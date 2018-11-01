Авария “Союза” и человеческий фактор

"Роскосмос" опубликовал видео аварии пилотируемого "Союза".Таким образом виноват человеческий фактор, правда пока не разъясняют – был ли это неумышленный косяк при сборке или имел место злой умысел, особенно с учетом того, что руководство “Роскосмоса” в предыдущих аварийных случаях также не исключало возможности внутреннего саботажа и диверсии.

Источник: colonelcassad.livejournal.com