В очередном прямо эфире программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» вместе с соведущим Владимиром Ворсобиным обсудили не только итоги выборов в России 2020, но и посмотрели на них с прицелом на ситуацию в Белоруссии. Выборы являются удивительно удобным способом создания смуты, провоцирования беспорядков внутри любого государства. Для этого нужно несколько составляющих: одна из них, безусловно, желание внешних акторов создать те самые смуту и хаос, но при этом должно быть и другое условия – усталость населения, желание большинством граждан страны новых политических идей, политических партий и политических персон. Всего этого не было в Белоруссии.

В 2021 году в России будут выборы в Государственную Думу. И хоть выборы в России через год, наши «партнеры» уже занимаются нами — мы следующие. Об этом, фактически, прямым текстом сказал Лукашенко в интервью российским журналистам. Лучшее противоядие против того, что собираются, несомненно, пытаться сделать в России – это свободная политическая конкуренция и приход новых политических партий в Государственную Думу.

Одной из этих партий, безусловно, должна стать партия «За Правду».

Хронометраж:

00:00 — Об итогах выборов 2020

04:22 — Как России избежать белорусского сценария

06:01 — Почему люди перестают ходить на выборы

11:38 — О спекуляциях вокруг цифр голосования

23:29 — Какие выборы Запад признаёт «честными»

34:40 — О переговорах Путина и Лукашенко

37:10 — О необходимости интеграции России и Белоруссии

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Текстовая версия:

Источник: Комсомольская правда

Николай Стариков: Нужно отменить выборы губернаторов, так как всё равно побеждают те, кого назначил президент

В. Ворсобин:

— Николай, здравствуйте, вы меня слышите?

Н. Стариков:

— Я вас не только слышу, но и вижу…

В. Ворсобин:

— Николай, я вас не вижу, к сожалению… я далеко. Я предлагаю начать с самого актуального. Все-таки прошли выборы, единый день голосования… Вас удовлетворили итоги единого дня?

Н. Стариков:

— И да, и нет. Потому что итоги очень неоднозначные. Давайте начнем с партийной повестки дня. В этих выборах участвовало четыре новые партии. Вдобавок к тем, кто уже имеет мандат на участие в выборах в Государственную думу без сбора подписей. Кто не знает, система сбора подписей так устроена, что на выборах в Государственную думу практически невозможно собрать 200 тысяч подписей. Мы с коллегами в 2016 году сдали эти подписи, после чего нас на выборы не пустили. Поэтому важнейший вопрос, который ставили перед собой политические силы, желающие принять участие в выборах в Госдуму, это получение 5-процентного мандата доверия на выборах 2020 года, чтобы в 2021 году участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей. Вот из четырех новых политических сил три политические силы решили этот вопрос. В первую очередь, я хотел бы поздравить коллег по партии «За правду», членом экспертного совета которой я и являюсь, в Рязанскую областную думу партия «За правду» набирает, по предварительным данным, около 7%. Дальше. Мандат доверия избирателей получила партия «Новые люди», а также партия «Зеленая альтернатива». А вот партия прямой демократии или как её ещё называли партия танчиков, то есть, концепция партии была — люди, которые играют в определенные компьютерные игры, не получила мандата доверия, видимо, люди так и остались играть в танчики, а не пошли на выборы. В итоге три партии добавились к тому числу политических сил, которые мы с вами увидим на выборах в Госдуму в бюллетене. Это одна часть проблемы. Другая часть — это фактическое переизбрание всех губернаторов, которых рекомендовал президент. И я, как человек, который последовательно выступает за отмену губернаторских выборов, ещё раз хочу подчеркнуть — вот наглядное свидетельство того, что выборы голосованием губернаторов совершенно не нужны, пусть президент назначает тех людей, которых он считает ответственными и подготовленными для руководства регионов. Давайте сэкономим бюджетные деньги, упростим систему и выстроим ту самую систему, властную вертикаль, которая нужна. Губернатор ответственен перед президентом. Не перед абстрактными избирателями, а перед конкретным руководителем государства, который назначил и который снимает в случае, если человек не справляется. Это вторая часть того, что мне хотелось сказать. И, наконец, третья часть. У меня на душе тревожно. Потому что я очень боюсь, что в результате этих результатов выборов, где вновь партия власти проехала на доверии народа к президенту, в высоких кабинетах появится такая успокоенность, и уроки Белоруссии не будут усвоены заранее. Потому что, если сейчас не заняться загодя подготовкой к выборам в Госдуму, мы с вами можем получить те же самые управляемые извне протесты, которые мы сейчас наблюдаем в Белоруссии и которые привели к целой цепи событий, которые мы попозже обсудим…

В. Ворсобин:

— Подождите, а каким образом можно избежать повторения Белоруссии и какие меры сейчас нужны для подготовки к выборам в Госдуму?

