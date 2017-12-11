Россия теряет статус космической державы? Так ли это?

Не так давно (28 ноября) случилась нашумевшая авария с космическим кораблём «Метеор-М». Его с космодрома Восточный выводила ракета-носитель Союз-2.16, но что-то пошло не так. Выводимый спутник на связь не выходит, а должностные лица официально озвучили предварительной причиной человеческий фактор.

Государственная корпорация РОСКОСМОС уже не первый год попадает в неловкие ситуации. Стоит задуматься, а не теряет ли Россия статус космической державы?

Аварии были всегда

В космической сфере, к сожалению, не бывает без аварий. Они преследуют отрасль с самого начала её существования. Причём нельзя говорить, что не везло только нам, у всех, кто пытается строить и запускать космические аппараты случаются аварии. Так, в 1960 году на космодроме Байконур случилась ужасная катастрофа – загорелись топливные баки ракеты Р-16 прямо перед запуском. Тогда случился сильнейший пожар, который унёс жизни 126 человек.

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На Западе катастрофа 1960 года известна как «Катастрофа Неделина» — англ. Nedelin catastrophe, так как в числе погибших в результате взрыва был главнокомандующий РВСН Главный маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин. Сила и мощность взрыва была такой, что на месте гибели М. Неделина смогли найти только оплавленную звезду Героя Советского Союза, остановившиеся в момент взрыва часы и маршальский погон.

Причины катастрофы и количество погибших людей было обнародовано только в 1989 г. Вся информация по катастрофе была строго засекречена. Никаких официальных сообщений о катастрофе не было. Всем свидетелям, родным и близким было рекомендовано говорить о несчастном случае или авиационной катастрофе.

Гибель Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения Неделина замолчать было невозможно, поэтому была придумана версия о его трагической гибели в авиационной катастрофе.

В 1989 году были обнародованы основные причины катастрофы. Авария была вызвана грубыми нарушениями правил техники безопасности при подготовке к пуску и стремлением успеть осуществить запуск не до конца подготовленной ракеты к приближавшемуся празднику — годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

После того как 24 октября 1960 года на полигоне произошла катастрофа МБР Р-9А с человеческими жертвами, этот день считается «чёрным» днём в космонавтике и пуски ракет в этот день решено было больше не производить. В этот день принято вспоминать не только жертв неделинской катастрофы, но и всех, кто погиб при освоении космоса.

Трагический момент катастрофы можно увидеть в видео от «Телестудии Роскосмоса» на 10-й минуте ролика:

День, когда не стартуют ракеты

День, когда не стартуют ракеты (продолжение)

Через 20 лет на космодроме Плесецк взрыв топливных баков ракетоносителя перед запуском унёс жизни 48 человек.

У американцев несчастье настигло Шаттл Челленджер, который унёс жизни 7 членов экипажа в 1986-м году.

В 2003 году в прямом эфире возвращаясь из космоса, сгорел шаттл Колумбия. Все 7 членов экипажа погибли. Трагедия так повлияла на американцев, что программу многоразовых аппаратов закрыли.

В том же году произошла катастрофа на космодроме Алкантара в Бразилии. Во время незапланированного пуска двигателя ракеты погиб 21 человек.

В 1996-м на космодроме Сичан, в Китае ракета после запуска упала на поселение. И это только малая подборка аварий, случавшихся как на заре ракетостроения, так и в последние годы. Аварии случаются постоянно, пока что человечество не придумало надёжные корабли, способные без сотен тон горючего летать в космос.

Новая эра?

В США недавно выбранный президент Дональд Трамп озадачил NASA, он хочет 2018 года снова высадить космонавтов на Луну, а немного позже и на Марс. В его программе до 2100 года США должно освоить всю солнечную систему. Планы, конечно же, грандиозные, но если вспомнить, что СССР планировали высадку на поверхность Марса в 2017 году становиться немного грустно.

ПОКА В РОССИИ ИДЁТ СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ, СВЯЗАННЫХ С ОСВОЕНИЕМ КОСМОСА, ПОЧТИ НА 30% (ОТСТАВАНИЕ ОТ США ДВАДЦАТИКРАТНОЕ!) ДРУГИЕ СТРАНЫ И ДАЖЕ ЧАСТНЫЕ КОМПАНИИ РАЗРАБАТЫВАЮТ СВОИ КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ПРОГРАММЫ.

На развитие космических программ в США выделили по 19,5 млрд. $ на 2017 и 2018 годы, формируются отряды астронавтов для работы на окололунной орбите (станция Deep Space Gateway). На каждую лунную миссию планируется по 4 человека в экипаж, которые должны сменять друг друга каждый год.

В России же сокращения финансирования и депрессия в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина остался 31 человек, в то время как США располагает 50 обученными астронавтами. Минфин РФ выделяет всего 1,5 млрд. $ (на 2017–2018 годы) под Федеральную космическую программу (ФКП). Естественно в таких условиях сложно делать научные прорывы.

