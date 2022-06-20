Здесь обнаруживается потрясающий факт. В «Сказании…» Александр Македонский называет племя Аса-«знатнейшим русским коленом словенов». Словено-Русы называются Асами. А ведь именем Аса названа вся Азия. Существование Руси Асовской подтверждает старинная карта, на ней показана её территория (см. в конце).

Чем ещё поражает «Сказание..»- в нём указана конкретная дата появления руссов и дата эта древняя. Изумляет убеждение историков, что в письменных источниках до 862 года («призвания варяга Рюрика») упоминания руссов нет. Но «Сказание о Словене и Русе…» говорит о появлении русов конкретно в 3099 году от Сотворения Света (2409 до н.э.), а также указывает конкретное место их зарождения (г. Старая Руса). А нам говорят, что у русов нет древней истории. С остальных народов упоминания их в источниках вообще не требуют и автоматически сразу зачисляют в группу «древних», тем приходится выдумывать свою древность и даже ваять памятники придуманным героям своей истории. Хотя известно, что раньше на этих землях они не жили, но историки с натугой местные топонимы пытаются объяснить из их языка.

Скажите, как можно обьяснить топоним Полуденная (таковых около 10 на территории России) из какого либо другого языка. И таких топонимов много ( Анновки, Яновки, Павловки, реки Белая, Серая). А вот русам ничего выдумывать не надо, у них есть свои летописи и множество документов их древней истории, но они просто игноируются историками. Зато китайскую «абракадабру» (о монголо-татарах) берут на веру и на основании её пишут историю России. И к западным историческим источникам о Руси надо относиться с недоверием. У них всё наоборот, если у нас Добрыня, то на западе Злодей. Правда об истории руссов должна быть именно в русско-славянских источниках.

Попробуем восстановить историю Руси по источникам, где конкретно упоминается слово «Рус» и приведены конкретные даты. Одно из них «Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

Начало

Начало истории Руси в «Сказании…» начинается неожиданно. С библейских Сима, Хама и Яфета.

«В лето от сотворения света 2244 , во второе же лето по потопе, по благословению Ноя праотца разделися вся вселенная на три части трем сыном его, Симу, Хаму и Афету. Низвержеся от нерадения Хам от благословения отца своего Ноя, зане упився вином. И потом истрезвися Ной от вина, и разуме, елико сотвори ему менший сын Хам, и рече: "Проклят буди Хам отрок и да будет раб братома своима". И благослови Ное дву сынов своих, Сима и Афета , иже покрыта наготу отца своего, опак зряще, наготы же его не видеша. И благослови Сифа, сына Арфаксадова, да вселится в пределех Ханаановых . Афету же по благословению отца своего Ноя излиявшуся на западныя и на северный страны даже и до полунощия» .

Но, это же явно библейские персонажи. Если библия (там Яфет) описывает становление христианской веры и христианских первопредков, а «Сказание…» описывает Русь с теми же персонажами, то Библия явно описывает историю Руси, а не Израиля, ведь там Рус и Словен. Тогда Яфет должен иметь в русских летописях русское имя, которое мы сейчас узнаем.

Ной разделил всю вселенную на три части и Афету достались земли Западные, Северные и Полуночные (Полуночные страны расположены у Полярного круга -там полгода ночь и полгода лето, а нам говорят, что это земли современного Израиля и Средиземного моря. Где там Полярная Ночь?). В Евразии это всё побережье Ледовитого океана. Вот как это написано в «Сказании...». «Афету же по благословению отца своего Ноя излиявшуся на западныя и на северный страны даже и до полунощия ветров» . В Полуночной стране появляется северный полуостров Ямал (Ям-второе имя Афета).

Эти же земли Афета описаны подробнее в «Апокрифах». (Апокриф Книги Юбилеев -эфиопская библия)».

«ИаФету вышла третья наследственная часть, по ту сторону реки Тины, к северным странам истока её воды (Дон, Ока, Волга- это река с истоком на севере), и идёт к северо-востоку вся область Лага и все восточные страны её...». Симу должны достаться центральные земли. Сифу достались южные земли проклятого Ноем второго сына ХанаАна ( у него даже Индия).

Имя Иапет и Пётр

Этот Афет должен быть первым поселенцем на пустом после Потопа Севере. Он прародитель всей северной земли и, естественно, вся эта земля должна называться его именем и она действительно называлась его именем. А имя это простое. На греческом его имя «ИаПет», то есть Пет. Это имя должно остаться в веках и оно осталось. Это имя Пётр, уменьшительное Петя. Что оно значит, объясняет википедия. «Пётр — русское мужское имя, в переводе с древнегреческого языка — «скала, камень» (др.-греч. Πέτρος (ПетРос!) — камень). Образованная от него фамилия Петров — одна из самых распространённых в России (см. также Пиотровский, Пиотрович). От имени Пётр также происходят имена ярмарочных персонажей-шутов, русского Петрушки и французского Пьеро». Это имя царя России Пётра Первого.

Вот этим именем и была названа Держава ИаПета- «ЕгиПет» Северный. Ги-великий. ПетРос его имя. Это (по версии автора) и был первый «Северный ЕгиПет», а не Египет на Ниле, который возник позже. По-русски эта держава Египет называлась бы «Великая ПетРа» или «Великая ПетРосия».

«Нечеловеки»

Из греческих мифов известно, что Прометей сын Иапета слепил ПЕРВОГО человека. Это значит, что поколение Яфета и его сыновей «НЕЧЕЛОВЕКИ»! Они Исполины другой цивилизации, подобные людям, но более высокие. В то время современного низкорослого человечества со сроком жизни 100 лет не существовало, ещё не «вывели» исполины эту новую породу.

Об этом пишут греческие мифы. В греческих мифах человечеству всего 5 веков (500 лет). Как написано в «Мифах Древней Греции» Грейвса (Грейвс,5, стр.30), первые люди были людьми Золотого века, они созданы были в Аттике, Афина тогда была совсем девочкой и Луны ещё не было. Первого человека звали Алалкоменей («лалами» называли драгоценный камень рубин), он вырос в Беотии. Вторые люди Серебряного века. Зевс уничтожил их всех. Затем пришли люди Медного века. Чёрная смерть взяла их всех. Четвёртыми были люди тоже Меди, они были благородны и рождены от богов и смертных матерей (Фивы, Аргонавты, Троянская война). Пятыми стали нынешние Железные люди, недостойные потомки червёртого поколения, они ожесточённые и лживые.

Тогда в «Сказании…» цивилизации Исполинов 5508 лет от Сотворения Света, а в «0» год Рождения Христа (5508 г. от СС) существует только человечество без Исполинов (Зевс уничтожил всех исполинов, они самоустранились).

Прометей

Зная сыновей Яфета, мы узнаем, кто из них был Прометей, который «слепил» первого человека. Он старший. Имена сыновей Афета хорошо известны: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал (Дуб Ала, автор), Мешех, Фирас (Дир Ас, автор). Старший сын Гомер и должен быть Прометеем. Вот им и достались в наследие все северные земли, в частности Гомеру «к востоку, от севера до реки Тины (Дон-Волга») (Апокрифы).

ИТАК. Афет-Япет-ИаПет-Ям родоначальник руссов и словенов. Его имя по версии автора это Пётр(ос), Питер, и значит «камень», твердыня. Его именем незван ЕгиПет Северный. Его старший сын ГоМер прообраз Прометея, который создал первого человека, дал им огонь, обучил жизни, за что и был наказан богами (прикован к скале и погиб в море). Земли Яфета- это все западные, северные земли вдоль Ледовитого океана и Тихого океана. Эти земли Афета были разделены между 7 сыновьями.

Правнуки Афета

«По мале же времени правнуцы Афетовы Скиф и Зардан отлучишася от братий своих и от рода своего от западных стран, и коснушася полуденных стран , и вселишася во Ексинопонте, и живяху тамо многа лета, и от сих породишася сынове и внуцы и умножишася зело, и прозвашася по имени прадеда своего Скифа Скифия Великая. И бысть между ими распря и междоусобица и крамола многа и тесноты ради места».

ИТАК. В течение небольшого промежутка времени правнуки Афета Скиф и Зардан ушли от братьев из западной земли («отлучишася от братий своих и от рода своего от западных стран») и поселились на Чёрном море ( «вселишася во Ексинопонте») и там жили много лет и сильно размножились. Там образуется «Скифия Великая». Почему-то не назван отец Скифа и Зардана. Это один из вышеперечисленных братьев. Может Иаван или Гомер.

Чтобы дойти до Чёрного моря надо иметь корабли. Морскими и речными путями сюда проще дойти, поэтому можно предположить, что Скиф и Зардан мореходы. Даже имя Зардан говорит об этом-Дан-река. Может его имя «Заря Реки». Имя первого Скиф-явно Скиталец, его миссия «столбить» территории (подобно казакам). В другом обьяснении Скифы иначе Сколоты, что по- русски «сколотить». Сколот-русская дружина. Отсюда может и берёт своё происхождение слово «школа».

На Чёрном море, они должны были построить морские порты и города. Самый выдающийся город-порт древности Константинополь, называвшийся славянами во времена исполинов «Царьградом», и был построен ими, так как из-за него потом шла борьба славян за власть, об этом говорят славянские летописи, у славян обязательно всё заканчивалось походом в Константинополь. Там находился древний центр славян.

