Древние славяне, росы и русы.

От венедов к русским.

1) Предки и пассионарный толчок I века.

Лев Гумилев в книге «Древняя Русь и Великая степь» так пишет о венедах: «Возникшие в ареале пассионарного взрыва в I в. предки славян — венеды к IV в. разделились на склавинов и антов».

Венеды — древнее племя, известное еще древним римлянам во I-II веках до н. э. До пассионарного толчка, случившегося в I веке н. э., венеды никак себя в истории не проявили.

2) Подъем — с 50 до 300 года.

В фазе подъема венеды еще были венедами, но уже несли в себе зерна иных, молодых и гораздо более сильных этносов.

3) Акматическая фаза — с 300 по 600 год.

В этой стадии венеды разделились на несколько этносов, крупнейшими из которых были анты и склавины.

4) Надлом — с 600 по 800 год.

Время распада древнеславянских этносов антов и склавинов на более мелкие отбельные этносы полян, древлян, вятичей и так далее.

5) Инерционная фаза — с 800 по 1100 год.

В это время древние восточные славяне постепенно были объединены в единое государство — Русь. Датой завершения инерционной фазы следует считать Любечский съезд 1097, на котором юридически был оформлен распад Руси.

6) Обскурация — с 1100 по 1250 год.

В это время отдельные княжества бывшей единой Руси постепенно слабели и попадали в зависимость от Золотой Орды. Этнически единых русов в тот период не стало, а были отдельные этносы киевлян, владимирцев, суздальцев, ростовцев, новгородцев и других.

7) Предки и пассионарный толчок XIII века.

Лев Гумилев в книге «Этногенез и биосфера Земли» так пишет о пассионарном толчке XIII века: «2) Великороссы. Исчезновение Древней Руси, захваченной литовцами (кроме Новгорода). Возвышение Московского княжества. Рост служилого сословия. Широкая метисация славянского, тюркского и угорского населения Восточной Европы».

Пассионарным толчком XIII века были затронуты, в первую очередь жители Московского княжества — москвичи.

8) Подъем — с 1250 по 1500 год.

Этнический подъем, вызванный пассионарным толчком XIII века, привел к тому, что после Куликовской битвы образовался новый этнос — русские.

9) Акматическая фаза — с 1500 по 1850 год.

Это было время активного победоносного расширения русских. Русские не только заняли огромные территории, но также и разделились на два крупнейших этноса — великороссов и малороссов.

10) Надлом — с 1850 по 2020 (2050) год.

Надлом русского суперэтноса характеризуется утратой русскими своих территорий и частичной утратой этнического единства. Надлом длится до сих пор. Датой завершения надлома следует считать завершение войны на Украине, которое возможно произойдет в форме Второго воссоединения Украины с Россией.

Кто такие росы и русы?

В настоящее время существует три теории происхождения русов (росов).

А) Норманская теория.

Русы — это варяги из Скандинавии, которые пришли в Киев. Русы носили скандинавские имена.

Б) Славянская теория.

Русы — это славяне. Язык у русов и славян один и тот же.

В) Иранская теория.

Рос — это значительно более древнее наименование народа, чем рус. Росы — это потомки аланов, то есть ветви ираноязычного племени сарматов.

Наличие трех взаимоисключающих теорий, каждая из которых достаточно детально проработана, наводит на мысль о том, что каждая теория описывает один аспект единого целого. Чтобы вывести это единое целое, применим пассионарную теорию этногенеза, анализируя прошлое шаг за шагом.

Шаг 1. Росы и русы.

Западные европейцы в 839 году называли рассматриваемый народ как «народ рос». Византийцы, описывая нападение на Константинополь в 860 году, также пишут о росах, а не о русах, но уже в 900-х годах повсеместно используется наименование «рус», поэтому можно считать, что период с 852 по 860 год является переходом от этноса росов к этносу русов.

Шаг 2. Взятие Киева.

В хронике Мачея Стрыйковского указывается, что Киев был основан в 430 году. В то время в указанном регионе обитали анты, избежавшие покорения гуннам в 370-х годах. Этих антов, живших в лесах, можно называть северными антами, а антов, живущих в лесостепи южнее — южными антами. Кочевникам-гуннам нечего было делать в лесах, поэтому там их и не было, вот почему северные анты были свободными и жили по своим законам. Южные анты, от которых впоследствии образовались росы, попали под власть гуннов. От северных антов произошли, в том числе поляне, которые упоминаются в хрониках как хозяева Киева.

