"бѣ множество ихъ, сѣдяху бо по Бугу и по Днепру олив до моря…». Нестор подчёркивает, что «да то ся зовяху от Грѣкъ Великая скуфь» .

«Повесть временных лет» для русских историков, как Библия для христиан – настольная книга. Её авторитет не оспорим. В первых абзацах повести, перечисляя имена славянских племён и родовых союзов, автор добавляет, что помимо названных ещё

Для того, что бы сложить кусочки собираемого мозаичного полотна в полноценную историческую картину, надо в очередной раз сказать о том, что знали все предыдущие отечественные и зарубежные историки, но, почему-то, напрочь забыли историки современные, академические – Славяне назывались Скифами; они были не только частью скифского мира, но они и были самими скифами .

Ещё одна повесть «Сказание о Словене и Русе и городе Словенске» – новгородская по происхождению, сочинение XVII века, которому упорно навешивают ярлык легендарности и былинности. Однако «Сказание» вторит «ПВЛ», считая Славян скифами. «Сказание» сообщает, что у них был общий предок по имени Скиф:

«По мале же времени правнуцы Афетовы Скиф и Зардан отлучишася от братий своих и от рода своего от западных стран, и коснушася полуденных стран, и вселишася во Ексинопонте, и живяху тамо многа лета, и от сих породишася сынове и внуцы и умножишася зело, и прозвашася по имени прадеда своего Скифа Скифия Великая». Сказание о Словене и Русе и городе Словенске из Хронографа 1679 года

У потомка Скифа родилось пятеро детей мальчиков: Словен, Рус, Болгар, Коман, Истер.

«И в лето от сотворения света 3099 (5508 – 3099 = 2409 г. до н.э.) Словен и Рус с роды своими отлучишася от Ексинопонта, и идоша от роду своего и от братия своея, и хождаху по странам вселенныя…». Сказание о Словене и Русе и городе Словенске из Хронографа 1679 года

2409 г. до н.э. – показательная дата; в это время «во Ексинопонте» и окрестностях, с большой вероятностью, начались проблемы такого серьёзного характера, что люди были вынуждены сняться с насиженных мест («живяху тамо многа лета») и отправиться на поиски новых пригодных земель.

«Князем убо скифским Словену и Русу» пришлись по сердцу новые земли у острова Ильмень и они основали здесь свой новый город после 14 лет хождения.



«И от того времени новопришельцы скифстии начаху именоватися словяне». То есть, согласно «Сказанию о Словене и Русе и городе Словенске» скифы-славяне получили своё имя в варианте «Словене» и обрели новые земли, отделившись от перво-рода Скифов в 2395 г. до н.э. (дата высчитана на основании данных из «Сказания»). Сказание о Словене и Русе и городе Словенске из Хронографа 1679 года

Для понимания хронологии мировых событий, надо указать несколько других исторических дат, для сравнения. Эти даты, конечно достаточно приблизительные, но они показывают нам общий вектор развития мировой истории.

Из этой таблицы для нас важны две даты:

– ≈ 3213 году до н.э. – образовалась Скифия! (Скиф был правнуком Афетовым. После Потопа, 3263 года до н.э., отнимаем, приблизительно, 50 лет, – промежуток в три поколения детородного возраста, – получаем «год», когда Скиф основал Скифию.).

– ≈ 2395 г. до н.э. – Словен и Рус сели на берегу озера Ильмень. Появилась территории, привязанные к этим именам. Между этими двумя событиями (Скифия и Словения), согласно «Сказанию о Словене и Русе», проходит приблизительно 818 лет!

Важный момент: ещё до смешения языков (2736 г. до н.э. – Вавилонское столпотворение), скифы заселили значительные территории севернее Чёрного моря и владели ими уже до того, как произошло недоброе божественное вмешательство в Вавилоне.



Скифы существовали тогда, когда о народе израилевом ещё не было и речи (1754 г. до н.э. -Исход из Египта), а античных Греции и Рима даже не было в проекте. Скифы могли конкурировать только с царством Египта. Но и здесь, как выясняется, египтяне были на вторых ролях. Цитата из Помпея Трога ( римский историк, I века до нашей эры — I века нашей эры):

«Племя скифов всегда считалось самым древним… … Скифы одержали верх над египтянами и с тех пор всегда считались самым древним народом». Симпосий Συμπόσιον

Вероятно, привязка названия племён к конкретным именам, – дань традиции. Но у автора «Сказания» точно есть чёткое понимание, что некие люди, во главе со Словеном и Русом, «идоша от роду своего и от братия своея», что Скифами звались, образовали новую общность людей, которые, тем не менее, имели традиции и обычаи своих предков. Кстати, как констатируют открытые источники, сохранилось более 100 списков «Сказания о Славене и Русе…». Текст устойчив. Различия между списками незначительны. То есть, к переписываемой из раза в раз информации, относились трепетно и аккуратно.

