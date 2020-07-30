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В ЕАЭС выстроилась длинная очередь

07:42. 30 июля 2020 44 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

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В Евразийский экономический союз стоит длинная очередь, заявил генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, комментируя переговоры Израиля и ЕАЭС о зоне свободной торговли.

По словам Лепехина, Евразийский экономический союз, как и любое экономическое объединение, выгодно любому партнеру, поскольку в современной экономике главной проблемой является экспорт.

«В условиях перепроизводства товаров в мире идет борьба за рынки сбыта этих товаров, и некоторые рынки очень высококонкурентны, на них достаточно сложно попасть новым игрокам… По этой причине стоит очень длинная очередь в тот же самый Евразийский экономический союз, соглашение с которым позволяет надеяться на возможность экспорта своих товаров на евразийских рынках», — сказал Лепехин в эфире радио Sputnik.

Он считает, что Россия и другие страны ЕАЭС являются для Израиля безусловно привлекательным рынком, а они, со своей стороны, заинтересованы в израильском рынке.

«Для России израильская экономика важна, поскольку Россия, прежде всего в области энергетики реализует целый ряд проектов в этой стране. Есть и другие статьи поставок из России и других стран ЕАЭС в Израиль, то есть сотрудничество абсолютно взаимовыгодно», — заявил эксперт.

Ранее временный поверенный в делах Израиля в РФ Яков Ливне заявил, что Израиль и Евразийский экономический союз достигли прогресса в вопросе заключения соглашения о зоне свободной торговли. Он рассказал, что переговоры о зоне свободной торговли между Израилем и ЕАЭС продолжаются. До начала пандемии было проведено шесть раундов консультаций, последняя встреча состоялась в марте 2020 года в Иерусалиме. Стороны продолжают работать в онлайн-формате. По словам Ливне, хороший прогресс был достигнут по соглашению о ЗСТ, оно будет подписано без промедления.

Как заявлял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, РФ рассчитывает, что в 2020 году ЕАЭС серьезно продвинется в переговорном процессе по зоне свободной торговли с Египтом и Израилем.

Евразийский экономический союз функционирует с 1 января 2015 года. Участники союза — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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Источник: https://eadaily.com/ru/news/2020/07/28/v-eaes-vystroilas-dlinnaya-ochered-ekspert?utm_referrer=httpszen.yandex.com&utm_campaign=dbr

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