Новости Украины и Новороссии 17 июля 2019

Как и глава «Нафтогаза», экс-министр экономики Украины пообещал стране техногенную катастрофу.

Если транзит российского газа через Украину всё же становится, страну ждёт настоящая техногенная катастрофа.

Такое мнение высказал в эфире украинского ТВ бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

Ранее об угрозе техногенной катастрофы говорил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Он уверен, что если к началу отопительного сезона Киев не успеет или не сможет закачать в хранилища 20 миллиардов кубометров газа, украинцы «без преувеличения замерзнут».

Как сообщала «Русская Весна», точно такое же заявление с таким же прогнозом в начале июля сделал глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Политик в который аз повторил очевидные вещи о невозможности поддерживать необходимое давление в газопроводах, если транзит прекратится.

«10,5 миллиардов кубов — это, чего нам сейчас не хватает, то что мы закупаем по импорту. Для того, чтобы газотранспортная система работала, нужно чтобы проходило 45 миллиардов кубов. С десятью миллиардами кубов система работать не будет — трубы большого диаметра.

А это значит, что целые регионы Украины потеряют вообще доступ к газу. Придется отключать предприятия, города для того, чтобы поддерживать давление. Это будет действительно техногенная катастрофа», — сказал Суслов.

Суслов не раз призвал майданные власти ответственно вести переговоры с Россией и не допускать неаккуратных заявлений.

«Наши чиновники многие, не понимая к каким последствиям они могут привести Украину, занимают такую неоправданную во многом агрессивную позицию, которая толкает и Россию, и Европу к тому, чтобы строить обходные газопроводы», — сокрушается он.

Напомним, действующие контракты на поставку и транзит газа из России через Украину истекают в конце года.

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На видео с 34:46