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Скифы – предки Славян и Русов. Станислав Супрунов

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В книге “Великая история славянских народов” ее авторы Станислав Супрунов и Олег Грищенко поставили ряд вопросов и предложили свою версию ответов. В результате получилось увлекательное повествование о возникновении государств античности, войнах, древних героях, подвигах и о том, какое влияние на ход истории оказали славяне и их предки.

02:00 Кто такие скифы?
09:19 Появление славян в Европе
15:05 Сравнение словарей скифского и старославянского языков
25:12 Различие скифских племён
31:13 Экспертиза ДНК по скифам
32:19 Деньги у славян
34:24 Славянские корни в Европе
36:50 О написании книги

Книга “Великая история славянских народов.” С.В. Супрунов, О.В. Грищенко https://den-magazin.ru/utm/1193

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#ДеньТВ #история #славяне #скифы #ДревняяРусь #СтаниславСупрунов
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2ZGlAh3SPsc
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