О том, что Славяне и Скифы есть одно, подтверждает повесть – «Осада Константинополя скифами, кои суть русские, и поход императора Ираклия в Персию». Название говорит само за себя. Повесть была извлечена из грузинского пергаментного манускрипта, принадлежавшего Тифлисскому церковному музею. Манускрипт в 322 листа появился на свет в 1042 году и переведён, вероятно, с греческого на старо грузинский язык Георгием Мтацминдели на Афоне.

Помимо характерного названия повести, в ней, например, есть и такие слова: в 622 году Ираклий за большую сумму денег уговаривает «скифов, кои суть русские» не тревожить империю, и затем отправился воевать персов. (стр. 1-5). Джанашвили, М. Г.

Вернёмся к Российским источникам.

Андрей Иванович Лызлов (ок. 1655 – не ранее 1697) — русский историк, переводчик. В 1692 году Лызлов закончил работу над «Скифской историей» при создании которой использовал русские и иностранные источники. Обращу внимание, что Лызлов уже романовский историк и его подача информации имеет свойственные тому времени обороты. Так он пишет:

«Сии вси скифийские народы бяху потаени и незнаеми греком и латинником»



Скифская история

Что есть истинная правда. Греко-римляне были худо-бедно «лично» знакомы только с южными скифами, о скифах северных они говорили только как о неких легендарных гиперборейцах. Ничего удивительного, ибо:

«Границы же скифийския з запада от реки Дону [а Ботер, описатель всего света, полагает от Волги, еже и приличнее имать быти]. На восток солнца до пределов хийских, иже со Индиею. С полудня от моря Меотскаго, то есть Азовскаго, и Каспийскаго, то есть Хвалисскаго. На полнощь даже до океана скифийскаго Ледоватаго», – пишет Лызлов. Скифская история

Колоссальные территории! Скифия граничила с Индией и Ледовитым океаном (!), согласно русскому историку. И вот на этих территориях, бок о бок «всегда жили славяне, прародители наши», как пишет Лызлов; жили в «соседстве и прилеглости» с теми, кого считали своими предками. Фраза написана хитро, но не забывайте, что на исторической сцене Руси появились новые правители – Романовы:

«В соседстве и в прилеглости с ним всегда жили славяне, прародители наши – москва, россиане и прочие, их же древния историки для общих границ единако и обще скифами и сарматами называли». Скифская история

То есть, славяне (москва и россиане, в том числе) жили в единых границах и их называли то скифами, то сарматами. А в реальном соседстве жили Индийцы и Греки.

О том, что скифы и Славяне есть суть одно – много писали и доказывали в своих трудах историки, археологи и слависты П. Шафарик, А. Д. Чертков, В.М. Флоринский. Вот, что говорил В. Флоринский после анализа трудов античных авторов:

«Из этих кратких исторических указаний можно вывести заключение, что скифы и сарматы в племенном отношении были родственны между собой. Первые во время Геродота, вероятно, составляли северную ветвь славянских племен, вторые — юго-восточную, переплетённую с народностями, входившими некогда в состав персидской, а может быть, отчасти и ассирийской монархии ». В.М. Флоринский Первобытные славяне по памятникам их доисторической жизни: Опыт славянской археологии. — Томск: Типо-Лит. П. И. Макушина, 1894—1897

Другими словами: Славяне, как единый исконный род, делились на северных (скифов) и южных (сарматов). Последние имели родственные связи с Ассирийским царством.

Отметим, что античные авторы хронически путались в именах Славян, называя их то скифами, то сарматами, то спорами, то склавами или склавинами, даже сколотами, а чаще – славами. Славами – от слова «слава» и никак иначе!

Наши историки 19-го века, категорически опровергавшие Шлёцера/Миллера, по всей видимости, на тот момент, ничего не знали о Мавро Орбини. А вот Орбини знал много, так как пользовался итальянскими библиотеками и, как человек, обладающий священническим саном, имел доступ к монастырским книгохранилищам.