Появление Словена, Руса, Болгара, Комана, Истера и Кагана Сыроядца

Далее в «Сказании…» речь идёт о размножившихся потомках Скифа и Зардана пятого поколения.

Скифы

« Начальницы же тогда родители их княжаху единого отца сынове пяточислении кровницы, им же имена: 1) Словен, 2) Рус, 3) Болгар, 4) Коман 5) Истер. От сих же племене во время последнее и 6) каган сыроядец изскочи, о нем же греческая история последи изъяснит .

Мы же на предлежащее возвратимся, Князем убо скифским Словену и Русу , мудростию и храбростию в роде своем всех превозшедшим, и начаша размышляти со ближними своими премудре, рекоша же сице: "Или толико всего вселенныя, иже ныне под нами? Еда несть во жребии праотца нашего Афета еще части земли благи и ко вселению человечю угодны ? Слышахом бо от предков своих, яко благословил праотец наш Ной прадеда нашего Афета частию земли всего западнаго и севернаго и полунощнаго ветров , и ныне убо, братие и друзи, послушайте совета нашего, оставим далече от нас вражду сию и несогласие, еже ныне тесноты ради творится в нас, и подвигнемся убо, и идем от земля сея и от рода нашего, и пойдем по вселенной света , сущей во жребии прадед наших, иде же нас приведет счастие и благословение праотца нашего благословеннаго Афета и подаст нам землю доброплодну во обитание нам и родом нашим". И люба бысть сия речь Словенова и Русова всем людем , и вей яко единемы усты реша: "Благ совет князей наших и добра речь и угодна премудрых держателей ".

Из текста следует, что в пятом поколении от «единого Отца» (Скифа) появляются 5 князей 1) Словен, 2) Рус, 3) Болгар, 4) Коман, 5) Истер, 6) Каган сыроядец «вызскочи» в конце от этих сыновей. Из них скифские князья Словен и Рус («князем убо скифским Словену и Русу») самые мудрые и храбрые «державники» («премудрые держатели ») призывают покинуть землю сию на Чёрном море, род свой (там русы и словены остаются) и идти по вселенной света (мира).

Они «держатели премудрые» державные-цари. Но почему-то УХОДЯТ с Чёрного моря. Написано, из-за тесноты и распрей («распря и междоусобица и крамола многа»)! А на самом деле по благосновению прадеда нашего Афета, по велению предков расширять свои земли.

Каганы и Древние греки

В «Сказании…» от этих племён вдруг появляется («выскочил») после всех («времена последние») ещё один загадочный лидер 6). «Каган сыроядец». Про которого почему-то должна рассказать греческая история, поэтому о нём ничего здесь не будет сказано. Значит, именно он сыграл значительную роль в истории греков. Вот вам и «древние греки», которые одновременно вместе с «каганами» существуют. Вот эта фраза: «От сих же племене во время последнее и каган сыроядец изскочи, о нем же греческая история последи изъяснит».

В словаре «сыроядец — варвар, дикарь, сыроед. Словарь синонимов ASIS. В.Н. Три … Словарь синонимов».

Значит, те же самые «русские» события изложены и в греческой истории (Каганы-это должны быть Асы-Атаманты).

Расселение сыновей Скифа на карте Келлера 1590 г. и на современной карте.

ИТАК. 1) Словен, 2) Рус уходят с Чёрного моря на Русскую равнину, но их племя остаётся на Чёрном море, об этом говорят топонимы (названия). В Болгарии области Сливен и область Руса на Дунае. Также современная Словакия на Днестре. А также западная сторона Днепра на побережье Чёрного моря (там русские топонимы до Киева).

3) Болгар остаётся за Дунаем южнее. Это современная Болгария, на карте Келлера названная Булгарией.

4) Коман поселяется на восточной стороне Днепра (Украина). На это указывае название земли «Куманы» написано на карте Келлера, она восточнее Днепра. Команы-братья Руса и Словена упомянуты у Марко Поло (п.98). «Царь Саин покорил Росию, Команию, Аланию (вандалы), Лак, Менгиар, Зич, Гучию и Хазарию; все эти области покорил царь Саин. А прежде, нежели он их покорил, все они принадлежали команам, но не были они дружны между собою и не составляли одного царства, а потому команы потеряли свои земли и были разогнаны по свету; а те, что остались на месте, были в рабстве у этого царя Саина». Здесь описана ситуация, когда Русь распалась на колонии в результате нашествия с Севера «Великого Хана Кублая», её цари были изгнаны и тогда власть захватили временно братья руссов команы, но не удержали при Саине (Александре). Саин-военноначальник Луны-Россы (он сам был рос) перешёл на сторону «Великого Хана Кублая» после долгого сопротивления и стал курировать Запад (Рось). Нас уверяют, что команы это кипчаки монголоиды, оказалось, родные братья руссов-словенов и живут на Днепре. Всё-таки удивительно, как историки любят монголов и монголо-татар и готовы в них превратить все народы.

5) Истер остаётся на реке Днестр. Сейчас там -на Чёрном море современная страна Румыния (Романия), а в истоке Днестра Венгрия.

6) Каган сыроядец. Это, вероятно, представитель от дальневосточных руссов военноначальник Георгий-Жор 6-й потомок «Попа Ивана», обеспечивший победу Луне (грекам) в «последние времена» (14 век или 4-й). Поэтому он описан у греков. Он описан у Марко Поло. Каган (Ас) произошёл от родов вышеперечисленных братьев, конкретно, от кого, не названо. Но, судя по его происхождению от «Попа Ивана», он от рода Словена-Руса.

14 лет блужданий Словена и Руса

1) Словен, 2) Рус словно «острокрылые орлы», начинают поход по «пустым» странам, но нигде им не нравится. Наконец, они решили остановиться на великом озере Моиксе, который Словен переименовал в Илмер в честь сестры. Кто такой был загадочный Моикс?

« И в лето от сотворения света 3099 Словен и Рус с роды своими отлучишася от Ексинопонта, и идоша от роду своего и от братия своея, и хождаху по странам вселенныя, яко острокрилаты орли прелетаху сквозе пустыня (равнины, автор) многи, идуще себе на вселение места благопотребна. И во многих местех почиваху, мечтующе, но нигде же тогда обретше вселения по сердцу своему. 14 лет пустыя страны обхождаху , дондеже дошедше езера некоего велика , Моикса зовомаго , последи же от Словена Илмер проименовася во имя сестры их Илмеры . И тогда волхвование повеле им быти населником места оного».

ИТАК. С Чёрного моря князья Словен и Рус 14 лет идут через равнины (пустыни) и оседают на великом озере Моикс (Илмер –Ильмень). У них сестра Илмера, в её честь переименовывают озеро. Везде на их пути почему-то пустые страны. Если озеро Илмер раньше называлось Моикс, то оно принадлежало раньше некому царю Моиксу («Московии», Москва рядом на карте, автор) и они заняли его земли. Они идут не просто так, они прокладывают речные и морские пути (см. ниже о Волхове).

Самое ценное- тут появляется конкретная дата. Произошло это от сотворения света (Мира) 3099 г., а нам говорят русы начали существовать только с 862 от Р.Х ( 6370 г) года призвания Рюрика, а тут конкретно указан 3099г.

Старший Словен и его жена Шелони. Его старший сын Волхов и внук Волховец

Далее Словен со своей семьёй поселяется на реке Мутная (Волхов) на месте современного Новгорода на Волхове и организовывает древний торговый водный путь от оз. Ильмень, связывающего страны Скандинавии. Он вместе с Русом должен создать торговый путь не только в Скандинавию, но на прежнюю родину к Чёрному морю (там крупные города Константинополь, Трапезунд, Лайяс).

«И старейший, Словен, с родом своим и со всеми, иже под рукою его, седе на реце, зовомей тогда Мутная , последи ж Волхов проименовася во имя старейшаго сына Словенова, Волхова зовома. Начало Словенску граду, иже последи Новъград Великий проименовася. И поставиша град, и именоваша его по имени князя своего Словенеск Великий , той же ныне Новъград, от устия великаго езера Илмеря вниз по велицей реце, проименованием Волхов, полтора поприща. И от того времени новопришельцы скифстии начаху именоватися словяне , и реку некую, во Илмер впадшую, прозваша во имя жены Словеновы Шелони .

Во имя же меньшаго сына Словенова Волховца преименова оборотню протоку, иж течет из великие реки Волхова и паки обращается в него.

Другий же сын Словенов малый Волховец живяше со отцем своим во граде своем великом Словенцы. И родися Волховцу сын Жилотуг, и протока проименовася во имя его Жилотуг, в ней же той утопе еще детеск.

ИТАК. Сначала в районе озера Ильмень, а потом в районе современного Великого Новгорода на Волхове поселяются СЛОВЕНЫ. Интересно, что река, на которой они остановились, называлась по-русски Мутная (потом Волхов), там жители говорили на русском. Понятно, почему здесь остановились Словен и Рус. Здесь жили их предки, говорившие на русском, царь Моикс, говоривший на русском, он их, вероятно, и приютил. Старший Словен остановился на реке Мутная, которую он переименовал в честь своего старшего сына Волхва Волхов. Волхва называли «окаянный лют зверь Коркодил, бесоугодник и чародей». Здесь им сооружается «Великий Волок» по Волхову до озера Ильмень. Словен явно речник и мореход, прокладывающий водные пути на равнинах.

Карта Московии 1706 г.

Словен называет его сначала городом Словенском Великим. А потом он Новъград Великий (красная звёздочка на карте Московии 1706 г.) , явно названный в подражание какому-то другому выдающемуся городу, носившего название «Великий город». Самым большим городом был «Царьград» (город Константинополь). Может в честь него и был назван Новъград Великий .

А некую реку, впадающую в озеро Илмер, назвали в честь жены Словена «Шелони». Это современная река Шелонь. Жёлтый контур- всё царство «Великий Новогород».

В честь младшего сына Волховца была названа протока, которая течёт из озера. На карте Московии она назван Волчок.

«Во имя же меньшаго сына Словенова Волховца преименова оборотню протоку, иж течет из великие реки Волхова и паки обращается в него».

Словен и Рус всегда вместе, как Скиф с Зарданом.

Что значит «Словен» и «Рус»?

Сразу возникает вопрос, почему так названы Словен и Рус. Окончание слова «вен» указывает на реку, словены действительно речники. А начало слова «сло» может означать и «Солнце», и «соль». Тогда имя Словен означает «Солнечная Река» (не соль же). Словены селятся на «соляном студенце»-месторождении соли у оз. Ильмень. Их вторая профессия- солеварение и от их тотема «Солнечная река» стала называться соль (версия автора) и цвет «соловой — желтовато серый». «Соловая масть - это золотисто-рыжий корпус и белая грива» коня.

При слове «Словен» и Рус мы представляем золотисто рыжего-блондина, как в заставке. Конь такого окраса-соловой, и птичка соловей так названа из-за своего окраса. Может Соловей другой их животный тотем.

Словена и Руса называют в Сказании «Орлы Острокрылые». Словены - «ПТАХИ».

Почему так названы Словен и Рус, в «Сказании…» не обьясняется. Можно лишь предположить, что их имена это животные тотемы. Словен «Солнечная Река»-Соловей или Орёл Острокрылый, животный тотем его старшего сына Волхва- Волк, у Руса-зверь Рысь.

Около 17 топонимов Волковка в Московской области. Наверное, этот Волк-сын Словена породнился с царём Моиксом-«Москвой» и стал царём «волковской» части Москвы. Возможно Волхв в греческих мифах описан, как Волк-Ликаон из царства Ликии ( «Моав» библ.). Он отец греческой жрицы Калисто- золотоволосой матери Тесея.

Старший сын Волхв Коркодил

На Волхове старший сын Словена «окаянный чародей» Волхв основал водный путь (волок) и не подчинявшихся ему убивал. Он был лют и звался Коркодил. Люди нарекли его по- русски Громом, у словен-Перун. Он поставил городок Перыня и Кумира там поставил. Кумир христианами был разбит, утоплен в реке и прибит к реке у града Перыня. В этом городе Волх и был погребён со многим плачем с тризною и курганом над ним, который потом провалился в яму.

«Больший же сын оного князя Словена Волхв бесоугодник и чародей и лют в людех тогда бысть, и бесовскими ухищреньми мечты творя многи, и преобразуяся во образ лютаго зверя коркодила, и залегаше в той реце Волхове путь водный, и не поклоняющих же ся ему овых пожираше, овых же испроверзая и утопляя. Сего же ради людие, тогда невегласи, сущим богом окаяннаго того нарицая и Грома его, или Перуна , рекоша , руским бо языком гром перун именуется. Постави же он, окаянный чародей, нощных ради мечтаний и собирания бесовскаго градок мал на месте некоем, зовомо Перыня , иде же и кумир Перунов стояше. И баснословят о сем волхве невегласи, глаголюще, в боги сел окаяннаго претворяюще. Наше же християнское истинное слово с неложным испытанием многоиспытне извести о сем окаяннем чародеи и Волхове, яко зле разбиен бысть и удавлен от бесов в реце Волхове и мечтаньми бесовскими окаянное тело несено бысть вверх по оной реце Волхову и извержено на брег противу волховнаго его градка, иде же ныне зовется Перыня. И со многим плачем тут от неверных погребен бысть окаянный с великою тризною поганскою, и могилу ссыпаша над ним велми высоку, яко же обычай есть поганым. И по трех убо днех окаяннаго того тризнища проседеся земля и пожре мерзкое тело коркодилово , и могила его просыпася с ним купно во дно адово, иже и доныне, яко ж поведают, знак ямы тоя не наполнися».

ИТАК. Этот Волхв-старший сын Словена помимо Великого Новгорода на Волхове, поставил ещё один малый градок и назвал его Перыня («градок мал на месте некоем, зовомо Перыня, иде же и кумир Перунов). Перун на русском Гром. Он был утоплен в Волхове христианами уже в христианские времена по указу Владимира «в лето 6497 (989 г.)», тело (кумира) прибило к городку Перыня. Там он был похоронен с великим плачем, сверху был насыпан холм, провалившийся, на его месте образовалась яма. Об этом пишут Новгородские летописи.

Перыня

Слово Перыня, ГиПер, Пермь, Первый говорит о их словенском происхождении. Например, Гиперборейский океан на карте Келлера (Ледовитый). Значит, этот океан связан с проживанием здесь словенов, а это земли Афета и его сына Иавана (Яна-ИоАна). Тогда на словенском Гиперборейский океан значил бы «Великий Перун Севера КиАн», а на русском- «Великий Гром Севера КиАн». Как выяснится ниже, кумиром Словенов был Перун, это Гром у русов. Судя по окончанию слова «Ан», они из рода прародительницы Анны. «Ки»-край (версия). Имя Анна мы видим на входе во Влахернский храм в Константинополе (об этом ниже).

Река Коркодон приток р. Колымы, схожая названием с именем словена Волха-Коркодила, до сих пор есть в районе Магадана у Охотского моря. Там тоже жили предки словен? Может отсюда они вышли и поселились на Чёрном море. У реки «коркой» можно считать «лёд». Тогда имя Волхва Коркодила было «Ледяная Река» или «Лёд» (версия автора).

А вот как обьсняется происхождение имени Волхв в википедии. «Саксон Грамматик говорит об иерархии: был на острове главный Волхв. Ему одному дозволялось носить длинные волосы. Он владел обширными поместьями и дружиной из трех сотен всадников. Верховному Волхву принадлежали все награбленные в набегах и войнах драгоценности». «По мнению лингвистов В. В. Иванова и В. Н. Топорова, слово волхв родственно словам волосы, волосатый, волхатый, что, видимо, связано с ношением длинных волос, нестриженностью». Ст.‑слав. влъснѫти-волхв. Может «Влас нжити». В русском языке слово «нежить» всегда означало все мистическое-Дух-Призрак, которого на Западе преобразовали в ожившего мертвеца. Но «власы нежити» и «Волхв» мало похожи. Может Волхв это просто Волк. Животный тотем старшего сына Словена Волк. Это подтверждает карта Московии i706 г., там написано имя сына Volsok (Волчок) и многочисленные Волковки в Московской области.

Младший сын Словена

«Другий же сын Словенов малый Волховец живяше со отцем своим во граде своем великом Словенцы. И родися Волховцу сын Жилотуг, и протока проименовася во имя его Жилотуг, в ней же той утопе еще детеск».

Здесь младший сын Словена Волховец жил с отцом Словеном в Новгороде Великом. У того родился сын Жилотуг, который почему-то утонул в протоке. Может его принесли в жертву?

Появление Руса

«Другий же брат Словенов Рус вселися на месте некоем разстояннем Словенска Великаго, яко стадий 50 у соленого студенца , и созда град между двема рекама, и нарече его во имя свое Руса, иж и доныне именуется Руса Старая . Реку же ту сущую едину прозва во имя жены своея Порусии , другую ж реку имянова во имя дщери своея Полиста . И инии градки многи Словен и Рус поставиша. И от того времени по имяном князей своих и градов их начахуся звати людие сии словяне и руси . От создания мира до потопа лет 2242, а от потопа до разделения язык 530 лет, а от разделения язык до начала создания Словенска Великаго, иже ныне Великий Новъград, 327 лет. И всех лет от сотворения света до начала словенскаго 3099 лет. Словен же и Рус живяху между собою в любви велице , и княжиша тамо, и завладеша многими странами тамошних краев. Такоже по них сынове их и внуцы княжаху по коленом своим и налезоша себе славы вечные и богатства многа мечем своим и луком. Обладаша же и северными странами, и по всему Поморию, даже и до предел Ледовитого моря, и окрест Желтовидных вод, и по великим рекам Печере и Выми, и за высокими и непроходимыми каменными горами (Урал=Каменный пояс?) во стране, рекома Скир , по велицей реце Обве , и до устия Беловодныя реки (Колыма-Омолон), ея же вода бела, яко млеко . Тамо бо берущи дорогою скорою звери, рекомаго дынка, сиречь соболь. Хождаху ж и на Египетъския страны воеваху, и многое храбрьство показующе во еллинских и варварских странах , велий страх от сих тогда належаше».

