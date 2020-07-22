15 тысяч на карту за отдых в России: Мишустин объявил о новой программе поддержки
Выступая в Госдуме с первым отчётом о работе правительства, сформированного в январе, премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о новой программе поддержки, которую власти приготовили для россиян в непростом 2020 году.
До конца года будет возможно отдохнуть на российских курортах и получить за это внушительный кешбэк на карту.
Мишустин уточнил, что туристам будут возвращаться от 5 до 15 тысяч рублей (в зависимости от тура), потраченных на отдых в ряде российских регионов. На эти цели правительством выделено 15 млрд рублей.
Куда поедем?
Перечень регионов, включенных в программу, уже озвучен Ростуризмом.
В период с 15 августа по 20 декабря туристов зовут в следующие регионы:
►Центр: Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области;
►Северо-запад: Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республика Карелия;
►Юг России: Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, Кабардино-Балкария;
►Приволжье: Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, Пермский край, Татарстан, Башкирия, Мордовия, Удмуртия;
►Урал: Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский АО;
►Сибирь: Иркутская, Кемеровская, Новосибирская области, Красноярский край, Бурятия, Хакасия;
►Дальний Восток: Сахалинская область, Приморский и Хабаровский край, Камчатка.
В период с 1 октября до 20 декабря гостей по льготной программе приглашают Алтайский край, Горный Алтай, Калининградская область, Краснодарский и Ставропольский край, Крым и Севастополь, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Условия программы
Оплатить турпоездку нужно картой «Мир», сам тур должен длиться не менее 5 дней.
В этом случае положенный кешбэк придет на карту, с которой была оплачена поездка.
5 тысяч рублей вернут за тур стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч — за поездку стоимостью 50–75 тысяч, 15 тысяч — за отдых дороже 75 тысяч рублей.
Тур должен включать в себя проезд любым видом транспорта и проживание в гостинице или на круизном судне.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1595410329