«Повесть временных лет» является основой для норманнской теории, согласно которой Киев стал столицей Руси в 882 году, но перед этим Киевом правили дружинники норманнов Аскольд и Дир.

Лев Гумилев в книге «Древняя Русь и Великая степь» пишет: «В 852 г. русы взяли славянский город Киев».

Таким образом, с высокой степенью достоверности можно утверждать, что Киев был основан свободными антами в 430 году, которых 800-х годах стали называть полянами; при этом, Киев был взят росами, пришедшими с юга в 852 году.

Шаг 3. Язык, внешность, обычаи и верования росов.

Росы взяли Киев в 852 году. После этого русы стали подчинять себе одно славянское племя за другим. В то время славяне находились в инерционной фазе этногенезе (а подчинить этнос, находящийся в начале инерционной фазы очень сложно!), то есть это было время для образования большой древнеславянской империи. Получается, что Русь — это империя древних восточных славян, но тогда почему эти славяне покорились русам? Ведь в те времена славяне не подчинились степнякам-хазарам, ограничившись выплатой дани и сохранив ограниченный государственный суверенитет! Тот факт, что славяне без особого сопротивления покорились росам, но не подчинились хазарам, свидетельствует о том, что росы были «своим» для славян, а значит, говорили со славянами на похожем языке, внешне были похожи на славян, а также имели некоторые сходные обычаи и общие верования, то есть росы имели ярко выраженные этнические славянские корни.

Шаг 4. Росы-мореплаватели.

Росы были прекрасными мореходами, в частности, в 860 году состоялся поход росов на Константинополь. Кроме этого, в начале 800-х годов русы совершили несколько морских набегов на византийские города по всему Черному морю. Древние славяне морских походов не совершали. Какой этнос жил в Восточной Европе, совершал морские походы, а также находился в одной и той же фазе этногенеза, что и славяне? Единственный этнос, подходящий по всем трем условиям — это готы.

Лев Гумилев в книге «Этногенез и биосфера Земли» так описывает пассионарный толчок I в. н. э.: «1) Готы (южная Швеция). Переселение готов от Балтийского моря к Черному (II в.). Широкое заимствование античной культуры, закончившееся принятием христианства. Создание готской империи в Восточной Европе. 2) Славяне. Широкое распространение из Прикарпатья до Балтийского, Средиземного и Черного морей».

Готы и славяне начали свой этногенез от одного пассионарного толчка. Готы сначала жили в Южной Швеции, но затем переплыли Балтийское море, пересекли леса и степи, а потом вышли к Черному морю. После этого готы разделились на вестготов и остготов. В 300-х годах остготы жили в Крыму, а также в степях между Днепром и Доном. Масштабный военный конфликт между готами и славянами произошел в 370-х годах: тогда остготы победили славянское пламя антов.

Шаг 5. Имена росов.

Росы имели скандинавские имена, а ведь именно такие имена носили остготы! Мало того, названия порогов Днепра, данные византийцами на языке русов, также скандинавские. Выходит, что имена у росов были скандинавские, а язык и внешность — славянские, от народа антов.

Шаг 6. Государство росов.

Государственным устройством у росов был каганат, то есть правителем у росов был великий хан (каган). Такое устройство страны характерно для азиатских кочевников. В Северном Причерноморье в то время были всего два каганата: Аварский каганат существовал с 562 года, а Хазарский каганат образовался в 650 году; при этом первые упоминания о кагане народа рос относятся к 839 году. От какого каганата росы взяли себе государственное устройство? Анты были подданными аварского кагана с 561 года (завоевание южных антов аварами) по 602 год (время последнего письменного упоминания антов). В то время у хазар еще не было своего каганата; мало того, последующая история ясно показывает, что отношения между росами-русам и хазарами, в целом, были враждебными. Исходя из всех этих данных, можно считать, что росы (которые произошли от южных антов) взяли себе от своих прошлых владык государственное устройство типа каганата. Но почему росам так понравилось государственная структура именно Аварского государства?

Лев Гумилев в книге «Древняя Русь и великая степь», так описал этот народ: «Хиониты, населявшие берега низовий Яксарта (Сырдарьи), спасаясь от тюркютов, бежали в Европу, где стали известны под именем авар, или обров. Это был древний этнос, наследие легендарного Турана».

