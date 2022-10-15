Как в Великом княжестве Литовском попытались истребить русских дух, и чем это закончилось. Е. Спицын
Как происходил захват русских земель Великим княжеством Литовским? Какое было отношение к населению новых территорий? Как развивались отношения с Московским княжеством? Каков геополитический итог этого периода? Об этом в новом выпуске проекта Игоря Шишкина и Евгения Спицына “Дефальсификация”.
Предыдущие выпуски
Лекция 1: «История Киевской Руси без пропаганды и мифов» https://www.youtube.com/watch?v=z2tnqIrkvLE&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
Лекция 2: «Неподдельная история Древней Руси: зарождение государства» https://www.youtube.com/watch?v=QRa0MX9eTEA&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
Лекция 3: «Был ли у земель юго-западной Руси альтернативный путь?» https://www.youtube.com/watch?v=rL_bCZr91RY&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
Лекция 4: «Как Русь утратила Юго-Западные земли» https://www.youtube.com/watch?v=vZJIxFKNPF0
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