Его книга (впервые изданная в 1601 году) была переведена с итальянского и напечатана в 1722 году, во время правления Петра Первого. Переработав значительное количество источников, сохранившихся ещё в его время, он рассказал свою историю «початия имени, славы, и расширения народа славянского». Вот, что пишет Мавро Орбини в своей книге «Славянское царство»:

«Однако Иоганн Авентин в I книге о баварах (современная Чехия, – прим. автора) ясно показывает, что те были славянами. Он пишет: «Прибыли к Александру Великому и послы восточных германцев , которых историки того времени называют сарматами и скифами , мы венедами, а сами они называют себя славянами ». СЛАВЯНСКОЕ ЦАРСТВО

То есть Орбини ведёт речь даже не о причерноморских скифах-славянах, а о славянах-скифах западной Европы. Так до каких приделов на запад простиралась Скифия? Ответим на этот вопрос чуть ниже. Орбини в этом отрывке так же обращает внимание на то, что славян, некие историки, называют сарматами и скифами.



Ещё бавар-славян называли венедами, во времена Орбини; и с венетами воевал Ю. Цезарь на пол-ове Бретань во Франции. Буквы «т» и «д» – взаимозаменяемы. То есть речь идёт об одних и тех же людях. И подтверждения тому есть в сохранившихся книгах, о чём мы ещё много и подробно будем говорить. Сами же Славяне называли себя …, нет, не рабами…, они звали себя Славными, стяжавшими себе Славу!

Об этом же:

«… венецианский историк Бернардо Джустиниани откровенно признает, что славяне стяжали своё славное имя воинской доблестью. В «Истории Венеции» (III) он пишет: «Тогда неукротимое славянское племя впервые вторглось в Истрию и дошло до подступов к Венеции. Это племя скифского происхождения, нападая вместе с другими племенами на Римскую империю, стяжало себе славное имя воинской доблестью». СЛАВЯНСКОЕ ЦАРСТВО

И вновь старинные авторы не делают различия между скифами и славянами.

Егор Классен, ещё один замечательный русский историк 19-го века, обстоятельно, на ряде примеров доказывает, что скифы есть славяне, а славяне есть русы. Все известные факты об упоминании этих имён теми или иными античными историками он сводит в общую таблицу, доказывая и закрепляя, тем самым, тождество: скиф=славянин=рус.

В середине 19-го века, Егор Классен писал: «Скифы признаны уже новейшими учеными всех народов за Славян». 150 лет назад эта формулировка стала аксиомой. Сколько можно «толочь воду в ступе»? Скифы есть Славяне. Точка. Взяв доказательную базу за аксиому, мы решим загадку появления Славян на землях крайне западной Европы и их расселении на при-Рейнских территориях.

В заключении, чтобы поставить точку к всему вышесказанному, хочу привести вам пример ответа на вопрос из учебника по истории, написанного специально для цесаревича Павла Петровича, сына Екатерины Второй:

«Урок 49, вопрос 597: Как прежде называлась Россия? Ответ: Скифиею». Первыя основания универсальной истории с сокращенною хронологиею, в пользу обучающагося российскаго дворянства

Как говорится, – без комментариев.

Чуть не забыла… Надо ответить ещё на один вопрос, заданный выше:

«Так до каких приделов на запад простиралась Скифия?».

Вопрос не праздный. Он даёт нам представление о том, какие территории входили в состав Великой Скифии и, соответственно, на каких землях проживали славяне-скифы. Выше я приводила выдержку из книги Андрея Лызлова «Скифская история» (вторая половина 17-го века). Он утверждает, что Скифские земли тянулись с юга на север от Азовского и Каспийского морей до самого «до океана скифийскаго Ледоватаго».



А это территории, протяжённостью от 2-х до 4-х тысяч километров, смотря какую точку Ледовитого океана брать в расчёт. Сумасшедшие расстояния! Причём южные границы были «плавающими», так как известно, что скифы воевали и с Киром, и с Дарием, и с Македонским, а так же ходили на Египет. (Свидетельств тому множество).



Что касается восточных границ, то здесь тоже всё более или менее чётко: «На восток солнца до пределов хийских, иже со Индиею». (Лызлов А.И. Скифская история. М.: Наука, 1990. — 522 с.) И если Лызлов уже знаком с тем территориальным образованием, которое у нас получит название «Китай», то Страбон с ним не знаком, посему пишет так:

«Слева живут восточные скифы… область которых простирается до Восточного моря и Индии». Старбон "География"

То есть в подбрюшье опять Индия, ну, а море на востоке Азии есть только одно – Тихий океан.

