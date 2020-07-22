Главная » Политика, События, Творчество

15 тысяч на карту за отдых в России: Мишустин объявил о новой программе поддержки

13:29. 22 июля 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Новость обновляется
15 тысяч на карту за отдых в России: Мишустин объявил о новой программе поддержки | Русская весна

Выступая в Госдуме с первым отчётом о работе правительства, сформированного в январе, премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о новой программе поддержки, которую власти приготовили для россиян в непростом 2020 году.

До конца года будет возможно отдохнуть на российских курортах и получить за это внушительный кешбэк на карту.

Мишустин уточнил, что туристам будут возвращаться от 5 до 15 тысяч рублей (в зависимости от тура), потраченных на отдых в ряде российских регионов. На эти цели правительством выделено 15 млрд рублей.

Куда поедем?

Перечень регионов, включенных в программу, уже озвучен Ростуризмом.

В период с 15 августа по 20 декабря туристов зовут в следующие регионы:

►Центр: Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области;

►Северо-запад: Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия;

►Юг России: Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, Кабардино-Балкария;

►Приволжье: Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, Пермский край, Татарстан, Башкирия, Мордовия, Удмуртия;

►Урал: Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский АО;

►Сибирь: Иркутская, Кемеровская, Новосибирская области, Красноярский край, Бурятия, Хакасия;

►Дальний Восток: Сахалинская область, Приморский и Хабаровский край, Камчатка.

В период с 1 октября до 20 декабря гостей по льготной программе приглашают Алтайский край, Горный Алтай, Калининградская область, Краснодарский и Ставропольский край, Крым и Севастополь, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Условия программы

Оплатить турпоездку нужно картой «Мир», сам тур должен длиться не менее 5 дней.

В этом случае положенный кешбэк придет на карту, с которой была оплачена поездка.

5 тысяч рублей вернут за тур стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч — за поездку стоимостью 50–75 тысяч, 15 тысяч — за отдых дороже 75 тысяч рублей.

Тур должен включать в себя проезд любым видом транспорта и проживание в гостинице или на круизном судне.

Читайте также: Россия больше не будет «удобрять» Прибалтику и «кормить весь мир»

Источник: https://rusvesna.su/news/1595410329

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Из дневника французского посла в России, год 1914-ый
...в эти самые минуты, тысячи людей погибают, тысячи раненых медленно умирают.Аудиенция... аккуратностью, другой стол, заваленный картами, книжный шкаф, на котором ...исключая окрестности Константинополя, было бы отдано России.– Итак, если я правильно понимаю...
Новости России и Крыма. Сегодня 14 марта 2015
...местах ночлега остановились 26 тысяч путешетсвенников из России. Это на 45...Все водители сейчас расположены на отдых, с ними будет проведен... на пропавших составлялись специальные карты. «У нас сейчас ...осталось пять карт заполненных на разыскиваемых ...
Украденная победа: как Россию лишили триумфа в Первой мировой войне
... Франция не была стерта с карты Европы, то, в первую очередь... таком случае союзникам пришлось бы отдать России всё, что она завоевала, а... армию, но набирается всего несколько тысяч солдат. Это мало, и тогда...
Как живут Филиппины? Правда о частной жизни на Филиппинах
..., эти террористы, просит отдать второй по величине остров им... например, мы живём тысячу лет в России, русские люди, я ...обычной медицинской книжке с картинками. На картинках тебе могут показать, ...этим мотоциклом. Они предпочтут отдать деньги в мастерскую, хотя...
Исповедь Батьки Лукашенко
... "заинтересованным силам" снять картинку, что для них было...помогли им собрать подписи, отдали полмиллиона наших подписей, чтобы ...из России на выборах было 2 тысячи наблюдателей. Из России не...себя на канале заводит картинку погромов Дома правительства. Почему...
Россия — больше чем страна, это целая цивилизация
...было построено 90 тысяч километром железных дорог. Менее тысячи артельщиков построили за...также очень ценим праздность и отдых, что отсутствует в классической ... Россию как самостоятельное государство давным-давно стерли бы с политической карты мира...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)