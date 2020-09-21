640 лет назад объединённые войска княжеств Северо-Восточной Руси под командованием великого князя владимирского и московского Дмитрия Ивановича разгромили силы ордынского темника Мамая. Сражение произошло между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча в местности, известной как Куликово поле. По словам экспертов, Куликовская битва стала одним из самых масштабных сражений в истории средневековой Руси. Хотя сражение не привело к окончательному освобождению русских земель от ига, оно продемонстрировало, что с ордынцами можно успешно бороться, и поспособствовало консолидации жителей Руси.

21 сентября (8 сентября по юлианскому календарю) 1380 года в междуречье Дона и Непрядвы произошло сражение, известное как Куликовская битва. Объединённые силы нескольких княжеств Северо-Восточной Руси под общим командованием великого князя владимирского и московского Дмитрий Ивановича разбили войско влиятельного ордынского темника Мамая. Это событие существенно повлияло на политическую ситуацию в русских землях и на самосознание их жителей.

Коренные изменения

Находящиеся в раздробленности и разобщённости русские земли были захвачены Золотой Ордой в XIII веке. Русь платила ордынцам дань, а князья вынуждены были спрашивать разрешения у потомков Чингисхана на то, чтобы занять престол. Однако уже в XIV столетии политическая ситуация стала постепенно меняться. В Северо-Восточной Руси стали усиливаться позиции Москвы, объединяющей вокруг себя остальные княжества.

В Золотой Орде во второй половине XIV века началась междоусобная борьба. Значительное влияние там обрёл зять хана Бердибека темник Мамай, под фактический контроль которого перешли ордынские земли между Волгой и Днепром.

В 1359 году Бердибек был убит соперниками. Мамай развернул борьбу с убийцами своего тестя и правил западноордынскими землями от имени малолетних ханов из династии Чингизидов.

В начале 1370-х Мамай попытался сделать великим князем владимирским Михаила Тверского вместо князя московского Дмитрия Ивановича, однако против этого выступили фактически все княжества Северо-Восточной Руси, и Мамаю пришлось уступить — золотой ярлык остался у московского князя. Вскоре Дмитрий перестал платить в Орду дань и начал проводить независимую политику.

Отправленная в 1378 году против Москвы карательная экспедиция под руководством мурзы Бегича не принесла Орде успеха. Ордынский отряд был разгромлен в битве на реке Воже. Но Мамай связывал свой статус в Орде с возможностью контролировать Северо-Восточную Русь, поэтому он начал готовить новый масштабный поход против Москвы.

Начало похода

Мамай заключил союз против Москвы с рязанским князем Олегом Ивановичем и великим литовским князем Ягайло. Великое княжество Литовское незадолго до этого захватило обширные территории Юго-Западной Руси, и его власти опасались того, что московские Рюриковичи могут на них претендовать.

Летом 1380 года Мамай привлёк в своё войско наёмников и двинулся к верховьям Дона, достигнув в августе устья реки Воронеж, где стал ожидать союзников.

Дмитрий Иванович Донской © Wikimedia

Узнав о приближении Мамая, князь Дмитрий Иванович начал собирать войско. На помощь ему устремились представители Серпуховского, Белозерского, Пронского, Тарусского, Оболенского княжеств, а также войска из Полоцка, Друцка, Пскова, Брянска, Костромы и других городов. Хотя власти Новгорода и Рязани официально не поддержали Дмитрия Ивановича, согласно ряду свидетельств, новгородские и рязанские воины в частном порядке присоединились к выступавшему навстречу Мамаю войску.

Перед походом Дмитрий Иванович посетил Троицкий монастырь и встретился с Сергием Радонежским. Игумен благословил князя и предрёк ему победу, хоть и дорогой ценой. Согласно ряду источников, он направил с войском двух своих монахов — богатырей Пересвета и Ослябю.

30 августа 1380 года (здесь и далее даты — по юлианскому календарю) русское войско начало переправляться через Оку. Решение Дмитрия Ивановича выдвинуться настолько далеко навстречу врагу многих обеспокоило.

«И когда услышали в городе Москве, и в Переяславле, и в Костроме, и во Владимире, и во всех городах великого князя и всех князей русских, что пошёл князь великий за Оку, то настала в городе Москве и во всех его пределах печаль великая, и поднялся плач горький, и разнеслись звуки рыданий», — говорится в «Летописной повести о Куликовской битве».

Выдвинувшись навстречу Мамаю, Дмитрий Иванович рассчитывал не дать ордынцам соединиться с силами Ягайло. Его замысел оказался успешен. Узнав о составе русских войск и маршруте их передвижения, литовский князь занял выжидательную позицию.

Выступление русского войска (Старинная миниатюра) © Wikimedia

5 сентября передовые отряды русских войск вышли к Непрядве. На следующий день прошёл военный совет. Великий князь решил придерживаться наступательной тактики — перейти Дон и самостоятельно выбрать место для битвы.