Н. Стариков:

— А вот когда мы с вами говорим о том, что нужно губернаторов назначать, а не выбирать — это ведь не только упрощение системы, её более открытость и я бы сказал честная позиция, — речь идет и о вполне себе технологичных вещах. Для того, чтобы избрать губернатора, определенный административный ресурс используется. Поскольку этот губернатор в основном выдвигается от определенной партии власти, то получается, что вместе с губернатором пытаются дальше провести и саму партию власти. А их нужно разъединить. Губернатора назначили, а дальше — честная партийная конкуренция. Нет какой-то привилегированной партии, которая приклеивается либо к рейтингу президента, либо к рейтингу губернатора. Этого не должно быть. Это первое.

С другой стороны, каждый из нас должен понять, что, если он не придет на выборы, а явка на этих выборах была ниже, чем на предыдущих, то мы с вами получим Госдуму, которая не будет выражать мнение всех граждан, что даст дополнительные козыри тем силам, которые обязательно попытаются раскачивать ситуацию. Поэтому мы должны идти на выборы, голосовать за новые политические силы, если мы хотим, чтобы в стране что-то изменилось. Ибо четыре парламентские основные партии склеились между собой в одну здоровую такую систему, которая тормозит политическое развитие страны.

В. Ворсобин:

— Николай, а в чем парадокс? Ведь очень низкая явка. Я смотрю, по регионам она просто ужасает. Коми, например, проголосовало чуть ли не 10% в некоторых районах. А ведь три дня голосовали. То есть, даже три дня голосования не спасли эти выборы от низкой явки. А когда вы говорите о том, что были ли поддержаны президентские кандидаты в губернаторы, да и «Единая Россия» хорошо выступила в этом году, это вовсе не говорит о том, что они хороши. А о том, что народу вдруг в этом году стало все равно. Им и раньше-то в общем было плевать на выборы, а сейчас они плюнули уже так организованно и массово… Как это объяснить?

Н. Стариков:

— Ну, если отталкиваться от цифр, народу в этом году стало чуть более все равно, чем было в прошлом году. То есть, тенденция всегда снижение, к сожалению, участников выборов. Это происходит от того, что люди в бюллетенях видят одни и те же фамилии руководителей одних и тех же политических сил. Вот в тех регионах, в которых появились новые политические партии, в них ситуация в разной степени изменилась. И это хорошо. Но теперь нужно побуждать избирателей вести кампанию, начиная её не за неделю, не за месяц до начала выборов в Госдуму, а уже сейчас начинать объяснять людям, что важно, чтобы практически все пришли на эти выборы. А здесь мы сталкиваемся опять с технологичными вещами. Для административного ресурса удобнее, чтобы явка была небольшая. Потому что организованный мобилизованный электорат, который можно частично попросить, давайте так скажем, прийти и проголосовать в виде административного ресурса, он и дает возможность добиваться определенных нужных результатов выборов. Вот давайте пусть придут все граждане России, будут представлены там все политические силы, имеющие мандат на участие в выборы в Госдуму, а их теперь более чем достаточно, они разной политической конфигурации и окраски, и тогда мы получим Думу, которая будет отражать действительно мнение граждан. И тогда пусть кто-нибудь попробует сказать, что эти выборы не легитимны.

В. Ворсобин:

— Ну, зачем вы призываете власть выйти из зоны комфорта? Ведь эти три дня, которые она себе ещё дополнительно организовала, вкупе с админресурсом, это же очень удобно. Удобно, по крайней мере, для тех, кто подозревает власти ещё и в фальсификации выборов — это вообще дает нам ещё простор в три дня. Зачем нам вообще большая явка? А вам не кажется, что и выборы в Госдуму пройдут ровно по этому сценарию, который принес власти уже свои плюсы?

