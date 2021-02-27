Двенадцатого февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал Постановление №171 о создании Координационного центра правительства (далее КаЦе), но на сайте правовой информации оно появилось только 22 февраля . В постановлении о КаЦе говорится: «Координационный центр является постоянно действующим органом при правительстве РФ, образованным в целях обеспечения оперативных и согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций при разрешении инцидентов (штатных и нештатных ситуаций), проработки приоритетных задач правительства РФ и выполнения выделенных проектов». Работать новая структура управления начнет с апреля этого года. Управлять ее работой будет лично Мишустин, а возглавлять – один из вице-премьеров. Скорее всего, это будет Дмитрий Чернышенко, ведь главным исполнителем при организации работы КаЦе является Минцифры, которое он курирует. Возможно, такое знаковое название Центра – «КаЦе» – не случайно. Известно, что наш премьер обладает тонким чувством юмора, которое успешно скрывает в чиновничьей среде. Однако сделать “под себя” структуру, простую как спичка, но готовую мгновенно решить практически любую внезапно или планово возникшую задачу правительства в каждом конкретно регионе, сможет не каждый. Михаил Мишустин, похоже, смог. В его “спичечном коробке” будут находиться 85 единиц региональных КаЦе. Решаемые через них задачи определены Положением «О координационном центре правительства Российской Федерации», являющимся неотъемлемой частью указанного Постановления. Для начала, по всей видимости будет составлен перечень тех самых “инцидентов” и разработаны единые схемы их решения – т.н. “регламенты”. Самое главное в любом деле – изначальные дефиниции. В ст.6 Положения даны базовые из них:

• "инцидент (штатная или нештатная ситуация)" - ситуация, возникающая в рамках деятельности органов государственной власти, требующая по указанию председателя правительства или его заместителей немедленного реагирования и оперативного разрешения; • "приоритетные задачи Правительства Российской Федерации" - задачи, возникающие в рамках деятельности правительства, требующие по решению председателя правительства или его заместителей оперативной проработки и принятия решения о реализации в проектном формате; • "выделенный проект" – комплекс взаимосвязанных и координируемых мероприятий, направленных на реализацию приоритетной задачи правительства, осуществляемый в условиях временных и ресурсных ограничений. Опираясь на эти термины можно более тщательно разобраться с сутью Постановления №171. В его ст. 7 сфокусированы основанные задачи КаЦе: а) обеспечение немедленного реагирования и оперативного разрешения инцидентов, требующих координации деятельности ФОИВов и ОИВов субъектов; б} выработка предложений по стратегическим целям и механизмам реализации приоритетных задач в соответствии с национальными целями развития РФ; в} управление реализацией приоритетных задач правительства в форме выделенных проектов в рамках необходимого взаимодействия ФОИВов и ОИВов субъектов; г) обеспечение в соответствии с требованиями законодательства РФ оперативного доступа к необходимым данным информационных ресурсов, включая существующие государственные информационные системы, в целях использования достоверной информации при принятии решений правительством и в рамках исполнения задач, координируемых Координационным центром. В приведенной иерархической схеме базовой является «задача Г». Через “спичечный коробок” большой КаЦе сможет взять под контроль все региональные информационные ресурсы и это действительно «заявка на победу». Используя эту достоверную информацию («задача В), в Центре в виде проектов будут решаться приоритетные задачи правительства, а в субъектах федерации – задачи КаЦе, транслированные его региональным подразделениям. На Координационный центр теперь возложена функция стратегической аналитики, которая как раз и решает «задача Б» – выработка путей движения и механизмов достижения целей правительства. Насколько они коррелируются с высшим уровнем приоритетов – национальными целями РФ («задача А») как раз и будет решать Михаил Мишустин, осуществляющий стратегическое руководство. Как известно, задачи решаются через функции. Они в положении определены в ст.8. Во-первых, КаЦе координирует деятельность ФОИВов, относящуюся к его компетенции. «Задача А» говорит о национальных целях, и ради их достижения центр может координировать кого угодно, в том числе и силовой блок правительства, мобилизуя ресурсы во имя «святого мая». Во- вторых, разрабатывает методички для ФОИВов и ОИВов всех уровней по решению типовых задач, а, следовательно, “выкатывает” новые KPI (Key Performance Indicators, KPI) . При этом на КаЦе возлагается обязанность ведения сквозных архивов, и это очень важно для дальнейшего применения к собранной информации возможностей искусственного интеллекта (ИИ).