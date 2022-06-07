Кто и как охотится за нашей молодёжью? Андрей Афанасьев
В какую реальность уходит молодёжь попадая в интернет-среду, из каких ценностей эта реальность состоит, и какого человека она в конечном итоге формирует. Беседуем с писателем Андреем Афанасьевым.
01:05 Информационная война в интернете
06:26 Отсутствие цензуры в интернете
09:40 Каким силам это выгодно?
14:43 Рекомендации для родителей
21:47 Идея блокировки различных соцсетей
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