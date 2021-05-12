Премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчётом правительства. Свою речь он начал с оценки эпидемиологической ситуации в стране.

«Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано. Именно этот год должен стать переломным в победе над [коронавирусной] инфекцией [COVID-19]. Это наша общая ответственность и совместная работа, которая не прекращается ни на минуту», – сказал глава Кабмина.

Мишустин подчеркнул, что сейчас нашей стране важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы не допустить впредь подобного.

«Мы приступили к созданию мощного санитарного щита нашей страны, о котором президент говорил в своём Послании», – сообщил он и поблагодарил депутатов за поддержку законопроекта «О биологической безопасности», который создал правовые основы для развёртывания такой системы.

По его словам, власти сейчас уделяют серьёзное внимание развитию санитарно-эпидемиологической и инфекционной служб. «Правительство работает над тем, чтобы риск возникновения опасных инфекций в России свести к минимуму. Для этого у нас есть всё необходимое. Самое главное – высококлассные учёные и сильная научная база. В Санкт-Петербурге работает институт имени Пастера, в Саратове – российский научно-исследовательский институт «Микроб». И, конечно, в Новосибирске – центр «Вектор», который я недавно лично посетил. Санитарный щит, о котором мы говорим, необходим, чтобы обезопасить всех, кто живёт в нашей стране», – сказал он.

21 апреля в Послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что стране необходим «мощный и надёжный щит», который при потенциальном появлении новой инфекции позволит за четыре дня разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную вакцину. Почти сразу в СМИ появилась информация о том, что Роспотребнадзор уже разработал соответствующую стратегию. По данным «Фармацевтического вестника», она включает четыре проекта в области внедрения новых технологий и искусственного интеллекта (ИИ) для мониторинга новых угроз; введения новых образовательных программ в систему здравоохранения; развития национальной лабораторной диагностики; а также ускорения массового тестирования и вакцинации. Предполагается, что в текущем году для быстрого создания вакцин должны спроектировать четыре технологические платформы, к 2024 году их количество увеличится до шести.

В ходе выступления Мишустин, в частности, затронул и тему роста цен. Одной из причин этому явлению он назвал «жадность отдельных производителей и торговых сетей». При этом премьер напомнил, что «у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах».

Глава Кабмина отметил, что низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке разогнали инфляцию в мире. В том числе — повысили стоимость продуктов питания. «Многие предприниматели, не желая терять выгоду, подняли внутренние цены вслед за мировыми. А импортируемая инфляция стала оборотной стороной наших успехов в наращивании экспортного потенциала АПК. Что подтолкнуло рост цен внутри страны, прежде всего — на социально значимые товары, — сказал он. — Поэтому правительство применило гибкий подход, чтобы сдержать цены на социально значимые продукты. Мы сделали выбор в пользу экономических инструментов».

Премьер напомнил, что для продовольственных товаров были введены долгосрочные компенсационные механизмы, снижающие зависимость внутренних цен от мировых. Теперь эта экспортная пошлина в виде субсидий возвращается производителям.

Ранее правительство продлило соглашения по сдерживанию цен на продукты. Для сахара они действуют до 1 июня, для масла — до 1 октября этого года. Это произошло на фоне роста стоимости товаров. В Кремле политику сдерживания цен назвали филигранным процессом.

В России за последний месяц выросли цены на некоторые продовольственные товары. Так, куриные яйца в среднем подорожали на 6,82%, при этом в 13 субъектах РФ цены увеличились на 10-20,6%. Среди подорожавших овощей аналитики перечислили репчатый лук, картофель и белокочанную капусту.

«И ещё о том, что особенно беспокоит людей — это цены на бензин, – отметил, выступая с ежегодным отчётом, Мишустин. – Надо сказать, что каким бы тяжёлым ни был прошлый год, стоимость топлива тогда не выросла выше инфляции. И мы продолжим держать ситуацию под контролем. С использованием всех доступных инструментов, в том числе законодательных».

Глава Кабмина также пообещал, что правительство выполнит все обязательства в социальной сфере. По его словам, с начала пандемии выплаты от государства получила каждая вторая семья. На дополнительную поддержку граждан было направлено почти 2,5 трлн рублей.

«Мы начали и будем поддерживать родителей всё то время, пока растёт их ребёнок. Помощь получат и будущие мамы. С 1 июля ежемесячно специальные выплаты будут назначаться женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках беременности и находящимся в трудной финансовой ситуации. В среднем по стране по 6 300 рублей. Поддержим и малообеспеченных родителей, которые в одиночку воспитывают ребёнка. С 1 июля текущего года на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет выплачиваться в среднем примерно по 5 600 рублей», — отметил премьер.

Более 2 млн оставшихся без работы в пандемию получили доплаты к пособию по безработице. Что же касается поддержки бизнеса, только на налогах и платежах предприятия сэкономили 400 млрд рублей. Более миллиона малых и средних предприятий получили в пандемию 90 млрд рублей на выплату зарплат. Говоря об экономике, Мишустин констатировал: промышленности удалось избежать критического падения в прошлом году и сейчас экономика восстанавливается.

Думский регламент не ограничивает время выступления главы правительства. После доклада и ответов на вопросы слово получат лидеры фракций, а потом у них будет возможность пообщаться с премьером уже в узком кругу — сразу после отчёта на Охотном ряду пройдёт рабочая встреча думского руководства с Мишустиным. Традиционно каждый отчёт Кабинета получает продолжение в виде поручений министерствам и ведомствам. И вероятно, поручения будут обсуждаться на этой встрече.

По материалам сайта Кабмина РФ, РИА Новости, РБК, «Интерфакса», Ленты.ру, Первого канала.