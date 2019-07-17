Новости Украины и Новороссии 17 июля 2019
- 07:01 На Украине заявили, что придётся отключить от газа целые регионы (ВИДЕО).
- 04:21 У Зеленского высказались о переговорах с «боевиками-марионетками» России.
- 02:28 «Такой сценарий возможен»: Москва и Киев могут пойти на мировую.
- 01:00 Ситуация на Донбассе крайне тревожная, — Лавров.
- 00:00 Украинским учителям выдают памятки о штрафах за русский язык (ДОКУМЕНТ).
- Вчера 23:41 Досье на Пушнякова.
- Вчера 22:25 Патриотический отдых в Бердянске.
- Вчера 21:05 Россия должна признать ответственность за гибель MH17.
На Украине заявили, что придётся отключить от газа целые регионы (ВИДЕО)
Как и глава «Нафтогаза», экс-министр экономики Украины пообещал стране техногенную катастрофу.
Если транзит российского газа через Украину всё же становится, страну ждёт настоящая техногенная катастрофа.
Такое мнение высказал в эфире украинского ТВ бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
Ранее об угрозе техногенной катастрофы говорил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Он уверен, что если к началу отопительного сезона Киев не успеет или не сможет закачать в хранилища 20 миллиардов кубометров газа, украинцы «без преувеличения замерзнут».
Как сообщала «Русская Весна», точно такое же заявление с таким же прогнозом в начале июля сделал глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Политик в который аз повторил очевидные вещи о невозможности поддерживать необходимое давление в газопроводах, если транзит прекратится.
«10,5 миллиардов кубов — это, чего нам сейчас не хватает, то что мы закупаем по импорту. Для того, чтобы газотранспортная система работала, нужно чтобы проходило 45 миллиардов кубов. С десятью миллиардами кубов система работать не будет — трубы большого диаметра.
А это значит, что целые регионы Украины потеряют вообще доступ к газу. Придется отключать предприятия, города для того, чтобы поддерживать давление. Это будет действительно техногенная катастрофа», — сказал Суслов.
Суслов не раз призвал майданные власти ответственно вести переговоры с Россией и не допускать неаккуратных заявлений.
«Наши чиновники многие, не понимая к каким последствиям они могут привести Украину, занимают такую неоправданную во многом агрессивную позицию, которая толкает и Россию, и Европу к тому, чтобы строить обходные газопроводы», — сокрушается он.
Напомним, действующие контракты на поставку и транзит газа из России через Украину истекают в конце года.
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На видео с 34:46
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У Зеленского высказались о переговорах с «боевиками-марионетками» России
Очередные нелепицы слышны из президентской администрации Зеленского. Глава партии президента «Слуга народа» Дмитрий Разумков обвинил Москву в том, что она заставляет Киев вести переговоры с «боевиками-марионетками».
При этом политик сказал, что Украина готова к мирным переговорам с Россией напрямую в рамках Минского и Нормандского форматов.
Об этом было заявлено в программе «Факти тижня» на телеканале ICTV.
О том, что говорить по существу Украина не хочет, Разумков, естественно, умолчал. Не выгодно сейчас строить из себя миротворца, намного актуальнее притворяться «жертвами» перед США и Великобританией.
Украинское руководство почему-то считает, что достаточно просто заявить о переговорах. Москва, по их мнению, должна сразу упасть на колени, просить прощения и «сдать» ЛНР и ДНР. Считаться с реалиями происходящих карательных операций, инициированных украинскими военными, администрация не хочет.
Каждый день становится известно о новых нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских карателей. Кроме того, Украина до сих пор отказывается дать Донбассу особый статус.
Конечно, когда в президентском кресле сидит актер, легко проводить «представления» для народа. «Патріоти» скачут от радости, Запад одобрительно кивает, а реальных действий не происходит.
На словах Киев хочет переговоров, а на деле просто вылизывает сапоги США, притворяясь честным и добросовестным.
В это время жилые дома подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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«Такой сценарий возможен»: Москва и Киев могут пойти на мировую
Многие украинцы голосовали на этих выборах даже не за Владимира Зеленского. Они хотели избавиться от Петра Порошенко уничтожившего государство изнутри. Теперь же появилась возможность исправить ситуацию в стране.
В Незалежной все чаще поднимают вопрос снятия блокады с полуострова Крым и Донбасса. Все больше экспертов придерживаются мнения, что позиция Киева в этом вопросе проигрышна.
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что Владимир Зеленский может выполнить предвыборные обещания после голосования в Верховную раду. Он оценивает вероятность своего прогноза в 30%.