Сложнее всего определить западную границу Скифии, так как античные авторы, путаясь в показаниях, называли жителей Европы то кельтами, то галлами, то германцами и даже кельто-скифами (Страбон, книга 11, параф. 2). Предоставим слово Андрею Лызлову:

«Границы же скифийския з запада от реки Дону [а Ботер, описатель всего света, полагает от Волги, еже и приличнее имать быти].»

То есть Лызлов сомневается, считать границей Скифии Дон или Волгу. Страбон по поводу западных границ молчит. Геродот (5-ый в. до н.э.) переносит границу ещё западнее – на реку Борисфен, что есть Днепр. (Источник: Геродот «Истории греко-персидских войн» Книга 4. / Геродот, История в 9 книгах, перев. с греческого Ф. Г. Мищенко, с его предисловием и указателем, изд. 2-е, М. 1888. / 4. ГЕРОДОТ О СКИФАХ. Хрестоматия по истории СССР. Том1.

Днепр, к слову, начинается почти у города Витебска, тянется с севера на юг и впадает в Чёрное море слева от крымского полуострова.

Есть источник, который переносит западные границы Скифии ещё более на запад, на берега реки Эльбы. Речь идет о «Хронике о происхождении древних пиктов» («Cronica de origine antiquorum pictorum»), написанной неизвестным автором в конце 10-го – начале 11-го века. (Источник: "Пиктская хроника" сохранилась в так называемом манускрипте Поппелтона, MS. COLB. BIB. IMP. PARIS, 4126, кодексе документов XIV в.. Манускрипт хранится в Национальной Библиотеке Парижа. (Источник: Ульвдалир / Письменые источники Британии / Пиктская хроника )

Вот выдержка из «Пиктской хроники»:

«Нижняя Скифия – первый район Европы, который простирается от болот Меотиды (Азовского моря, – автор), беря начало между Дунаем и Северным Океаном вплоть до Германии… Первая часть этой земли называется Аланией, она простирается до болот Меотиды. После этого начинается Дакия, или также Готия.



Дальше – Германия, которую в основном населяют свевы. В некоторых регионах азиатской Скифии живут люди, которые считают себя потомками Ясона: они рождаются с белыми волосами из-за непрекращающихся снегов». Пиктская хроника

Любопытно, что неизвестный автор 10-го века делит Скифию на две части: Нижнюю – европейскую, и Верхнюю – азиатскою. И у него Дунай – это не западная граница Скифии, а река от которой отслеживает своё начало Нижняя, европейская Скифия, которая простирается вплоть до Германии. И германские свевы – есть, стало быть, тоже скифы! Нет, я ничего не путаю. Чуть ниже по тексту хроники, автор вновь повторяется:

«… когда-то их владения были огромными и простирались от Индии на Востоке до Севера через болота Меотиды между Дунаем и Океаном, вплоть до Германии». Пиктская хроника

Итак, есть источники, которые подчёркивают, что Скифия включала в себя, в том числе, территории Германии. Как мы выясним позже, исходя из других дополнительных исторических хроник, автор «Пиктской хроники» не ошибался. А здесь есть ещё один момент на который стоит обратить пристальное внимание.



Балтийских Славян (полабов, ободритов и еже с ними), худо бедно, римские миссионеры покорили только к 12-му веку и захватили их территории.



Автор «Пиктской хроники» жил на два столетия раньше и, стало быть, мог говорить только о самых западных территориях тех земель, которые были названы Германией. Очевидно, что река Эльба не была западной границей Великой Скифии. Просто Германия была о-о-очень маленькой.

Кстати, а вы обратили внимание на фразу по поводу Верхней, азиатской Скифии? «В некоторых регионах азиатской Скифии живут люди, которые считают себя потомками Ясона: они рождаются с белыми волосами из-за непрекращающихся снегов». В Азиатском регионе рождались и жили светловолосые люди! Привет белым мумиям из Китая.

Я не планирую перечислять всех авторов, упоминавших о Скифии и о её размерах. Очевидно, что она занимала колоссальные территории, – все центральные земли континента Азия, включая восточную и, как мы выясним в следующих статьях, западную Европу. То есть скифы, которые, как мы выяснили выше, являлись славянами и/или их предками, проживали на землях от Владивостока до Лиссабона.

Славяне-скифы населяли и крайне западные территории Азии. Они жили на берегах Атлантического океана. Об этом и пойдёт речь в следующей статье на Тарт-арии.инфо под названием "Славяне крайне западной Европы".