Реалии российских космических программ

В ближайшие годы, пилотируемые российские программы будут работать в «эконом» режиме на МКС будут работать по два, а не три космонавта. Отчасти проблема и в том, что к старту не готов Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука». По планам на орбите он должен был быть ещё в 2014-м…

Не ясно, как долго российским космонавтам придётся уступать свои места в кораблях и на орбитальной станции астронавтам других стран. У нас есть программа ФКП до 2025 года, но чёткого видения, как она должна реализовываться у руководства нет.

Чиновники уверены, что пилотируемые полёты для РФ бесперспективны, денег недостаточно, а потребность в военных спутниках огромна. От этого напрямую зависит обороноспособность страны. Но как быть с бесценными кадрами, с космонавтами, которые по 10-15 лет готовятся к полётам? Они ведь не могут ждать лучших времён вечно. Это не автоматы, живые люди, которые видят, как стремительно отечественная космонавтика отстаёт от западной. У них там уже есть три корабля, что говорится « в железе», но железо это ещё "сырое":

DragonV2 (компания SpaceX) по планам летит в космос с астронавтами в следующем, 2018 году ( не уверен что полетит, а с ейчас сшания платит России 60 млн долларов за доставку каждого астронавта на МКС кораблями "Союз" );

Starliner (СST-100) (компания Boеing) полёты начнутся с 2018-го ( а ракета-носитель, а двигатели? - автор статьи предвзят - "мывщежздохниим" );

); Orion (Lockheed Martin), предположительно совершит пилотируемый полёт в 2021 году ( ага, сшанцы с 11-го года ставят его "на крыло" и в 14-м, ракета-носитель Дельта IV с Orion-ом, показали, что "движки" Дельты по КПД - дрянь, и "баксолярдов" ещё нужно "огого", и "распил" сшанского бюджета продолжается... ).

). Falcon 9 (SpaceX) ещё долго будет использоваться только для комерческих запусков.

​У нас же есть только «Федерация», на бумаге она ничем не уступает западным образцам, но пока есть только утверждённая конструкторская документация, собраны макеты, созданы отдельные узлы. В 2024 году, если всё будет хорошо (а всё точно будет хорошо), состоится первый пилотируемый полёт.

Американский популизм или реальность?

За последние 25 лет все президенты США объявляли о грандиозных планах по освоению космоса. У Клинтона, Буша младшего и Обамы были свои персональные космические программы. Причём самая подробная, по освоению Луны, с датами и месяцами была у Буша. И что? Реализовано хоть что-то?

К тому же Трамп не объясняет, зачем американскому народу космос и тратить огромные средства на освоение Марса и Луны. Да и заявленных 20 млрд. долларов на освоение спутника не хватит, как минимум сумму нужно увеличить на треть.

Если бы это был общечеловеческий проект, грандиозный по своим масштабам, возможно, это было бы более логично, но в одиночку осилить его США едва ли смогут. Даже привлекая частных подрядчиков, с их передовыми разработками в плане многоцелевых, многоразовых космических кораблей.

В 1960-е у человечества было два пути: осваивать космос или переключиться на потребление. В итоге выбор пал на концепцию сверхпотребления и стремления к безграничному комфорту. Уже сейчас ясно, что этот выбор привёл в тупик, и возможно пришло время делать ставку на гиперзадачу – интенсивно осваивать космос.

Роскосмос цифры и факты

Государственная корпорация Роскосмос с начала 1990 года по ноябрь 2017-го совершила 434 пуска ракет всех типов.

Из этого числа только 23 были неудачными.

Статистика говорит, что:

частично успешными были – 5 пусков;

неуспешными – 10;

аварийными – 8.

О чём говорит эта статистика? Частично-успешными признают пуски, в которых корабль выходит на более низкую орбиту (как правило). Аварийными называют случаи разрушения (взрыва носителя). По сути, неуспешные полёты можно прировнять к аварийным, как правило, в них на корабле возникает внештатная ситуация, из-за которой цели полёта не достигаются, а космический аппарат разрушается.

Как показывает статистика, за период с 1990-1999 годы было 84 пуска ракет из них только 2 неудачные. За период с 2000 по 2009 годы пусков было уже 176 и только 9 неудач. С 2010 по 2017 годы произведено 174 пуска, из которых 14 закончились неудачно. Не нужно быть большим математиком, чтобы заметить неблагоприятную тенденцию, с каждым следующим десятилетием. Используя старые, проверенные космические корабли Роскосмос констатирует всё большее количество неудач (информация по пускам находится на официальном сайте roscosmos.ru).

Причины аварий

Ракета-носитель Протон

Косвенно главной причиной аварийных ситуаций в российских космических программах можно считать недофинансирование, которое за десятилетия привело к снижению технологической культуры и утрате ценных кадров. В 2007 году, 6 сентября аварией закончился пуск носителя «Протон-М» со спутником JCSat-11. На 129 секунде не произошло разделение первой и второй ступени ракеты (не прошли команды к пироболтам). Причина неисправности – некачественный изолирующий слой цепей срабатывания пироболтов (были повреждены выхлопными газами). Обломки ракеты упали в Казахстане. На территории площадью 50 × 18 км почва была загрязнена компонентами ракетного топлива и усеяна обломками.

