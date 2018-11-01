Главная » Невероятное в мире

Авария “Союза” и человеческий фактор

17:43. 1 ноября 2018 Просмотров - 130 Один комментарий Опубликовал:


"Роскосмос" опубликовал видео аварии пилотируемого "Союза".



Руководитель комиссии расследующей причины аварии “Союза” заявил, что авария произошла из-за деформации датчика разделения первой и второй ступеней при сборке ракеты на Байконуре.
По его словам, боковой блок ракеты-носителя пробил топливный бак, что привело к его разгерметизации, потери стабилизации ракеты и в результате аварийная система прекратила полет “Союза-ФГ”.

Таким образом виноват человеческий фактор, правда пока не разъясняют – был ли это неумышленный косяк при сборке или имел место злой умысел, особенно с учетом того, что руководство “Роскосмоса” в предыдущих аварийных случаях также не исключало возможности внутреннего саботажа и диверсии.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: видео байконур., космос
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Авария "космического почтальона". Почему запуск "Метеора-М" завершился провалом
... Восточный была запущена ракета-носитель "Союз-2,1б" с разгонным блоком... по московскому времени. Полезной нагрузкой "Союза" стали гидрометеорологический спутник "Метеор-М... в этот раз причиной аварии стала программа и человеческий фактор. За это говорят...
Космос, который мы потеряли
...системы Galileo стартовала российская ракета «Союз-СТ». Ракета отработала верно,...видно, российские аварии часто происходят по вине так называемого «человеческого фактора»: недостаточного ... ракеты-носители среднего класса «Союз» для запусков с французского ...
Россия теряет статус космической державы? Так ли это?
...лица официально озвучили предварительной причиной человеческий фактор. Государственная корпорация РОСКОСМОС уже ...(9 аварий). С большим отрывом от них ракета-носитель «Союз-2.1..., но и человеческие жизни, унесённые во время аварий. Снижение финансирования ...
Как разрушали СССР
..., например, авиационная промышленность Советского Союза выпускала каждый второй самолёт в...не была расследована роль человеческого фактора в возникновении аварии. Причины совершения ошибок ... базы, расположенные вокруг Советского Союза.Эти ракеты РСД-10 «...
Новости Украины и Новороссии 29 мая 2017
... области В серьезной железнодорожной аварии под Каменец-Подольским (Хмельницкая... «У нас слишком велик человеческий фактор, поэтому количество таких форс-мажорных...«Украине досталось от Советского союза огромное количество вооружения достаточно современного...
Сериал «Чернобыль. Зона отчуждения»: Мистический кино-аттракцион на собственной трагедии
...на актуальных темах Чернобыльской аварии, возрождения СССР и перспективе...становится то, что Советский Союз не развалился, а в...союзник главных героев. После развала Союза – бандит (вот такой ...и внешних, и теоретических, и человеческий фактор, и так далее – все...

Один комментарий»

  • 2467 1587
    Сергей 1 ноября 2018 в 20:01 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Деформация датчика… Это означает, что первую и вторую ступень пристыковывают с помощью кувалды, ну и случайно попали по датчику…
    Рабочий класс однако: если сознательный пристыкует хорошо, а если достали рабочего, он может и по датчику шибануть, все одно менеджеры бестолковые и не проверят, они и понятия неимеют, что там вообще есть какой то датчик…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>