ИТАК. Наконец-то дошла очередь до Руса. Он селится рядом со Словеном. Они «живяху между собою в любви велице »-они верные товарищи и всегда идут бок обок. Их роды должны смешаться.

Рус селится в городе, названный им Руса Старая в честь его (см. красная звёздочка на оз. Ильмень). Странно, что Руса названа им Старой и женским именем. Или там жила Старшая жрица (Старшая означает Старая), она же мать Руса. В честь жены он называет реку Порусия и в честь дочери другую реку Полиста. Логично, что город свой назван в честь матери Старая Руса.

Можно ещё предположить, что Руса была женой Словена. Но, вероятнее всего, в честь ПРАМАТЕРИ и матери его рода Руса, на это указывает прилагательное «старая» (Старшая Жрица). Здесь она жила издревле. Рядом было месторождение соли « у соленого студенца» . Город так назван в 3099 году.

Сыновья и внуки Руса овладели:

-многими странами тамошних краёв (округ Русы Старой),

- Северными странами (у Ледовитого океана),

-Поморием до Ледовитого моря (Кольский полуостров, Архангельск),

-окрест Желтовидных вод (может это местность Гжель. «Гжельский куст» (27 деревень) расположен примерно в шестидесяти километрах от Москвы по железнодорожной линии Москва —Муром —Казань. Сейчас «Гжельский куст» входит в Раменский городской округ Московской области, или это левобережье верхнего Приднепровья-там имеется река Агжелка, она же Гжелка, Гжолка, Гжелька. Конечно, это должна быть«Москва» недалеко от Русы Старой.

-великими реками Печора, Вымь приток р. Вычегды,

- в восточном Зауралье страной Скир (Урал на карте Келлера назван «Каменный Пояс»- «за непроходимыми каменными горами»). На карте Келлера 1590 г. эта местность названа «Обдория» до реки Обь.

-рекой Обь,

- устьем Беловодные реки (там вода, как молоко)-вероятно Белово́дная — река в России, в Каргасокском районе Томской области,

-ходили в Египет (Восточный Северный Египет?),

- в еллинские и варварские страны (на Охотском море и реку Амур?).

Появление Аса

«Начальницы же в Словенех во время Александра царя Македонскаго. Начальнейшии же тогда во Словянех и Русех князи быша, им же суть имена: первый Великосан, вторый Асан, третий Авесхасан . Сии же бяху храбръством и мудростию многих превзошедше. Всея же вселенныя тогда самодержец бысть многосчастный Александр, сын Филиппа Македонскаго. О сих же вышереченных словенех и русех от всех стран жалостен слух и самому самодержцу во уши провозгреме. Премудрый же самодержец и всесветлый царь нача розмышляти с подданными своими: "Что сотворити подобает с сыроядцы сими ? Ратьми ли многими ополчитися и розбити сих и покорити в вечную работу? Но неудобно сему быти никако ж зелнейшаго ради дальняго разстояния пуста и неудобпроходных морских вод и превысоких гор". Но обаче посылает к ним з дары многими и писание , всякими похвалами украшено и самого царя высокодержавною десницею златопернатыми писмены подписано. Писание же имяше образ сицев:

Александр Македонский

"Александр, царь царем и над цари бичь божий , презвитяжный рыцарь, всего света обладатель и всех, иж под солнцем, грозный повелитель, к покорным же мне милосердый пощадитель, к непокорным же яростный мечь, страх всего света, честнейший над честнейшими, в далекоразстоятельном и незнаемом крае вашем от нашего величества честь и мир и милость вам и по вас храбросердому народу словенскому, зацнейшему колену русскому великим князем и владцом от моря Варяжского и до моря Хвалимского , велебным и милым мне храбрственному Великосану, мудрому Асану, счастному Авехасану вечне поздравляю, яко самех вас лицем к лицу любезне целую, сердечно приемлю яко други по сердцу моему и нагреднейшии подданицы нашему величеству и сию милость даю вашему владычеству. Аще каковый народ вселится в пределех вашего княжества от моря Варяжскаго и даже до моря Хвалимского, да будут вам и потомку вашему подлежимы вечной работе, во иныя ж пределы отнюдь да не вступит нога ваша. Сие достохвалное дело замкнено сим нашим листом и подписано нашею цысарскою высокодержавною правицею и за природным нашим государьским златокованным гербом привешеным. Дано вашей честности в вечность в месте нашего дела в Великой Александрии изволением великих богов Марша и Юпитера, и богини Верверы, и Венуса месяца примоса начальнейшаго дня ". А припинье царские руки верх строк златопернатыми писмены написано сице: "Мы Александр, царь царем и над цари бичь, сын великих богов Юпитера и Венуса в небе, земский же Филиппа силнаго царя и Алимпиады царицы , нашею высокодержавною правицею утвердих вечне". Сии ж князи словено-рустии , иж таковыя высокия чести сподобишася от всего державнаго того самодержца прияти и сию пречестнейшую епистолию почитаху вельми и обесиша ю в божницы своей по правую страну идола Велеса и честно покланяхуся ей, и праздник честен творяху в началный день примоса месяца".

ИТАК. Здесь выявляется потрясающий факт. Словено-Русы «сии ж князи словено-рустии» называются АСАМИ во времена Александра Македонского в 5478 г. от СМЗХ (130 до н.э.). «Первый Великосан, вторый Асан, третий Авесхасан» (Великий Ас Ан, второй Ас Ан, Авеста Ас Ан). К тому же они сыроядцы (сырую пищу едят) (« сыроядцы сими»). Вот они «каганы сыроядцы, выскочившие в последние времена». Словены –русы конкуренты-противники Александра Македонского. Александр прямо называет Асов «вас храбросердому народу словенскому, зацнейшему колену русскому великим князем и владцом от моря Варяжского (Балтийское) и до моря Хвалимского (Каспий)».

Здесь Асы-народ словенский и знатнейшее КОЛЕНО РУССКОЕ.

Значит словены-русы владеют Верхней Евразией (от Балтийского до Каспийского моря). За три года (329—326 годы до н. э., это 5508-330= 5178 г. от СМЗХ) Александр завоевал Среднюю Азию и начал думать об Индии, но «выдохся» и умер в 32 года. «Александр Великий принял титул «царь Азии», окружил себя представителями восточной знати и начал думать о завоевании мира». Вероятно, он потомок царей Восточной Державы от «Скамандров» на Дальнем Востоке, но выгнанных в Македонию. Все амбиции у него-от матери Олимпиады. Мать родила его от изгнанного «египетского (северного)» царя Неко, а не своего мужа Филиппа. Александр эллин и, судя по имени, из рода греческих «Скамандров-Андреев». Он жаждал увидеть родину предков и он её увидел, снарядив экспедицию на Дальний Восток, и там он услышал греческую речь. Судя по карте Ремезова, Александр дошёл до реки Амур в райне города Николаевск на Амуре. Там оставил часть своего отряда и установил какую-то памятную колонну (это написано на карте). Этот город на карте Ремезова назван ГИЛ. Значит, в этом месте проживали предки эллинов (см. п 20). Смотрим на типаж эллин и типаж Асов (асы от природы бородатые, как и «тартары», так утверждают Марко Поло и Келлер. Поэтому монголы, как безбородые от природы, исключаются из «тартар» автоматически).

Римляне-эллины на Колонне Траяна. Римский и греческий профиль на втором фото.

Но, как получилось, что на месте земли Руса (Русь Суздальская) вместо неё вдруг появляется Русь Асовская в «последние времена» (14 в. или 400 годы н. э). По версии автора Ас властвовал на Дальнем Востоке за рекой Лена и южнее Волги (Сарматика Асиатика, Келлер). Там была Асовская Русь, пока её восточную часть не захватил брат Аса Чингисхан, а европейская часть её осталась как «Сарматика Асиатика». Потом случилась природная катастрофа и Держава Асов на Дальнем Востоке погибла. Вот тогда Асы ( у Марко Поло это последние потомки «Попа Ивана»-Аргуны и Георгий –Жор-6-й потомок «Попа Ивана») пришли на Русскую равнину и реку Обь. Это случилось в конце эпохи «Чингисхана» («Атамантов» греч.) в годы существования Батыя (14 в. или 4 век).

Если Александр Македонский считается жил в 330 г. до н. э., то именно в это время он столкнулся Русскими Асами в Средней Азии, задолго до гибели Державы Асов на Дальнем Востоке.

Восстание Лалоха

«По сих же многим летом прешедшим , восташа от рода сих во языце словенстем два князя , Лалох и Лахерн, и сии паки воевати начаша земли скипетра греческаго . Приходиша же и под самый той царствующий град и много зла и кровопролития сотвориша скипетру греческаго царствия. И храбрый князь Лахерн под царствующим градом убиен бысть близ моря , место же то и доныне зовется Лахерново , на нем же монастырь честен возгражден во имя Пречистыя Богородицы, и множество тогда безчисленно руских вой под стенами града падоша . Князь же Лалох язвен велми со оставшими возвратися во своя со многим богатством. Живяху же отнюд погании, яко скот, не имуще закона. О них же свидетельствует в хожении своем блаженный апостол Андрей Первозванный , яко отнюдь невегласи тогда поганы беша.

