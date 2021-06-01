Во всем мире сегодня с особой теплотой и заботой отмечают Международный день защиты детей, ведь его главные герои – самые маленькие. Специально для них в России проводится акция «Мечтают все». Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) исполняют заветные желания ребят.

Для юных россиян и их родителей 1 июня во многих городах проходят фестивали, а это конкурсы, мастер-классы, лекции, форумы для взрослых, где преподаватели со всей России будут обсуждать, как привлечь детей к учебе и чтению в эпоху новых технологий, поддержать после долгих месяцев на удаленке.

Обратимся к истории этого праздника, которая отправляет нас в 1949 год, когда в Париже конгресс Всемирной демократической Федерации женщин, хорошо зная, что происходит с детством после мировой войны (а в странах Европы тогда бродили неприкаянные толпы беспризорных ребятишек, умирали, болели, бедствовали дети разных народов, хотя война закончилась уже четыре года назад), заявил: так больше продолжаться не может! И учредили этот день: для детей праздник, для взрослых – день отчета: что же сделали они для спасения детства?

Параллельно на московской сессии Совета международной демократической федерации женщин был учрежден аналогичный праздник и в России. В 1950-м в СССР был проведен первый Международный день защиты детей. В советские годы летние каникулы для школьников начинались именно с 1 июня. В этот день проводили линейки с речами о правах и благополучии детей, спортивные семейные соревнования, показывали новые детские фильмы.

Отношения в сфере прав ребенка регулирует широкая нормативная база. Но так было не всегда. Права детей выделили в отдельную отрасль закона лишь в 1989 году. Тогда Генассамблеей ООН была принята конвенция о правах ребенка. Она готовилась в течение 10 лет лучшими юристами мира. Основателем конвенции стал польский профессор в области юридических наук Адам Лопатка. Из всех документов по правам человека, конвенция о правах ребенка получила самое широкое признание. Ее ратифицировали почти все страны мира. Исключение составили Южный Судан, Сомали и США.

Конвенция о правах ребенка состоит из 54 статей, которые охватывают как гражданско-политические, так и социально-экономические и культурные права детей, которыми они обладают с рождения и до достижения 18-летия. Этот документ для государств – своего рода ориентир для разработки своих программ по защите детей. В нем прописаны основные права несовершеннолетних граждан: право на жизнь, имя, право знать своих родителей, право на заботу и на неразрывную связь. Помогать семьям и защищать ребенка от жестокого обращения – прямая обязанность государства. Об этом говорится в конвенции, которая также закрепила право детей на образование, использование родного языка и культуры, а также исповедование своей религии, право на отдых и досуг.

Что теперь происходит с детьми мира? Вот только некоторые штрихи всемирной статистики:

– в мире 210 млн сирот, почти 15% из них кончают жизнь самоубийством до того, как им исполнится 18 лет;

– 22 тыс. детей умирают ежедневно из-за нищеты;

– 2 млн детей умирает ежегодно от предотвратимых болезней, как например, диарея или пневмония, потому что их семьи слишком бедны;

– 34% бездомных в мире – это молодые люди в возрасте до 24 лет;

– 250 млн детей от 5 до 15 лет работают в условиях принудительного труда.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) констатирует, что вирусная пандемия наносит детству тяжкий урон, хотя дети не очень болеют сами.



Президент РФ Владимир Путин, поздравляя россиян с Международным днем защиты детей, отметил: наша страна неизменно уделяет приоритетное внимание вопросам укрепления семейных ценностей, воспитания подрастающего поколения, улучшения демографической ситуации, а также поддержке детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. А период с 2018 до 2027 года по указу главы государства объявлен в нашей стране десятилетием детства.

Уже приняты сотни инициатив, направленных на поддержку семей с детьми. В том числе введены различные выплаты для малоимущих и многодетных семей, а также пособие по уходу за детьми-инвалидами. Действует программа льготной ипотеки. Год от года увеличивается размер материнского капитала. Теперь получить его можно уже при рождении первого ребенка.

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко предложил ввести федеральный многодетный отцовский капитал и снижение возраста выхода на пенсию для многодетных отцов. Предложения по единой системе поддержки российских семей с детьми вошли в новый федеральный проект «Многодетная страна». Его хотят включить в нацпроект «Демография». Соответствующее письмо направлено вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Так, предлагается ввести отцовский капитал в размере федерального материнского капитала 639,4 тыс. рублей, предоставляемый при рождении трех и более детей в одной семье, а также расширить направления использования капитала. На каждого ребенка в многодетной семье до его совершеннолетия планируется выплачивать ежемесячное пособие в размере 2,5 тыс. рублей. Также общественники предлагают ежемесячную выплату на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет во всех регионах всем семьям, независимо от доходов.

Кроме того, среди прочих инициатив фигурирует разработка и введение системы семейного налогообложения. Такое нововведение должно стать альтернативой индивидуальному налогообложению на доходы физических лиц, с понижением налоговой ставки с увеличением числа детей в семье и работающих членов семьи. Семья с пятью детьми и вовсе не должна платить налогов.

«Освободить от налогов на единственное имущество (земельный участок, дом, жилье, дачу, автомобиль и другое транспортное средство). Ввести субсидии при найме жилья для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в размере не менее 50% от стоимости найма», – отмечается в предлагаемом комплексе мер.

Помимо этого, в Общественной палате считают, что для детей из многодетных семей необходимо обеспечить возможность получения бесплатного высшего профессионального образования на условиях целевого контракта.

Предлагается также утроить размер родового сертификата для многодетных мам, предусмотрев дополнительные медицинские услуги, обеспечить индексацию пенсии работающих многодетных родителей на уровне неработающих пенсионеров, снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год за каждого ребенка и предусмотреть государственную поддержку семейного отдыха многодетных семей до 50%.

31 мая замглавы Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе форума «Большой семейный совет» заявил о том, что количество сертификатов на получение материнского капитала, выделенных за время действия программы, составляет 12 млн. На эти цели правительством РФ потрачено около 3 трлн рублей.

1 мая Путин подписал закон о расширении ипотечных льгот для многодетных, в котором уточняются цели ипотечного кредита по госпрограмме софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей. В документе говорится, что теперь его можно использовать для строительства жилья или покупки недостроенного дома.

С 2021 года материнский капитал увеличили до 483 882 рублей за первого ребенка и 639 432 рублей – за второго. Деньги можно потратить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.

По материалам Первого канала, «Российской газеты», 5 канала, газеты «Известия», ТВЦ