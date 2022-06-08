Главная » Видео, Вооруженные силы, История

Олег Киселев. «Финляндия – наше дело!». Иностранные добровольцы в «зимней войне».

21 0

Начавшаяся 30 ноября 1939 года советско-финляндская вызвала широкий отклик в других странах. Их граждане собирали в пользу Финляндии пожертвования, медикаменты, одежду, правительства целого ряда стран оказывали материальную помощь, поставляли оружие и боевую технику. Однако наиболее ценным ресурсом стали добровольцы, которых за три с половиной месяца боев прибыло около двенадцати тысяч человек. Для сравнения, в республиканскую Испанию за два года прибыло около 60 тысяч добровольцев.
- Откуда прибывали добровольцы?
- Как становились добровольцами и какое обучение они проходили?
- Как добровольцев использовали на фронте и каково их влияние на ход военных действий?
Ответы на эти и другие вопросы вы услышите в нашей лекции.

Поддержи наши проекты: http://tacticmedia.ru/donate/
Ранний доступ к нашим новостям и видео: https://sponsr.ru/tacticmedia/
Tacticmedia Вконтакте: https://vk.com/tacticmedia
Телеграмм: https://t.me/TacticMedia_Official
Дзен: https://zen.yandex.ru/tacticmedia
Rutube: https://rutube.ru/channel/23606772/
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QOPGRqq1wCY
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Олег Киселев о политической подоплеке Советско-Финляндского противостояния в 1939-1940 году
Олег Киселев о причинах временных неудач Красной Армии осенью 1939 года
Олег Киселев о ВВС Финляндии в "Зимней войне". Истребители. Часть 3
Олег Киселев. ВВС Финляндии в "Зимней войне". Истребители. Часть 1.
Олег Киселев о ВВС Финляндии в "Зимней войне". Истребители. Часть 2

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru