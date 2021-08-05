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Олег Киселев о ВВС Финляндии в “Зимней войне”. Истребители. Часть 3

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Олег Николаевич Киселев продолжает рассказ о финской истребительной авиации в зимней войне. Из третьей части Вы узнаете:
- Об иностранных добровольцах в ВВС Финляндии и их потерях
- Об участие финских летчиков-испытателей в боевых действиях
- Каким был дебют на фронте новых финских истребителей
- Как развивалась борьба в воздухе над юго-западной Финляндией
- Об общей ситуации в воздухе в феврале 1940 года
- Как изменился характер воздушных боев на Карельском перешейке
От ведущего военного историка!

Предыдущие лекции по истории военно-воздушных сил Финляндии 1918 -1939 гг:
Кузница асов. Часть I:
https://youtu.be/4hkpe5b07wg
Кузница асов. Часть 2. "Кадры решают все":
https://youtu.be/0mzAw5MANQI
Кузница асов. Часть 3. "На пути к «Зимней войне»":
https://youtu.be/d-97P5epYxE
ВВС Финляндии в "зимней войне". Истребители. Часть 1:
https://youtu.be/pvLM7Y7cyf4
ВВС Финляндии в "зимней войне". Истребители. Часть 2:
https://youtu.be/59vg60rwuo4

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xEITLMJWdPE
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