Н. Стариков:

— Этот сценарий чреват печальными последствия.

В. Ворсобин:

— Ну, так как в Белоруссии, да.

Н. Стариков:

— Да. Поэтому к этому надо готовиться заранее. Смотрите, внешние силы, в данном случае Телеграм каналы, используют результаты выборов, которые они заранее подвергают диффамации и информационной атаке, как повод для организации беспорядков.

В. Ворсобин:

— Не беспочвенно, надо заметить. Ну, что ж делать?

Н. Стариков:

— У меня, например, нет сомнений, что Лукашенко набрал больше голосов, чем его соперники. Но это к делу в данном случае не относится.

В. Ворсобин:

— Это святая вера, да.

Н. Стариков:

— Обратно — это тоже святая вера. Понимаете, мы можем с вами долго дискутировать о том, что произошло в Белоруссии, но у нас есть только одни официальные цифры, а все остальные являются мыслями, размышлениями… Давайте заранее готовиться к этому. Это совершенно очевидно и понятно. Поэтому новые политические силы, новые политические идеи, пришедшие в Государственную думу, участвующие в выборах, и возможность избирателей свободно прийти и проголосовать за каждую из этих политических сил. Что ж касается количества дней голосования, которые будут через год, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, какой будет эпидемиологическая обстановка в России и в мире.

В. Ворсобин:

— Но честнее все-таки один день или три? Если думать все-таки о доверии к выборам.

Н. Стариков:

— Три дня необходимо для того, чтобы как-то рассредоточить людей по дням. Потому что сейчас есть опасность заражения. Не будет опасности заражения, наверное, есть смысл проводить выборы в один день, потому что так как-то привычнее. Но я бы не противопоставлял одно другому. Мы сейчас видим, что в условиях трех дней выборов в разных регионах разные результаты показали разные политические силы. Есть регионы, где удивительные результаты показывает партия власти. Есть регионы, где видно политическую борьбу. Поэтому я бы не говорил о том, что есть какая-то общая система. Главное, чтобы не было общей системной успокоенности. Потому что популярность вот этой общей политической четырехсоставляющей партии власти, которая находится в Госдуме, в целом она не увеличилась. И это каждый чувствует на своих собственных симпатиях. Просто приходит человек и не видит новых сил в бюллетене.

В. Ворсобин:

— «Какие честные выборы? Вот ящик для голосования по поправкам. Крышка на скотче. Подал жалобу. Ответ — законодательно не установлена процедура фиксации крышки. В Калининграде явка 30%. Люди просто ждут, быстрее бы этот цирк закончился». А я вот только что был в Самаре, общался там с местными коммунистами, они взмыленные сейчас бегают по участкам, у них там региональный депутат избирается, так они волком воют по поводу этих трех дней. Потому что они говорят, что для трех дней безустанного контроля, чтобы не своровали голоса, нужна целая армия наблюдателей и у них не хватает сил. Поэтому в эти дыры, которые образовываются, как раз и лезут всякие фальсификаторы, карусельщики и прочие…

Н. Стариков:

— Вот вы и ответили на свой вопрос. Вы спрашивали меня — как должны проходить выборы в Государственную Думу? Они должны проходить так, чтобы комар носа не подточил. Поэтому, если не будет никаких эпидемиологических оснований для трех дней голосования, значит, пусть будет один день голосования, потому что в этой ситуации будет сложнее ставить под сомнение результаты выборов. Но, ставя точку в этом обсуждении, я хотел сказать, что мой опыт поездок по регионам и общения с избирателями говорит о том, что людей больше всего волнуют вполне себе социальные вопросы. И те предложения, которые делала партия «За правду» — это отмена пенсионной реформы, безусловный базовый доход для каждого гражданина России и миллион каждому родившемуся гражданину России — вот эти вопросы, мне кажется, и помогли достучаться до сердец избирателей.

В. Ворсобин:

— Сергей, Ставрополь. Слушаем вас. Здравствуйте.

Сергей:

— Здравствуйте, уважаемые ведущие. Ну, я так понял, в цифру 80% вы не верите, так же, как и я. Ну да, возможно, он и победил там с 50-60 процентами. А верите ли в цифру 75%, с которыми победил всем известный президент всем известной страны?

В. Ворсобин:

— Вы про Путина?

Сергей:

— Ну а про кого же?