«Если ему удастся сконцентрировать все инструменты власти, снятие блокады с Крыма и Донбасса станет частью серьезного компромисса с Россией», — пояснил он.
Аналогичную точку зрения высказывали и в Верховной раде. Депутат Евгений Балицкий и его коллега Евгений Мураев выразили мнение, что транспортная, торговая и экономическая блокада невыгодны, прежде всего, для Незалежной.
Помимо этого, на Украине все чаще говорят о том, что западная элита все больше интересуется сотрудничеством с Россией. Например, «Зеркало недели» в качестве примера привело ситуацию в ПАСЕ и реализацию проекта «Северный поток — 2». В издании уверены, что это свидетельствует о подрыве доверия западных партнеров.
Очевидно, что со временем Зеленский капитулирует перед Путиным. Это случится или по той причине, что ООН сам осознает потери государства. Либо это может произойти из-за того, что на Киев усилится давление европейцев. Соединенные Штаты в этой истории будут оставаться в тени до последнего.
Ответы на многие вопросы могут появиться уже после выборов в Верховную раду. Однако большинство из них следует ждать после формирования украинского кабинета министров, расследования в отношении первых лиц и окончательного решения Зеленского по курсу внешней политики.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Ситуация на Донбассе крайне тревожная, — Лавров
Ситуация на Донбассе остается крайне тревожной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Ситуация на Донбассе, действительно, остается крайне тревожной», — сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».
«До сих пор практически ничего не сделано в плане прекращения огня — обстрелы продолжаются. И, конечно, страдания жителей непризнанных республик болью отзываются в наших сердцах», — отметил глава внешнеполитического ведомства.
Вместе с тем Лавров выразил надежду, что «новое украинское руководство не станет продолжать провальный курс режима Порошенко и сумеет конвертировать имеющийся у него кредит доверия в реальные дела по установлению гражданского мира на Украине».
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Украинским учителям выдают памятки о штрафах за русский язык (ДОКУМЕНТ)
В школах Харькова учителям раздали памятки о штрафах за использование русского языка по закону о государственном языке, который вступил в силу 16 июля.
Об этом рассказали сами учителя.
Также педагоги отмечают, что во время инструктажа их предупредили о том, что отвечать на звонки теперь нужно только по-украински.
Отметим, что документ вводит монополию украинского во всех сферах общественной жизни.
Цель — вытеснить русский язык оттуда, куда раньше еще не ступала нога государства: из ресторанов и магазинов, прессы, интернета и так далее.
Параллельно вводится «мовная полиция» и языковой ценз на работу по линии госслужбы. Исключение сделали только для народных депутатов.
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Досье на Пушнякова
СК РФ начал публиковать на своем официальном канале ролики посвященные украинским военным преступникам на которых заведены дела на территории РФ. Первый ролик был посвящен бывшему главкому сухопутных войск ВСУ Пушнякову, который руководил сухопутными войсками в 2014-2016 годах.
Долго конечно в Следкоме собирались, но напоминание о таких деятелях лишним не будет, особенно если на Украине таки начнется новая люстрация. -)
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Патриотический отдых в Бердянске
Она видимо полагала, что после того, что ВСУ творили на просторах Донбасса, их будут любить и культурно обслуживать.
Реалии там несколько иные, нежели постановочные завозы свидомитов из других регионов, для демонстрации всеобщего одобрямся.
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Россия должна признать ответственность за гибель MH17
Достаточно предсказуемо, к очередной годовщине гибели малазийского "Боинга" на Донбассе, оживилась тема "необходимости признания Россией своей вины за это". Сегодня Европейский Совет даже целую бумагу выпустил по этому поводу.
В этот день, когда мы отмечаем пятую годовщину трагического падения рейса MH17 Malaysia Airlines, в результате которого погибли 298 невинных людей, наши сердца со всеми теми, кто потерял своих близких, и мы продолжаем делиться их горем.
Европейский союз вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий по установлению правды, справедливости и ответственности за жертв и их ближайших родственников в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН.
В этом контексте ЕС приветствует объявление Объединенной следственной группы 19 июня 2019 года о том, что в Нидерландах будут возбуждены уголовные дела против четырех человек.
ЕС призывает Россию принять на себя ответственность и полностью сотрудничать с проводимым расследованием. ЕС выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме правовых процедур, которые еще впереди.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/07/16/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-occasion-of-the-5th-anniversary-of-the-downing-of-malaysia-airlines-flight-mh17-17-july-2019/ – цинк
Как не трудно заметить, игнорирование доказательств представленных Россией, а также заявлений малазийского премьер-министра, что расследование изначально преследовало цель обвинить Россию, Европу не волнуют. Европа тут следует в фарватере американской политики, демонстрируя ту же самую модель поведения, что и вопросах войны на Донбассе или же выхода США из ДРСМД, в чем тоже "виновата Россия". Так что "Боинг" тут конечно лишь повод напомнить о "плохих русских" к памятной дате.
