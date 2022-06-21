Давление Запада на отдельные государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) усиливается, эффективно ответить страны объединения могут только сплотившись. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в Минске.

«Давление коллективного Запада на отдельные государства “пятёрки” усиливается. Это отражается на всех участниках союза. Наши экономики тесно связаны, поэтому эффективно отвечать на недружественные шаги можно только сообща, – сказал он. – Основная задача – минимизировать влияние санкций на граждан, укрепить макроэкономическую стабильность».

«Важно обеспечить дальнейшее поступательное развитие евразийской интеграции, совместно преодолевать последствия нестабильности международной экономической системы в условиях новой непростой геополитической реальности», – подчеркнул Мишустин.

Он предложил «ускорить переход на собственные международные финансовые расчётные механизмы, расширить практику использования национальных валют во внешнеторговой кооперации между нами с теми странами, которые зарекомендовали себя надёжными партнёрами», и как можно быстрее создать новые транспортные коридоры. Необходимо также стимулировать импортозамещение.

«Мы должны снизить зависимость от зарубежных поставок, запустить собственные совместные инновационные проекты по разработке и выпуску востребованной продукции. Перспективным является взаимодействия в сфере вычислительных мощностей, авиастроения, фармацевтики. Необходимо активизировать взаимодействие по цифровой повестке, внедрение современных технологий сокращает многие виды издержек, прежде всего при обмене информацией, принятии решений и воплощении их в жизнь», – отметил премьер.

Глава правительства РФ также заявил, что необходимо наращивать взаимодействие ЕАЭС с другими объединениями и странами.

«В мире растёт интерес к взаимодействию с ЕАЭС. Предлагаем усилить наши контакты с друзьями и партнёрами, прежде всего с участниками Содружества Независимых Государств. Необходимо выстроить конструктивное сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки, реализовать весь комплекс договорённостей с Китаем и ускорить переговоры по расширению торговых связей с Египтом, Индией и Ираном», – перечислил он.

Глава Кабмина добавил, что союз нацелен и на продуктивный диалог с ведущими региональными объединениями, такими как ШОС и АСЕАН. «Всё это даст существенное преимущество для продвижения евразийских товаров на внешних рынках и для укрепления роли ЕАЭС на международной арене», – заключил Мишустин.

На заседании межправсовета были подписаны 15 ранее согласованных документов. Большинство из них так или иначе преследуют одну цель — сделать союз более независимым от недружественных стран Запада, развязавших санкционную войну.

По материалам сайта Кабмина РФ, ТАСС, РИА Новости, НТВ