В Синдерех же тогда княжаху два брата, единому имя Диюлел, а другому Дидиядакх , невегласи боги их тогда нарицаху за то, иже пчелы им налезоша и борти верх древия устроиша.

ИТАК. Из рода Словенов вдруг востали по какой-то причине 2 князя Лалох и Лахерн и им не удалось взять власть в Константинополе, при этом погибло очень много руссов «безчисленно руских вой под стенами града падоша». Убиты русы были под «Царским городом» (Константинополь). Только непонятно от чьей руки пали русские воины. Лахерн словен, а пали русские. Лахерн пришёл с русским войском. Лалох и Лахерн берут земли «греческого скипетра». Лахерн был убит возле моря (Средиземного), и там на этом месте была возведена церковь «монастырь честен возгражден во имя Пречистыя Богородицы». Он до сих пор существует-это Влахернская церковь. На входе в неё надпись «Анна» (это указывает на словенов). Загадка, почему убит Лахерн, а монастырь назван Пречистой Богородицы. Может здесь речь о борьбе за власть Комниных (Андреев-словенов) и Ангелов (Асов-русов). Свидель этих событий Андрей Первозванный. Лахерн посланец от Ангелов? Возможно, здесь изложена история с Иисусом Христом-Лахерном-Влахерном-Волхвом.

Скромная Влахернская церковь на месте сгоревшей трёхярусной.

Многое обьясняет тот факт, что эта икона была отдана ПЕРВОМУ царю из рода Романовых Алексею Михайловичу. Очень дорог были сердцу Алексея Михайловича, Москве именно этот погибший Лахерн, а родила его Одигидрия и был он из Божественного рода (царей) династии Романовых. Лахерн имеет прямое отношение к роду Романовых. Образ Матери Лахерна стал известен как «Богоматерь Одигидрия Влахернская». Одигидрия –«прокладывающая путь». «Чудотворная икона "Богоматерь Одигитрия Влахернская" была спасена после захвата Константинополя турками, после чего перевезена на Афон, а в 1653 году доставлена в Москву и преподнесена в дар царю Алексею Михайловичу. Сейчас она находится в музейном собрании Кремля».

Лалох

А вот друг Ла херн а Ла лох был сильно изранен и с остатками отряда возвратился « язвен велми со оставшими возвратися во своя со многим богатством». Куда же он возвратился? В Синдерех? Потому что сразу же идёт речь о неком местечке Синдерехе.

В это же время в неких загадочных и видно очень значительных Синдерех княжаху два брата, единому имя Диюлел, а другому Дидиядакх , названные так в честь пчёл, которые свили улей на дереве! «боги их тогда нарицаху за то, иже пчелы им налезоша и борти верх древия устроиша». Диюлел предположительно Дей Лелов («Дей Пчела»- сказочный Лель, лелеки-спартанцы названы в честь муравьёв, а пчёлы относятся к классу муравьёв), а Дидиядакх связан с словом «Дид» Иядак. Пчёлы есть на гербе города Тамбова. Там на гербе не только три пчелы, ещё и улей. Одна пчела Диюлел, вторая Дидиядакх, а третья Лалох или Лахерн. Герб города Тамбова — один из старейших гербов в России. Возможно, город Тамбов назывался в древности Синдерех (Синея Дерево). Там было основан некий род Синея (древо) с тотемом Пчела. Но может это город Медынь в Калужской обл. на реке Медынка в бассейне Оки, там на гербе 16 пчёл, но нет улья. Можно предположить, что от Тамбова до Калуги жил некий род Синея с тотемом «Пчела». Причём этот Синей женского рода-она Пчела-Жрица в синих одеждах. Она ведёт борьбу за власть русо-словенов и посылает «сына» Лахерна в Константинополь, где он погибает у моря. Может здесь изложена история гибели Христа (Лахерна).

Первое запустение Словенска

По мале ж времени прииде на землю Словенскую посланный праведный гнев божий, измроша людей без числа во всех градех и в весех, яко некому уже погребати мертвых. Оставшии же люди пустоты ради избегоша из градов в дальныя страны , овии на Белыя воды, иже ныне зовется Бело езеро , овии на езере Тинном , и нарекошася весь , инии же по иным странам и прозвашася различными проимяновании . Овии же паки на Дунав ко прежним родом своим, на старожитныя страны возвратишась. Первое запустение Словенску.

И вот вскорости после гибели Лахерна пошли беды на Словенский народ. Пришёл « праведный (!) гнев божий» за какое-то злое деяние и началась какая-то загадочная эпидемия, в которой умерло столько людей, что хоронить было некому. « Измроша людей без числа во всех градех и в весех яко некому уже погребати мертвых». Все уходят из этих мест на Беоозеро и озеро Тинное (Каспий, Тина -Волга) и Дунай (старожитный) и начинают называться «ВЕСЬ». «Весь — прибалтийско-финское племя, от которого происходят вепсы и частично карелы. Племя занимало территорию Межозёрья: между озёрами Нево, Онего и Белым и далее на юг (так, в новгородской волости Егна проживала весь егонская)». Оказалось, это не финны, а словены-веси Тамбовские. Пчёлки.

Много словенов ушли в другие места и на Дунай, причём оказалось, там они раньше и жили «старожитные страны». «Инии же по иным странам и прозвашася различными проимяновании . Овии же паки на Дунав ко прежним родом своим, на старожитныя страны возвратишась.

Второе запустение Словенску

« А великий Словенеск и Руса опустеша до конца на многия лета, яко и дивиим зверем обитати и плодитися в них. По некоих же временех паки приидоша з Дунава словяне и подъяшаскифи болгар с собою немало, и начаша паки грады оны Словенеск и Русу населяти. И приидоша же на них угры белыя, и повоеваша их до конца, и грады их раскопаша, и положиша Словенскую землю в конечное запустение».

Все ушли с Руси на многие лета, но потом вернулись с Дуная с болгарами в Словенск и Руссу. Но тут пришли БЕЛЫЕ угры и города «раскопаша». Угры Белые добили «втруху» словенские города. Словены стали «беглецами» опять убежали из своей земли от угров. Угры белые стали противниеками словенов, они выгнали словенов. Почему именно с болгарами пришли словены? В Болгарии есть топоним Руса, там жили русы.

Эти угры устроили второе запустение Словенску. На карте Келлера эти Угры показаны конкретно в двух местах на реке Печора, на реке Обь. На карте у Печоры написано «От этих Югров венгры изыдоша». Эти Белые угры жили на Печоре и им не понравилось, что их стали притеснять словены-русы. Белые Угры Печёрские выступили против словенов и руссов. Против выступили и Обские Иугоры на реке Таз (Кассин), которые вместе с Обдорами подчинялись своему вождю-«Золотой Бабе». Белых Угров можно найти и сейчас. Если это венгры и к тому же «Белые», то это предположительно земли Бельгии, куда пришли венгры прибалтийского типажа. Или земли современного города Белграда, одного из самых древних городов Сербии. А произошло это тогда, когда Вождь словено-русов (Геката) вернула себе власть. Её потом убил некий князь (Красавец Беллерофонт, мифы) вполне вероятно происходивший из племени этих белых угров, судя по имени Белла, за что стал отверженным. Естественно, что только за это злодеяние, они все были изгнаны (в Бельгию и на территорию Венгрии) словенами-русами.

ИТАК. Первое запустение Словенска и мора людей было из-за загадочного Праведного Гнева Божьего, а второе от Белых угров. Население резко уменьшилось (Исполины начали резко сокращаться).

Приход на пустую словенскую и русскую землю Скифов с Дуная, болгар и иностранцев.

«По мнозе же времени оного запустения слышаху скифские жителие про беглецы словенстии о земли праотец своих, яко лежит пуста и никим не брегома, и о сем зжалишаси вельми и начаша мыслити в себе, како б им наследити землю отец своих. И паки приидоша из Дуная множество их без числа, с ними же и скифы и болгары и иностранницы поидоша на землю Словенскую и Рускую , и седоша паки близ озера Илмеря и обновиша град на новом месте, от старого Словенска вниз по Волхову яко поприща и боле, и нарекоша Новград Великий. И поставиша старейшину и князя от роду же своего именем Гостомысла. Тако же и Русу поставиша на старом месте , и ины грады многи обновиша . И разыдошася кииждо с родом своим по широте земли , и овии же седоша в полях и нарекошася поляне, сиречь ПОЛЯКИ, овии полочане речки ради Полоты, овии мазовшане, овии жмутяня, инии же бужане по реце Бугу, овии дреговичи, овии кривичи, овии чюдь, инии меря, инии же древляне, и инии морава, серби, болгари сих же от роды, и инии же северы, и инии лопи, и инии жн мордва, и инии же мурама, инии же в различная именования прозвахуся».

ИТАК. Второе запустение Словенску было от пришествия Белых Угров. Через много лет опять на эти земли Словенов и Руссов возвращаются народы- «паки приидоша из Дуная множество их без числа, с ними же и скифы и болгары и иностранницы поидоша на землю Словенскую и Рускую , и седоша паки близ озера Илмеря». Они вновь отстраивают Словенск (Великий Новгород на Волхове) и Старую Русу и многие грады обновили.

