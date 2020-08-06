Шикарная новость!
Долой из нашего языка „инклюзивность, хромую утку, кейсы, плоскую шкалу, гендеры, паблики” и прочую жвачную англо-саксонскую мерзость! А вот лавровское ДБ (без расшифровки) при общении с Западом – включить в нормативную лексику!!!
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Мишустин объявил о начале экспертизы правил русского языка
В России будет разработана концепция государственной языковой политики, также будет усовершенствован механизм подготовки специалистов. Этим займется новая правительственная комиссия по русскому языку. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
По словам государственного деятеля, нашей задачей является сохранение и обеспечение развития русского языка не только в России, но и в мире. Для этого нужно сформировать целостную языковую политику.
Мишустин обратил внимание на то, что в первую очередь будет разработана концепция государственной языковой политики. Определятся единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, которые будут содержать нормы современного русского литературного языка.
Премьер-министр также заявил, что необходимо провести экспертизу правил русской орфографии и пунктуации [Ладно хоть „экспертизу”, а не „реформу”. - Прим. ss69100]. Одна из важных задач комиссии — вопрос повышения уровня подготовки специалистов, особенно тех, чья деятельность связана с профессиональным использованием русского языка.
Президент России Владимир Путин в марте текущего года поручил правительству образовать новую правительственную комиссию. Такое решение было принято по итогам заседания Совета по русскому языку.
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Вот это правильно. Потому что захламили,зачморили и всяко обгадили великий русский язык. Давно пора бы все расставить по местам. Потому что язык действительно великий о основополагающий. А всяким моськам в последние годы было задание его всяко принижать. Ну на то они и моськи,за кусок хлеба и шматок сала мать родную продадут.
Реформировать будут, как большевики. От Мишустина ничего хорошего ожидать не приходится.