Авары являлись древним этносом, известным как хиониты еще с IV-VI веков до н. э. и поэтому имеющих длительный опыт государственного строительства. Не удивительно, что росам захотелось иметь такую же структуру государства, как и более сильного этноса. Аналогичным образом, современный Китай взял себе структуру государственного управления как у более сильного на тот момент времени СССР, а Российская Федерация, после распада Советского Союза, взяла себе структуру государственного управления как у более мощных на тот момент времени США.

Шаг 7. Росы и сарматы.

В соответствии с иранской теорией росы являются потомками аланов, то есть одной из ветвей сарматов.

Лев Гумилев в книге «Этногенез и биосфера Земли» так описывает пассионарный толчок III в. до н. э.: «1) Сарматы (Казахстан). Вторжение в европейскую Скифию. Истребление скифов. Появление тяжелой конницы рыцарского типа. Завоевание Ирана парфянами. Появление сословий».

В 600-х годах сарматы (и аланы, в том числе) находились в инерционной фазе, но сарматы были разгромлены гуннами в конце 300-х годов, поэтому подчинить антов сил не имели. Однако, потомки алан, вполне могли передать свое имя в искаженном виде новому народу — этносу росов. Таким образом, можно считать, что росы получили свое имя от потомков сарматов.

Шаг 8. Где образовались росы?

Авары, анты, остготы и аланы жили в степях Северного Причерноморья, а Степном Крыму жили авары и остготы. Лев Гумилев в книге «Этногенез и биосфера Земли» пишет: «Подлинными месторазвитиями являются территории сочетания двух и более ландшафтов».

Северное Причерноморье — это регион где, сочетаются несколько видов ландшафтов — это степи, лесостепи, берега крупных рек и морское побережье.

Образоваться на морском побережье росы не могли, так как вдоль берега моря, по степям, проходила широкая дорога кочевников с Востока на Запада: гунны (370-450-е годы), кутригуры (450-665-е годы), а затем степь разделили хазары с венграми.

Получается, что росы могли сформироваться на границе степи и лесостепи, то есть примерно по линии от современного Прута до Дона. Линия от Северского Донца до Дона не подходит, потому что в 400-600-х годах там не жили ни анты, ни остготы. Между Прутом и Днестром (район Кишинева) в 900-х годах обитало племя тиверцев, образовавшееся от антов, поэтому для формирования этноса росов остается только линия от Днестра до Северского Донца (на современных картах данная линия проходит от Дубоссар до Чугуева через Кременчуг). На этой линии сходились три типа ландшафтов: степь, лесостепь и берега трех крупных рек — Днестра, Южного Буга и Днепра. Но в степи росы сформироваться не могли, а, значит, они образовались в полосе лесостепи.

Шаг 9. Гунны и росы.

Лев Гумилев в книге «Этногенез и биосфера Земли» так описывает пассионарный толчок III в. до н. э.: «Хунны (южная Монголия). Сложение хуннского родоплеменного союза. Столкновение с Китаем».

Считается, что гунны — это потомки хуннов.

В 370- года гунны появились в Северном Причерноморье, где разбили аваров и остготов. Затем гунны двинулись на запад, в Европу, при этом в их рядах в качестве вспомогательных войска сражались анты и склавины. Но были ли анты добровольными союзниками гуннов или у антов не было выбора? Пример остготов показывает, что у антов выбора не было: остготы, разбитые гуннами в 375 году, потом воевали вместе с гуннами в Западной Европе; следовательно, и анты тоже принудительно воевали вместе с гуннами. Вполне вероятно, что анты, напуганные разгромом гуннами сарматов-алан и остготов, признали гуннов своими владыкам без боя, а может быть, что война между антами и гуннами все-таки произошла.

Гунны владели землями антов с 370-х годов по 469 год (разгром гуннов при реке Недао), то есть около ста лет. Такой долгий срок существования не мог пройти бесследно для формирующегося этноса росов, поэтому можно утверждать, что гунны участвовали в образовании росов.

Шаг 10. Скифы и росы.

