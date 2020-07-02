Сводки от ополчения Новороссии 02 июля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.

По данным наблюдателей представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник 7 раз нарушил режим прекращения огня.

На донецком направлении боевики 57-й бригады, выполняя прямой приказ военного преступника Мишанчука, в течение дня выпустили из 120-мм и 82-мм минометов более 50 мин по району аэропорта г. Донецка и пос. шахты «Октябрьской», дополнительно ведя обстрел из вооружения БМП, противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Материалы по фактам обстрелов со стороны ВСУ переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении преступных действий командира бригады Мишанчука.

Противник, несмотря на запрос представителей СММ ОБСЕ обеспечить режим прекращения огня, продолжал хаотичный обстрел указанных районов Республики, не давая возможности сотрудникам Миссии подойти к уничтоженным украинской стороной камерам.

Сигнал с видеокамер ОБСЕ, установленных в районе пос. шахты «Октябрьской», пропал вечером 30 июня, когда со стороны карателей 57-й бригады было зафиксировано три последовательных пуска управляемых ракет, одна из которых выпущена в направлении 50-метровых бетонных башен на шахте «Октябрьской», где размещено оборудование видеофиксации Миссии.

СММ ОБСЕ все же удалось установить повреждения средств видеофиксации, полученные в результате попадания боеприпаса со стороны н. п. Пески. Отмечаем тот факт, что именно с этих средств видеонаблюдения фиксируются обстрелы с позиций 57-й бригады. Это послужило главной причиной отдачи приказа командиром бригады Мишанчуком об их уничтожении.

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Мы располагаем данными, что в ночь с 30 июня на 1 июля в 66-й военно-медицинский госпиталь г. Покровска доставлен боевик 57-й бригады командир расчета ПТУР сержант Кошенцев с ожогами 25% кожного покрова второй и третей степени.

Каратель, нарушив технику безопасности, во время пуска управляемой ракеты попал под газовый поток стартовых двигателей.

Также в течение недели нами фиксировалась работа станций РЭБ противника в районе н. п. Красное, Константиновка и Верхнеторецкое, направленная на подавление каналов управления и систем навигации при появлении в зоне ответственности ОТГ «Восток» БПЛА СММ ОБСЕ.

В районе н. п. Мемрик, по указанию штаба «ООС», развернута станция обнаружения целей 1РЛ134 П-19 «Дунай» для контроля за перемещением беспилотников Миссии ОБСЕ и дачи целеуказаний подразделениям ПВО ВСУ с целью их уничтожения.

Известные нам факты и продолжающиеся обстрелы указанного района со стороны противника демонстрируют целенаправленное препятствование работе Миссии ОБСЕ, фиксирующей нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ.

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Мы получили информацию о том, что по указанию командования «ООС» отряду ИПсО приказано организовать работу представителей СМИ, в числе которых корреспондент немецкой газеты Bild.

Отмечаем, что в н. п. Новолуганское и Новгородское представители объединенного центра военно-гражданского сотрудничества штаба «ООС» под руководством начальника отдела планирования Волощука уже начали работу с населением, разъясняя о необходимости дать интервью с обвинением НМ ДНР в нарушении режима прекращения огня.

Мы ожидаем провокации со стороны противника и появление тематических видеосюжетов с обстрелами населенных пунктов, находящихся на временно подконтрольной Украине территории.

В н. п. Курахово прибыла комиссия штаба десантно-штурмовых войск Украины под руководством заместителя командующего ДШВ Ковальчука с целью проверки организации боевой подготовки 79-й бригады и готовности соединения к выполнению боевых задач в зоне «ООС».

В ходе проверки выявлены существенные недостатки, неудовлетворительно оценены действия командиров батальонов и рот, отмечено, что более 35% техники неисправно, в подразделениях зафиксирована недостача 30 тонн ГСМ и других материальных средств.

Командир бригады Луценко дает объяснение, а в отношении офицеров штаба ОТГ «Восток», халатно проверивших ранее взятую в оперативное подчинение бригаду, проводятся разбирательства.

На одном из полигонов в районе н. п. Барановка в результате неосторожного обращения с оружием получил ранение военнослужащий 2-го батальона 54-й бригады сержант Худойназаров.

Сотрудниками ВСП, проводившими расследование, установлено, что руководитель занятий во время происшествия отсутствовал, а сержант находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что в июне текущего года 32 военнослужащих второго батальона, совершивших грубые дисциплинарные проступки, связанные с употреблением спиртных напитков, получили взыскания.

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