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Олег Киселев. ВВС Финляндии в “Зимней войне”. Истребители. Часть 1.

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Олег Николаевич Киселев рассказывает про боевую работу ВВС Финляндии в "Зимней войне". Истребители. Часть 1.
Начавшаяся 30 ноября 1939 года советско-финляндская война стала первым серьезным испытанием для финских ВВС. В этом ролике Олег Киселёв расскажет вам:
- какую организационную структуру имели ВВС Финляндии?
- какие задачи ставились перед истребителями до войны?
- в каком состоянии они встретили начало войны?
- как развивалась война в воздухе в первый месяц боев?
- какую оценку дали финны советским летчикам и технике по результатам первых встреч?
- насколько достоверными оказались заявки финских пилотов в первых боях?
- откуда взялся миф о том, что советские бомбардировщики летали без стрелков?
Ответы на эти и другие вопросы от ведущего военного историка!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pvLM7Y7cyf4
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