5 декабря 2010 года ракетоноситель «Протон-М» с космодрома Байконур должен был вывести на орбиту три космических аппарата «Глонасс-М». Однако спутники были выведены на нерасчётную (незамкнутую) орбиту, из-за чего упали в Тихий океан. Комиссия позже установила, что причиной нештатного полёта стала ошибка в формуле расчёта количества жидкого кислорода для заправки, его залили слишком много, чем существенно превысили массу разгонного блока ДМ-03. В этом конкретном случае ошибся человек, все системы тогда сработали точно.

В другом случае, 2 июля 2013 года тот же Протон-М с тремя навигационными спутниками «Глонасс-М» разбился из-за потери стабилизации по каналу рыскания. В этот раз неправильно работали датчики угловых скоростей (ДУС) системы управления ракетоносителя. После расследования стало известно, что датчики были неправильно установлены (перевёрнуты на 180 градусов) в ходе сборки ракеты и во время полёта выдавали некорректные данные, что и привело к крушению. О причинах катастроф последних трёх лет найти достоверную информацию кране сложно.

Корабли-неудачники

За период с 1990 по 2017 год, чаще всего у Роскосмоса проблемы возникали с универсальной ракетой «Протон-К» (2 аварии) и её модернизированном варианте «Протон – М» (9 аварий). С большим отрывом от них ракета-носитель «Союз-2.1», которая упала в конце ноября 2017 года имеет всего 5 аварий за 27 лет!

Одноразовая универсальная ракета, «Протон-К», «Протон-М» относится к носителям тяжёлого класса и способна выводить на орбиту грузы весом до 3,3 тонн. Она разрабатывалась в период с 1961 по 1967 годы. Именно с её помощью в космос попали орбитальные станции «Салют-ДОС», «Алмаз», модули станций «Мир» и МКС. Были планы использовать этот носитель для пилотируемых космических кораблей ТКС и Л-1/«Зонд», предназначенных для облётов Луны.

Начиная с 90-х годов ракету стали использовать для коммерческих проектов, кроме основной космической программы РФ. В планах Роскосмоса была замена этого носителя более новой, перспективной ракетой «Ангара» ещё к 2013 году, но пока им не суждено было сбыться. Также планировалось создать несколько разновидностей носителя «Протон»:

«Протон-М» (тяжёлый);

«Протон Средний» (на нагрузку до 2,2 тон);

«Протон Лёгкий» (грузы до 1,45 тонны).

Но в апреле этого года от создания лёгкого «Протона» отказались.

Более надёжная ракета «Союз-У» считается среднего класса. Выводит на орбиту пилотируемые аппараты «Прогресс», «Союз» и спутники серий «Космос», «Фотон», «Ресурс-Ф». Разработана в 1970-е годы, первый запуск состоялся в 1973 году, в 1980-х её заменили на «Союз-У2» (более не используется), последняя модификация — «Союз-2» и «Союз-2.1в».

За более чем 800 запусков носителей «Союз-У» и «Союз-У2» только 22 пуска были аварийными. Подтверждённый эксплуатационный показатель надёжности у них 97%.

Наш потенциал

Мировой рекорд: космонавт Геннадий Падалка провёл в космосе более двух лет.

Российскому космонавту Геннадию Падалке принадлежит уникальный рекорд – никто в мире не налетал так много в космосе как он, в сумме это 878 суток! По мнению большинства научных экспертов и медиков, он сам является грандиозным экспериментом. Российские космонавты превзошли всех по годовым полётам на орбиту – их было 3 и один на 1,5 года (Валерий Поляков).

Мы обладаем бесценными кадрами и наработками, от которых просто кощунство отказываться в угоду автоматических полётов. Если это произойдёт, нас очень быстро обойдут китайцы, американцы, японцы.

Со временем, если люди будут редко летать в космос, они разучатся управлять кораблями, обживать космические станции, проводить эксперименты, наработки прошлых лет бездарно растеряются в угоду сиюминутным экономическим ситуациям. А ведь наша страна заплатила за первенство в космосе огромную цену и это не только миллиарды долларов, потраченные с 50-х годов прошлого века на космическую программу, но и человеческие жизни, унесённые во время аварий.

Снижение финансирования сказывается на качестве российских кораблей, постепенно теряется техническая культура, исчезают кадры, которые знали толк в ракетах. Пока ещё не всё потеряно, стоит и дальше выделять деньги, разрабатывать пилотируемые проекты, не обязательно в одиночку, ведь есть стратегические партнёры: Индия, Китай, Бразилия.

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Но я уверен, что развитие российского космоса в будущем будет приоритетным и что акценты в космической гонке будут расставлены на самом ответственном и высоком уровне.

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https://zen.yandex.ru/media/id/59eebc107ddde8c43d0151f0/rossiia-teriaet-status-kosmicheskoi-derjavy-tak-li-eto-5a2ab6a39b403c490d8ff4aa