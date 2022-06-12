Неподдельная история Древней Руси: зарождение государства. Евгений Спицын
Как в Древней Руси складывались отношения между княжествами и князьями. Как наследовались земли. Почему такими частыми были конфликты земли и власти, и как они разрешались. Когда и как началось зарождение древнерусского государства и его разделение на центр и окраину. Игорь Шишкин и Евгений Спицын продолжают проект “Дефальсификация”.
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