Олег Киселев. ВВС Финляндии в «Зимней войне». Разведчики и бомбардировщики
Олег Николаевич Киселев продолжает свой рассказ о боевой работе финских ВВС в ходе советско-финляндской войны 1939-40 годов. В заключительной части речь пойдет о деятельности разведывательной и ударной авиации. Из неё вы узнаете:
- какие задачи ставились перед этим сегментом ВВС и насколько эти задачи оказались решаемы;
- какое влияние финские бомбардировщики оказывали на события на фронте;
- насколько эффективным было противодействие советских ПВО и ВВС;
- каковы были результаты деятельности финской разведывательно-бомбардировочной авиации;
- какие потери понесли финские ВВС в ходе войны и как они соотносятся с потерями советской авиации.
Предыдущие части:
Часть 1: https://youtu.be/pvLM7Y7cyf4
Часть 2: https://youtu.be/59vg60rwuo4
Часть 3: https://youtu.be/xEITLMJWdPE
Часть 4: https://youtu.be/-EXYZLYT0fQ
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