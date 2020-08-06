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Шикарная новость!

22:10. 6 августа 2020 113 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Понятно, что власть, особенно при капитализме, заявляет одно – а на практике частенько видим полную противоположность заявленного. Тем не менее в данной инициативе верится в лучшее, ибо и сама власть общается на том же самом русском языке.

Долой из нашего языка „инклюзивность, хромую утку, кейсы, плоскую шкалу, гендеры, паблики” и прочую жвачную англо-саксонскую мерзость! А вот лавровское ДБ (без расшифровки) при общении с Западом – включить в нормативную лексику!!!

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Мишустин объявил о начале экспертизы правил русского языка
Мишустин объявил о начале экспертизы правил русского языка
В России будет разработана концепция государственной языковой политики, также будет усовершенствован механизм подготовки специалистов. Этим займется новая правительственная комиссия по русскому языку. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

По словам государственного деятеля, нашей задачей является сохранение и обеспечение развития русского языка не только в России, но и в мире. Для этого нужно сформировать целостную языковую политику.

Мишустин обратил внимание на то, что в первую очередь будет разработана концепция государственной языковой политики. Определятся единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, которые будут содержать нормы современного русского литературного языка.


Премьер-министр также заявил, что необходимо провести экспертизу правил русской орфографии и пунктуации [Ладно хоть „экспертизу”, а не „реформу”. - Прим. ss69100]. Одна из важных задач комиссии — вопрос повышения уровня подготовки специалистов, особенно тех, чья деятельность связана с профессиональным использованием русского языка.

Президент России Владимир Путин в марте текущего года поручил правительству образовать новую правительственную комиссию. Такое решение было принято по итогам заседания Совета по русскому языку.



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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5150787.html

Метки: мишустин, политика, правительство, президент, Путин, Россия, русский, язык

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 9047 8293
    Stelm 7 августа 2020 в 0:02

    Вот это правильно. Потому что захламили,зачморили и всяко обгадили великий русский язык. Давно пора бы все расставить по местам. Потому что язык действительно великий о основополагающий. А всяким моськам в последние годы было задание его всяко принижать. Ну на то они и моськи,за кусок хлеба и шматок сала мать родную продадут.

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  • 1482 1218
    Андрей Попов 7 августа 2020 в 0:08

    Реформировать будут, как большевики. От Мишустина ничего хорошего ожидать не приходится.

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