Н. Стариков:

— Мы ж сейчас не вопросы веры обсуждаем. Есть государственная структура, есть система выборов, есть Центральная избирательная комиссия, которая озвучивает результаты. Что значит верю — не верю? Если есть данные о нарушениях и подтасовках, надо идти в суд. Например, в 2016 году мы с коллегами дошли до Верховного суда. Верю/не верю — это карточная игра, к жизни это имеет маленькое отношение. Что касается Лукашенко, в 2015 году он набрал 83,47%. Значит, набирал эти цифры. Даже с учетом падения определенного доверия в результате информационной атаки, ухудшения экономики и т.д., ассоциация «Голос» говорила, что он набрал 61%. Какая разница? Есть официальные цифры. Другие цифры не существуют. Никакого подсчета голосов, пересчета голосов не было осуществлено. Точно так же и в России. У нас есть официальные данные, с которыми согласились все участники выборов. Я не очень понимаю, почему мы сейчас должны возвращаться к цифрам годичной или двухгодичной давности? Но я хотел бы прокомментировать вот то заявление, которое вы прочитали, уважаемый Владимир, по поводу заклеенной крышки на скотч. Смотрите, как тонко он написал, все свалив в кучу. Мы говорим о выборах в Госдуму. Он говорит нам о том голосовании, которое было по поправкам в Конституцию и где все было несколько проще. Сегодня на выборах в Госдуму никаких крышечек, заклеенных скотчем, не было. Никаких участков на лесных полянах не было ни в том, ни в другом случае. Это все фейки. Поэтому есть жалобы — действуйте. Но надо действовать по закону.

В. Ворсобин:

— Николай, вы все время повторяете одну мантру — что надо действовать по закону и надо всегда идти официальным путем. И у меня тогда вот такой вопрос возникает. Лично вы, как человек, как гражданин, доверяете ли ЦИК, Памфиловой и тем людям, которые выдают в итоге официальные результаты выборов? Вы им доверяете?

Н. Стариков:

— Элле Александровне Памфиловой я доверяю, но это не отменяет необходимости присутствия наблюдателей от различных политических сил, в том числе, от партии «За правду», на каждом избирательном участке. Потому что проблема заключается не в Элле Александровне Памфиловой. Проблемы находятся на низовом уровне, на конкретном избирательном участке. Вот там начинаются проблемы, которые потом суммируются, а Элла Александровна уже озвучивает тот результат, который в результате этих проблем получается.

В. Ворсобин:

— Из Красноярска нам дозвонились. Андрей, здравствуйте.

Андрей:

— Здравствуйте. У меня вот тоже вопрос по поводу доверия и недоверия избирательным кампаниям, ЦИКу. А почему, допустим, для председателей хотя бы территориальных избирательных комиссий и для всего ЦИКа ввести такую процедуру, как Полиграф Полиграфович? Независимая экспертиза. Подняв руку, честно, были нарушения? Не было? Вот я тоже как бы доверяю вроде бы, но я не могу согласиться, потому что среди моих знакомых по поправкам в Конституцию никто так не голосовал. Ну, я ж не на Луне живу…

Н. Стариков:

— А среди моих знакомых все голосовали за поправки в Конституцию. Вот ваши знакомые против моих знакомых?

В. Ворсобин:

— Среди моих очень мало голосовали за поправки…

Н. Стариков:

— Ну, у вас, наверное, одинаковые знакомые, несмотря на то, что вы живете в разных городах. Значит, смотрите, интересное предложение вы озвучили. Но мы дальше всегда упираемся в одну и ту же проблему. Кто будет сторожить самих сторожей? Есть вот, например, другая процедура, о которой я вам скажу. Она вам покажется очень похожей на то, что вы предложили. Когда вы сдаете эти пресловутые подписи, избирательная комиссия зовет почерковеда, который берет подписные листы и просто пишет — эта, эта и эта подпись сделана, по его мнению, одной рукой. И дальше он не несет никакой ответственности за то, что он это написал. Вы идете в суд — мы это делали — подаем и говорим: это разные руки. Суд говорит — раз почерковед сказал, что это одна рука, значит, это одна рука. До свидания. И партию не регистрируют, снимают с выборов. То есть, благодаря подписям и вот этим почерковедам создается удобный инструмент снятия политических конкурентов, уменьшения политической конкуренции, уменьшения доверия к итогам выборов. Потому что, когда мы говорим о доверии, мы всегда должны понимать, что это именно вера. И это действительно ключевое слово в этом. Как вот люди поверят в результаты выборов 2021 года, если они увидят в бюллетене большое количество разных политических сил, не будет никаких проблем с ведением агитации, не будет никакого давления со стороны административного ресурса, — это первая часть. А вторая часть — когда они увидят результаты выборов и увидят — новая партия появилась в Госдуме. Вот фракция партии «За правду» в Госдуме, вот у остальных трех парламентских партий уменьшились представительства, а четвертая парламентская партия вообще исчезла из Госдумы и перестала быть парламентской. Как эти итоги вы можете назвать не легитимными или неправильными? При всей информатаке, которая все равно будет из-за рубежа. Все. Козырей информационных не остается.

