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Как Русь утратила Юго-Западные земли. Евгений Спицын

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Как произошла утрата юго-западных земель Руси, и они оказались под властью Польши и Литвы? Когда на западно-русских территориях началась, продолжающаяся по сей день, борьба за уничтожение Русского мира и православия? Как на этих землях начала разворачиваться национально-освободительная борьба, которая в последствии привела к Переяславской раде? Об этом в новом выпуске проекта Игоря Шишкина и Евгения Спицына “Дефальсификация”.

Предыдущие выпуски
Лекция 1: “История Киевской Руси без пропаганды и мифов” https://www.youtube.com/watch?v=z2tnqIrkvLE&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
Лекция 2: “Неподдельная история Древней Руси: зарождение государства” https://www.youtube.com/watch?v=QRa0MX9eTEA&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92
Лекция 3: «Был ли у земель юго-западной Руси альтернативный путь?» https://www.youtube.com/watch?v=rL_bCZr91RY&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A2%D0%92

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vZJIxFKNPF0
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