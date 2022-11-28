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Как Московское княжество стало мощным центром. Евгений Спицын

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Продолжение цикла передач, посвящённых истории западно-русских земель. Стародубская война, прирастаниет территориями и превращение Московского княжества в мощное государство. Об этом в новом выпуске проекта Игоря Шишкина и Евгения Спицына “Дефальсификация”.

Научно-просветительская конференция «Подвиг в русской и мировой истории» https://den-magazin.ru/konferentsiya-podvig-v-russkoy-i-mirovoy-istorii

Предыдущие выпуски
Лекция 1: «История Киевской Руси без пропаганды и мифов» https://www.youtube.com/watch?v=z2tnqIrkvLE&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
Лекция 2: «Неподдельная история Древней Руси: зарождение государства» https://www.youtube.com/watch?v=QRa0MX9eTEA&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
Лекция 3: «Был ли у земель юго-западной Руси альтернативный путь?» https://www.youtube.com/watch?v=rL_bCZr91RY&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
Лекция 4: «Как Русь утратила Юго-Западные земли» https://www.youtube.com/watch?v=vZJIxFKNPF0
Лекция 5: «Как в Великом княжестве Литовском попытались истребить русских дух, и чем это закончилось» https://www.youtube.com/watch?v=I3F7UpBoMkU&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SJiM1KK1R-g
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