После этого они разошлись вширь. Те, которые ушли на поля (равнины), стали поляками, другие полочане на реке, кривичи, чудь, меря, древляне, морава, серби, болгары, северы, лопи, мордва, мурама и др.

Все эти народы от роду СЛОВЕН и РУСОВ. Но пришли и некие «иностранницы». Жаль, что «Сказание…» не разъясняет нам, что за иностранцы пришли оттуда с Чёрного моря.

Возрождение страны и появление названия «ЗЕМЛЯ РУССКАЯ»

«И тако начаша разширятися страна она вельми, а общим же имянем прозывахуся . СЫН старейшаго князя новгородцкаго Гостомысла, именуемый младый Словен , сей отъиде от отца своего в Чюдь и тамо постави град во имя свое над рекою на месте, нарицаемом Ходницы, и нарече граду имя Словенеск, и княжив в нем три лета, и умре . Сын же его Избор, сей преименова имя граду своему и нарече Изборск. Сей же князь Избор змием изъяден умре . Земля же Руская тогда сверже с себя ризы сетованныя и паки облечеся в порфиру и виссон и к тому уже не вдовствуя , ниже сетуя, но паки по сем же и дети разилоди и на многа лета опочивая пребывши с премудрым Гостомыслом.

ИТАК. Страна расширилась «вельми» (очень) и стала называться общим названием «Земля Русская» («Земля же Руская тогда сверже с себя ризы сетованныя»- бросила сетовать на несчастья). В неё входят многочисленные народы. Главой становится старейший князь премудрый Гостомысл. Его младший сын Младый Словен ушёл управлять в Чудь и там в Ходницах образовал ещё один Словенск, но через 3 года умер. Может от Ходницы осталось топонимы Ходынино. Там, где этот топоним, там «наследил» словен старший сын Гостомысла. Его сын Избор назвал город Изборском и быстро умер от яда Змеи.

Завещание Гостомысла

«Егда ж сии во глубокую старость прииде и не могий уже разсуждати, ниже владети таковыми многочисленными народы, ниже утишити многомятежных междоусобных кровопролитий в роде своем, тогда убо он премудрый, седый умом и власы, призывает к себе вся властели ру-ския , иж под ним, и рече к ним осклабленым лицем: "О мужие и братие, сынове единокровницы , се аз уже состарехся вельми, крепость моя изчезает и ум отступает, но токмо смерть. А се вижду, яко земля наша добра и всеми благими изобильна, но не имать себе властодержца государя от роду царскаго. Сего ради в вас мятеж велик и неутишим и межъусобица зла. Молю убо вы, послушайте совета моего, иже реку вам. По смерти моей идите за море в Прускую землю и молите тамо живущих самодержцев, иже роди кесаря Августа, кровницы суще, да идут к вам княжити и владети вами , несть бо вам срама таковым покоритися и в подданстве у сих быти". И возлюбиша вси речь старейшинскую, и егда сей умре, тогда всем градом проводиша честно до гроба, до места, нарицаемаго Волотово, иде ж и погребоша его. По смерти же сего Гостомысла послашавсею Рускою землею послы своя в Прускую землю . Они же шедше и обретоша тамо курфистра или князя великого, именем Рюрика, рода суща Августова , и молиша сего, да будет к ним княжити. И умолен быв князь Рюрик, и поиде на Русь з двема братома своима, с Трувором и з Синеусом .

ИТАК. Гостомысл перед смертью завещает пригласить на царство Русской землёю царя от рода (царей) Кесаря Августа из Прусской (ПоРусской) земли князя Рюрика. Не просто пригласить, а умолить, чтобы Рюрик пришёл. Потому что у Рюрика кровь царская, и Рюрики тут были законными природными царями. Подчиниться ему не «срам», а за честь. «По смерти моей идите за море в Прускую землю и молите тамо живущих самодержцев, иже роди кесаря Августа, кровницы суще, да идут к вам княжити и владети вами , несть бо вам срама таковым покоритися и в подданстве у сих быти". В «Повести временных лет» Варяги Рюрика были изгнаны за море во время войны с Белыми Уграми (второе запустение Словенска). И теперь их просят-умоляют вернуться, как бывших природных царей, а не как посторонних. Чем-то словены «гостомыслы» сильно провинились перед Рюриками, может предали их в тяжёлые времена, не помогли, потому умоляют. И умолен быв князь Рюрик, и поиде на Русь з двема братома своима, с Трувором и з Синеусом .

Царствование Рюрика и братьев Трувором и Синеусом.

«И седе Рюрик в Новеграде, а Синеус на Белеозере, а Струвор в Зборце. И по двою лету Синеус умре, потом же и Струвор, и бысть Рюрик единодержавен , над всею Рускою землею державствова лет 17. Новгородцы же видевше Рюриково доброродство и мужественное его остроумие, пророчествоваху к себе, глаголюще: "Разумейте, братие, яко непременно имамы быти под едином игом державнаго обладателя. От сего Рюрика и от рода его и не токмо упразднится им самовластие наше, но и раби им будем". Тогда Рюрик уби некоего храбра новгородца именем Вадима и иных многих новгородцев и советников его. Аще тогда и нечестиви бяху новгородцы, но обаче по пророчеству их, паче же благоволением божиим и доныне царствуют ими от Рюрикова семене благородное изращение . Яко же прежде в нечестии повиновася им и до блаженнаго Владимира, им же сподобишася познати сущаго Бога и просвещени быша святым крещением и сияют благочестием неподвижно и неотступно, веру христову держаще и непременно обладаеми Владимировыми благородными чады и внучаты в роды и роды».

ИТАК. 17 лет Русской Землёю руководил Рюрик. Местные-северяне захотели подчиняться по какой-то веской причине только Рюрику добровольно (быть рабами), а не Вадиму. Вероятно, Рюрик был их прежним природным царём, но был «изгнан за море», а Вадим для них «чужой» царь, не их царской крови не словенско-русской, который выгнал законного Рюрика. Его братья Синеус и Трувор быстро умерли. Чтобы прийти к власти Рюрик убил прежнего правителя новгородца Вадима Храброго и многих его советников. Его семя (Рюриково) связано с верой христовой, а Вадим с каким-то другим «местным» культом. Может он сын Золотой Бабы и Руса. Вадим значит «оболганный» (википедия).

Следующий властитель Владимир тоже от семя Рюрика и его чады из рода в род стали царями Русской Земли.

Заключение

Существует Русь Европейская (Московия) и Русь Асовская. И что это именно так, подтверждает карта Келлера.

1. На карте Келлера показан контур Руси Асовской-это Сарматика Асиатика (от Азовского моря, северные земли от реки Дон, от Оки и Волги до Кавказа, на восток до реки Таз, притока Оби, все земли южнее реки Оби до р. Сыр-Дарья).Зелёный контур. Это с этими русскими Асами Александр Македонский воевал.

2. Севернее параллельно расположена Руссия Европейская Московская-это Сарматика Европейская Московская ( весь берег Чёрного моря, начиная с Константинополя, Болгарии и округ моря, Днестр, Днепр до реки Северная Двина). Красный контур. Это и описано в «Сказании…» и показано на карте Московии 1706 г.

3. Ещё севернее до Ледовитого океана параллельно раположена «Росия Великая» с одной «с»(жёлтый контур) между Северной Двиной и Уралом и до реки Обь. Она так названа у Марко Поло.

Кратко история России с учётом «Сказания о Словене и Руссе..» должна выглядеть так. После потопа сын Ноя (НаЯна) ИаПет (ПетРос)- первый царь Северных земель, расположенных вдоль Ледовитого океана и северо- западных (Архангельск). Он основывает род от семи сыновей и они наследую эту землю и образуют 7 царств. От старшего Гомера рождается Скиф и Зардан. Их роды смешиваются. От Скифа рождаются 4 сыновей 1) Словен, 2) Рус, 3) Болгар, 4) Коман, которые ушли с Севера и создали 5 славянских царств на Чёрном море. Это ВЕЛИКАЯ СКИФИЯ (на карте Келлера «Руссия Сарматика Европейская Московия»).

Потом Словен и Рус ушли с Чёрного моря расширять владения и основали ещё одно царство в Старой Руссе и в Великом Новгороде на Волхове на Русской Равнине.

Потом от этих 4 –х славяно-русов появляется Ас (знатнейшее русское колено) и образовывает Асовскую Русь на побережье Тихого океана (Северный Египет «Попа Ивана») и Асовскую Руссию южнее реки Волги до Кавказа (на карте Келлера это Сарматика Асиатика). Он подчиняет себе и Русь ВеликоНовогородскую-Суздальскую. Образовывается единая Руссия на всей Евразии. В результате внутренних распрей Русь распадается. Царь северных руссов- словен Рюрик изгоняется. Земля опустошается дважды, гибнет много народу русов-словен. Русы-словены (элита и войско) уходят на север и Чёрное море. Оставшийся на опустошённой земле Гостомысл правит разрушенной страной, которая носит название ЗЕМЛЯ РУССКАЯ и по истечении некоторого времени призывает вернуться Рюрика. Настал момент для войны реванша. Войной вождь Рюрик возвращают себе земли обратно. Образуется страна «Земля Русская» под его руководством.

