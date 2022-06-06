Профильным министерствам поручили проработать вопрос о запуске в России промышленной ипотеки. В частности, такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам заседания Правкомиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, речь идёт о «предоставлении льготных кредитов предприятиям по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера».

Ответственными назначены три министерства – Минэкономразвития, Минпромторг, Минфин. Также предполагается участие в подготовке решения ряда губернаторов. Согласно распоряжению Мишустина, о результатах работы нужно доложить в правительство до 9 июня.

Ранее рассмотреть возможность реализации механизма промышленной ипотеки Минпромторгу поручал президент России Владимир Путин.

«Ещё одной мерой поддержки станет продление на 12 месяцев сроков уплаты страховых взносов за II–III кварталы 2022 года для предприятий химической промышленности, в том числе производителей мыла, чистящих средств, косметики и парфюмерии. Они не вошли в перечень организаций, которым ранее была предоставлена такая отсрочка. Проект постановления об их включении в этот перечень поручено разработать и внести в правительство Минэкономразвития совместно с Минфином и ФНС. Сделать это нужно до 4 июля», – сообщила пресс-служба Кабмина.

Отдельное поручение касается возможности упрощения порядка государственной регистрации продукции, чтобы производители могли оперативно реагировать на изменения рынка и удовлетворять спрос потребителей на фоне внешних санкционных ограничений.

Кроме того, премьер поручил до 4 июля подготовить законопроект о продлении до конца года программы компенсации бизнесу затрат по использованию системы быстрых платежей (СБП), а также упростить порядок госрегистрации продукции в России и сократить сроки регистрации до 30 дней.

По материалам сайта Кабмина РФ, НТВ