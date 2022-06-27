Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире информационного агентства «Аврора» шеф-редактор Михаил Кокорев и мой сегодняшний собеседник Анатолий Александрович Вассерман — публицист, депутат фракции Справедливая Россия за правду в Государственной Думе. Здравствуйте, Анатолий Александрович.

Здравствуйте.

Хотелось бы узнать вашу позицию по вчерашней встрече Михаила Владимировича Мишустина премьер-министра России с руководителями и большими делегациями в Евразийском Союзе — в ЕАЭС. Вроде бы, как бы, говорят, что ЕАЭС это такая попытка экономически стянуть или экономически создать новый Советский Союз, только на экономической платформе. Вполне возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что подобная схема уже была проделана в своё время, когда создавался Евросоюз. Европейская энергетическая комиссия или комитет, создавался для того, чтобы создать некое единое поле энергетическое. К чему это привело мы видим сегодня и поговорим об этом обязательно дальше. А не кажется вам, что эти наши республики-партнёры вышедшие из состава Советского Союза не больно-то хотят обратно даже экономически интегрироваться с Россией.

Во-первых, что касается Европейского Союза, он начинался с Европейского сообщества угля и стали. И идея там была простая и логичная, вот. Есть у нас громадное железорудное месторождение в Лотарингии и Эльзасе, есть такие же громадные угольные месторождения в бассейне реки Рур. И несколько веков французы с немцами дрались за всё это. Так почему бы не перестать драться и не заняться совместным освоением того и другого? Ну, а дальше сработало то соотношение экономического базиса и политических надстроек над ним, которое Владимир Ильич Ульянов выразил словами — «Политика — концентрированное выражение экономики». Строго говоря, это не вполне так. Вот, полное учение о базисе и надстройках говорит ещё о том, что вот эти надстройки, в свою очередь, изрядно влияют на развитие базиса. Но в первом приближении, всё обстоит именно так. И экономическая интеграция постепенно влечёт за собой интеграцию политическую, чем дальше, тем сильнее. Поэтому, учитывая опыт Европейского Союза и многих других подобных межгосударственных структур, руководители постсоветских республик действительно изрядно опасаются…