В. Ворсобин:

— Подождите, Николай. Ну, на самом деле это же тоже манипуляция. Эти партии, которые вы перечисляете, они созданы в одном и том же месте при мерно одними и теми же людьми. Кремль и администрация президента специально вот эти партии для оживляжа изготовили. То, что они пройдут в следующую Госдуму, не будет иметь никакого значения. Просто одни псевдолевые заменят других псевдолевых в Госдуме и все.

Н. Стариков:

— Как говорится, это ваше оценочное суждение.

В. Ворсобин:

— Это мое мнение, да.

Н. Стариков:

— А у меня оценочное суждение другое. Если вы возьмете программу партии «За правду» и программу тех партий, которые сегодня находятся в Госдуме, вы почувствуете разницу. Можно говорить и вот так демотивировать людей — то, что вы сейчас сделали… вы на самом деле сейчас поступили как самый заядлый единоросс, который хочет, чтобы как можно меньше людей пришло на избирательные участки. Вы говорите — все это ерунда, все эти проекты ничего не изменят, идите лучше огурцы солить… А потом начинаются какие-то применения административного ресурса. Давайте вы не помогайте сами. Если вы выступаете с позиции хотим перемен, хотим нового состава Государственной Думы, потому что это все-таки главный законодательный орган страны, так и выступайте с других позиций. Идем на выборы, следим внимательно, если находим какие-то нарушения, немедленно реагируем! Я вас уверяю, я много общался с Эллой Александровной Памфиловой, она не меньше, чем политические силы, заинтересована в честности выборов. Она ругается всякими разными словами на тех, кто пытается манипулировать голосами избирателей.

В. Ворсобин:

— Если так, то Памфилова должна была настоять во Владивостоке на наказании людей, чиновников, которые фальсифицировали выборы во Владивостоке. А это официально было установлено Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Но там отменили выборы из-за фальсификации, но никто не был наказан — ни один из сотрудников ЦИКов, УИКов и т.д. И второе — если нашу систему сделать более открытой и демократичной, а это в силах Памфиловой, можно допустить к выборам действительно реальную оппозицию, а не ту, которую допускают. А это можно сделать с помощью реформы избирательного права, регистрации партии, регистрации кандидатов, упрощения, снятия муниципальных фильтров и т.д. Это ровно та удавка, те поводки, на которых держит всех политиков администрация президента России. Им так удобно…

Н. Стариков:

— Что такое реальная оппозиция? Я считаю, что партия «За правду» — это реальная оппозиция. Возьмите программу и вы увидите, что это настоящая оппозиция. А настоящая оппозиция относится бережно к стране, она не призывает сносить государства. Она показывает другой путь развития страны. Вот в чем разница настоящей оппозиции от псевдооппозиции.

В. Ворсобин:

— Тут наши слушатели жалуются, что невозможно дозвониться.

Н. Стариков:

— Давайте примем.

В. Ворсобин:

— Мы должны перейти к следующей теме, но слушатели – это наше все. Петр, здравствуйте!

Петр:

— А вот по результатам числа выходящих с протестами в Белоруссии, мне кажется, легко можно определить, сколько набрал Лукашенко. И сколько оппозиция. Другое дело, что Лукашенко своей борьбой за цены на энергоносители, он проспал то, что я называю национальным возрождением. Этот бело-красно-белый флаг, не будем спорить, имеет он отношение к Белоруссии или нет, но если в 19-м году выходило 500 человек, то с этим флагом сейчас выходит 200 тысяч. Они говорят, что не нужны нам дорожные карты никакие. Вот чего мы, россияне, добились своей упертой позицией по экономическим вопросам и политическим в Белоруссии. А теперь приходится Александра Григорьевича спасать и поддерживать, и я это одобряю.

В. Ворсобин:

— Кстати, к нашему слушателю информация. Лукашенко прибыл в Сочи. Переговоры пройдут в формате один на один. Николай, дорожные карты – это первое, что будет обсуждаться?

Н. Стариков:

— Я вот сижу и думаю, а если бы не было звонка уважаемого товарища из Москвы, его надо было бы создать. Он такой красивый мостик перекинул от одной темы к другой.

Владимир, это не ваш знакомый?

В. Ворсобин:

— Нет, я человек стихийный.

Н. Стариков:

— Хорошо. Действительно, большинство голосовали за Лукашенко, это очевидно. И говорить о том, что он не выиграл выборы, невозможно.

Второе. Опять обвиняют во всем Россию. Оказывается, согласно версии позвонившего, именно российская позиция заставило, прямо толкало Лукашенко в объятия Запада, в результате чего произошли эти события. И какая тогда российская политика Януковича толкала в эти объятия? Давайте будем объективными. Все руководители постсоветского пространства занимаются тем, что они называют многовекторной политикой. Раньше это называлось политической проституцией с жесткой оценки Владимира Ильича Ленина.

Повторим. Он считал, что говорился с Западом. Для этого Лукашенко надо было обязательно купить американскую нефть и добавить антироссийской риторики. И тормозить реальную интеграцию между двумя частями Союзного государства. Чем это закончилось, вернее, не закончилось, но продолжается, мы с вами знаем.

И теперь обратите внимание. Для чего нужна Тихановская? Нам все время говорили, что это просто девочка, она вышла, ничего не хочет, она просто честные выборы провести. Смотрите, как быстро прошла модернизация Тихановской. Она объявлена в некоторых странах уже победившим президентом, хотя для этого нет вообще никаких оснований. И цифр, которые это бы подтверждали, не существует.

Евросоюз до этого признал выборы несостоявшимися, а потом одна из стран Евросоюза, одно дело – выборы не состоялись, а другое дело, когда кто-то победил. Это две разные вещи. Выбирают Тихановскую и дальше происходит акт коррупции в прямом эфире, то есть, назначили её президентом как Гуайдо президентом Венесуэлы. И ключи от квартиры ей. Не знаю, от квартиры, где деньги лежат или что там лечит? Когда типа независимому лидеру дарят руководители других государств ключи от квартиры, не пожить, а в собственность, ну, это настолько неприкрытая коррупция, что даже говорить не приходится.

Так вот Тихановская сегодня выступает с заявлением, что Лукашенко сейчас будет с Владимиром Путиным договариваться. Если там будут достигнуты договоренности об интеграции, она объявляет эти потенциально возможные вещи заранее нелегитимными, потому что договариваются с Лукашенко, а не с ней. Она там себя так скромно называет «в нарушение выборов белорусского народа».

То есть, Тихановская нужна просто для того, чтобы диффамации подвергать и называть нелегитимными любые договоренности между Россией и Белоруссией.

В. Ворсобин:

— Николай, вернемся к истории, о чем можно договориться с Лукашенко Путину и России, Коль уж случились эти неприятности и повис в воздухе вопрос, кто выиграл, почему бы официальному Минску не сделать новые честные выборы через полгода? И провести их про контроле ОБСЕ, России, всех заинтересованных сторон.

Н. Стариков:

— Владимир, вроде вы взрослый мужчина и в наивных воззрениях не были замечены. Вы что, реально думаете, что Запад хочет провести честные выборы? И если на них победит Лукашенко, то Запад скажет, что значит так тому и быть.

В. Ворсобин:

— Ну, если они будут контролировать эти выборы?

Н. Стариков:

— Это давление. Обратите внимание, что будет дальше. Сначала вы соглашаетесь с тем, что выборы надо провести заново. На основании чего? Давления.

Следующие вам говорят. Раз вы согласились с первым фактом, значит, ЦИК, которая считала эти результаты, не может считать. Вы же согласились с тем, что надо новые проводить? Значит, назначьте вот этих людей. Если вы не назначаете этих людей, у вас продолжаются демонстрации и так далее. Одновременно продолжается давление на правоохранителей, угрожают публиковать их данные и тому подобное.