Лев Гумилев в книге «Этногенез и биосфера Земли» пишет: «(XI в. до н. э.). (...) 2) (?) Скифы (Центральная Азия)». Скифы образовались от пассионарного толчка XI века до н. э., и исчезли в IV веке н. э. после гуннского нашествия. Известно, что в полосе лесостепи, примыкающей к степям Северного Причерноморья, в еще с V века до н. э. обитали скифы-пахари, то есть те скифы, которые перестали кочевать, а занялись земледелием. Скифы исчезли в конце IV веке н. э., то есть к III-IV векам н. э. скифы были старым народом, просуществовавшим почти полторы тысячи лет и почти утратившим свой этнический стереотип поведения. Исходя из признания этнической слабости скифов того времени, можно с уверенность считать, что перемещающиеся с северо-востока этнически молодые славяне-анты в 300-х годах фактически без особых усилий поглотили остатки скифов-земледельцев. То было не слияние, когда этносы взаимно обогащают друг друга, и именно поглощение без остатка, в результате чего от этнического стереотипа скифов среди антов не осталось и следа.

Шаг 11. Русы и кочевники.

Русы могли прекрасно воевать против кочевников, понимая их сильные и слабые стороны, о чем свидетельствуют войны с кочевниками-хазарами, завершившиеся в итоге разгромом могущественного Хазарского каганата в 965 году (или 968-969 годах). Откуда у русов это умение? Только от других кочевников. Жившие в лесах анты не могли передать русам такого умения, а обитавшие в степях остготы не были кочевниками.

Росы формировались под влияние трех групп кочевников: аваров, сарматов-алан и гуннов.

Анты впервые столкнулись с кочевниками в 370-х годах — это были сарматы-аланы и гунны. Аланы пришли на земли антов как переселенцы, потерявшие свою Родину, а вот гунны взяли земли антов и владели ими порядка ста лет. Авары забрали земли антов под свой контроль в 561 году, то есть через сто лет после того, как исчезли гунны. Сравнение дат ясно показывает, что первоначально анты поняли жизнь кочевников именно от гуннов, а вот повторное знание о быте кочевников, об их сильных и слабых сторонах, анты получили от аваров.

Шаг 12. Как сформировались росы?

Анты двигались с севера и постепенно, в III-IV веках, освоили лесостепи между Прутом и Северским Донцом. В процессе освоения лесостепи анты этнически растворили в себе проживавших там ранее скифов-пахарей.

Гунны, двигаясь с востока, разбили сарматов-алан, живших в степях между Днепром и Доном, примерно в 368 году, поэтому часть алан ушла в лесостепи на северо-западе.

После алан, в 375 году, гунны разбили остготов, живших в степях между Днепром и Дунаем, поэтому часть остготов ушла в северные лесостепи.

Так в полосе лесостепи, примыкающих к Северному Причерноморью и расположенных между реками Днестр, Южный Буг, Днепр и Северский Донец, с 375 года, на землях, которыми стали владеть гунны, начали жить вместе анты, остготы, сарматы-аланы и скифы-пахари. Из истории известно, что должно пройти не менее 3-4 поколений, чтобы из разных этнических групп смог сформироваться новый этнос. Таким образом, примерно к 450-500 годам в рассматриваемой местности вполне мог сложиться новый народ. Судя по тому, что византийцы жителей этих мест называли антами, то был еще не полноценный новый этнос, а пока еще южный субэтнос антского народа.

Киев основали северные анты (северный субэтнос антского народа; будущие поляне). Расстояние от Киева до границы степи по прямой составляет порядка 250 км, поэтому рассматриваемый субэтнос антского народа мог занимать полосу лесостепи шириной порядка 100-150 км, но не более 200 км.

В 560-х годах в степях Северного Причерноморя появляются идущие с Востока авары. Из истории известно, что в те годы авары победили антов и включили их в состав своего каганата, основанного в 562 году. Но фактически авары победили не всех антов (анты жили не только в лесостепи, но также и в лесах, расположенных севернее), а только тех антов, которые жили в доступной для кочевников лесостепи, то есть авары покорили южный субэтнос антского народа, тот самый, который сложился ранее из антов, остготов, сарматов-аланов и скифов-земледельцев.

К 602 году относится последнее письменное упоминание антов, а в 626 году авары вместе со славянами попытались взять Константинополь. В этом походе славяне являлись союзниками аваров; при этом, славяне имели флот из лодок-плоскодонок, а ведь древние славяне никогда прежде флота не имели. Славяне-анты, живущие в лесах севернее Черного моря, были хорошо известны византийцам, но кто такие эти «новые славяне», воющие вместе с кочевниками-аварами на море, византийцы не знали, поэтому в своих хрониках описали их как просто «славяне». В 626 году византийцы не писали о росах, но эти «новые славяне» продемонстрировали под стенами Константинополя стереотип этнического поведения свойственный именно росам: умение ходить по морю и дружить с кочевниками. В 800-900-е годы деяния росов и русов были аналогичны тому, что сделал неизвестный византицйам народ в 626 году под стенами Константинополя: во-первых, в начале 800-х годов росы ходили по Черному морю (нападения на Амастриду, Пропонтиду и Константинополь); во-вторых, в середине 800-х годов годов росы взяли столицу полян — город Киев (в 852 году по Гумилеву или в 862 году по норманской теории), а в-третьих, в 900-х годах русы смогли после серии сражений (побед и поражений) победить кочевников-хазар. Исходя из этих фактов, можно утверждать, что в 626 году среди славян уже сложился стереотип поведения, свойственным росам, хотя само название «рос» еще не было известно византийцам.

По аналогии с русским этносом, который сформировался в 1380 году после Куликовской битвы, можно считать, что этнос росов окончательно сформировался после поражения аваров и славян под Константинополем в 626 году.

Шаг 12. Какие этносы слились в народ росов?

Основная масса людей, из которых в последствии образовались росы, состояла из пришлых антов и местных скифов. На сегодняшний день трудно сказать, представителей какого этноса в народе росов было больше — антского или скифского. Вполне вероятно, что численность славян-антов была больше, чем численность скифов-пахарей, однако это отнюдь не факт — вполне может оказаться и так, что небольшое число этнически молодых антов успешно растворило в себе большое количество этнически старых скифов.

Аланы (сарматы), бежавшие в лесостепь, являлись лишь незначительной частью своего народа — множество алан после разгрома гуннами ушли в Западную Европу и в предгорья Северного Кавказа.

Остготы, бежавшие в лесостепь, также как и аланы, были лишь незначительной частью своего народа: так как остготы покорились гуннам, те разрешили готам жить на своих землях дальше, а также участвовать в общих с гуннами военных походах в Западную Европу.

Гунны в лесостепи не жили, так как были кочевниками. После подчинения антов гунны ушли в Западную Европу.

Авары, как гунны, в лесостепи не жили, а прошли южнее, по степям, и ушли дальше, в Западную Европу.

Таким образом, можно утверждать, что наибольшее число людей в этнос росов вошло из народов антов и скифов-земледельцев, а наименьшее — из сарматов-алан и остготов; при этом из аваров и гуннов никто в этнос росов не влился.

Жизнь росов с 626 по 860 год

Как уже было сказано выше, 600-800-е года для древних славян — это период надлома, то есть время гражданских войн и потерь территорий. В 632-665 годах на землях между Днепром и Северским Донцом образовалось государство болгар — Великая Болгария, а в 650 году восточнее ее образовался Хазарский каганат. В то же время авары мигрировали на Запад, в Европу. Давление хазар привело к миграции болгар в район Дуная, при этом хазары постепенно заставили платить дань все народы, проживавшие в лесах и степях между реками Днепр и Волга. Исходя из этих данных, можно считать, что в 650-700 годы росы, во-первых, потеряли союзника — аваров, во-вторых, ослабли из-за прохождения фазы надлома, и, в-третьих, подверглись атаке хазар, из-за чего были вынуждены оставить лесостепи между Днепром и Северским Донцом. Таким образом, к окончанию фазы надлома в 800 году росы проживали в лесостепи между Днестром и Днепром, сохранив свою независимость от хазар.

С начала 800-х годов, после окончания фазы надлома, росы стали проводить активную завоевательную политику. Сначала росы направили свои усилия на юг, взяв в период с 830 по 842 год взяв византийский город Амастриду, расположенный на юге Черного моря. Далее росы направили свои усилия на север, взяв в 852 году столицу полян — город Киев. Затем росы перенесли активные боевые действия на юг и неудачно штурмовали город Константинополь в 860 году.

Каганат росов

Использовать название государства росов «Русский каганат» нельзя, так как до XIV века русского этноса не существовало — государство росов правильно называть Каганатом росов.

Примечательно, что даже в XI-XII веках термин каган редко, но все-таки употреблялся по отношению к князьям Древней Руси — это служит подтверждением того, что каган являлся естественными, но более древним титулом правителя росов-русов, чем князь.

Описание народа росов

1) Период возникновения — с 370-х годов по 626 год.

2) Выход росов на историческую арену — 626 год (осада Константинополя)

3) Территория возникновения — полоса лесостепи шириной 100-150 км от Днестра до Северского Донца, прилегающая к степям Северного Причерноморья.

4) Этносы, из которых возникли росы — авары, аланы (сарматы), анты, гунны, остготы и скифы-пахари.

5) Что росы получили от исходных этносов:

5.1) От аваров — государственное устройство в виде каганата и повторное понимание образа жизни кочевников.

5.2) От антов — славянский язык, внешность и верования, а также умение жить в лесу.

5.3) От гуннов — первичное понимание образа жизни кочевников.

5.4) От остготов — умение ходить по морю и имена собственные.

5.5) От сарматов-алан — этническое имя.

5.6) От скифов-пахарей — население без этнических традиций.

6) Народы, слившиеся в этнос росов — это, в основном, славяне-анты и скифы-пахари, а также незначительное количество сарматов-алан и остготов.

7) Титул правителя росов — каган (великий хан).

8) Название государства росов — Каганат росов.

9) Период существования росов — с 626 по 852-860 год.

Универсализм росов: росы обладали исключительным универсализмом: умение жить в лесу, воевать в степи и ходить по морю очень редко встречалось у одного народа в то время.

Вывод № 1. Росы образовались от антов, аваров, гуннов, остготов, сарматов-алан и скифов-пахарей к 626 году в полосе лесостепи шириной 100-150 км от Днестра до Северского Донца, прилегающей к степям Северного Причерноморья.

Теперь можно переходить от росов к русам. Русами стали называть этническую общность росов и древних славян (полян, древлян, кричивей, вятичей и других), живших в новом, территориально растущем государстве — на Руси. Русы сформировались в период со времени взятия росами Киева (852 год) и до штурма Константинополя (860 год), после чего этнически расширялись до подчинения последнего из древних восточно-славянских племен — вятичей (964 год). Русы сделали Киев столицей своего государства в 882 году.

Описание народа русов

1) Время возникновения — 852-860 годы.

2) Период этнического расширения русов — с 860 по 964 год.

3) Территория возникновения — земли древних восточных славян (полян, древлян, кричивей, вятичей, северян и других).

4) Этносы, из которых возникли русы — росы и древние восточные славяне.

5) Что русы получили от исходных этносов:

5.1) От росов — универсализм (понимание образа жизни в лесу, в степи и на море).

5.2) От древних восточных славян — множество лояльного населения и имена собственные.

6) Титул правителя русов — князь.

7) Название государства русов — Русь.

8) Период существования русов — с 860 по 1097 год.

Вывод № 2. Русы сформировались от росов и древних восточных славян в 852-860 годах и этнически расширялись до 964 года по территориям полян, древлян, северян, дреговичей, кривичей, вятичей и других древних восточно-славянских племен.

Киевская Русь

В XIX веке понятие «Киевская Русь» употреблялось для обозначения Киевского древнерусского княжества; параллельно с Киевской Русью существовали Червонная Русь, Черниговская Русь, Русь Ростовская и так далее. Расширение понятия «Киевская Русь» на все государство русов — на всю Древнюю Русь — произошло в СССР в 1939-1944 годах. Судя по датам, слияние понятий «Киевская Русь» и «Древняя Русь» произошло искусственно, с политической целью объединить в единое целое УССР и РСФСР перед лицом военной угрозы со стороны немецкого Третьего Рейха и во время непосредственной войны с ним.

Русь или, по-современному, Древняя Русь — это государство русов, а не современных русских и уж, тем более, не нынешних украинцев.

Вывод № 3. Употреблять понятие «Киевская Русь» в значении «Древняя Русь» нельзя.

Деяния русов

1) Объединение древних восточных славян в единое государство.

Легкость, с какой русы брали власть над древними восточно-славянскими племенами, объясняется тем, что они не видели в русах врагов-завоевателей, а видели таких же славян, только более умелых и удачливых; кроме того, живущие в лесах славяне видели в русах защитников от степняков-хазар.

2) Разгром враждебного Хазарского каганата.

При разгроме сильного Хазарского каганата русам пришлось использовать все свои умения: обучить войско из лесных жителей, провести их по рекам на судах и победить в битве среди степей.

3) Принятие христианства.

Русы приняли христианство свободно, без принуждения, в соответствии со своими сложившимися этническим представлениями о том, что должно быть, а чего не должно быть в их жизни.

Росы и современная РФ

Современная РФ отсчитает историю своей государственности в соответствии с норманской теорией, с легендарной даты призвания варягов, то есть с 862 года. Если же принять предлагаемую мной теорию происхождения росов-русов, объединяющую норманскую, славянскую и иранскую теории, тогда Россия может отсчитывать историю своей государственности с гораздо более ранних времен — с росов, антов и склавинов:

1) С 852 года (Гумилев, взятие Киева росами).

2) С 839 года (Бертинские анналы, первое письменное упоминание народа рос).

3) С 626 года (осада Константинополя аварами и славянами).

4) С 551 года (Иордан, первое письменное упоминание склавинов и антов).

5) С 540 года (поход склавинов и кутригуров на Константинополь).

6) С 375-376 годов (война антов и остготов).

Вывод № 4. Непрерывная история государственности древних славян, росов, русов и русских, приведшая к существованию современной Российской Федерации, берет начало не с 862 года, как принято считать сейчас, а с гораздо более древних времен.

В соответствии с выводом № 2, на сегодняшний 2017 год древние славяне, росы, русы и русские имеют историю непрерывной государственности, длящуюся не 2017-862=1155 лет, как принято считать в соответствии с норманнской теорией; а гораздо более длительную:

2017-852=1165 лет (если за точку отсчета взять взятие росами Киева)

2017-839=1178 лет (если за точку отсчета взять Бертинские анналы).

2017-626=1391 год (если за точку отсчета взять штурм Константинополя аварами и славянами).

2017-551=1466 лет (если за точку отсчета взять сочинение Иордана)

2017-540=1477 лет (если за точку отсчета взять поход склавинов и кутригуров на Константинополь).

2017-375=1642 года (если за точку отсчета взять войну антов и остготов).

Прошлое предоставляет множество дат для начала отсчета государственности России, но какая когда было истинное, настоящее начало начал?

Для определения даты начала государственности следует расставить акценты: государственность — это то, как сами себя ощущают люди, а не то, как их оценивают соседи: например, современные жители Донбасса ощущают себя, проживающими в государстве, которое называется Донецкая Народная Республика или ДНР; однако ДНР на сегодня является непризнанным государством с точки зрения международного права, то есть соседи не считают, что ДНР существует.

С точки зрения истории дончан государство ДНР образовалась в 2014 году, точно также, рассматривая историю русов, росов, антов и склавинов, для определения даты образования государственности, следует ответить на вопрос: когда они сами стали считать себя живущими в своем государстве? Для антов не имеет значения, что и когда писали о них византийцы, поэтому для определения даты начала государственности РФ следует понять, когда славянские предки современных русских стали считать себя отдельными племенами, живущими по своим собственным законам. С точки зрения пассионарной теории новый этнос выходит на историческую арену в середине фазы подъема — когда подъем скрытый сменяется на подъем явный: у венедов фаза подъема пришлась на 50-300 года, следовательно, потомки венедов — анты и склавины — впервые осознали себя антами и склавинами примерно в 170-200 годах. Это и есть та самая точка, начало начал государственности для древних славян и всех их потомков! И не важно, что современники древних славян в 170-200 годах ничего не писали об антах и склавинах — ведь две тысячи лет назад не было такого количества СМИ и грамотных людей как сейчас!

Итак, с достаточной долей уверенности, можно считать датой начала государственности, которая привела к созданию современной РФ, 170 год. Исходя из этого понимания, время существования государств антов-склавинов, росов, русов и русских на сегодняшний день составляет примерно 1850 лет.

Последовательность сменяющих друг друга этносов, которая привела к появлению русских:

1) Анты (170-626 годы).

2) Росы (с 626 по 852-860 годы).

3) Русы (с 852-860 годов по 1097 год)

4) Владимирцы и суздальцы (1097-1263 годы).

5) Москвичи (1263-1380 годы).

6) Русские (с 1380 года по настоящее время).

Источник: https://www.brainity.moscow/society/epoque/drevnie_slavyane_rosy_i_rusy/