Ну и по случаю.
5 лет спустя. Расследование на выдуманных доказательствах.
1. Введение
Вышел очередной отчет журналистской группы Bellingcat, посвященный лицам, причастным к уничтожению авиалайнера "Малазийских авиалиний" рейса МН-17. В качестве доказательств приводятся данные, полученные якобы из открытых источников и обобщенные в единый материал.
Bellingcat в своих расследованиях, несмотря на очевидные сфальсифицированные материалы и двусмысленные доводы, рассчитанные на обывателя, ссылаются на свои прошлые публикации.
Хотя уже было доказано, что материалы Bellingcat это хорошая подделка, а тексты написаны специалистом-психологом, который пытается манипулировать читателем и выдает желаемое за действительное. Основная цель авторов Bellingcat очевидна — сформировать общественное мнение о причастности к катастрофе России и убедить в этом Совместную следственную группу.
В очередном "опусе" псевдоследователи Bellingcat утверждают, что установка "Бук" якобы является российской — это доказанный факт, который приняла Совместная следственная группа, и этот вопрос ими закрыт. Сейчас они поставили задачу найти виновных именно с российской стороны, особо не задумываясь и не обращая внимания на очевидные нестыковки в своих опубликованных материалах о принадлежности "Бука".
2. Объективные данные
Еще раз надо напомнить, что доказательства могут быть только достоверными и должны основываться на объективных фактах, а не на домыслах «модных блогеров» и ангажированной ССГ.
Во-первых, концерном "Алмаз-Антей" (предприятие-разработчик комплексов "Бук"!) был проведен беспрецендентный натурный эксперимент с подрывом боевой ракеты "Бук" и соответствующими математическими расчетами, который на практике показал ошибочность выводов ССГ о том, что ракета, поразившая малазийский Боинг стоит на вооружении только российских ВС и ее пуск был произведен из района Снежного.
Эксперименты "Алмаз-Антея" не оставили сомнений — Боинг был сбит зенитной ракетой 9М38, которая не производится в РФ с 1986 года и была снята с вооружения российских вооруженных сил еще в 2011 году. Вариант поражения Боинга более современной ракетой 9М38М1 был исключен, поскольку данный тип боеприпасов оставляет на корпусе характерные повреждения в виде "бабочки", не обнаруженные на малайзийском самолете.
При исследовании площади поражения корпуса самолета и проведении математических расчетов сделан вывод, что пуск ракеты производился с территории, контролируемой ВСУ, то есть из района Зарощенского.
Брифинг Концерна Алмаз-Антей по результатам эксперимента
Данные этого эксперимента были представлены следственной группе и широкой общественности, но его результаты голландцы проигнорировали.
Во-вторых, в сентябре 2016 года проведен брифинг, в ходе которого представитель Минобороны и заместитель главного конструктора радиолокационного комплекса "Утес-Т" довели до общественности первичные радиолокационные данные.
Технические характеристики РЛС при запуске ракеты из Снежного позволяют зафиксировать ее полет и траекторию. В случае с крушением Боинга радиолокатор полет объекта, классифицируемого как ракета, не зафиксировал.
Это опровергает утверждение Bellingcat, украинской стороны и выводы голландских следователей о том, что ракета была запущена из района, контролируемого ополчением.
Брифинг Минобороны России с демонстрацией первичных радиолокационных данных
Более того, по запросу ССГ российская сторона предоставила в ее распоряжение первичные данные ростовской РЛС "Утес-Т". Но голландцы упорно продолжают обвинять Россию, а на вопрос, что с предоставленной российской стороной информацией, уклончиво отвечают — пока анализируем.
Кроме России информация о воздушной обстановке имеется и у Украины. Тот факт, что "незалежная" до сих пор не обнародовала данные со своих РЛС, осуществлявших контроль воздушного пространства над Донбассом, позволяет предположить, что место пуска ракеты находилось на территории подконтрольной ВСУ и это тщательно скрывается.
В-третьих, когда ССГ обнародовала найденные неподалеку от места крушения Боинга части ракеты 9М38 от установки "Бук" — это двигатель и сопло, имеющие серийные номера, Минобороны России продемонстрировало неопровержимые доказательства, что ракета была УКРАИНСКОЙ.
Министерство обороны России пошло на беспрецедентный шаг, рассекретив документы завода-изготовителя с грифом «совершенно секретно».
