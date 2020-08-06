Шикарная новость!





Долой из нашего языка „инклюзивность, хромую утку, кейсы, плоскую шкалу, гендеры, паблики” и прочую жвачную англо-саксонскую мерзость! А вот лавровское ДБ (без расшифровки) при общении с Западом – включить в нормативную лексику!!! Понятно, что власть, особенно при капитализме, заявляет одно – а на практике частенько видим полную противоположность заявленного . Тем не менее в данной инициативе верится в лучшее, ибо и сама власть общается на том же самом русском языке.



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Мишустин объявил о начале экспертизы правил русского языка



В России будет разработана концепция государственной языковой политики, также будет усовершенствован механизм подготовки специалистов. Этим займется новая правительственная комиссия по русскому языку. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По словам государственного деятеля, нашей задачей является сохранение и обеспечение развития русского языка не только в России, но и в мире. Для этого нужно сформировать целостную языковую политику.

Мишустин обратил внимание на то, что в первую очередь будет разработана концепция государственной языковой политики. Определятся единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, которые будут содержать нормы современного русского литературного языка.