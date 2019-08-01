Горящие леса Сибири сняли из космоса (ФОТО)
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала сегодня снимок масштабных пожаров в Сибири, сделанный из космоса. В Госкорпорации также сообщили, что в мониторинге стихийных бедствий на данный момент задействована не только орбитальная группировка России, но и иностранная орбитальная группировка космических аппаратов.
Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса».
«Оператор российских космических средств дистанционного зондирования Земли Госкорпорации «Роскосмос» (НЦ ОМЗ «Российские космические системы») продолжает оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций посредством российской орбитальной группировки.
С 25 июля по 1 августа 2019 года НЦ ОМЗ осуществлял мониторинг следующих чрезвычайных ситуаций и событий на территории Российской Федерации:
Наводнение в ДВФО (Хабаровский край, Амурская область).
В Дальневосточном федеральном округе по запросу МЧС России была активирована Международная Хартия по космосу и крупным катастрофам.
Пострадавшие в результате наводнения районы будут сниматься силами иностранной орбитальной группировки космических аппаратов ДЗЗ участников Хартии, в том числе радиолокационной аппаратурой:
- Подтопления в Республике Тыва;
- Пожары в ЕАО, Республике Саха, Республике Бурятия, Иркутской области, Красноярском крае и Хабаровском крае;
- Угроза оползня в Республике Дагестан;
- Подтопление в Пермском крае;
- Подтопление в г. Тулун Иркутской области.
Госкорпорация «Роскосмос» и НЦ ОМЗ поддерживают оперативное взаимодействие с МЧС России в целях своевременного реагирования на возникновение паводковой и пожароопасной ситуации и осуществления космического мониторинга пострадавших территорий».
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Источник: https://rusvesna.su/news/1564668811