Мишустин: страны ЕАЭС могут дать эффективный ответ на давление Запада только сообща
Давление Запада на отдельные государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) усиливается, эффективно ответить страны объединения могут только сплотившись. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске.
«Давление коллективного Запада на отдельные государства “пятёрки” усиливается. Это отражается на всех участниках союза. Наши экономики тесно связаны, поэтому эффективно отвечать на недружественные шаги можно только сообща, – сказал он. – Основная задача – минимизировать влияние санкций на граждан, укрепить макроэкономическую стабильность».
«Важно обеспечить дальнейшее поступательное развитие евразийской интеграции, совместно преодолевать последствия нестабильности международной экономической системы в условиях новой непростой геополитической реальности», – подчеркнул Мишустин.
Он предложил «ускорить переход на собственные международные финансовые расчётные механизмы, расширить практику использования национальных валют во внешнеторговой кооперации между нами с теми странами, которые зарекомендовали себя надёжными партнёрами», и как можно быстрее создать новые транспортные коридоры. Необходимо также стимулировать импортозамещение.
«Мы должны снизить зависимость от зарубежных поставок, запустить собственные совместные инновационные проекты по разработке и выпуску востребованной продукции. Перспективным является взаимодействия в сфере вычислительных мощностей, авиастроения, фармацевтики. Необходимо активизировать взаимодействие по цифровой повестке, внедрение современных технологий сокращает многие виды издержек, прежде всего при обмене информацией, принятии решений и воплощении их в жизнь», – отметил премьер.
Глава правительства РФ также заявил, что необходимо наращивать взаимодействие ЕАЭС с другими объединениями и странами.
«В мире растёт интерес к взаимодействию с ЕАЭС. Предлагаем усилить наши контакты с друзьями и партнёрами, прежде всего с участниками Содружества Независимых Государств. Необходимо выстроить конструктивное сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки, реализовать весь комплекс договорённостей с Китаем и ускорить переговоры по расширению торговых связей с Египтом, Индией и Ираном», – перечислил он.
Глава Кабмина добавил, что союз нацелен и на продуктивный диалог с ведущими региональными объединениями, такими как ШОС и АСЕАН. «Всё это даст существенное преимущество для продвижения евразийских товаров на внешних рынках и для укрепления роли ЕАЭС на международной арене», – заключил Мишустин.
На заседании межправсовета были подписаны 15 ранее согласованных документов. Большинство из них так или иначе преследуют одну цель — сделать союз более независимым от недружественных стран Запада, развязавших санкционную войну.
По материалам сайта Кабмина РФ, ТАСС, РИА Новости, НТВ