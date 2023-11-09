Никто, наверное, не станет отрицать, что международная торговля тесно связана с импортозамещением. Чем больше оригинальных товаров, которым нет аналогов в мире, может предложить та или иная страна, тем выше её авторитет.

Вопреки расхожим представлениям скептиков о том, что импортозамещение в России проваливается, наша продукция с успехом завоевывает международные рынки. Было время, когда из-за того, что невозможно заместить маленькую деталь, останавливались целые цеха, преставали работать производства. За полтора года наш бизнес сумел адаптироваться к новой реальности, освоил новые образцы конкурентоспособных изделий, которые оказались лучше и дешевле зарубежных аналогов. Сегодня уже выпускается более 600 различных продуктов, многие из которых не имеют аналогов на мировом рынке. Их с удовольствием покупают в Индии, КНР, Мексике, Беларуссии и Казахстане. Об этом шла речь на Международный экспортном форуме «Сделано в России – 2023». На него съехались представители 146 компаний из 46 регионов страны, которые уже сегодня могут предложить отечественную продукцию, ориентированную в том числе на внешние рынки.

Причём торгуем мы не только с друзьями, но и с недругами, которые через посредников из третьих стран заказывают наши товары. Вместо того, чтобы уговаривать американцев продать нам бытовую технику и автомобили, наша страна наоборот стала дистанцироваться от их продукции, не позволять им зарабатывать на российских торговых площадках. Если раньше США находились на пятом месте среди торгово-экономических партнёров РФ, то теперь они скатились в окончание списка. Торговый оборот между странами снизился в 11 раз, хотя главные зачинщики санкционной политики в этом году закупили у России рекордный объем удобрений. Зато, например, товарооборот между Россией и Индией оказался рекордным. Наших недругов насторожило, что теперь порты Дальнего Востока переполнены контейнерами: товары из России переориентированы на Юг и Восток.

На Западе плачутся не только по российскому газу, но и по стали. Когда о скидках договориться не удалось «цивилизованные» европейцы вспомнили о своей политике принуждения и начали конфисковывать иностранные активы у владельцев российских сталелитейных заводов, давая понять, что намерены вести переговоры жёстче, чтобы добиться скидок. Но на их угрозы Россия не повелась.

К великому недоумению Европы, российские компании резко прекратили вывод денег за границу и вместо этого сосредоточились на переработке сырья и материалов. Зачем импортировать крепеж для сайдинга из Италии, фурнитуру из Германии, если можно построить свои заводы и получать значительно большую прибыль на благо страны?

Получив существенные стимулы от государства, отечественные производители договорились о программе внутреннего развития и инвестиций. Как бы не критиковали нашу работу по импортозамещению, но всё более очевидные успехи в этом направлении признаёт не только Росстат, но и зарубежные эксперты.

Например, S&P Global – ведущая международная компания, предоставляющая кредитные рейтинги, эталонные показатели, исследования и бизнес-решения для организаций, работающих на глобальных рынках. Перемены в стране, со всех сторон атакованной санкциями, невозможно не заметить. С начала этого года у нас открыто 140 новых промышленных предприятий, причём большинство из них выпускают продукцию в таких больших объёмах, которых раньше невозможно было себе и представить. У нас впервые стали серийно производиться газовые турбины большой мощности, то есть теперь мы можем смело отказаться от импорта с Запада. За короткий срок удалось перевести на российские рельсы производство многих компонентов отечественного авиастроения. «ОДК-Пермские моторы» перешло на серийный выпуск двигателя ПД-14 для отечественного самолёта МС-21.

Конкурентоспособные и надежные товары, которым могут позавидовать за рубежом, привезли на выставку, приуроченную к экспортному форуму. Премьер-министр Михаил Мишустин задержался у уникального лазерного аппарата Urolase Max, применяемого как на операциях мягких тканей, так и в лечении мочекаменной болезни, который сам ведёт скальпель хирурга в нужном направлении, показывает точное расположение поврежденных тканей. Не в Москве, а в небольшом городке Рыбинске Ярославской области производят полностью автоматизированные станки для изготовления эндопротезов, зубных коронок, виниров, конструкций на имплантах, пластин для остеосинтеза, ветеринарных протезов. Рыбинские станки, не успевшие ещё выйти в серию, уже ждут в Египте, ОАЭ, Мексике и странах СНГ.

