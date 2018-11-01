Авария “Союза” и человеческий фактор
17:43. 1 ноября 2018 Просмотров - 130 Один комментарий Опубликовал: brahman
"Роскосмос" опубликовал видео аварии пилотируемого "Союза".
Руководитель комиссии расследующей причины аварии “Союза” заявил, что авария произошла из-за деформации датчика разделения первой и второй ступеней при сборке ракеты на Байконуре.
По его словам, боковой блок ракеты-носителя пробил топливный бак, что привело к его разгерметизации, потери стабилизации ракеты и в результате аварийная система прекратила полет “Союза-ФГ”.
Таким образом виноват человеческий фактор, правда пока не разъясняют – был ли это неумышленный косяк при сборке или имел место злой умысел, особенно с учетом того, что руководство “Роскосмоса” в предыдущих аварийных случаях также не исключало возможности внутреннего саботажа и диверсии.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Деформация датчика… Это означает, что первую и вторую ступень пристыковывают с помощью кувалды, ну и случайно попали по датчику…
Рабочий класс однако: если сознательный пристыкует хорошо, а если достали рабочего, он может и по датчику шибануть, все одно менеджеры бестолковые и не проверят, они и понятия неимеют, что там вообще есть какой то датчик…