Олег Киселев. «Финляндия – наше дело!». Иностранные добровольцы в «зимней войне».
Начавшаяся 30 ноября 1939 года советско-финляндская вызвала широкий отклик в других странах. Их граждане собирали в пользу Финляндии пожертвования, медикаменты, одежду, правительства целого ряда стран оказывали материальную помощь, поставляли оружие и боевую технику. Однако наиболее ценным ресурсом стали добровольцы, которых за три с половиной месяца боев прибыло около двенадцати тысяч человек. Для сравнения, в республиканскую Испанию за два года прибыло около 60 тысяч добровольцев.
- Откуда прибывали добровольцы?
- Как становились добровольцами и какое обучение они проходили?
- Как добровольцев использовали на фронте и каково их влияние на ход военных действий?
Ответы на эти и другие вопросы вы услышите в нашей лекции.
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