Великая Скифия и суперэтнос русов. Часть 2

Сарматы продвинулись из Приуралья к Дону за скифами примерно в 7 в. до н. э. Они были родственниками скифов – говорили на диалекте скифского языка, их объединяла схожесть материальной и духовной культуры. Долгое время сарматы и скифы были мирными соседями, вели торговлю, сарматские отряды участвовали в войнах скифов. Они вместе отражали вторжения персидских полчищ Дария.

отмечалось, что держава скифов имела государственно-общинный строй. Причём, эта держава была имперского типа, но не унитарного, а «федеративного». Это была сложная иерархическая структура, которая включала в себя родовые общины, племена, и союзы племён («земель»). Но, как известно, процесс разложения и деградации, так же естественен, как рождение и рост державы. Третий период господства скифов в Евразии подошёл к своему концу к 4 веку до н. э. К этому времени скифская держава (её западная, причерноморская часть) трансформировалась в классовую наследственную монархию с правящей знатью, которая находилась под сильным влиянием греческой культуры. Это привело к падению скифской правящей элиты. Во 2 веке до н. э. сарматы-савроматы двинулись с Волги и Дона на запад, в Причерноморье и сокрушили царство скифов. В цивилизации Севера начался сарматский период.

Имя «сарматы» по одной из версий означает «женоподвластные». Они носили такое имя из-за высокой роли женщин-«амазонок» в обществе. Это не было характерно для средиземноморских и других южных стран.



В принципе, равное с мужчинами положение в труде, войне, общественно-политической жизни, было характерно для всех скифских «племён». Женщины наравне с мужчинами участвовали в войнах, были отличными наездницами, стрелками, метательницами дротиков.



У скифов и сарматов преобладали стабильные парные браки, где правом развода обладали и мужчина и женщина. Часто женщины возглавляли роды, племена и территориально-политические образования.



Так, примерно к 6-5 вв. до н. э. относится период правления легендарной царицы сарматов Зарины. Её столицей был град Росканак. Ещё одна царица скифов-саков (массагетов) Томирис в 6 веке до н. э. разгромила войска Кира Великого и «напоила его кровью».

Сарматы произвели очередную революцию в военном деле – если у киммерийцев и скифов основой армии была лёгкая конница, сарматы создали тяжёлую кавалерию. Их катафракты (тяжеловооруженные всадники) были защищены панцирями. Воин и его конь защищались чешуйчатым или пластинчатым доспехом. На вооружении было мощное 4-4,5 м копье, более длинный, чем у скифов меч. В бою сарматы сочетали тактику скифских конных лучников с таранным ударом во фронт противника бронированных катафрактов.

С 4 века до н. э. начинается сарматская эпоха в истории Южной России. Хотя ослабевшее скифское царство ещё два века продержалось в Причерноморье и ещё больше в Крыму. «Остров Крым» довольно долго сохранял осколок прежнего Скифского царства. Причём Крымская Скифия довольно быстро вошла в общую политическую систему с Сарматским царством.



Если первоначально крымские скифы построили Перекопский ров и вал, который отделил полуостров от степи, то позднее эти укрепления были полностью заброшены.



Зато на юге возникла новая система укреплений, которая прикрывала столицу Крымской Скифии – Неаполь, от возможного удара со стороны моря. Ещё одна часть скифской военно-политической элиты отступила в Дакию, на территорию северного Придунавья.



Эпохе полного господства сарматов южнорусских степях соответствует Прохоровская археологическая культура (2 в. до н. э. – 2 в. н. э.). Говорить о том, что сарматы полностью истребили и изгнали скифов нельзя, как и в случае скифо-киммерийского конфликта, сменены были только верхние, правящие структуры. Основная часть скифов влилась в новую государственную общность.

Сарматское царство объединяло несколько крупных территориальных объединений. Роксаланы и языги занимали Причерноморье (между Доном и Днепром – роксоланы, к западу от них — между Днепром и Дунаем — жили языги), аорсы – Приазовье, низовья Дона, сираки – восточное Приазовье, Кубань, аланы – Северный Кавказ. Примерно, в начале 2 в. н. э. власть в Сарматии перехватили аланы и с этого времени их имя стали носить большинство жителей региона.

Надо отметить, что историк Дмитрий Иловайский (1832—1920) отождествлял роксолан с Русью, считая их славянами.



Ещё раньше такое предложение сделал М. В. Ломоносов (1711 – 1765), он писал, что «…об аланах и вендах из вышепоказанных известно, что они славяне и россанами единоплеменные».



Выдающийся историк Георгий Вернадский (1888-1973) выдвинул гипотезу, что роксоланы, оставшиеся в Восточной Европе в IV—VIII вв. н. э., стали основой народа росов (русов), и образовали Русский каганат. Таким образом, ещё до прихода варягов-руси во главе с Рюриком в 862 году, на юге была создана Русская держава, которая наследовала традиции – алан-сарматов и скифов.

Кроме того, надо сказать, что Сарматия наследовала от Скифии не только земли степной зоны на Юге России, хотя там располагался «центр управления». Античные источники сообщают, что сарматы населяли и лесную зону будущей России.



Их владения простирались далеко на север, вплоть до тундры Заполярья. Сохранилось много указаний, что сарматы заселяли территорию Белоруссии, Средней России. Для всех античных авторов, начиная с Тацита и Птолемея, владения сарматов начинались с Вислы и простирались вплоть до Волги и далее.

Надо понимать, что если раньше названия «скифы» и «сарматы» были территориальными частями единой культуры, народа, то затем стали использоваться как синонимы для обозначения всего народа Великой Скифии (а затем Сарматии).

В сарматскую эпоху влияние цивилизации Севера опять усилилось. Сарматы отразили натиск Римской империи на западных рубежах и активно вмешивались в дела балкано-малоазийского региона.



Родственники скифов – саки-парфяне в 3 веке до н. э. разбили эллинистическую империю Селевкидов и завоевали Персию. Северное Причерноморье и Приазовье было покрыто сетью городов и крепостей. Южнорусские степи стали крупнейшим экспортёром зерна в средиземноморские города-полисы.



Это говорит о том, что сарматы, как и скифы не были только «кочевниками», они были и умелыми землевладельцами. Успехи в науке и металлургии позволили совершить революцию в военном деле.

Рубеж новой эры был временем максимального могущества Сарматии. На западе граница сарматских владений проходила по Висле и Дунаю, на юге под контролем скифо-сарматов была почти Южная Азия – от Персии и Индии до Северного Китая. Балтийское море в ту эпоху назвали Скифским, или Сарматским морем.



Гордый Рим был вынужден платить дань роксаланам за соблюдение мира. Её платили даже наиболее могущественные императоры – Траян и Адриан.

Аланы–сарматы в 4 веке н. э. по-прежнему населяли огромные просторы лесостепной и степной зон.



В исторических источниках есть упоминания о них и в 5-7 столетиях. Материальная культура южнорусских степей I тыс. н. э. также обнаруживает преемственность по отношению к предшествующим временам.



Археологи находят аналогичные более древним временам курганы, клады. В 7 столетии на территории Восточноевропейской равнины появляются археологические культуры, которые большинство исследователей относят к славянским. Русь и русы сменяют Сарматию-Аланию и сармат-алан.

Уже этого достаточно, чтобы понять, что между славянорусами и сарматами (аланами) есть непосредственная связь, преемственность поколений древней цивилизации «северных варваров». Но, нам говорят, что большая часть алан была истреблена в ходе Великого переселения народов (как до этого «истребили» докиммерийское население, киммерийцев, скифов и сарматов).



Часть алан попала в водовороты переселения, и оставила свои следы в Центральной и Западной Европе, вплоть до современной Испании и Британии (даже Артур и его рыцари, возможно, были из алан-сармат). Другая часть укрепилась в твердынях Северного Кавказа, их потомками считают современных осетин.

Куда же делась основная часть алан-сармат? Народа, который по данным римского автора Аммиана Марцеллина, который ещё в 4 веке нашей эры заселял просторы от Дуная до Ганга. Исследования антропологов показывают, что в формировании современного русского народа главное значение имела «степная», скифско-сарматская компонента.



По мнению академика, историка и антрополога, директора Института археологии АН СССР в 1987—1991 годах В. П. Алексеева, «несомненно, что большая часть населения, проживавшая в южнорусских степях в середине 1 тыс. до н. э. является физическими предками восточнославянских племён эпохи средневековья».



А «скифский» антропологический тип, с свою очередь, показывает преемственность со времён как минимум бронзового века – III – II тыс. до н. э.



Эти данные были получены на основе методик, которые позволяют выявить антропологический тип не только двух разных народов, но и разных групп внутри одного этноса.



Вывод из вышеизложенного один:

Ничего удивительно в этом нет. Об этом говорили, как древние авторы, так и историки 18-го – начала 21-го столетий. Эту правду не пишут в учебниках истории и не признают из-за геополитических причин.



Историю пишут победители. Идейные наследники средиземноморских, южных культур одержали вверх над «северными варварами» (выиграли ряд сражений, но война продолжается, «русский вопрос» ещё не решён окончательно).

Этим объясняется и сходство древних скифов-сколотов и современных русских во внешнем облике и менталитете. Сохранившиеся изображения и описания современников говорят одно: скифы и русы отличались довольно высоким ростом и крепким сложением, светлой кожей, светлыми глазами и волосами (потому и «русы» – «светлые, русые»).



Они воинственны, столетиями превосходили окружающие народы в военном плане. Отличались свободолюбием, красотой и вольностью женщин. Сарматы, среднеазиатские саки и русы носили знакомую нам причёску «под горшок», или брили головы, оставляя усы и чубы, а у причерноморских скифов были длинные волосы и бороды.



Даже в одежде «сарматский стиль» довольно долго был популярен у славян. Одежда скифов не сильно отличалась от той, которую носили русские почти до 20 столетия. Это длинная рубаха, кафтан с поясом, плащ-накидка с застёжкой на груди или одном плече, широкие шаровары или узкие штаны, заправленные в кожаные сапоги. Скифы любили париться в банях.

Мы знаем, что скифы и сарматы почитали два наиболее важных религиозных культа – солнца и огня. Большим уважением пользовался бог воинов – они поклонялись мечу. У славянорусов эти культы практически полностью сохранились. Вспомните Святослава и его отношение к оружию, воинскому братству, аналогичные взгляды мы видим у скифов.

Дошедшие до нас изображения, портреты скифов передают не просто русский антропологический тип, но даже местные подтипы, которые существую и в настоящее время. К примеру, портрет, который изображает предположительно парфянскую княжну Родогуну (Родогунду) показывает облик русской (великорусской) женщины.



Портрет круглолицей царицы Динами из Боспора показывает малорусский (украинский) тип славянки. В одном из курганов Южной Сибири обнаружен медальон с портретом европеоида, с некоторой «скуластостью» и «косиной» в глазах. Это черты части русских-сибиряков. И подобных находок не одна и не две.

Чётко прослеживается связь материальной культуры средневекового Чернигово-Северского княжества с сарматской эпохой. Женские украшения – височные кольца, в Черниговщине делали в форме спирали, а спиралевидные украшения, кольца, браслеты были широко распространены у сарматских «амазонок». Височные кольца вообще считаются типично славянским украшением, но они встречаются среди сарматских кладов, а самые древние относятся к эпохе бронзы- 2 тыс. до н. э.

Важнейший этнографический признак – это жилище. Судя по археологическим раскопкам в Крымской Скифии, в Неаполе Скифском, поздние скифы жили в добротных каменных домах с черепичной крышей.



Дома были с двускатной крышей, на коньке крыши установлена вертикальная стрела, по её сторонам вырезанные из дерева головы двух коней, обращённые мордами в разные стороны.



Это очень напоминает русскую избу с коньками. В другой области Великой Скифии – Алтае, строили такие же дома, но из дерева. Классическая рубленная была основным жилищем скифов-сибиряков. Миф о «кочевниках» твёрдо сидит в головах, но в реальности степная юрта, палатка – изобретённая скифами, применялась только в летний сезон.



Скифы были воинами, земледельцами и скотоводами, а не таборами «цыган». Для движения в новые земли нужна была веская причина.

Преемственность есть и в керамике. Основной тип сосудов – это яйцеобразный (полусферический) горшок, он оставался почти неизменным со времён Днепрово-Донецкой культуры 5 тыс. до н. э. вплоть до средних веков.



Стойкая преемственность материальной культуры, как и антропологического типа, прослеживается от времени неолита и бронзы до средневековья. Обряд погребения под курганами прослеживается с примерно с рубежа 4-3 тыс. до н. э. вплоть до принятия христианства Русью и даже несколько позднее (христианство долго завоёвывало свои позиции).



К тому же курганные могильники разных эпох, как правило, возводились один возле другого, в итоге возникали целые «города» («поля») мертвых. На некоторых курганах делались «впускные» погребения на протяжении тысячелетий! Как известно, обычно чужаки, инородцы испытывают страх по отношению к погребениям других народов.



Разграбить могут, но хоронить своих мёртвых туда не будут. Постоянство и преемственность погребального обряда на протяжении веков и даже тысячелетий говорит о том, что новые поколения жителей южнорусских степей рассматривали предшественников как непосредственных предков.



При смене этносов, и даже при коренной культурной ломке (вроде принятия христианства или ислама) такое постоянство в принципе невозможно. Одна и та же религиозная традиция, погребальный обряд сохранялся на протяжении 4 тыс. лет. Вплоть до «исторической» славянорусской эпохи раннего средневековья.

На протяжении тысячелетий люди селились на одних и тех же местах даже после крупных политических катаклизмов, а поселения восстанавливались. Мы это видим на примере истории Руси последнего тысячелетия – разрушенные и сожженные города и деревни быстро восстанавливали на том же месте или рядом.

Тождественность мы видим в социально-государственном устройстве. «Царство» (империя) состояло из автономных территориально-политических союзов-«земель».



Происходили и мятежи, и смена династий. Общины состояли из лично свободных людей, рабство не было характерно для «северных варваров». Женщины и мужчины были равны в правах, вплоть до несения девушками военной службы. Женщин в войске русов мы видим ещё во время войн Святослава Игоревича.



Но, после крещения нравы «смягчились» и девушкам не надо было убивать врагов. Хотя мы видим, как славянки защищали свои города и селения вместе с мужчинами и в более поздние времена.



Огромное сходство имеет и тип экономики: скифы были не «кочевниками» в общепринятом понимании, а оседлыми (хотя и лёгкими на подъём) земледельцами и скотоводами, в лесной зоне большое значение придавалось охоте и других промыслам. Они строили города, были отличными металлургами, совершили ряд научно-технических революций, в том числе военного характера.



Они успешно противостояли соседним государствам, наносили им мощные удары по Древнему Египту, Хеттскому царству, странам Малой Азии, Ассирии, Персии, эллинистическим державам, Римской империи. Оказали огромное влияние на развитие Индийской и Китайской цивилизаций.

Археолог П. Н. Шульц начал раскопки Неаполя Скифского в 1945 году, он был руководителем Тавро-скифской экспедиции, является автором десятков научных публикаций по скифо-сарматским памятникам.



Он считал, что в характере скифских поселений, жилищ, погребальном обряде, в скифских росписях, в предметах ремесла, в частности в посуде, деревянной резьбе, орнаменте, в одежде, «мы находим всё больше и больше общих черт с культурой и бытом древних славян». Скифские племена сыграли значительную роль в процессе формирования восточного славянства и «древнерусская культура вовсе не создана варягами или пришельцами из Византии, как об этом твердили западные псевдоучёные».



Русская культура и русский суперэтнос имеет древнейшие корни, которые уходят в глубь тысячелетий. Не зря ещё Михаил Ломоносов писал, что среди «древних родоначальников нынешнего российского народа… скифы не последнюю часть составляют».

В настоящее время общепринятой является теория, что скифы, как и сарматы, говорили на языках иранской группы индоевропейской языковой семьи. Бывает, что сарматов, скифов называют «иранцами».



Это одно из самых главных препятствий на пути признания скифов, сарматов – прямыми предками русского народа. Ещё в 19 столетии эта гипотеза крепко засела в научном мире. Но есть несколько фактов, которые говорят, что лишь очередной миф, созданный для «обрезания» корней Русской цивилизации.

1) Было объявлено, что «скифский язык» почти полностью исчез (хотя на нём говорили на огромном пространстве Великой Скифии), но по небольшому числу личных имён, географических названий и оставшихся слов, которые остались в иноязычных текстах, этот язык отнесли к иранской группе. Полное «исчезновение» языка не помешало отнести его к иранской группе.

2) Приоритет в разработке «ираноязычия» скифов целиком принадлежит немецким лингвистам 19 – первой половины 20 столетия. В это время немецкие исследователи усиленно доказывали «первичность» германцев в индоевропейском мире (они его называли индогерманским), только немцы должны были быть «истинными арийцами».



Это период расцвета германской и в целом западной «научной мысли», которая доказывала приоритет западноевропейских народов, в первую очередь германского происхождения, и отсталость, «дикость» славянства. История писалась под «белокурых германских бестий».



Эта теория была принята в России, как до этого и «норманнская теория». Интересно, что после 1945 года труды немецких исследователей на тему «ираноязычия» скифов, и вообще приоритете германцев над другими группами индоевропейской семьи, прекратились. Видимо, политический заказ исчез, да и славяне делом доказали, что они не «люди второго-третьего сорта».

