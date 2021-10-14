Премьер-министр Михаил Мишустин поручил своему заместителю Андрею Белоусову скоординировать работу по сдерживанию цен на продукты.

«Меры сдерживания цен на продовольствие, которые ранее были приняты правительством, оказались достаточно эффективными. Но сегодня всё равно возникает очень много вопросов по ценам на продовольствие во всём мире. Они растут. И требуется дополнительный комплекс мер, который обеспечил бы стабилизацию цен на продукты питания в долгосрочной перспективе. Предложения по этому вопросу подготовлены сегодня Министерством сельского хозяйства», – сказал глава Кабмина на заседании.

В сегодняшнем пресс-релизе Минэкономразвития, в частности, отмечает, что «в дополнение к внутренним факторам роста цен в России, в частности, отставанию по темпам сбора урожая из-за погоды, сохраняется давление со стороны мировых рынков», но «демпферные механизмы существенно снижают инфляционное давление извне».

«В связи с тем, что есть достаточно много предложений экономического характера от других федеральных органов власти по решению этих проблем, я попросил бы Андрея Рэмовича Белоусова скоординировать эту работу в правительстве и провести её со всеми заинтересованными министерствами и ведомствами. Андрей Рэмович, надо проанализировать действующие программы и понять, чего нам не хватает. И соответственно подготовить эти предложения к докладу уже обобщённые», – дал премьер поручение.

В ходе заседания Мишустин сообщил, что правительство выделит ещё порядка 6 млрд рублей на выплаты многодетным семьям с детьми в возрасте до трёх лет.

«Особое внимание по-прежнему будем уделять семьям, где растут трое или более малышей. Понятно, что работать в этот период мама – а чаще с ребёнком всё же находятся мамы – не может. И такие семьи с маленькими детьми нуждаются в дополнительной поддержке. После рождения третьего ребёнка или последующих детей родители имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты. Вплоть до трёхлетнего возраста малыша. В федеральном бюджете на эти цели в текущем году предусмотрено свыше 59 млрд рублей. Сейчас такую помощь получают более 620 тыс. многодетных семей», – напомнил он.

Вместе с тем глава Кабмина обратил внимание, что «детей в стране рождается всё больше, и в регионах возникла необходимость в дополнительных средствах». «Для этого выделим ещё около 6 млрд рублей, что позволит обеспечить выплатами свыше 48 тыс. ребят, которые воспитываются в больших семьях. Поддержка семей с детьми останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы правительства», – подчеркнул он.

Кроме того, правительство дополнительно направит ещё около 28 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет включительно.

По материалам сайта Кабмина РФ, «Интерфакса»