Фрагмент презентации брифинга Минобороны России по результатам идентификации ракеты Бук
По этим документам удалось установить, что двигатель и сопло были поставлены на заводское изделие 9М38 с серийным номером 8868720, где первая 8 — это код предприятия, 86 — год изготовления, а 8720 — заводской серийный номер. Собрана была ракета 24 декабря 1986 года, получила бортовой (боевой) номер 886847379, и спустя всего 5 дней, 29 декабря ее железнодорожным транспортом отправили в войсковую часть 20152, где она и была принята на снабжение в начале 1987 года.
Войсковая часть 20152 в то время была 223-й зенитно-ракетной бригадой Прикарпатского военного округа, дислоцированной неподалеку от Тернополя.
Далее эта бригада переформировалась в 223-й зенитно-ракетный полк, который передислоцировали в район города Стрый Львовской области. А в 2014 году этот полк принимал участие в гражданской войне на Донбассе.
А также было доказано, что никаким образом эта ракета не попадала и не могла попасть на территорию России.
3. Псевдорасследование
В свою очередь следователи ССГ в преддверии пятилетия катастрофы Боинга МН-17, придерживаясь своей версии, были вынуждены давать какое-то объяснение, что в крушении самолета виновата Россия и пророссийские силы. Поэтому они подгоняли и продолжают подгонять результаты расследования под существующую антироссийскую позицию западных стран.
Для этого используются "умозаключения" группы Bellingcat, а не конкретные доказательства, представленные российской стороной на официальных брифингах.
19 июня 2019 года на брифинге ССГ решила вообще обойтись без "доказательств" — так как, чем больше они представляют "фактов", тем больше вопросов возникает к следствию.
Поняв, что про украинскую ракету лучше помалкивать, голландцы решили ограничиться просто заявлениями и записями "перехваченных СБУ" телефонных разговоров.
Большую часть брифинга они посвятили рассказу о тесном взаимоотношении ополчения и России, что в принципе никто не отрицает. Даже не прозвучали доказательства наличия МОТИВА у ополченцев для сбития гражданского самолета, хотя голландская прокуратура классифицирует дело как умышленное преступление, а не случайное.
Брифинг Совместной следственной группы 19 июля 2019 г.
Самое интересное, что в этот раз чиновники ССГ не озвучивали откровенные фейки группы Bellingcat, которые были представлены в их отчете. Например, записи переговоров каких-то казаков из Чернухино, которые утверждали, что сбили самолёт. Всем известный факт, что в то время казаки имели только стрелковое оружие и охраняли блокпосты.
Не прозвучало на брифинге ни слова про украинскую ракету. На вопрос журналистов пояснить, как данная информация используется в расследовании, последовали только невнятные объяснения о проведении анализа материалов. Это тоже показатель компетенции ССГ и ее ангажированности. Представленные Россией данные по запросу ССГ, в очередной раз были проигнорированы.
Вопрос российской журналистки о наличии ЗРК "Бук" на вооружении украинских вооруженных сил и нахождении подобной техники в зоне конфликта вызвал явное замешательство у спикеров. Отвечая на указанный вопрос, У.Паулсен заявил, что данные и информация, предоставленные Россией, приняты к изучению. При этом следователи пожаловались, что переданной им информации не достаточно.
Если российских данных недостаточно, возьмите украинские или американские — или их никто передавать не хочет, потому что тогда версия следствия о российском следе рассыплется в прах. "Следствие по МН17 не располагает данными с американских спутников", – вот заявление на последнем брифинге представителя ССГ.
То есть, это ещё один фейк США в этом деле, когда они утверждали, что есть доказывающие причастность России спутниковые снимки.
Еще есть масса вопросов к украинской стороне. Что делали два дивизиона, активно работающих украинских "Буков" на линии соприкосновения в июле 2014 года? Почему до сих пор не предъявлены первичные данные с украинских радаров в момент катастрофы?
Фрагмент передачи «Час Ч», демонстрирующий наличие украинских комплексов "Бук" в зоне АТО
Также почему нет показаний диспетчера Анны Петренко, которая вела данный рейс? Известно, что сразу после трагедии она более двух часов находилась в компании сотрудников Службы безопасности Украины.
Теперь об украинских мотивах скрывать правду:
украинский диспетчер вел малазийский Боинг через район боевых действий;
украинские спецслужбы скрывают записи переговоров диспетчера;
зафиксирована работа украинских "Буков" вокруг Донецка;
украинские власти под предлогом обеспечения безопасности запрещали представителям Голландии и Малайзии ехать в район падения Боинга сразу после катастрофы.