P. S. Не Европа от Лиссабона до Владивостока, а Азия от Владивостока до Лиссабона!!!

Рутены = Руги = Русы

Хочется уделить так же внимание ещё одному наименованию, которое применялось к славянам и под которым все авторы подразумевали именно славян, о чём сами часто и оговаривались. Речь идёт о Рутенах, что есть Руги, что есть Русы, что есть одна из славянских ветвей. Нам важно выяснить и понять, что это были за люди. Сначала цитата из Егора Классена:

«Греки и Римляне называли … Славян вначале и различно, а именно: Stavani, Stlavani, Suoveni, Slavi, Slavini, Sklavini…». Егор Классен

Тоже самое можно сказать и о Скифах, которые встречаются в трудах и как Скайты, и как Скиты. Вот такой же алгоритм прилагаем и к имени Рутены, которое видоизменяли по мере применения к нему того или иного диалекта, – рутены, руги, руты, русены, русы и т.д..

Причём все эти названия встречаются вперемешку по всей Европе. Согласно Беде Достопочтенному, рутены – одни из основателей британской нации. (Источник: В. В. Эрлихман. II. «История» и история. Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов. Cедмица.RU / Предисловие к книге первой — Библиотека — Церковно-Научный Центр "Православная Энциклопедия"). И они (рутены), согласно Магдебургским анналам», учувствовали в битве с пруссами на стороне католиков, хотя относились, согласно автору, к другой христианское вере (арианству или православию?), и, с большой вероятностью, проживали в восточной Европе.

Цитата из «Магдебургских анналов», год 1147-ой:

«Его же старший брат (польский князь, -прим автора) с бесчисленным войском выступил против пруссов, жесточайших варваров… Против них по неоценимому соизволению божьему выступили также рутены, хотя и менее католической [достойной], но обладающие все же особым видом христианской веры, с огромными отрядами вооружённых». МАГДЕБУРГСКИЕ АННАЛЫ

Там же, в «Магдебургских анналах», киевских русов называют ругами:

«969 год. Послы Елены (княгини Ольги, – автор), королевы ругов, которая при Романе, константинопольском императоре, крестилась в Константинополе…». МАГДЕБУРГСКИЕ АННАЛЫ

В голландской книге по истории города Дордрехта от 1677 года пишется следующее:

«Славяне похожие (тождественные, – автор) на Диких-Нижних-Сассов или Фризов – они есть народ Рюгов». (слову «Ruyg» можно так же дать транскрипцию «Ряуг»). = «Dat de Slaven gehyliet aan de Wilde- Neder-Sassen oft Vriezen, zijnde een Ruyg Volk». (Foly 57). Hoogstraten, Samuel van, 1627-1678, Heraldry, Devices (Heraldry), Nobility

То есть в этом издании о г. Дордрехте подтверждается факт того, что Руги, к которым автор относит и Фризов, есть Славяне.

Другой голландский автор – Hugo Franciscus Heussen / Хуго Хёуссен, рассуждая о Славянах-Вилтах, основавших город Утрехт, замечает:

«… потому, что они являются тем же народом, которые известны как Рутены или Рутоны, под именем Рутения…». = «… omdat het zelfde volk, te weten de Rutthen of de Ruthones, den naam van Ruthenia…». (стр. 19). Batavia

Таким образом, в этом отрывке рутенами называются Славяне-Вилты, проживавшие в устье реки Рейн.

Таких примеров – великое множество. Очень подробно писал об рутенах – ругах – русах профессор истории Аполлон Григорьевич Кузьмин (Источник: А.Г. Кузьмин "Откуда есть пошла Русская земля". Т. 2. М., 1986 / «Откуда есть пошла Русская земля. Века VI-X. Кн. 2. Происхождение государства» ). В своей работе он доказал, что рутены, руги, русы – есть суть одно.

Для понимания того, что творилось на исторической кухне прошлых веков, нам важно знать, что славяне имели множество имён и эти имена в разных диалектах могли принимать иной вид, но во всех случаях речь продолжала идти об одних и тех же людях. Предках!



И пусть, имя «Славяне» могло быть не первичным по отношению к слово-родичам и первопредки могли, изначально, именоваться иным именем (например, Скифами или венедами). Сейчас это практически не возможно узнать. Но, в силу сложившейся традиции, мы будем их называть славным именем «Славяне».



И вот этих Славян было много и жили они под разными именами по всей территории Европы.

П.Й. Шафарик:

«… упомянутые свидетельства ясно говорят, что, хотя тогдашние славянские народы назывались уже по различию родов и мест разными именами и отличались ими одни от других, тем не менее все они вели своё начало от одного народа…». Славянские древности

Славяне занимали огромнейшие территории. И об этом факте подробно в следующих статьях.

Литература:

Ольга Семёнова-Роттердам