По версии автора, Рюрика подвигла на власть сама Владычица «Великой Росы» (Жрица Луна) победительница в последней Войне Богов и спасительница словенов-русов. Рюрик был сыном её подруги жрицы «Калисто», а потом мужем Луны. По версии автора, Рюрик это Михаил Архангел в Ангелологии, он же Тесей в мифах Древней Греции, он же царь Крёз-Грёза в Истории Геродота. В Ветхом Завете это Иисус Навин.

Хронология событий

СЛОВЕНЫ И РУСЫ

-2244 год от СС-Потоп. Появление Афета (он предок словенов и руссов и его имя Пётр) на Севере после Потопа. По версии автора из центра Евразии он идёт на северные земли Ледовитого океана и на Восток (Тихий океан). Братьям Симу и Хаму и Сифу по велению отца Ноя достаются центр Евразии и юг Евразии.

- Потомки Афета – Скиф и Зардан уходят на Чёрное море. (По версии автора они прокладывают речные пути и морские пути и основывают города, в том числе порт «Царьград» на месте Константинополя-Стамбула).

- Появление потомков Скифа и Зардана на Чёрном море (Евксинском). Их имена Словен, Рус, Болгар, Коман, Истер, Каган Сыроядец (Ас) «выскочил» в последние времена. Они потомки руссов и словен. Образуется Скифия Великая.

-Словен и Рус уходят из Чёрного моря и 14 лет блуждают.

-3099 год от Сотворения Света-Словен и Рус поселяются рядом на озере Ильмень.

-Словен образовывает город Новгород Великий на Волхове.

-Рус образовывает город Старая Руса.

-Рус образовывает страну (вокруг Старой Русы, Печора, Обь, Северный Урал, Томская обл.)

- В это время на Дальнем Востоке образовываеттся Держава «Попа Иоанна»-Асов (от пришельца Руса). Это Лунное царство-Ио значит на эллинском Луна. Иоанн правит в Дальневосточной Сибири на Ледовитом океане, на месте Охотского моря, реке Амур, на Тихом океане.

-Поход Александра Великого (Македонский) и его соглашение с Асами.

-Убийство Попа Ивана его братом «Чингисханом» по имени Монгул, что значит «Месяц» (автор). Далее начинается эпоха от «Чингисхана» до «Кублая» (он умер в 1298 г. или i298 г) на Дальнем Востоке. Там Асовская Русь (Китежская?).

5606 год или 6606 год от СС. Если даты начинаются с i, то ошибочно прибавляется лишняя 1000 лет. Например, не 1098г., а i098 г. от Христа.

- Исход с Дальнего Востока элиты «Попа Ивана-Гога» из-за свержения императора Ивана «Чингисханом» (Месяцем -Атамантом).

-Исход с Охотского моря предков царей Романовых (Кошкиных с Амура) царицы Манги Луны при захвате их царств Миен и Манги Великим Ханом Кублаем и поселение их на земле предков (Северная Двина-Вычегда и Северные Увалы (Архангельская обл.).

-Правление Асов-русов (русское колено словен) при хане Кублае.

- Исход Асов и множества народов с побережья Тихого и Ледовитого океана из –за природной катастрофы- «Великого Похолодания» на Русскую равнину.

-Образуется тройственный Союз народов пришельцев с Дальнего Востока (Асовских русов) и местных руссов (Суздальской Руси) на Русской равнине.

-Начинается Восстание местных Магов (земля Магога) на Русской равнине. Тройственный Союз разрушается и Аса убивают. Пришельцы русы изгоняются за море. Изгоняются Рюрики. Это «Изгнание Варягов Рюрика за море» и его покровительницы жрицы Луны (Синеуса) в «Повести временных лет».

- В это время рождается Христос. 5508 год от Сотворения Света -Нулевой Год нашей эры. День Рождения Христа.

-5541 год от СС- Казнь Христа в 33 или 46 лет. Это вероятно «Восстание Лалоха и Лахерна». Лахерн погиб под Константинополем. Пало много руссов. Лалох вернулся (в Синдерех), по версии автора Синдерех это «Синея Дерево»=г.Тамбов). В Сендерехе правят Диюлел и Дидиядакх из рода Пчелы. Свидетель этого Андрей Первозванный.

-Первое опустошение Словенска. Великий мор народа словенов и уход всего народа на озеро Белоозеро, Тинное (Каспий) и Дунай.

-Возвращение словенов с Запада (с Дуная) на родину (Русь Суздальскую).

-Второе запустение Словенска. Белые Угры (с Печоры) под руководством своего вождя Золотой Бабы выгоняют словен и полностью разрушают их города.

-Возврат через много лет словенов на родину землю Словенскую и Рускую и восстановление Великого Новгорода на Волхове и Старой Русы и многие грады обновили. «Паки приидоша из Дуная множество их без числа, с ними же и скифы и болгары и иностранницы поидоша на землю Словенскую и Рускую , и седоша паки близ озера Илмеря».

6367год от СС-859г. — первое упоминание Новгорода в летописях

- После этого словены-русы-скифы-болгары разошлись вширь. Те, которые ушли на поля (равнины), стали поляками, другие полочане на реке, кривичи, чудь, меря, древляне, морава, серби, болгары, северы, лопи, мордва, мурама и др.

РУСЫ

-Появление общего названия «ЗЕМЛЯ РУССКАЯ».

-Землёю Словен и Руссов руководит Гостомысл и его сыновья, но они не царского рода. Гостомысл завещает «умолить» прийти на царство Рюрика из Прусской земли (Варяги Рюрика были изгнаны за море), вернуть законного природного царя. Рюрик обладает царской кровью и был здесь ( до восстания Лалоха) законным царём.

-6370 год от СС (862г) — призвание варягов на княжение в Новгород.

-Рюрик приходит на царство Русской Землёю и царствует 17 лет. Он убивает прежнюю власть новгородскую Вадима Храброго и его советников. «И седе Рюрик в Новеграде, а Синеус на Белеозере, а Струвор в Зборце. И по двою лету Синеус умре, потом же и Струвор, и бысть Рюрик единодержавен , над всею Рускою землею державствова лет 17.

862 — первое упоминание Смоленска в летописях

866 — второй поход славян на Царьград (Константинополь)

СЛАВЯНЕ.

К власти «Русской Землёю» приходит после Рюрика род его военноначальника Олега Вещего (прямой 6-ой потомок от рода «Попа Иоанна»-Яна колена руссов и словенов с Дальнего Востока Георгия-Жора. Марко Поло). Право на власть Русской землёй он может получить только имея в жилах царскую кровь, эту кровь ему «дарует» жрица Луна. Он получает её от малолетнего Игоря (сына от Рюрика и сестры Олега Ефанды). Этот род Олега называют себя СЛАВЯНАМИ и словены-русы начинают называться славянами. Он прибавляют к имени «слава», например, Святослав. Олег «пришлый» с Дальнего Востока, но без него победа Рюрика была бы невозможна, так как у Олега-Георгия сильная Армия (Сила Авы-Славы). Он Великий Воин.

879 — начало княжения Вещего Олега в Новгороде

882 — подчинение Вещим Олегом Киева

885 — подчинение князем Олегом древлян, кривичей, северян и радимичей

903 — первое летописное упоминание Пскова

907 — успешный поход Вещего Олега на Царьград (Константинополь)

911 — заключение выгодного для Руси торгового договора с греками

914 — князь Игорь (от рода Вещего Олега) подавил восстание древлян

915 — князь Игорь заключил мир с печенегами

941 — первый поход князя Игоря на Византию

943 — второй поход князя Игоря на Византию

944 — третий поход князя Игоря на Византию

945 — восстание древлян и убийство ими князя Игоря (Киевская Русь)

955 — княгиня Ольга приняла крещение в Константинополе. Она мать Святослава, регент при малолетнем Святославе (сын Игоря)

965 — разгром Хазарского каганата

967 — походы русичей против Дунайской Булгарии

969 — смерть княгини Ольги

970 — поход русичей на Балканы

972 — убийство князя Святослава печенегами

977 — начало усобицы между Ярополком, Олегом и Владимиром

РУСЫ.

- К власти «Русской Землёю» приходит другая ветвь от Рюрика –князь Владимир и его чады. Род Владимира тоже считается от Рюрика и Руса. Но он не должен быть родом от Рюрика . Он должен быть родом только от Руса. Они «местные» центральной и северной России, в отличие от Олега, который пришёл с Востока.

6488 год от СС (980 г.) — окончательная победа Владимира

980 — религиозная реформа Владимира – унификации языческого культа

981 — князь Владимир вернул западные русские земли

985 — дата основания города Брянска

988 — крещение Руси князем Владимиром, принятие христианства

988 — введение десятины - церковного налога

992 — разгром Владимиром печенегов на реке Сула

993 — поход князя Владимира на хорватов

7530 год от Сотворения Света-2022г. Наше время. К совр. дате надо прибавить 5508 лет.

Источники.

