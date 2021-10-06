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Олег Киселев. ВВС Финляндии в «Зимней войне»: истребители. Часть 4.

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Олег Николаевич Киселев завершает рассказ о финской истребительной авиации в «зимней войне». Из заключительной части Вы узнаете:
- О новых поставках иностранной техники финским ВВС
- О планах по переформированию финской истребительной авиации
- О самом масштабном воздушном бое «зимней войны» и его последствиях
- Об участии финских истребителей в штурмовых ударах
- О потерях и победах финских истребителей
- О роли и месте финской истребительной авиации в «Зимней войне» и её боевой эффективности.

Часть 1: https://youtu.be/pvLM7Y7cyf4
Часть 2: https://youtu.be/59vg60rwuo4
Часть 3: https://youtu.be/xEITLMJWdPE

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-EXYZLYT0fQ
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