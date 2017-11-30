Авария “космического почтальона”. Почему запуск “Метеора-М” завершился провалом

Спутник, запущенный с космодрома Восточный, не вышел на орбиту. Очередная авария завершилась потерей 19 спутников, которые нёс на себе “Метеор-М”.

С космодрома Восточный была запущена ракета-носитель “Союз-2,1б” с разгонным блоком “Фрегат”. Старт состоялся в 8:41 по московскому времени. Полезной нагрузкой “Союза” стали гидрометеорологический спутник “Метеор-М № 2-1″, а также студенческий спутник “Бауманец-2″ и наноспутники российских и иностранных заказчиков (LEO Vantage, AISSa, IDEA, SEAM). Увы, запуск закончился неудачно. Разгонный блок отработал неправильно и не вывел ни один из спутников на расчётную орбиту.

Спутник “Метеор-М № 2-1″ — это основная нагрузка, он весит 2800 килограммов, а остальные спутники — это попутная нагрузка. Они добавлены “в нагрузку”, чтобы сделать запуск более коммерчески выгодным. Спутники должны были быть выведены на различные орбиты, и отвечал за это разгонный блок “Фрегат”. Чтобы было понятнее, ракета-носитель выводит в космос на переходную орбиту специальный аппарат — разгонный блок. Это космический аппарат, оборудованный собственными двигателями, с прикреплённым к нему механизмом отделения полезной нагрузки.

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Разгонный блок включается уже в космосе, на переходной орбите. Он имеет собственный двигатель, способный доставить спутники на нужную орбиту. По достижении необходимой орбиты активируется механизм отделения, сбрасывающий спутник на требуемую орбиту, после чего разгонный блок может направиться дальше для достижения следующей орбиты. “Фрегат” — единственный в мире разгонный блок, выводящий спутники на три разные орбиты, это очень сложная техническая операция. Разгонный блок похож на космического почтальона, разносящего полезную нагрузку точно по адресам на требуемые орбиты.

Так должно было быть и сейчас. После отделения от третьей ступени ракеты-носителя “Фрегат” должен был сначала долететь до орбиты “Метеора-М”, выпустить его, а затем на ещё двух различных орбитах “посеять” остальные спутники. После завершения работы “Фрегат” должен был сам себя свести с орбиты и упасть на Землю в районе Тихого океана. Однако в нужный момент “Метеор-М” не оказался на нужной орбите и не вышел на связь. А потом и вообще появились сообщения о падении разгонного блока со спутниками в океан. Что же могло произойти?

Судя по первым бодрым отчётам, ракета-носитель отработала штатно. Разгонный блок в нужное время был доставлен на требуемую переходную орбиту. Однако дальше что-то пошло не так. Возможных вариантов тут немного — либо технические неполадки в устройстве “Фрегата”, либо проблемы в его программном обеспечении. Возможен ещё вариант неправильного выведения, однако пока все официальные источники говорят, что выведен разгонный блок был нормально.

Верхом на “Фрегате”

Вообще “Фрегат” — это удивительно сложное, но при этом чрезвычайно надёжное устройство. С 2000 года было проведено уже 58 запусков с использованием “Фрегатов”, из которых 57 завершились удачно. Разгонный блок “Фрегат” исключителен по своим характеристикам, а заложенный в него создателями запас надёжности впечатляет. “Фрегат” может находиться в космосе более двух суток, хотя редкие запуски требуют более шести часов работы. Он может включать двигатели до семи раз, хотя редко когда это нужно более трёх раз. У него собственная система ориентации в пространстве и множество специальных алгоритмов для преодоления нештатных ситуаций.

Тогда почему в 2014 году “Фрегат” с двумя европейскими спутниками “Галилео” на борту, запущенный с экваториального космодрома Куру, не справился со своей миссией? Точные причины неизвестны, но большинство специалистов склоняются к тому, что в тот запуск подвела не техника, а человек. Причиной некорректной работы стали ошибки в программном обеспечении, неправильная программа действий аппарата.

Пока официальных данных нет, но вполне возможно, что и в этот раз причиной аварии стала программа и человеческий фактор. За это говорят сообщения о падении разгонного блока на территории Якутии. Если он был выведен на переходную орбиту корректно, то, даже не включая двигатели, не мог сойти с неё и начать падение так быстро. Это было возможно только в том случае, если началась работа двигателя разгонного блока, направившего “Фрегат” не на требуемую орбиту, а обратно в сторону Земли. Такое возможно только при ошибке в программе работы разгонного блока. Увы, но человеческий фактор, как и всегда, одна из наиболее частых причин аварийных ситуаций.

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Есть и дополнительная информация. Судя по не подтверждённым пока данным, проблемы начались у разгонного блока почти сразу. И в конце первой зоны видимости он уже начал своё падение. При этом бортовая цифровая вычислительная машина (это официальное название бортового компьютера) работала штатно, проблема же, скорее всего, в двигательной установке разгонного блока или в его системе ориентации. То есть разгонный блок начал разгонять себя в неправильном направлении.

Потеря потерь

Основная потеря — это, конечно, метеорологический спутник “Метеор-М № 2-1″. Это второй аппарат “второй серии” “Метеоров”. Всего их должно было быть запущено три, третий по плану должен стартовать в первом полугодии 2018 года, а первый уже три года штатно эксплуатируется. Эти аппараты используются для получения прогноза погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для мониторинга морской поверхности, включая ледовую обстановку.

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Остальные спутники запускались в интересах студентов МГТУ имени Баумана (“Бауманец-2″), а также коммерческих заказчиков — как российских, так и зарубежных. В масштабах аварии наноспутники, как правило, стоят не так дорого по сравнению с основной нагрузкой, а вся полезная нагрузка обязательно страхуется.

Не сбылось

Увы, не получилось. А так хотелось завершить этот год без единой аварии в российской космонавтике. Последние годы аварийность ракет-носителей и космических аппаратов снижается, и были все шансы проработать этот год идеально, на пять с плюсом. Не вышло.

Радует хотя бы то, что сам запуск произошёл нормально. Ракета-носитель отработала штатно, и это уже очень большой плюс. Сейчас же наступает время выяснения причин и работы над ошибками. Хотя и очень обидно: второй запуск с Восточного, столько внимания приковано к нему, и вот такая неожиданная авария. Ничего, говорят, что за один битый спутник два небитых дают.