Нет результатов честных для Запада, есть результаты правильные с его точки зрения.

В. Ворсобин:

— У нас же то же самое.

Н. Стариков:

— Наглядный пример. Есть политическая практика. На Украине заставили провести выборы – третий тур 2004 год. На них Янукович проиграл, победил Ющенко. И на следующих выборах победил Янукович, который согласно западной версии сфальсифицировал выборы.

В. Ворсобин:

— Я присутствовал на этих выборах. Подождите. Потому что Ющенко провалился. Он наобещал многое, но наоборот…

Н. Стариков:

— Так, может, второй тур был честный?

В. Ворсобин:

— Это доказывает честность выборов. Янукович провалился в третьем туре, я там присутствовал, был первый майдан и так далее. И потом система ЦИКа была сильно поражена вот этой фальсификацией, то есть, оппозиционер Янукович пришел и выиграл выборы у президента Ющенко. В России, мне кажется, это вряд ли может быть. А в Белоруссии мы смотрим, что получилось.

Н. Стариков:

— Слава богу, что в России не может быть того, что происходит сегодня на Украине.

В. Ворсобин:

— Слушайте, Янукович под наши аплодисменты победил!

Н. Стариков:

— Под ваши?

В. Ворсобин:

— Да.

Н. Стариков:

— А вот это…

В. Ворсобин:

— Только он обещал Крыму русский язык, всего наобещал.

Н. Стариков:

— Зайдите в интернет. Я тогда написал статью о том, что нам совершенно все равно, кто победит, потому что и Янукович, и Юлия Тимошенко будут проводить многовекторную политику, а другой будет сидеть в тюрьме. Победила бы Юля, Януковича бы выкатывали на каталочке на майдане. И говорили, что это светоч украинской демократии.

Там нет честных или не честных результатов. Есть результаты, устраивающие мирового гегемона, и не устраивающие. В Белоруссии он будет давить до тех пор, пока не продавит.

Лукашенко поступает совершенно справедливо. Под давлением никаких решений приниматься не может. Никаких оснований для отмены результатов выборов нет, но если народ хочет перемен, пожалуйста, конституционная реформа, изменение соотношения баланса властей, полномочий различных органов власти. После чего выборы нового президента. Это отличный компромисс, который не устраивает, кстати, тот же самый Запад и оппозицию. Как и не устраивает их пересчет голосов. Они сразу заявляли, что голоса она не согласны пересчитывать. Почему? Вот звонок нашего уважаемого радиослушателя пояснил, потому что любой пересчет покажет победу Лукашенко.

В. Ворсобин:

— Мы никак не доберемся до самих переговоров Путина с Лукашенко.

Н. Стариков:

— Потому что у нас идут переговоры с радиослушателями. Предлагаю коротко по переговорам, а потом принимаем следующий звонок.

В. Ворсобин:

— Как скажете.

Н. Стариков:

— Какой у нас консенсус! И третий тур нам не понадобится этого обсуждения.

Итак, переговоры идут с глазу на глаз. Как в дипломатии были соблюдены все необходимые формальности, то есть, сначала Александр Григорьевич оказался со своей бедой, во многом им организованной, один на один. Дальше он попросил помощи, как и необходимо. Мы ему, естественно, эту помощь пообещали. Были сделаны серьезные заявления президентом, после чего Западу стало понятно, что ни предательство, ни госпереворот в Белоруссии в этот раз точно не победят. И дальше началось создание проблем, выпуск пара, разрушение белорусской экономики усугубление ситуации. После чего премьер-министр России п рилетел, поговорил с Лукашенко. И по законам жанра Лукашенко прилетает договариваться с Путиным. И будут обсуждаться дальнейшие перспективы. Как последовательный сторонник глубокой интеграции, вернее, объединения различных частей разорванного на части великого русского народа, я, конечно, хотел бы, чтобы мы двигались вперед к этому объединению. Но как человек, объективно смотрящий на обстоятельства, хочу сказать, что объединение, усиление интеграции, как хотите, с Белоруссией мы должны использовать для изменения экономической политики и в России, и в Белоруссии. Потому что сегодняшняя либеральная модель, которая у нас торжествует, перенесенная автоматически сейчас на Белоруссию, может нанести ущерб сегодняшней экономике Белоруссии, где производилось искусственное выращивание промышленности со стороны того же Лукашенко.

