявят Россию своим злейшим врагом. Пока представители 30 стран альянса, а также партнёры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, Роскосмос публикует спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых “центров принятия решений”, поддерживающих украинских националистов. Заодно даём координаты объектов. Так, на всякий случай», – отметила пресс-служба госкорпорации в Telegram и добавила: «США: 38.897542, -77.036505; 38.870960, -77.055935; Великобритания 51.503049, -0.127727; Франция 48.870433, 2.316842; Германия 52.519903, 13.368921; Бельгия 50.879986, 4.425771».

На представленных фотографиях запечатлены Белый дом и Пентагон в Вашингтоне, конгресс-центр IFEMA в Мадриде, где будет проходить саммит, Министерство обороны Великобритании, Рейхстаг и ведомство федерального канцлера в Берлине, а также Елисейские поля и Елисейский дворец в Париже.

На встрече НАТО на уровне глав государств и правительств собираются принять новую стратегическую концепцию, рассмотреть вопросы укрепления альянса и последствия глобального изменения климата для сферы безопасности. Польша добивается, чтобы участники саммита признали Россию угрозой для альянса. На мероприятии также планируется обсуждение заявок Швеции и Финляндии на вступление в блок, ранее процесс был заморожен из-за претензий Турции к руководству этих стран.

Президент РФ Владимир Путин, говоря о действиях украинских властей, заявил, что в случае пересечения «красных линий» Россия готова нанести удары по центрам принятия решений. При этом он отказался обозначить, какие именно события могут это спровоцировать, подчеркнув, что в Киеве хорошо понимают, о чём идёт речь. В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что Россия неоднократно пыталась докричаться до стран – членов военного блока, предупреждая о недопустимости расширения альянса на восток, которое в Кремле воспринимают как угрозу. При этом он отметил, что коллективный Запад представляет из себя пирамиду, во главе которой стоят США, и именно там находится центр принятия решений.

По материалам Telegram, РИА Новости, ТАСС, Ленты.ру