Мгновения истории. Фотографии военных лет (1970)
Мгновения истории
Фотографии военных лет – наша память о войне. Рискуя жизнью на передовой, фронтовые фотокорреспонденты запечатлели подвиг солдат и офицеров, их мужество и стойкость, любовь к Родине. Фильм создан на основе материалов Всесоюзной фотовыставки, посвященной 25-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ТО Экран 1970
Автор сценария – М. Посельский
Режиссер – М. Посельский
Оператор – М. Посельский
#деньпобеды #великаяотечественнаявойна #документальныйфильм
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