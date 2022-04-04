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Мишустин объявил о возобновлении авиасообщения РФ с 52 странами

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Мишустин объявил о возобновлении авиасообщения РФ с 52 странами

Россия с 9 апреля снимает коронавирусные ограничения и возобновляет сообщение более чем с 50 дружественными странами. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией «Единая Россия».

«Уровень заболеваемости идёт на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны российским авиакомпаниям. Сейчас они могут летать без ограничений в 15 стран, в том числе в ряд государств ЕАЭС, Катар, Мексику и некоторые другие. Теперь мы возобновляем авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные нам государства», – сказал он.

В оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции COVID-19 уточнили, что речь идёт о полном снятии ограничений на регулярное и чартерное авиасообщение с Алжиром, Аргентиной, Афганистаном, Бахрейном, Боснией и Герцеговиной, Ботсваной, Бразилией, Венесуэлой, Вьетнамом, Гонконгом, Египтом, Зимбабве, Израилем, Индией, Индонезией, Иорданией, Ираком, Кенией, Китаем, КНДР, Коста-Рикой, Кувейтом, Ливаном, Лесото, Маврикием, Мадагаскаром, Малайзией, Мальдивами, Марокко, Мозамбиком, Молдавией, Монголией, Мьянмой, Намибией, Оманом, Пакистаном, Перу, Саудовской Аравией, Сейшелами, Сербией, Сирией, Таиландом, Танзанией, Тунисом, Турцией, Уругваем, Фиджи, Филиппинами, Шри-Ланкой, Эфиопией, ЮАР и Ямайкой.

Мишустин подчеркнул, что власти по-прежнему намерены поддерживать и внутренний туризм.

«В рамках национального проекта по туризму инвесторы, которые станут вкладываться в строительство гостиниц, смогут значительно снизить стоимость заёмных средств. Для них разработана программа по льготному кредитованию по ставке 5%», – в частности, отметил он.

По материалам сайта Кабмина РФ, НТВ

Источник: http://stoletie.ru/lenta/mishustin_objavil_o_vozobnovlenii_aviasoobshhenija_rf_s_52_stranami_540.htm
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