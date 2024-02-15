Это рекордный – по сути, уникальный показатель, за весь советский период и постсоветское 35-летие! А согласно подписанным в конце 2023 года соглашениям и контрактам, в наступившем году число стран, импортирующих в основном российские сельхозпродукты, составит не менее 90.

Такая динамика экспорта стала возможной благодаря устойчивому росту производства продовольственной продукции в РФ, особенно в последние три года. В результате, самообеспеченность страны к началу 2024 года, по данным Минсельхоза и Минэкономразвития РФ, превысила 90%. А по зерну и продуктам его переработки этот показатель превышает 100%. Не менее высокие показатели самообеспеченности РФ по мясной, плодоовощной продукции, растительным маслам… То есть Россия наращивает поставки своего продовольствия отнюдь не в ущерб его внутрироссийскому потреблению.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на днях сообщил СМИ, что экспорт российской сельхозпродукции достиг почти 4 трлн рублей в 2023 году, что стало историческим рекордом отрасли. Причем доля дружественных России стран, таких как Китай, Бразилия и др. – в этих поставках приблизилась к 90%». А в целом экспорт из РФ сельхозсырья и готового продовольствия за прошлый год вырос почти на 70%.

Любые препятствия для наших поставок, создаваемые коллективным Западом уже не первый год, терпят фиаско. Поскольку рост общемирового спроса на продовольствие, особенно в странах Азии, Африки и Латинской Америки, повышает конкурентоспособность российской продукции.

Как показывают опросы местных информагентств и аграрных ведомств компаний-импортеров сельхозпродукции более чем в 40 странах-импортерах продовольствия (2022-23 гг.), в сравнении с зарубежными, продовольственные товары РФ более привлекательны благодаря их высокому качеству, широкому ассортименту и гибкой ценовой политике российских агропредприятий.

Так, экспорт товаров российского АПК в Китай за 2023 г. вырос втрое (экспортируют сельхозпродукты в Китай свыше 3 тыс. предприятий российского АПК), в Турцию – почти втрое, а в Иран – в 6 раз. По информации Минсельхоза РФ, Россия стала основным поставщиком пшеницы и пшеничной муки в Алжир и Саудовскую Аравию; наладила поставки разнообразных продуктов птицеводства в Китай и почти во все страны Персидского залива. Крупные объемы свинины, птицеводческой и масло-молочной продукции направляются всем странам Индокитая, Индии, Индонезии. А растительные масла и кондитерские изделия Россия поставляет в растущим объеме с 2023 года более чем 50-ти странам.

В этой связи примечательна оценка замминистра сельского хозяйства РФ Андрея Кучерова: «К началу 2024 года российская продукция АПК поставляется в 150 государств. Мы сместили фокус в сторону дружественных стран, что позволило расширить поставки даже в те страны, которые раньше были аутсайдерами с точки зрения нашего сельхозэкспорта». Например, агропоставки РФ в восточноафриканскую Танзанию, уточнил замминистра, «увеличились вчетверо, в Бразилию – более чем в полтора раза. Вдвое выросли поставки сельхозпродуктов в Кению».

Растущую заинтересованность многих стран именно в российской агропродукции подтверждает и тот факт, что 3 февраля с.г. на межправительственном совете стран ЕАЭС было подписано соглашение «О дальнейшем развитии экспорта по проекту «Агроэкспресс».

Напомним, что в ЕАЭС и в целом в СНГ с начала 2020-х действует система «Агроэкспресс» – скоростных железнодорожных перевозок более чем 30-ти категорий продовольственных грузов в сообщении России с Азербайджаном и Узбекистаном, в 2022-23 гг. к этой системе подключились Иран, Казахстан и Китай.

Такие перевозки позволяют более чем на две трети сократить потери/порчу продукции и ускорить её доставку в торговые сети или на переработку. Поэтому взаимные поставки агроэкспрессами за 2021-23 годы возросли почти вдвое, в 2024-25 гг. они увеличатся минимум на половину в сравнении с 2023 годом. Примерно наполовину расширится и ассортимент перевозимой продукции.

В соответствии с упомянутым соглашением в текущем году к данной системе подключатся ОАЭ, Оман и Индия, т.к. растут взаимопоставки продовольственных товаров между этими странами и странами ЕАЭС-СНГ. А согласно подписанным и запланированным контрактам, взаимные поставки сельхозсырья и готового продовольствия между этими странами и Россией в сравнении с 2023 г., возрастут, в целом, более чем наполовину в 2024-25 гг. В том числе российский сельхозэкспорт в эти три страны увеличится почти вдвое. Ввиду географического фактора, на маршрутах с Эмиратами, Оманом и Индией железнодорожные агроэкспрессы дополнятся перевозками на морских судах-рефрижераторах.

Что касается прежних направлений таких перевозок, министр торговли Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев поясняет: «Одним из результатов 2023 года стало возобновление регулярных железнодорожных поставок продуктов из РФ в КНР, доступ которой китайцы ранее ограничили антиковидными мерами». Российские же мясопродукты, товары птицеводства, кондитерские и молочные изделия «с 2023-го перевозятся по железной дороге в КНР и через Казахстан». А предстоящее открытие «еще трех российско-китайских погранпереходов позволит нашим странам ощутимо нарастить поставки друг другу разнообразного продовольствия».

Что касается расчетов по этим поставкам, доля национальных валют к настоящему времени достигает примерно трети. Но всё большее число стран-партнеров предлагают увеличивать долю нацвалют в расчетах за обоюдные поставки сельхозпродукции.

Соответственно в правительстве России, как сообщила СМИ вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, завершается разработка документации для перехода в расчетах на рубли и нацвалюты стран-импортеров/поставщиков. Иностранные покупатели смогут открывать специальные рублевые счета типа «З» и специальные нацвалютные счета для оплаты поставок российской сельскохозяйственной продукции. Равным образом те же счета предназначены и для оплаты сельхозимпорта из дружественных стран.

Ввод в действие такой расчетной системы запланирован на текущий год. По мнению вице-премьера, новый механизм взаиморасчетов «станет инструментом защиты российских агроэкспортеров и наших дружественных стран от бездумного санкционного давления Запада. Тем более что этот механизм выгоден нам и нашим партнерам».

Словом, Россия даже в условиях санкционного прессинга коллективного Запада укрепляет свои позиции на мировом продовольственном рынке. Что стратегически важно для нас и в геополитическом плане.

Специально для «Столетия»

Алексей Балиев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Россия стала основным экспортером продовольствия более чем в 70 страны. Это рекордный показатель за всю историю.

2. Число стран-импортеров российских продуктов в 2024 году достигнет 90.

3. Рост экспорта стал возможен благодаря увеличению производства продовольствия в России. Самообеспеченность продуктами превысила 90%.

4. Экспорт продовольствия в 2023 году вырос на 70% и достиг 4 трлн рублей.

5. Основными импортерами стали Китай, Турция, Иран и другие дружественные страны.

6. Российские продукты привлекательны за счет высокого качества, ассортимента и гибкой ценовой политики.

7. Развивается система "Агроэкспресс" для ускоренной доставки продуктов в страны ЕАЭС и СНГ.

8. Растет доля расчетов в национальных валютах, планируется переход на рубли и валюты импортеров.

Вывод:

Санкции Запада, вероятно, сыграли положительную роль в укреплении независимости и самодостаточности России в продовольственной сфере. Во-первых, Россия была вынуждена нарастить собственное производство многих продуктов питания. Во-вторых, переход на расчеты в национальных валютах снизил зависимость от доллара и евро. Таким образом, санкции послужили своего рода катализатором процессов импортозамещения и экономической независимости России.