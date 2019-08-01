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Горящие леса Сибири сняли из космоса (ФОТО)

18:00. 1 августа 2019 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:
Горящие леса Сибири сняли из космоса (ФОТО) | Русская весна

Госкорпорация «Роскосмос»  опубликовала сегодня снимок масштабных пожаров в Сибири, сделанный из космоса. В Госкорпорации также сообщили, что в мониторинге стихийных бедствий на данный момент задействована не только орбитальная группировка России, но и иностранная орбитальная группировка космических аппаратов.

Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса».

«Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» (НЦ ОМЗ «Российские космические системы») продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций посредством российской орбитальной группировки.

С 25 июля по 1 августа 2019 года НЦ ОМЗ осуществлял мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций и событий на территории Российской Федерации:

Наводнение в ДВФО (Хабаровский край, Амурская область).

В Дальневосточном федеральном округе по запросу МЧС России была активирована Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам.

Пострадавшие в результате наводнения районы будут сниматься силами иностранной орбитальной группировки космических аппаратов ДЗЗ участников Хартии, в том числе радиолокационной аппаратурой:

  1. Подтопления в Республике Тыва;
  2. Пожары в ЕАО, Республике Саха, Республике Бурятия, Иркутской области, Красноярском крае и Хабаровском крае;
  3. Угроза оползня в Республике Дагестан;
  4. Подтопление в Пермском крае;
  5. Подтопление в г. Тулун Иркутской области.

Госкорпорация «Роскосмос» и НЦ ОМЗ поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России в целях своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий».

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Источник: https://rusvesna.su/news/1564668811

Метки: Новости

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