3) В СССР в 1940-1960-е годы делались довольно успешные попытки опровергнуть теорию ираноязычности скифов. Но, в годы «застоя» «ираноязычники» взяли вверх. Именно в тот период истории мы видим, как «русскость» уходит из СССР, уступая место космополитизму, западной культуре. Видимо, появляется «заказ» на «норманскую теорию», «ираноязычность скифов», «дикость и отсталость» славян до крещения Руси и т. д.

4) «Ираноподобные» имена скифов, дошедшие до нашего времени, не могут означать, что они были «иранцами». Если судить по современным русским именам, то просторы России населяют в основном греки, римляне и евреи! Славян – Святославов, Ярославов, Владимиров, Светлан и т. д., явное меньшинство.



Мы знаем, что западная часть Скифии подверглась сильному влиянию средиземноморской (в основном греческой) культуры, стала во многом космополитичной. Скифы Средней Азии подверглись сильному влиянию Персии, а после походов Александра Македонского – эллинизации. Ещё позднее скифская цивилизация приняла значительную долю тюркского элемента, хотя и сохранила базовые ценности.

5) В тех словах, которые дошли до нас мы видим больше общеиндоевропейских корней, нежели «иранских». К примеру, скифское слово «вира» – «муж, мужчина», аналог в «Авесте» есть, но есть и в Древнем Риме: мужи-«виры», дуумвиры, триумвиры.



Скифский бог бурь и ветра Вата имеет и индоевропейские аналоги, индийская Вайю, кельтская Фата-моргана. Скифское «хвала» в переводе не нуждается. Правда, и тут сторонник ираноязычия скифов придумали ответ, мол, славяне заимствовали слова у скифов (к примеру, слово «топор»).

6) Выяснилось, что осетины не являются прямыми потомками алан-сарматов. Их прямые предки были местными жителями (автохтонами), которые обитали на Кавказе чуть ли не со времён верхнего палеолита. Скифы установили контроль над Кавказом, и он был под их контролем тысячелетия.



Северокавказские народы вступали со скифами и сарматами в плотные контакты, видимо, небольшие группы скифов поселялись на Кавказе и были ассимилированы, но оставили свой более развитый язык. Наиболее сильное влияние испытал осетинский язык. Но, он интересен тем, что сохранил изоглоссы (языковые соответствия), совершенно чуждые иранской группе.



Лингвист В. И. Абаев обнаружил, что в осетинском языке нет связей с южными индоевропейскими языками – греческим и армянским. Но, зато обнаружил такие связи с языками народов Северной Европы и Сибири – германским, латинским, балтийским (литовским), древнесибирским тохарским языком.



И самое интересное, Абаев обнаружил связи осетинского (реликтов скифского языка в осетинском языке) со славянским языком и они были сильнее, чем с языками других индоевропейских народов.



Подробнее эта тема раскрыта в работах Абаева: «Осетинский язык и фольклор», «Скифо-европейские изоглоссы». Баев сделал вывод о глубокой древности, автохтонности скифского языка на территории Южной России и доказал, что скифский язык обнаруживает следы глубоких связей прежде всего со славянским языком.

7) Ряд исследователей – среди них О. Н. Трубачёв, выявили, что скифский язык имеет мощные связи с «праиндийским» языком, санскритом. Это и неудивительно, предки древних индийцев пришли в долину реки Инд, а затем дошли и до Ганга с территории современной России, Великой Скифии.



Не зря одно из племён Скифии – это синды. А, санскрит в свою очередь обнаруживает со всеми славянскими языками большее сходство, чем с языками других групп индоевропейской языковой семьи. Санскрит был принесён в Индию арийскими племенами примерно во 2 тыс. до н. э.



Язык «Вед», благодаря жесткой традиции, был в значительной мере сохранён до наших дней. «Скифский язык» де-факто сохранился, это не что иное, как «протоарийский язык», язык древнеиндийских Вед. Есть даже мнение, что современный русский язык – это прямая ветвь этого древнеарийского языка, а санскрит – это форма древнего русского (скифского) языка.

Современной России, её исторической науке пора прекращать плодить, повторять стереотипы и мифы, рожденные во времена диктата западной школы, которые превозносила «исторические народы», вроде евреев и германцев, а славянам оставляла в лучшем случае «обочину».



Нам нужен аналог немецкой Аненербе («Немецкого общества по изучению древней германской истории и наследия предков»), только без мистицизма, оккультизма, провозглашения превосходства одной нации над другими.



В школах и вузах необходимо изучать Историю Отечества в единстве, со времён арийских культур докиммерийской эпохи. В настоящее время можно установить антропологическую и культурную преемственность именно до этой эпохи.

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