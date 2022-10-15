Главная » Видео, История, Мировоззрение

Как в Великом княжестве Литовском попытались истребить русских дух, и чем это закончилось. Е. Спицын

25 0

Как происходил захват русских земель Великим княжеством Литовским? Какое было отношение к населению новых территорий? Как развивались отношения с Московским княжеством? Каков геополитический итог этого периода? Об этом в новом выпуске проекта Игоря Шишкина и Евгения Спицына “Дефальсификация”.

Предыдущие выпуски
Лекция 1: «История Киевской Руси без пропаганды и мифов» https://www.youtube.com/watch?v=z2tnqIrkvLE&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
Лекция 2: «Неподдельная история Древней Руси: зарождение государства» https://www.youtube.com/watch?v=QRa0MX9eTEA&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
Лекция 3: «Был ли у земель юго-западной Руси альтернативный путь?» https://www.youtube.com/watch?v=rL_bCZr91RY&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
Лекция 4: «Как Русь утратила Юго-Западные земли» https://www.youtube.com/watch?v=vZJIxFKNPF0

Телеграм-канал Игоря Шишкина https://t.me/isshishkin

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм газеты “Завтра” https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.

#ДеньТВ #история #историяРоссии #ВеликоеКняжествоЛитовское #Русь #Средневековье #историяБеларуси #историяУкраины #историяЛитвы #ИванТретий #КазимирЧетвертый
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=I3F7UpBoMkU
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Патриарх государственности. Иван III собирал великую державу «кнутом и пряником»
«На Куликовом поле рождалась Россия»: как сражение с войсками Мамая привело к объединению жителей Руси
«Ключевая фигура своей эпохи»: как Дмитрий Донской повлиял на историю Руси
«Обретение суверенитета»: как Стояние на Угре привело к образованию независимого Русского государства

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru