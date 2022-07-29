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Был ли у земель юго-западной Руси альтернативный путь? Евгений Спицын

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Продолжение проекта Игоря Шишкина и Евгения Спицына “Дефальсификация”.

Лекция 1: “История Киевской Руси без пропаганды и мифов” https://www.youtube.com/watch?v=z2tnqIrkvLE&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
Лекция 2: “Неподдельная история Древней Руси: зарождение государства” https://www.youtube.com/watch?v=QRa0MX9eTEA&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rL_bCZr91RY
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