В ночь на 7 сентября началась переправа через Дон основных сил русского войска. Местом для сражения была избрана ограниченная реками Дон, Непрядва и Красивая Меча территория, известная как Куликово поле. Особенности его рельефа были таковы, что русские полки могли не опасаться охвата с флангов ордынской кавалерией. После переправы русские войска столкнулись с ордынской разведкой. Мамай получил данные о подходе сил Дмитрия Ивановича, но помешать русскому войску построиться в удобном месте уже не мог.

Полк Правой руки русского войска возглавил Андрей Ольгердович, полк Левой руки — Василий Ярославский, стоящий в центре Большой полк — московский окольничий Тимофей Вельяминов. Перед Большим полком стоял Передовой. За левым флангом находился резерв, а ещё дальше, в лесу — состоявший из отборной конницы Засадный полк под командованием князя Владимира Андреевича Серпуховского и воеводы Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского.

«Битва на Куликовом поле» © Адольф Ивон

Мамай поставил в авангард своего войска лёгкую кавалерию, в центре — тяжёлую пехоту, набранную из генуэзских наёмников, а на фланги — тяжёлую конницу. Темник также оставил резерв. Некоторые историки оспаривают сегодня реальность участия в Куликовской битве генуэзской пехоты, утверждая, что на самом деле в сражении принимала участие только кавалерия.

Численность обоих войск также остаётся объектом научных споров. Средневековые источники оценивали количество воинов в обеих армиях в сотни тысяч человек. Современные учёные считают летописные данные завышенными. Численность войск в наши дни оценивается исследователями по-разному: ордынского — от 10 до 100 тыс. человек, а русского — от 6 до 60 тыс.

Куликовская битва

При сближении войск произошёл поединок между русским богатырём (в разных источниках называют Пересвета или Ослябю) с лучшим ордынским воином Челубеем. Оба участника поединка погибли. После этого в бою сошлись основные силы ордынского и русского войска.

Атаки ордынцев на центр и правую часть русского построения были отбиты. Тогда Мамай бросил основные силы против левого фланга русской рати, который ордынцам удалось потеснить. Неприятель начал выходить в тыл Большого полка. И тут во фланг и тыл мамаевской кавалерии ударил отборный Засадный полк, обративший врага в бегство.

Мамай быстро осознал, что сражение проиграно, и со своей личной охраной покинул поле боя. Его войско было полностью разгромлено.

Князь Дмитрий Иванович сражался в простом доспехе в общем строю и был сбит с лошади. После сражения его нашли в бессознательном состоянии. Пока он приходил в себя, полки собирал князь Владимир Андреевич.

Ягайло не решился вступать в бой с русскими войсками и вернулся в Литву. Ещё раньше от идеи воевать с князем Дмитрием отказался рязанский князь. Похоронив погибших, войско Дмитрия Ивановича, получившего после победы прозвище Донской, вернулось в Москву.

Авторитет Мамая был подорван. Он бежал в Крым и погиб там при не выясненных до конца обстоятельствах. Два года спустя хан Золотой Орды Тохтамыш совершил набег на земли Северо-Восточной Руси, хитростью взял Москву и снова начал взимать дань с русских княжеств.

«Ситуативно больше всего выгод из Куликовской битвы извлёк именно Тохтамыш, избавившийся от соперника в лице Мамая. Но в более отдалённой перспективе всё сложилось по-другому. На Куликово поле шли представители различных городов и княжеств, а возвращался русский народ», — рассказал RT заместитель директора по науке государственного музея «Куликово поле» Андрей Наумов.

«Общая победа, понимание того, что с ордынцами можно сражаться на равных, консолидировало людей. В единении на Куликовом поле рождалась Россия», — добавил специалист.

Картина «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле» © Михаил Иванович Авилов, 1943

«Победа на Куликовом поле закрепила за Москвой значение организатора и идеологического центра воссоединения восточнославянских земель, показав, что путь к их государственно-политическому единству был единственным путём и к их освобождению от чужеземного господства», — писал историк Феликс Шабульдо.

По словам советника ректора МПГУ Евгения Спицына, хотя в последние десятилетия учёные ставят под вопрос численность участников Куликовской битвы, это нисколько не уменьшает политическую роль сражения.

«Даже если речь шла о 10—15 тыс. всадников, это были колоссальные армии по меркам того времени. Но принципиально важно то, что при Дмитрии Донском Москва впервые выразила готовность поднять меч в борьбе за свержение ордынских вассальных отношений, и это привело к окончательному установлению суверенитета Московского государства сто лет спустя», — подытожил Спицын.

Обложка: «Утро на Куликовом поле» / © Александр Бубнов

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/na-kulikovom-pole-rozhdalas-rossija-kak-srazhenie-s-vojskami-mamaja-privelo-k-obedineniju-zhitelej-rusi-119567