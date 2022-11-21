Путин подписал закон о едином детском пособии
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 января 2023 года семьи с детьми и беременные начнут получать единое пособие. Выплаты смогут получать те, чьи доходы которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей. В среднем по стране это 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. рублей. При назначении пособий будет проводиться комплексная оценка нуждаемости. Так, будут учитываться имущественная обеспеченность семьи и занятость родителей. Ранее в Минтруде сообщили, что в целом единые пособия будут назначаться по тем же правилам, что пособия для семей с детьми в возрасте от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет. Кроме того, глава государства подписал закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Согласно документу, таким статусом наделяются люди, которые вступили в созданные по решению органов власти добровольческие формирования и содействуют выполнению задач в ходе СВО. Речь...