Что говорить, голландцы даже Малайзию от расследования отстранили. Это сразу наводит на мысль о фальсификации расследования. Малайзию отстранили, а Украина, которая не закрыла воздушное пространство в зоне вооруженного конфликта, хотя была обязана это сделать в соответствии с Чикагской конвенцией 1944 г., до сих пор является полноправным членом ССГ. Налицо явное фальсифицирование результатов расследования.
И это подтвердил премьер-министр Малазии М.Мохамад, который не согласился с выводами следствия, указал на его ангажированность и выполнение ССГ политического заказа.
Итог пятилетней работы ССГ — это тиражирование фейков и домыслов, преследование людей по надуманным поводам.
Даже Bellingcat в своем очередном отчете вынуждены признать, что перехваченным телефонным переговорам, которые опубликовало СБУ, не следует доверять без верификации. Да и самой СБУ особо доверять нельзя, если вспомнить ее мировой позор, связанный с инсценировкой убийства журналиста А.Бабченко и обвинение в этом России.
Фрагмент пресс-конференции СБУ по результатам спецоперации "убийства" А.Бабченко
Но Bellingcat надо отрабатывать деньги западного разведсообщества, поэтому в своем докладе по ключевым позициям они не гнушаются откровенными фальсификациями.
4. Сотрудники Bellingcat — бывших разведчиков не бывает
Группа Bellingcat создана в Британии 15 июля 2014 года, то есть за два дня до катастрофы рейса MH-17. Совпадение или нет?
Эллиот Хиггинс
Установлены участники и сотрудники блогерской группы. Вот список основных представителей Bellingcat:
Эллиот Хиггинс — основатель и руководитель Bellingcat. Сотрудничал с неправительственной организацией (НПО), которую обвиняли в финансировании террористов и попытках организовать продажу сирийской нефти с оккупированных территорий.
Арик Толер — работал в разведывательном отделе банка Bank of America Merrill Lynch, эксперт в российско-украинских отношениях.
Кэмерон Кохун — старший аналитик в Центре правительственной связи Великобритании, связан с английской разведслужбой, помимо этого является консультантом Ливерморской национальной лаборатории, основной задачей которой является разработка ядерного оружия.
Ник Вотерс — офицер британских вооруженных сил в отставке, проходил обучение в Лондоне;
Дэн Касщета — специалист в области оружия массового поражения, лейтенант резерва сухопутных войск США, связан с Эстонско-американским национальным советом. Интерн в секретариате министерства обороны США.
Крис Биггерс — военный и политический аналитик в Гудзонском институте (США).
Джастин Сейц — сотрудник вашингтонской НПО, специализирующейся на проблемах безопасности и тесно сотрудничающей с силовыми ведомствами США.
Альберто Фитарелли — руководитель группы стратегической разведки.
Участники группы К.Триберт, К.Кохун и Н.Вотерс проходили обучение в Лондонском Королевском колледже, входящем в структуру подготовки кадров для британской военной разведки.
Для проведения такой информационной работы необходима большая финансовая подпитка. У Bellingcat существует немало источников поступления денежных средств.
Заказчиками и основными спонсорами блогеров являются проправительственные организации, государственные органы и спецслужбы стран, ведущих антироссийскую политику.
Так, деятельность Bellingcat поддерживается госдепартаментом США, министерством обороны Великобритании, администрациями Нидерландов и Германии, национальным фондом развития демократии, Атлантическим советом при НАТО, ЮНЕСКО, Google, Facebook, Центром по исследованию коррупции и организованной преступности, Фондом МакАртуров, Европейским центром журналистики и другими.
Таким образом, многомиллионные суммы, выделяемые изданию, идут на искажение правды и публикацию дискредитирующих фактов.
Схема финансирования группы Bellingcat
Bellingcat — организация, состоящая из сотрудников спецслужб различных стран, целью которой является дискредитация России и её действий на внешнеполитической арене. Кроме того, группа этих псевдорасследователей не является независимой, поскольку финансируется различными западными и европейскими антироссийскими организациями.
Таким образом, подтверждается заинтересованность Запада в обвинении России в произошедшей трагедии.
Для этого специально создаются блогерские группы, состоящие из сотрудников разведок, готовые работать над фальсификацией доказательств, якобы взятых из открытых источников. Кроме того, организуется международное следствие из представителей только заинтересованных стран, чье мнение будет совпадать с антироссийской риторикой США и Великобритании.
Поэтому расследование трагедии затянулось на долгие годы.
http://asd.news/articles/ukraina/pyat-let-spustya-rassledovanie-na-vydumannykh-dokazatelstvakh/- цинк
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