Да, давайте объединяться, но очень хотелось бы, чтобы два президента договорились об изменениях экономической политики. И такая программа существует 2 Курс благополучия». Почитайте в интернете. Много полезных мыслей.

В. Ворсобин:

— А если Лукашенко будет заниматься тем же, что было до этих событий?

Н. Стариков:

— Давайте тут поймем логику западной игры. Игра идет бесконечно. После того, как стало очевидно, что переворот не получается, провалился, начался новый раунд. Никто не победу не играет. Сегодняшняя игра Запада – это Тихановская, как некий заложник, как инструмент для того, чтобы делегитимизировать любые шаги по интеграции. Если раньше интеграцию тормозил Лукашенко, то теперь её будет пытаться тормозить Тихановская.

В. Ворсобин:

— А Лукашенко не будет?

Н. Стариков:

— Думаю, что не будет, но на сто процентов нельзя быть уверенными. Так вот, поскольку Запад тоже не уверен в Лукашенко, он делает две вещи. Как тормоз берет уже Тихановскую про запас, и не вводит санкции против персонально Лукашенко. То есть, дверь не закрыта. Она как бы приоткрылась от такого дипломатического сквознячка. Намек Александра Григорьевичу, что, может, давайте по-новому начнем?

Сейчас политика Запада в белорусском вопросе – это создание сложностей для российской экономики. Да, мы должны помочь, перекредитовать. И это все дополнительные с ложности для российской экономики, поэтому я говорю о необходимости изменения экономического курса, когда мы из лимона сможем сделать лимонад. И дополнительные 10 миллионов граждан Белоруссии – это будет не экономическое бремя, а огромный экономический плюс. Потребители, работники, люди одного с нами корня, ментальности.

В. Ворсобин:

— Я вспоминаю, как перед майданом Россия дала кредит Януковичу, по-моему, в 4 миллиарда долларов.

Н. Стариков:

— В три миллиарда.

В. Ворсобин:

— В три, да. До сих пор, по-моему, не отдала. Это была попытка поддержать вот эту шатающуюся власть. И как бы мы не потеряли бы деньги и с этим Лукашенко.

Н. Стариков:

— Очень важный момент. 3 миллиарда Россия дала в долг. Не Януковичу, как любят говорить украинские политологи, она дала государству Украина. Дала по всем правилам западного финансового искусства. Вопрос: почему Украина не отдает нам эти деньги? Потому что её патроны давят на всевозможные международные арбитражи и в нарушение своих же правил, тормозят выплату этих денег. Потому что для них очевидно, что у Украины денег нет. И так бы пришлось американцам дать 3 миллиарды Украине, чтобы Украина отдала России. Они этого делать не хотят, поэтому просто нагло игнорируют свои собственные финансовые законы.

В. Ворсобин:

— Я про то, что мы не потеряли бы деньги. Я о будущем, а не о прошлом.

Н. Стариков:

— Когда мы говорим о международной политике, здесь нет потери денег. Вот крушение СССР, вот сколько мы потеряли всего? Вы о деньгах жалеете? Нет. Сколько надо было бы заплатить денег, чтобы Гитлер не напал на СССР? Да сколько угодно! Не меряйте геополитику деньгами.

В. Ворсобин:

— Ой ли…

У нас звонок от Юрия из Москвы.

Юрий:

— Если хотим честных выборов, то единственный способ – это подсчет голосов вручную. Любые другие какие-то – это будет фальсификация.

Что касается друзей и соседей, я согласен, денег на это жалеть не надо. Америка посмотрите, как себя ведет? Она весь мир купила. И ставит президентов, которые ей удобны.

В. Ворсобин:

— Спасибо!

Н. Стариков:

— Когда хотят поставить под сомнения результаты выборов, неважно, как вы их проводите. Раньше были выборы бумажные, говорили это. Сейчас стали электронные частью, обратите внимание, про электронную часть никто не говорит, что там возможны фальсификации, но будут говорить, если мы не изменим всю ситуацию целиком.

В. Ворсобин:

— А мы будем обсуждать это на следующей неделе. Спасибо!