Председателю правительства показали чудо-станок, предназначенный для удаления с помощью лазера следов нефтепродуктов, краски, ржавчины и других загрязнений с любой поверхности. Технология лазерной очистки не производит испарений или вредных выбросов, не оставляет следов на поверхности, да ещё и значительно экономит электроэнергию. Но, пожалуй, больше всего на выставке поразили премьера греющие стекла, стеклопакеты с электрообогревом и высокоэффективные стеклянные обогреватели по уникальной запатентованной в России технологии. Они не только сохраняют тепло в помещении, но и устраняет конденсат и предотвращают запотевание.

Оценку сегодняшней ситуации на экспортном форуме Михаил Мишустин обозначил одной фразой: «Вопреки всем вызовам и давлению Россия продолжает развиваться». Об этом говорит расширяющееся внутреннее производство, активное формирование экономики предложения, подъём в обрабатывающих отраслях.

Наша продукция уверенно пробивает себе дорогу на рынках дружественных стран ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки. Несмотря на все попытки извне сдержать этот процесс, деловые связи со странами и целыми континентами укрепляются, а объёмы торговли и перевозок, по данным таможенников, растут из месяца в месяц. Россия заняла шестое место во внешней торговле с Китаем, более чем в два раза вырос объём торговли с Индией, ОАЭ, активно развивается сотрудничество с Белоруссией и Казахстаном.

Несмотря на усиление незаконных санкций, нашим экспортерам агропромышленной продукции, энергетического машиностроения, участникам проектов мирного атома за рубежом удаётся выходить на новые рынки. Наши товары всё больше привлекают зарубежного покупателя. Причём опережающими темпами (на сотни миллиардов рублей), что особенно важно, растёт и экспорт продукции не связанной с сырьём и энергетикой.

При этом нужно отдавать себе отчёт в том, что нашей продукции на внешних рынках никто не будет стелить красную дорожку. С нами захотят иметь дело и друзья, и недруги только там, где это им выгодно. Жёсткая конкуренция существует даже между странами объединения БРИКС, связанными друг с другом кооперацией. Вот почему особое внимание уделяется качеству и конкурентоспособности наших товаров.

Знаком «Сделано в России», выражающим признание надёжности товаров, которую особенно ценят за рубежом, промаркированы уже более тысячи наименований продукции из 32 регионов. В 23-х – развивается система добровольной сертификации.

С российскими производителями покупатели знакомятся теперь как очно, на специализированных выставках в павильонах с названием Made in Russia (они заработали в шести странах), так и благодаря онлайн-магазинам, открытым на 14 крупнейших маркетплейсах более чем в 20 государствах, а также в мультиязычном электронном каталоге с российскими товарами. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт», в рамках которого правительство оказывает помощь экспортёрам, помогает внедрять более адресные решения по субсидированию и администрированию условий ведения торговых операций. Но, как показывает практика, одной такой программы мало. Для дополнительной помощи отечественным компаниям в освоении новых рынков правительство готово запустить ещё одну программу продвижения наших товаров национального бренда «Сделано в России», прошедших государственную сертификацию.

Продвижение наших товаров на внешних рынках предполагает развитие логистики, позволяющей существенно снизить транспортные издержки при замене западного направления, по которому раньше направлялись грузопотоки из России.

Прибалтийские республики, которые закрывают перед нами свой транспортный узел, заменит новая экспортная ветка – Восточный полигон. Мы активно создаём международный транспортный коридор «Север – Юг», на территории Ирана началось проектирование важного участка железной дороги Решт – Астара. Наши корабли прокладывают новые торговые пути в Азовском и Чёрном морях. Грамотная логистика повышает надёжность поставок, снижает издержки экспортеров и увеличивает их конкурентоспособность на новых столь важных для нас рынках.

Дальнейшее развитие внешней торговли в условиях санкций связано с созданием более справедливой мировой экономики, новых альянсов, в том числе с участием государств глобального Юга.

Одним из примеров равноправного сотрудничества может служить новый совместный финансовый механизм поддержки промышленной кооперации со странами ЕАЭС, о котором договорились главы государств в мае этого года. Смысл его в том, что если три или более страны из Евразийского экономического союза решат создать кооперационные проекты, то процентные ставки по кредитам для них будут субсидировать из бюджета союза.

Несмотря на запугивания западных политиков бизнес очень многих государств хочет вести дела с Россией: торговать, инвестировать, участвовать в совместных проектах. Главная задача на ближайшее время научиться обходиться без западных посредников, обеспечить «доступ на мировые рынки на основе собственной или созданной с партнёрами инфраструктуры внешней торговли». Отечественные компании уже находят возможности рассчитываться с контрагентами, обходя санкционные ограничения. Чтобы увеличить доступность расчётов, правительство РФ готовит совместные решения вместе с ЦБ.