«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске» (из Хронографа 1679 года, публикуется по Полному собранию русских летописей. Т. 31. Л., 1977).

«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.

Статьи на сайте «Ящик Пандоры», рубрики «Свобода слова» и «История».

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

4. Славяне и Слава Господня в Острожской библии.

5. Как Гостяту и Северяту превращали в «иудохазарский каганат».

6. «Светильник» в Острожской Библии.

7. «Слава Господня» как непобедимое оружие в Острожской Библии.

8. Европа и Азия (Исход).

9. Исход в Острожской Библии. Безжалостный и беспощадный.

10. «Золотое Руно». ( О Ясоне и Медее).

11. Герои греческих мифов-реальные великие исторические личности.

12. Библейский Исход в Мифах Древней Греции.

13. Трагедия Древнего Урала. Зороастр.

14. Город Самара и Древний Вавилон.

15. Восстание Магов и смерть Аса. Древний Урал. (Кир, Крёз в «Истории» Геродота)

16. Алтай, «Три Мага» и Урал. Скорпион для Великого Кира.(Смерть Кира).

17. «Фороней» в мифах Древней Греции и …город Воронеж.

18. Верные спутники Ориона-Лебедь, Ворон, Собаки, Лиса и города

Лебедянь, Воронеж, Нововоронеж, Лиски. Гора Белуха на карте 1590 года.

19. Царевна Лебедь и Крест. Созвездие Близнецы и города Ярославль и Кострома. Русские.

20. Александр Македонский и Созвездие Стрелец. Геркулесовы Столпы.

21. Русский Медведь и Сибирь. Созвездия Большая и Малая Медведица. Кто убил Великого Кира.

22. Куда пропал «величайший» праздник «избиение магов» в Истории Геродота. Его празднование в Европе и России.

23. Звёзды Геродота. Группа Крёза на звёздном атласе. Звезда магов. Часть 1.

24. Звёзды Геродота. Группа созвездий Ориона-Великого Кира. Часть 2.

Атлас звёздного неба как самый правдивый артефакт. Михаил Архангел.

25. Звёзды Геродота. Группа созвездий Орфея на звёздном атласе. Часть 3.

Чёрный Лебедь и Чёрная Корона.

26. Города Сибири и Урала на древнегреческой карте 6 века. Кемерово-святилище Химеры.

27. Исход из Сибирского Египта. Часть1. Путь в «Египет». (Путь предков троянцев в Сибирский Египет)

28. Исход из Сибирского Египта. Часть 2. «Троянцы» уходят из «Сибирского Египта». Город Златоуст и город Мармора.

29. Исход из Сибирского Египта. Часть 3. Война «Троянцев» за Новый «Египет». Путь к Волге.

30. Исход из Сибирского Египта. Часть 4. Война «Троянцев» за Русскую Равнину. Смерть вождя. Чаша Грааля.

31. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 1. Архангелы. «Царю Царствующих».

32. Кто они 24 ангела на Исаакиевском соборе. Часть 2. Ангелы и Музы Древней Греции.

33. Падшие Ангелы. Восстание элит.

34. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 1. Пророчество 7 церквям.

35. Апокалипсис «всея Руси» уже был. «Откровение» Иоанна Богослова. Часть 2. Трагедия Денницы.

36. В оригинале Острожской библии нет Израиля. Дополненное издание от 14.12.2018.

37. Лев, Медведь, Барс, Дракон в Книге пророка Даниила. Символы Казани Барс и Дракон.

38. Великое опустошение в Книге пророка Иеремии. Сербы и «Истребители народов» Лев, Волк, Барс. 28.01.2019г.

39. Адские машины в Книге пророка Иезекии. Месть 7-ми Ангелов. От 13.02.2019г.

40. Найти Иерусалим. Иерусалим в Книге пророка Иезекии и город Саратов.

41. Навуходоносор и Архангел Иегудиил. От 27.04.2019г.

42. Мадабская карта. Библейские города находятся в «РОСДАНЕ», а не в Израиле. От 16.06.2019г. (Продолжение темы о сибирских городах на древнегреческой карте, п. 26)

43. «Небесные корабли» Архангелов и города Орёл, Воронеж, Курск, Скопин, Гусь Железный и т.д. «Чёрный Ворон» Михаила Архангела. От 06.07.2019г.

44. Михаил Архангел и Иисус Навин. Три сына Вождя. От 15.07.2019

45. Михаил Архангел и его война в библии. Часть 1. Галгал-Иерихон-Гай-Иерусалим

От 14. 08. 2019

46. Михаил Архангел и его война на Русской равнине. Часть 2. Гаваон и др. библейские города. Смерть 5 царей. От 15. 08. 2019

47. Михаил Архангел. Конец войны. Часть 3. Города Муром, Нижний Новгород, Арзамас и др. От 01. 09. 2019.

48. Падшие Ангелы в Мифах Древней Греции. Марс и Красный Дракон. От 13. 09. 2019

49. Руины Рязани на карте Московии 1706 г. Город Рязань и библейский город Ресен. От 7. 10. 2019.

50. Киев не мать городов русских. От 16. 10. 2019.

51. Троян, Ярило и Георгий Победоносец как персонажи русской истории. От 29. 10. 2019.

52. О «документальном» фильме «Рюриковичи» 2019 г. От 7. 11. 2019. Тонких Г.Л.

53. Синеус и Трувор. Кто сказал, что это мифические герои. Города Изборск, Псков, Новгород Северский. От 19. 11. 2019.

54. Смерть Олега Вещего. Где его могила. Город Череповец и Лобное место. От 25. 11. 2019.

55. Олег Вещий последний Герой Древности. Орвар Одд. Город Углич. Библейский порт Тир и город Константинополь. От 18. 12. 2019.

56. «Один» мятежный Демон древних славян. От 04. 01. 2020 г.

57. Асгард земля «Одина». Северный Казахстан. От 26. 01. 2020.

58. Российские города на древней Мадабской карте. Царство Крёза «Лидия» в Пермском крае. Тор, Тюр и Туркестан. От 02. 04. 2020. (О хронологии)

59. Рязанский Армагеддон. Древнее царство Рязанское. Версия. От 23. 04. 2020. (Продолжение «Руины Рязани…» п. 49).

60. Мервино и Мурмино в Рязанской области. От 09. 05. 2020.

61. Архангел Иеремиил и город Вятка. От 17. 05. 2020.

62. «Библейские» земли Нагорная, Низовская, Полуденная на карте Московии 1706 г. От 19. 05. 2020.

63. Архангел Уриил и город Архангельск. От 04. 06. 2020.

64. Странности древней истории Грузии. Древние названия России. (Грузия) ( Этруски) От 15. 07. 2020.

65. Странности древней истории Грузии. Часть 2. Армази. Русские надписи на артефактах в Армази. От 1. 08. 2020 г.

66. Архангел Михаил. «И пасть, опалённый звездой по имени Солнце». От 02. 09. 2020 г.

67. Геракл и Русское отечество. Петербург и библейский город Нево. От 29. 10. 2020 г.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

69. Химера, Геката и Афина Паллада. Воинственный клич Афины Паллады. От 10. 02. 2021 г.

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71. Фракийский царь Рес, «Ресеи» и Русы. Город Рязань От 18. 03. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г.

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74. Русы и Зыряне в Пермском крае, Эрзя в Мордовии, Рязанцы в Рязанском крае. Что общего? От 27.04.2021г.

75. Смерть главных союзников русов фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г.

76. Троянская загадка. Созвездие Русов-Рысь. Город Ржев. От 13.05.2021г.

77. Александровская слобода и Сериф древнегреческий. Созвездие отца Персея Трета Треугольник. От 31.05.2021г.

78. Всадники Апокалипсиса находятся в Петербурге. От 11.06.2021г.

79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. Катастрофа на Чукотке. От 19.07.2021г.

80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

82. Древние города Охотского моря на реках Охота, Уда, Пенжина, Амур. Страна Лемурия и Ламское (Охотское) море. От 15.09.2021г.

83. Древние города реки Анадырь на Чукотке на карте Келлера 1590 г. Название Якутия. От 19.09.2021г.

84. Древние города реки Лена на карте Келлера 1590 г. Море Лаптевых и Новосибирские острова на месте утонувшего материка. От 29.09.2021г.

85. Древняя Пустыня Лоп на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. От 12.10.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

87. Древний город Оймякон в Якутии на старой карте и у Марко Поло. Древние города на реке Индигирка. Путь Марко Поло в Карокорум. От 25. 10. 2021.

88. Марко Поло разрушает миф о монголо-татарах. От 13. 11. 2021г.

89. Путь Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021. (Путь-1).

90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники (от Марко Поло). От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

95. Китеж град и «Небесный город» Квинсай. Москва и столица Катая «Царьград». От 23. 02. 2022г.

96. У кого «украли» историю, отдав её монголо-татарам (Марко Поло и Меркатор). От 15. 03. 2022 г.

97. Путь-6 Марко Поло в Индию. Русский след. От 7. 04. 2022 г.

98. Путь-7 Марко Поло в Россию. От 21. 04. 2022 г

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г . Автор Тонких Г.Л. («Nekto» на Ящике Пандоры, рубрика «Свобода слова»).

*Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме).