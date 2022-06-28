В России 8 июля официально будут праздновать День семьи, любви и верности. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи постановляю установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания, т.е. сегодня.

8 июля Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.

Идея учредить светский праздник возникла в 2008 году, с инициативой выступила молодёжь города Мурома. Идею одобрили Госдума, Совфед и Межрелигиозный совет России, куда входят представители всех религий, исповедуемых на территории страны. Оргкомитет празднования возглавила президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева. Символом Дня семьи, любви и верности была выбрана ромашка – этот цветок стал олицетворением чистоты, верности и нежности.

Считается, что свадьба в день памяти святых Петра и Февронии сулит долгую и счастливую семейную жизнь. В пресс-службе столичного управления ЗАГС сообщали, что среди россиян стало популярным заключение браков 8 июля. Так, в 2022 году в этот день только в Москве планируют пожениться около тысячи пар.

Путин неоднократно подчёркивал, что поддержка семей — приоритет российского государства. Так, в ходе большой пресс-конференции президент отмечал, что необходимо демонстрировать положительные стороны семейной жизни. По его словам, счастье, радость отцовства и материнства должно постепенно и без всякого навязывания извне внедряться в сознание россиян. «Ничего нельзя навязывать, но нужно показывать все положительные стороны большой, дружной, хорошей, красивой семьи, показывать, какое это счастье — иметь детей, и убеждать людей в том, что большего счастья в мире и в жизни не существует. Но делать это надо талантливо, ярко, тонко, с помощью СМИ, наших деятелей искусства, общественных организаций. И поддерживать людей, которые принимают решение о том, чтобы завести ребёнка, материально. Вот давайте будем все вместе двигаться по этим направлениям», — говорил он.

Сегодня глава государства подписал ещё два важных документа. Один из них – закон о легализации параллельного импорта, освобождающий от уголовной и административной ответственности лиц, ввозящих в страну товары без согласия правообладателей.

В мае в Минпромторге утвердили перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он включает более 50 категорий, в том числе машины, электронику, бытовую технику, игровые приставки и многое другое. Актуализировать список будут раз в квартал или два месяца.

Кроме того, Путин одобрил закон, направленный на совершенствование организации плавания судов в акватории Северного морского пути.

«Предусматривается, что выдача разрешений на плавание судов в акватории Северного морского пути, приостановление, возобновление, прекращение действия таких разрешений и внесение изменений в такие разрешения будут осуществляться Государственной корпорацией по атомной энергии “Росатом” или подведомственной ей организацией, – сообщает пресс-служба Кремля. – Федеральным законом также устанавливается, что организация плавания судов в акватории Северного морского пути, помимо прочего, будет включать в себя предоставление информации о гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановке в акватории Северного морского пути, содействие в организации проведения операций по ликвидации последствий загрязнения с судов опасными и вредными веществами и мониторинг движения судов».

По материалам Портала правовой информации, НТВ, RT, сайта Президента РФ, РИА Новости, «АиФ»