Развитие внешнеторговых связей предъявляет особые требования к бизнесу. Государство стремится выстроить взаимоотношения с отечественными предпринимателями на правовой основе, чтобы эхо девяностых, когда, как образно выразился первый вице-премьер Андрей Белоусов, было выгодно «крысить», «хрючить» и «копытить», не напоминало о себе. Прошло время, когда государство создавало для бизнеса барьеры, а бизнес старался их обойти, обмануть налоговую, покупателя, работника, чтобы нажиться на готовеньком и потом спокойно покинуть страну. Белоусов пожелал нашему бизнесу превратиться в единорогов. «Единорогами» называют крупные компании-стартапы, рыночная стоимость которых оценивается в $1 млрд и более. По данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, летом 2023 года в мире насчитывалось полторы тысячи таких компаний. Все они прописаны за рубежом. К 27 из них, кстати, приложили руку выходцы из России. И хотя за последний год в нашей стране не появилось таких суперкомпаний, вопрос развития инновационного бизнеса крупных масштабов стоит на повестке сегодняшнего дня.

На экспортном форуме речь зашла о новой стратегии внешнеэкономической деятельности России. Её разработка, как объяснил на пленарной сессии форума первый вице-премьер Андрей Белоусов, связана со сменой «парадигмы функционирования мирового экономического пространства».

Если раньше успех зависел от того, насколько глубоко страна могла встроиться в систему мировой экономической торговли, то теперь на первый план выходит «парадигма формирования собственной стратегической устойчивости». Россия обладает всеми возможностями для создания собственного пути развития.

Необходимо выстроить два пространства – ближнее и дальнее. На ближнем мы работаем со странами, связанными кооперацией, общими правилами, принципами и стандартами (ЕврАзЭС, БРИКС). Свойства товаров обозначены на упаковках на нескольких языках. Но есть ещё и дальний круг опорных стран, с которыми мы торгуем и выстраиваем систему партнёрства в зависимости от их специфики. Стратегия внешнеэкономической деятельности будет учитывать особенности продвижения наших товаров на самые разные рынки. Среди основных приоритетов страны при формировании стратегической устойчивости заявлены снижение неопределенности новых рынков для экспортеров, выстраивание финансово-расчетной инфраструктуры, дальнейшее снятие транспортно-логистических барьеров, пересборка системы поддержки экспорта, развитие гуманитарного партнерства, контактов в сфере культуры, образования и здравоохранения.

Как бы ни старались наши недруги унизить и отменить Россию в международной торговле, их пропаганда не срабатывает. Это подтверждает и расширение БРИКС, и выстраивание планов долгосрочного сотрудничества с целым рядом опорных стран Ближнего Востока, Азии, Южной Америки, Африки.

Сегодня актуален новый формат внешнеторговых связей, опирающихся на доверие к России как к равноправному партнёру. Но как бы не расширялся товарооборот, экономическое сотрудничество с дружественными странами должно способствовать достижению национальных целей развития, поставленных президентом. На это и нацелена теперь вся внешнеэкономическая политика.

Специально для «Столетия»

Иван Полетаев

Комментарий редакции

В данной статье можно выделить следующие основные тезисы:

1. Несмотря на санкции, Россия активно развивает собственное производство и наращивает экспортный потенциал. За полтора года российский бизнес адаптировался к новым условиям и научился производить конкурентоспособную продукцию, не уступающую импортным аналогам.

2. Российские товары пользуются спросом на рынках дружественных стран (Индия, Китай, страны СНГ и др.). Объем торговли с этими странами растет.

3. Россия активно развивает транспортную инфраструктуру и логистику, чтобы оптимизировать торговые потоки в обход санкций.

4. Государство оказывает поддержку российским экспортерам через различные программы и механизмы.

5. Формируется новая стратегия внешнеэкономической деятельности России, направленная на обеспечение стратегической устойчивости и развитие торговли со странами-партнерами на взаимовыгодных условиях.

Вывод: несмотря на санкционное давление, Россия демонстрирует экономическую устойчивость, наращивает экспортный потенциал и укрепляет торговые связи со странами-партнерами. Развитие внешнеэкономических связей ориентировано на реализацию национальных интересов и достижение целей развития.